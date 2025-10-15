Η Ρωσία ανταποκρίθηκε θερικά στην αμερικανίδα, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Άννα Παουλίνα Λούνα, στο αίτημά της να μοιραστεί τους φακέλους της από την δολοφονία Κένεντι.

Η ρεπουμπλικανή πρόεδρος της Ειδικής Ομάδας για τον Αποχαρακτηρισμό Ομοσπονδιακών Μυστικών, Άννα Παουλίνα Λούνα, έχει αναφέρει πολλές φορές και λεπτομερώς την έλλειψη διαφάνειας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης κατά την αποκάλυψη ομοσπονδιακών εγγράφων που είναι δημόσιου ενδιαφέροντος.

Η ίδια αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη ζέση τα έγγραφα σχετίζονται με τη δολοφονία του προέδρου των ΗΠΑ Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι.

My office just received word from the @RusEmbUSA that the ambassador from Russia to the United States will be hand delivering the @GovernmentRF’s findings on who assassinated JFK to my office. This is a 350 page document. We will be uploading these documents as soon as we… — Rep. Anna Paulina Luna (@RepLuna) October 14, 2025

Η ανακοίνωση πως η Ρωσία προτίθεται να μοιραστεί τον φάκελό της

Ανέφερε στην άνω ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, ότι «Το γραφείο μου μόλις έλαβε ενημέρωση από την ρωσική πρεσβεία ότι ο πρέσβης της Ρωσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες θα παραδώσει προσωπικά στο γραφείο μου τα ευρήματα της Ρωσίας σχετικά με το ποιος δολοφόνησε τον JFK. Πρόκειται για ένα έγγραφο 350 σελίδων».

Πρόσθεσε πως «Θα ανεβάσουμε αυτά τα έγγραφα μόλις τα λάβουμε, σε συνεργασία με τον Μόρλεϊ Τζέφερσον (πρώην δημοσιογράφος που χειρίζεται αποχαρακτηρισμένα έγγραφα), ώστε να διασφαλίσουμε ότι ο αμερικανικός λαός θα έχει άμεση πρόσβαση σε αυτά».

«Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το Κογκρέσο προσπάθησε να αποκτήσει αυτά τα αρχεία στη δεκαετία του ’90, αλλά η αίτησή του απορρίφθηκε. Τώρα, για πρώτη φορά στην ιστορία, μας δόθηκε πρόσβαση σε αυτά» έκλεισε την τοποθέτησή της ώστε να δείξει την επιτυχία της.