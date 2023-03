Μία συνωμοσία στο ανώτατο πολιτειακό επίπεδο αποκάλυψε, το αφεντικό της ομάδας Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν. Ο ιδρυτής της παραστρατιωτικής οργάνωσης μέσα από μία ερώτηση κατάλαβε πως ο Πούτιν μαζί με τον Γραμματέα του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Νικολάι Πατρούσεφ, ήταν έτοιμοι να του στήσουν μία μεγάλη παγίδα.

Συγκεκριμένα, ο Πριγκόζιν αναφέρει πως έλαβε μία ερώτηση του Τύπου, όπου το alter ego του Πούτιν με τον τρόπο που απάντησε, αποκάλυψε το σχέδιο τους για υπονόμευση και εξουδετέρωση της ομάδας Wagner.

Η υπηρεσία Τύπου του Πριγκόζιν δημοσίευσε ένα αίτημα για σχόλιο στις 16 Μαρτίου που φέρεται ότι έγινε από την ρωσική εφημερίδα Nezavisimaya Gazeta. Ο δημοσιογράφος ρώτησε εάν ο Πριγκόζιν γνώριζε τις υποτιθέμενες συζητήσεις μεταξύ Πούτιν και Πατρούσεφ σχετικά με το μέλλον του ομίλου Wagner.

Η ρωσική εφημερίδα υποστηρίζει ότι πληροφορίες σχετικά με αυτές τις συζητήσεις κυκλοφόρησαν πρόσφατα στα ρωσικά και ουκρανικά κανάλια στο Telegram. Σύμφωνα με αυτές ο Πατρούσεφ ανέφερε στον Πούτιν ότι δεν θα μείνει «τίποτα» από τη Wagner σε «ενάμιση έως δύο μήνες».

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, ο Πατρούσεφ σχολίασε ότι μετά την καταστροφή της Wagner στην Ουκρανία, ο Πριγκόζιν θα προσπαθήσει «να ενώσει τους πρώην και εναπομείναντες ενεργούς μαχητές της Wagner «με ένα τραβηγμένο πρόσχημα», να τους εξοπλίσει και «να τους στείλει στο έδαφος της Ρωσίας προκειμένου να καταλάβει την εξουσία στις περιοχές που συνορεύουν με την Ουκρανία με μια πιθανή προέλαση στο εσωτερικό».

Η ανάρτηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο Πατρούσεφ έχει ήδη διατάξει την παρακολούθηση και τον έλεγχο των κινήσεων πρώην μαχητών της Wagner και ότι ο Πούτιν σύμφωνα με πληροφορίες συμφώνησε με αυτό το βήμα, και ευχαρίστησε τον Πατρούσεφ για τις προσπάθειές του για να «εξουδετερώσει τη Wagner γενικότερα και τον Γιεβγκένι Πριγκόζιν ειδικότερα».

🧵#Wagner Group financier Yevgeny #Prigozhin claimed that he received a press question exposing a plot spearheaded by #Russian President Vladimir #Putin & Russian Security Council Secretary Nikolai #Patrushev to undermine and “neutralize” the #WagnerGroup. https://t.co/LWSiqjySGB https://t.co/ndGTBjSMbR pic.twitter.com/Qa3FdrQAqO

— ISW (@TheStudyofWar) March 17, 2023