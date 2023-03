Αδιάφορη αφήνει τη Μόσχα το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Βλαντιμίρ Πούτιν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ο Ρώσος πρόεδρος κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου που φέρεται να διαπράχθηκαν στην Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι δεν αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου, με τον εκπρόσωπο Ντμίτρι Πεσκόφ να αναφέρει ότι η Μόσχα θεωρεί τα ίδια τα ερωτήματα που έθεσε «εξωφρενικά και απαράδεκτα» και ότι οι όποιες αποφάσεις του Δικαστηρίου είναι «άκυρες» σε σχέση με τη Ρωσία.

Σε ερώτηση αν ο Πούτιν φοβάται τώρα να ταξιδέψει σε χώρες που βρίσκονται στη δικαιοδοσία του ΔΠΔ, ο Πεσκόφ απάντησε: «Δεν έχω τίποτα να προσθέσω για αυτό το θέμα. Αυτό είναι το μόνο που θέλουμε να πούμε».

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα τόνισε ότι το ένταλμα σύλληψης κατά του Πούτιν είναι «άνευ σημασίας». «Οι αποφάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου δεν έχουν καμία σημασία για τη χώρα μας, μεταξύ άλλων από νομική άποψη», δήλωσε η Μαρία Ζαχάροβα στο Telegram. «Η Ρωσία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στο Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και δεν φέρει καμία υποχρέωση βάσει αυτού», συμπλήρωσε.

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ συνέκρινε το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου κατά του Πούτιν με κ…χαρτο.

«Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω πού πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτό το χαρτί» έγραψε στα αγγλικά ο Μεντβέντεφ στο Twitter, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με ένα εικονίδιο χαρτιού υγείας.

The International Criminal Court has issued an arrest warrant against Vladimir Putin. No need to explain WHERE this paper should be used🧻.

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) March 17, 2023