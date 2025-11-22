magazin
Σαν σήμερα: Δολοφονία Κένεντι – Οι θεωρίες συνωμοσίας
22 Νοεμβρίου 2025 | 21:00

Σαν σήμερα: Δολοφονία Κένεντι – Οι θεωρίες συνωμοσίας

Δεκαετίες μετά τη δολοφονία του αμερικανού προέδρου Τζον Φ. Κένεντι οι θεωρίες συνωμοσίας για την εκτέλεση του δεν λένε να πεθάνουν

Ποιος σκότωσε τον Τζον Φ. Κένεντι; Δεκαετίες μετά τον θάνατο του που άλλαξε δραστικά την ιστορία των ΗΠΑ, οι θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με το τέλος του προέδρου από το Κάμελοτ εξακολουθούν να αναπαράγονται, σε ιστοσελίδες, φόρουμ, βίντεο, TikTok και podcast.

Ακόμη και εξήντα και κάτι χρόνια δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν πώς ένα μεγάλο ποσοστό Αμερικανών εξακολουθεί να πιστεύει ότι ουδείς γνωρίζει τι πραγματικά συνέβη εκείνη τη μέρα, σαν σήμερα, στις 22 Νοεμβρίου του 1963, στο Ντάλας.

Οι συνωμοσιολόγοι βρήκαν γόνιμο πεδίο δράσης στην υπόθεση της δολοφονίας του Προέδρου των ΗΠΑ σχεδόν αμέσως μετά τη δολοφονία του ενώ ακόμη και σήμερα, πολλοί Αμερικανοί αρνούνται να πιστέψουν το επίσημο πόρισμα της Επιτροπής Γουόρεν που θέλει τον Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ να έδρασε μόνος του.

Οι θεωρίες είναι πολλές, οι θιασώτες τους αμέτρητοι, ανάμεσα τους και διάσημοι όπως ο αιρετικός σκηνοθέτης και παραγωγός Όλιβερ Στόουν συγκέντρωσε πολλές από τις θεωρίες αυτές στην ταινία του 1991, JFK.

YouTube thumbnail

Παρακάτω μια συνοπτική ανασκόπηση των θεωριών που δεν λένε να πεθάνουν.

Τον σκότωσε η CIA

Η ισχυρή Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ (η γνωστή CIA) εμφανίζεται σχεδόν σε όλες τις θεωρίες συνωμοσίας, το ίδιο και οι μυστικές υπηρεσίες, το FBI και το Πεντάγωνο. Οι συνωμοσιολόγοι θεωρούν ότι η CIA ήθελε να εκδικηθεί τον Κένεντι για την αποτυχημένη εισβολή στον Κόλπο των Χοίρων στην Κούβα ή ότι η CIA φοβόταν μήπως αποδυναμωθεί προς όφελος του Πενταγώνου.

Τον σκότωσαν οι τραπεζίτες της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (FED)

Λίγους μήνες πριν τη δολοφονία του, ο Κένεντι υπέγραψε διάταγμα που παραχωρούσε στον υπουργό Οικονομικών το δικαίωμα να εκδίδει «silver certificates» -έναν τύπο χαρτονομίσματο που τυπωνόταν στις ΗΠΑ ώς το 1964.

Οι συνωμοσιολόγοι θεωρούν ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα, δηλαδή η Ομοσπονδιακή Τράπεζα Αποθεμάτων, ελεγχόταν από μία ισχυρή μυστική οργάνωση διεθνών τραπεζιτών που φοβούνταν ότι η κίνηση αυτή θα δώσει στον υπουργό Οικονομικών τον έλεγχο της FED.

Τον σκότωσε η Κούβα

Δεδομένης της έντασης στις σχέσεις ανάμεσα στην κομμουνιστική Κούβα και τις ΗΠΑ, οι υποψίες στρέφονταν είτε στον κουβανό ηγέτη Φιντέλ Κάστρο -ο οποίος θα επιδίωκε να εκδικηθεί για την αποτυχημένη εισβολή στον Κόλπο των Χοίρων- είτε σε εξόριστους πολέμιους του Κάστρο, οργισμένους επειδή ο Κένεντι επέτρεψε της αποτυχία της εισβολής.

Τον σκότωσε η μαφία

Αφεντικά της μαφίας φέρεται να εξοργίστηκαν με τον Κένεντι όταν το FBI έβαλε στο στόχαστρο το οργανωμένο έγκλημα υπό την ηγεσία του αδελφού του JFK, του τότε Γενικού Εισαγγελέα Ρόμπερτ Κένεντι. Σύμφωνα με αυτή την θεωρία, η μαφία έστειλε τον Τζακ Ρούμπι να δολοφονήσει τον Όσβαλντ προκειμένου να μη γίνει γνωστή η συνωμοσία.

Τον σκότωσε ο Τζόνσον

Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, ο Λίντον Τζόνσον, αντιπρόεδρος του Κένεντι, ήθελε να ανατρέψει τον πρόεδρο για να αναλάβει την εξουσία ο ίδιος. Μάλιστα, κάποιοι υποστηρίζουν ότι ο Τζόνσον ήθελε να αποκρύψει ένα σκάνδαλο διαφθοράς ή ότι μεγιστάνες της βιομηχανίας τον πλήρωσαν για να δολοφονήσει τον Κένεντι γιατί θεωρούσαν ότι θα εκπροσωπούσε καλύτερα από τον Κένεντι τα συμφέροντά τους.

Τον σκότωσε ο Όσβαλντ αλλά όχι μόνος του

Ύποπτες σκιές, σιλουέτες υποτιθέμενων εκτελεστών και η παρουσία καπνού που εμφανίζονται σε φωτογραφίες και βίντεο ενισχύουν εδώ και χρόνια την υποψία ότι υπήρχε και δεύτερος εκτελεστής πέραν του Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ.

Ηχογραφήσεις λέγεται ότι αποδεικνύουν πως, πέραν των τριών πυροβολισμών από το τουφέκι του Όσβαλντ, υπήρξε και ένας τέταρτος. Ο τέταρτος πυροβολισμός λέγεται ότι ακούστηκε από ψηλά, από τον δρόμο όπου δολοφονήθηκε ο Κένεντι.

Τον σκότωσαν τα UFO

Δεν μπορεί να υπάρξει ολοκληρωμένη λίστα με θεωρίες συνωμοσίας χωρίς κάποιον…ιπτάμενο δίσκο. Η θεωρία των UFO υποστηρίζει ότι ο Κένεντι δολοφονήθηκε επειδή ενδιαφερόταν έντονα για την εξωγήινη ζωή και απειλούσε να αποκαλύψει μυστικά προγράμματα της CIA.

Αυτοί που την υποστηρίζουν παραθέτουν ως «απόδειξη», μεταξύ άλλων, μία επιστολή που υποτίθεται ότι απέστειλε ο Κένεντι στην CIA, με την οποία ζητούσε πρόσβαση σε απόρρητα έγγραφα σχετικά με τους ιπτάμενους δίσκους δέκα ημέρες πριν από τον θάνατό του. Λέγεται ότι έλαβε απάντηση από τον επικεφαλής της CIA, στην οποία του γνωστοποιούσε ότι δεν είναι σε θέση να του παραδώσει τα απόρρητα εκείνα έγγραφα.

Τον σκότωσε η KGB

Οι ψυχροπολεμικές εντάσεις της εποχής οδήγησαν κάποιους στο συμπέρασμα ότι οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες -η KGB- διέταξαν τη δολοφονία του Κένεντι. Ο δράστης Όσβαλντ είχε περάσει δύο χρόνια στην τότε Σοβιετική Ένωση, είχε ρωσίδα σύζυγο και δεσμούς με σοβιετικούς διπλωμάτες. Μέχρι και σήμερα κυκλοφορεί αυτό το σενάριο που θέλει την KGB να στρατολόγησε τον Όσβαλντ και να τον έβαλε να σκοτώσει τον Κένεντι.

Τον σκότωσε ένας ομοφυλόφιλος

Αυτή υποστηρίζει ότι ο Κένεντι δολοφονήθηκε από έναν ζηλόφθονο ομοφυλόφιλο. Σύμφωνα με τον πρώην εισαγγελέα της Νέας Ορλεάνης Τζιμ Γκάρισον, ο πιλότος Ντέιβιντ Φέρι ήταν ο «εγκέφαλος» της δολοφονίας Κένεντι.

Ο πρόεδρος ήταν ό,τι δεν ήταν ο Φέρι: επιτυχημένος, γοητευτικός, δημοφιλής, πλούσιος και αρρενωπός. Ο Γκάρισον είναι πεπεισμένος ότι οι εκείνοι που βρίσκονται πίσω από τη δολοφονία είναι ομοφυλόφιλοι που απλώς ήθελαν νεκρό τον πρόεδρο.

