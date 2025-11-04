Τζάκι Κένεντι: Γιατί το ματωμένο ροζ ταγιέρ από τη στυγερή δολοφονία του JFK είναι κλειδωμένο μέχρι το 2103

Ροζ ύφασμα, ποτισμένο με αίμα. Αυτή είναι η εικόνα που έμεινε στην Ιστορία από το μοιραίο μεσημέρι της 22ας Νοεμβρίου 1963, όταν η Τζάκι Κένεντι, ιέρεια του στιλ, αρνήθηκε πεισματικά να αλλάξει το σύνολο που φορούσε δίπλα στον δολοφονημένο σύζυγό της και πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι.

Το εμβληματικό ένδυμα, που έγινε σύμβολο πένθους, διαμαρτυρίας και συνέχειας της κυβέρνησης, φυλάσσεται σήμερα στα Εθνικά Αρχεία, με τον πιο απίστευτο χρονικό περιορισμό: κανείς δεν θα το δει δημόσια για σχεδόν έναν αιώνα ακόμη.

Το ταγιέρ της Τζάκι Κένεντι έχει καταγραφεί στη συλλογική μνήμη των ΗΠΑ ως το πιο ισχυρό και οδυνηρό σύμβολο στην αμερικανική ιστορία.

Παρότι έχουν περάσει πάνω από έξι δεκαετίες από την τραγωδία, το αιματοβαμμένο σύνολο της πρώτης κυρίας παραμένει σκόπιμα κλειδωμένο και αόρατο για το κοινό, κλειδωμένο μέχρι το έτος 2103, σύμφωνα με μια οικογενειακή επιθυμία που έγινε νομική δέσμευση.

Η επιλογή του συγκεκριμένου συνόλου δεν ήταν τυχαία. Σύμφωνα με το βιβλίο The Death of a President [Ο Θάνατος ενός Προέδρου] του Ουίλιαμ Μάντσεστερ, ο ίδιος ο πρόεδρος Κένεντι είχε εκφράσει την επιθυμία του για την εμφάνιση της συζύγου του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού στο Ντάλας.

«Σε αυτό το γεύμα θα είναι όλες αυτές οι πλούσιες, Ρεπουμπλικανές γυναίκες, φορώντας παλτό βιζόν και διαμαντένια βραχιόλια. Εσύ πρέπει να δείχνεις εξίσου υπέροχη. Να είσαι λιτή — δείξε σε αυτούς τους Τεξανούς τι είναι πραγματικά το καλό γούστο» φέρεται να της είπε γράφει το Vanity Fair.

Παρότι το ένδυμα θύμιζε τα περίφημα τουίντ ταγιέρ του οίκου Chanel, στην πραγματικότητα ήταν ένα αντίγραφο, κατασκευασμένο στο ατελιέ Chez Ninon της Νέας Υόρκης, με υφάσματα, κουμπιά και λεπτομέρειες που είχαν σταλεί απευθείας από τη Chanel στο Παρίσι.

Με αυτόν τον τρόπο, η πρώτη Κυρία απέφευγε την πολιτική κριτική ότι αγόραζε ρούχα από το εξωτερικό, διατηρώντας ταυτόχρονα το γαλλικό στιλ που λάτρευε.

Η Τζάκι, μάλιστα, είχε φορέσει το συγκεκριμένο ταγιέρ τουλάχιστον έξι φορές στο παρελθόν, αποδεικνύοντας ότι δεν επρόκειτο για μια νέα, επιτηδευμένη επιλογή σημειώνουν οι New York Times.

«Θέλω να δουν τι έκαναν στον Τζακ»

Η πιο συγκλονιστική στιγμή, όμως, ακολούθησε τη δολοφονία. Καθώς η λιμουζίνα κατέληξε στο νοσοκομείο, το τέλειο ροζ σύνολο της Τζάκι ήταν γεμάτο αίματα, καθώς η πρώτη κυρία είχε πέσει επάνω στον τραυματισμένο σύζυγό της.

Η Λέιντι Μπερντ Τζόνσον, σύζυγος του τότε Αντιπροέδρου Λίντον Τζόνσον, περιέγραψε στο ημερολόγιό της το φρικτό θέαμα, τονίζοντας ότι η Τζάκι Κένεντι ήταν «μια αψεγάδιαστη γυναίκα, εξαίσια ντυμένη, γεμάτη στα αίματα».

Η Τζάκι αρνήθηκε να αλλάξει ρούχα για το υπόλοιπο της ημέρας. Όταν της ζητήθηκε να το κάνει, η απάντησή της, όπως καταγράφηκε από τη Λέιντι Μπερντ, ήταν ξεκάθαρα αρνητική.

«Θέλω να δουν τι έκαναν στον Τζακ» είπε με πείσμα η Κένεντι. Η επιλογή της να φοράει το αιματοβαμμένο ταγιέρ, ακόμη και κατά την ορκωμοσία του Λίντον Τζόνσον εν πτήσει με το Air Force One, ήταν «μια πράξη γενναιότητας, πένθους και μια σιωπηλή διαμαρτυρία που έδωσε οπτική συνέχεια στην κυβέρνηση σε μια κρίσιμη στιγμή για το έθνος» σχολίασαν οι Los Angeles Times.

Κειμήλιο πόνου

Η Τζάκι Κένεντι άλλαξε ρούχα την επόμενη μέρα, όταν και επέστρεψε στον Λευκό Οίκο. Η καμαριέρα της, Προβιντένθια Παρέδες, τοποθέτησε το ρούχο σε μια σακούλα, αποφεύγοντας να το καθαρίσει.

Κάποια στιγμή πριν από τον Ιούλιο του 1964, το ταγιέρ, μαζί με ένα σημείωμα από τη μητέρα της Τζάκι που ανέφερε «Το ταγιέρ και η τσάντα της Τζάκι — φορέθηκαν στις 22 Νοεμβρίου 1963», στάλθηκε στα Εθνικά Αρχεία των ΗΠΑ.

Εκεί, φυλάσσεται μέχρι σήμερα, σε ειδικό κουτί, με ελεγχόμενη θερμοκρασία και υγρασία, στις εγκαταστάσεις του Κόλετζ Παρκ, στο Μέριλαντ.

Το κοστούμι, νομικά, παρέμενε στην ιδιοκτησία της κόρης και μοναδικής επιζώντος κληρονόμου του προεδρικού ζεύγους, Καρολάιν Κένεντι, μέχρι το 2003.

Τότε, η Καρολάιν υπέγραψε την πράξη δωρεάς του στο κράτος, θέτοντας όμως έναν αυστηρό όρο: το ταγιέρ δεν θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για δημόσια θέαση μέχρι τουλάχιστον το έτος 2103 για λόγους καθαρά συναισθηματικούς.

Όπως αναφέρεται στο αίτημα της Καρολάιν Κένεντι, η οικογένεια επιθυμεί «να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά αντικείμενα δεν θα εκτεθούν ποτέ σε δημόσια θέαση, έρευνα, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση που θα προσβάλει τη μνήμη της κυρίας Κένεντι ή του προέδρου Κένεντι, ή θα προκαλέσει οποιαδήποτε θλίψη ή πόνο στα μέλη της οικογένειάς τους».

Μόλις το 2103 παρέλθει, η οικογένεια Κένεντι θα επανεξετάσει αν θα υπάρξει ποτέ κάποια μορφή δημόσιας πρόσβασης.

Που είναι το καπέλο;

Το ταγιέρ δεν είναι το μόνο κειμήλιο της επώδυνης ημέρας που άλλαξε την ιστορία των ΗΠΑ.

Στα Εθνικά Αρχεία φυλάσσονται επίσης τα παπούτσια, η τσάντα και οι κάλτσες της Τζάκι, οι οποίες είχαν τοποθετηθεί σε μια πετσέτα γεμάτες αίμα.

Ωστόσο, κανείς δεν γνωρίζει τι απέγιναν το ροζ pillbox καπέλο αι των λευκών γάντια της Κένεντι με ένα ακόμη μυστήριο να προστίθεται στην τραγωδία που τραυμάτισε τις ΗΠΑ υπογραμμίζουν οι Los Angeles Times.