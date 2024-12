Μήπως η δολοφονία του JFK βοήθησε τους Beatles να κατακτήσουν τις ΗΠΑ;

«Όταν ήρθαμε, ήταν αρκετά λίγο μετά τη δολοφονία του Κένεντι» λέει ο τραγουδιστής των Beatles.

«Ίσως η Αμερική χρειαζόταν κάτι σαν τους Beatles για να βγει από τη θλίψη» συνεχίζει ο Πολ Μακάρτνεϊ.

Οι μελετητές των Beatles και οι ιστορικοί της ποπ κουλτούρας έχουν από καιρό παρατηρήσει πόσο γρήγορα αγκάλιασε το συγκρότημα μια Αμερική που βρισκόταν σε πένθος.

Αλλά είχε δίκιο ο Πολ Μακάρτνεϊ; Μήπως η άνοδος του πιο διάσημου συγκροτήματος του κόσμου οφείλεται εν μέρει στη δολοφονία του 35ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών;

Μήπως οι Beatles κέρδισαν την καρδιά της Αμερική επειδή δολοφονήθηκε ο Κένεντι;

Οι Beatles και ο Κένεντι- Ομοιότητες και διαφορές

Όταν οι Beatles προσγειώθηκαν στο πρόσφατα μετονομασμένο Διεθνές Αεροδρόμιο John F. Kennedy στις 7 Φεβρουαρίου 1964, ήταν μόλις 70 ημέρες μετά τη δολοφονία του 46χρονου Δημοκρατικού Προέδρου.

Ο Κένεντι πυροβολήθηκε καθώς η αυτοκινητοπομπή του περνούσε από το Ντάλας του Τέξας στις 22 Νοεμβρίου 1963 και ο θάνατός του έριξε τη χώρα του σε μια περίοδο πένθους.

Ο Δρ Πάτρικ Αντελίκ, επίκουρος καθηγητής Αμερικανικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Northumbria, δήλωσε ότι ήταν μια στιγμή που συγκλόνισε το έθνος στον πυρήνα του, εν μέρει λόγω του ποπ προφίλ του JFK.

«Κατά μία έννοια, ο Κένεντι ήταν ο πρώτος τηλεοπτικός πρόεδρος, κάτι που ήταν σχετικά νέο τότε», είπε.

«Στις αρχές της δεκαετίας του ’60, το 90% των αμερικανικών οικογενειών είχαν τηλεόραση, οπότε ο τρόπος με τον οποίο καταναλώνονταν οι ειδήσεις και τα μέσα ενημέρωσης άλλαξε εντελώς».

Εξήγησε ότι ο πρόεδρος ήταν, όπως και οι Beatles, «νέος, όμορφος, πνευματώδης και ενεργητικός, κάτι που μεταφράστηκε πολύ καλά στην τηλεόραση».

«Αγκάλιασε την τηλεόραση και του ταίριαζε πολύ», είπε.

«Και αυτό κάνει το σοκ και το τραύμα του θανάτου του πιο έντονο στη συνέχεια. Ήταν η πρώτη δολοφονία εν ενεργεία προέδρου εδώ και 60 χρόνια».

Αμερικάνες ουρλιάζουν για τους Beatles

Η καινοφανής δύναμη της τηλεόρασης

Ήταν, φυσικά, η τηλεόραση που βοήθησε επίσης τους Beatles να γίνουν φαινόμενο στην πατρίδα τους.

Καθορίζοντας την τελική πλέον σύνθεση των Πολ Μακάρντεϊ, Τζον Λένον, Τζορτζ Χάρισον και Ρίνγκο Σταρ το 1962, η τετράδα από το Λίβερπουλ είχε ήδη σημειώσει δύο Νο1 άλμπουμ το 1963 με τα Please Please Me και With The Beatles.

Όταν αυτή η επιτυχία συνδυάστηκε με την περίφημη εμφάνιση στο Royal Variety Performance το 1963, κατά την οποία ο Λένον ζήτησε «από τους ανθρώπους στις φθηνότερες θέσεις να χειροκροτήσουν» και από τους υπόλοιπους να «κουνήσουν τα κοσμήματά τους», έγιναν εθνικό φαινόμενο.

Η ανώτερη λέκτορας της μουσικής βιομηχανίας Δρ Χόλι Τέσλερ, από το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ, δήλωσε ότι ήταν αυτή η παράσταση που «τους έκανε αστέρια εν μία νυκτί».

«Σε αυτό το σημείο, οι Beatles ήταν μια ασταμάτητη δύναμη στο Ηνωμένο Βασίλειο», είπε.

Δείτε το τρέιλερ του Beatles ’64

Οι Beatles κέρδισαν το ιστορικό timing

Η νεανική πληθωρικότητα των Beatles ήταν το κεντρικό στοιχείο της επιτυχίας τους, ταιριάζοντας με τις λεγεώνες των Βρετανών εφήβων που είχαν αρχίσει να τους ακολουθούν.

Ο Δρ Αντελίκ είπε ότι στην Αμερική, ο JFK είχε παρόμοια απήχηση.

«Ο Κένεντι εξέπεμπε τη νεότητα και τη ζωτικότητα και στην εναρκτήρια ομιλία του μίλησε για τη σκυτάλη που περνούσε σε μια νέα γενιά Αμερικανών», είπε.

«Ο θάνατός του το διέκοψε με συγκλονιστικό τρόπο».

Είπε ότι μετά από αυτό, το έθνος άρχισε «να αναζητά πιο θετικά πράγματα, σταθερότητα και καθησυχασμό. Όταν ήρθαν οι Beatles, νομίζω ότι το αντιπροσώπευαν αυτό».

«Ήταν επίσης νέοι, ζωηροί και στα πλάνα που τους δείχνουν να κατεβαίνουν από το αεροπλάνο, ήταν ανάλαφροι σαν πούπουλα».

«Έτσι, για ένα έθνος που είχε συντριβεί από ένα τραύμα, οι Beatles αντιπροσώπευαν μια ευκαιρία να γελάσει και να διασκεδάσει ξανά».

Το να κερδίσει ένα μέρος της αμερικανικής νεολαίας ήταν ένα πράγμα, αλλά το να σπάσει την εθνική αγορά ήταν κάτι άλλο.

Πολλά βρετανικά συγκροτήματα είχαν προσπαθήσει και απέτυχαν να αντικατοπτρίσουν την υπερατλαντική απήχηση των Αμερικανών συναδέλφων τους, οι οποίοι είχαν σημειώσει μεγάλη επιτυχία στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου, και να σπάσουν την αμερικανική αγορά.

Η επιτυχία αυτών που προηγήθηκαν των Beatles ήταν περιορισμένη.

«Η άποψή μου είναι ότι οι άνθρωποι που φώναζαν για τους Beatles στο αεροδρόμιο ήταν νέοι και δεν γνώριζαν πολλά για την πολιτική»

Ο φόβος της αποτυχίας

Ο Λόνι Ντόνεγκαν, ο τιτλούχος «βασιλιάς του Skiffle», είχε δύο top ten επιτυχίες, ενώ ο Κλιφ Ρίτσαρντ, ο μεγαλύτερος τότε σταρ στη Βρετανία, είχε καταφέρει να μπει στο αμερικανικό top 40 μόνο μία φορά.

Ο Σπένσερ Λι, συγγραφέας πολλών βιβλίων για τους Beatles, δήλωσε ότι η αποτυχία των βρετανικών συγκροτημάτων να κερδίσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε κάνει την Capitol, μια από τις μεγαλύτερες δισκογραφικές εταιρείες της χώρας, να αρνηθεί ακόμη και να διανέμει τη μουσική των Beatles υπό τον φόβο του ίδιου αποτελέσματος.

«Οι καλλιτέχνες από το Ηνωμένο Βασίλειο δεν πουλούσαν στην Αμερική και η Capitol κοίταζε με μισό μάτι τις βρετανικές δουλειές», είπε.

Οι ανησυχίες της Capitol ήταν κατανοητές. Τα singles Please Please Me, From Me To You και She Loves You είχαν όλα κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ το 1963 και σημείωσαν περιορισμένη επιτυχία, οπότε δίσταζαν να κυκλοφορήσουν το I Want To Hold Your Hand.

Οι Beatles στο Ed Sullivan Show

Αυτό που ακολούθησε

Ο μάνατζερ του συγκροτήματος Μπράιαν Επστάιν και η μητρική εταιρεία της Capitol EMI κατάφεραν να αλλάξουν γνώμη στην εταιρεία και την Boxing Day (επομένη των Χριστουγέννων) του 1963, περίπου ένα μήνα μετά τη δολοφονία του Κένεντι, το single προσγειώθηκε στα καταστήματα της Αμερικής.

Ο αντίκτυπός του ήταν τεράστιος και την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου βρισκόταν στην κορυφή των αμερικανικών charts, μια θέση που θα κρατούσε για επτά εβδομάδες.

Η επιτυχία σήμαινε ότι περισσότεροι από 3.000 θαυμαστές και μια μεγάλη ομάδα δημοσιογράφων βρίσκονταν στο αεροδρόμιο όταν το συγκρότημα προσγειώθηκε.

Για τον Σπένσερ Λι, ήταν αυτό που ακολούθησε, όχι αυτό που είχε συμβεί πριν, που οδήγησε στην παγκόσμια επιτυχία τους.

«Η άποψή μου είναι ότι οι άνθρωποι που φώναζαν για τους Beatles στο αεροδρόμιο ήταν νέοι και δεν γνώριζαν πολλά για την πολιτική», είπε.

«Για μένα, το σημείο καμπής ήταν το Ed Sullivan Show».

«Η Αμερική μπορεί να ήθελε έναν αντιπερισπασμό από αυτό το αίσθημα του ‘τι ακολουθεί’ μετά τη δολοφονία, αλλά οι Beatles έγιναν οι ίδιοι ιστορία τόσο γρήγορα που η σύνδεση με τον Κένεντι ήταν στην καλύτερη περίπτωση μόνο φευγαλέα»

«Έβαλαν μια λεζάντα στον Τζον Λένον που έλεγε “συγγνώμη κορίτσια, είναι παντρεμένος”»

Στις 9 Φεβρουαρίου 1964, στις 20:00, οι Beatles έκαναν την πρώτη από τις τρεις εμφανίσεις τους στην εκπομπή, η οποία ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά σόου.

Το τηλεοπτικό κανάλι CBS φέρεται να έλαβε περισσότερες από 50.000 αιτήσεις για θέσεις στο στούντιο χωρητικότητας 700 θέσεων πριν από την επίσκεψη του συγκροτήματος και όσοι δεν κατάφεραν να κερδίσουν κάποια, συνωστίζονταν ενθουσιασμένοι γύρω από τις τηλεοράσεις στο σπίτι.

«Περισσότεροι από 70 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν την πρώτη εμφάνιση των Beatles», δήλωσε ο Λι.

«Μια από τις στιγμές που τράβηξε πραγματικά την προσοχή του κοινού ήταν όταν οι κάμερες έκαναν στροφή σε κάθε μέλος του συγκροτήματος, αναβοσβήνοντας τα ονόματά τους στην οθόνη».

«Έβαλαν μια λεζάντα στον Τζον Λένον που έλεγε “συγγνώμη κορίτσια, είναι παντρεμένος”», είπε.

«Δεν είμαι σίγουρος πόσο το εκτίμησε αυτό η μπάντα».

Περίπου ένα μήνα μετά από αυτές τις τρεις πρώτες εμφανίσεις, οι Beatles έγραψαν ιστορία στα αμερικανικά charts, καθώς έγιναν το πρώτο συγκρότημα που κατείχε ταυτόχρονα τις πέντε πρώτες θέσεις.

Οι Beatles στο δρόμο της ποπ αθανασίας

Η Beatlemania είχε πλέον γίνει παγκόσμια και τα υπόλοιπα ήταν ιστορία.

Για την Δρ Τέσλερ, η άποψη ότι η Αμερική έπεσε με το θάνατο του JFK και ανέβηκε με την άφιξη των Beatles είναι πολύ απλοϊκή.

Και γι’ αυτήν, ήταν οι εμφανίσεις στο Ed Sullivan Show και όχι τα επακόλουθα της δολοφονίας που έβαλαν τους Beatles στο δρόμο της ποπ αθανασίας.

«Δυσκολεύομαι πραγματικά με την ιδέα ότι οι Beatles οφείλουν την επιτυχία τους στις ΗΠΑ στην εκτέλεση του JFK», δήλωσε.

«Ο μάνατζέρ τους Μπράιαν Επστάιν είχε ήδη πάει στην Αμερική και είχε κάνει τη συμφωνία για να τους βάλει στο Sullivan Show εβδομάδες πριν σκοτωθεί ο Κένεντι, και υπήρχε τόσος ντόρος όταν το συγκρότημα τελικά προσγειώθηκε στις ΗΠΑ».

«Η Αμερική μπορεί να ήθελε έναν αντιπερισπασμό από αυτό το αίσθημα του ‘τι ακολουθεί’ μετά τη δολοφονία, αλλά οι Beatles έγιναν οι ίδιοι ιστορία τόσο γρήγορα που η σύνδεση με τον Κένεντι ήταν στην καλύτερη περίπτωση μόνο φευγαλέα».

*Το Beatles ’64 είναι διαθέσιμο για να το παρακολουθήσετε στο Disney+

*Με στοιχεία από bbc.com | Οι Beatles / Photo: Wikimedia Commons