Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
Συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο
Έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ – Ποιες χώρες θα επηρεαστούν περισσότερο
Τζακ Σλόσμπεργκ – Τα τελευταία λόγια που του είπε η αδελφή του Τατιάνα πριν από τον τραγικό θάνατό της
Ο Τζακ Σλόσμπεργκ αποκάλυψε ότι οι τελευταίες λέξεις που του είπε η αδελφή του Τατιάνα Σλόσμπεργκ αφορούσαν την προεκλογική του εκστρατεία.

Έφη Αλεβίζου
Ο 33χρονος υποψήφιος βουλευτής, Τζακ Σλόσμπεργκ, δήλωσε το Σαββατοκύριακο στους τηλεθεατές της εκπομπής «CBS Sunday Morning» ότι «ξέρει ότι εκείνη εξακολουθεί να τον υποστηρίζει» στην πολιτική του καριέρα.

«Το τελευταίο πράγμα που μου είπε ήταν: “το καλό που σου θέλω είναι να κερδίσεις”», αποκάλυψε ο Τζακ την Κυριακή. «Κανείς δεν με ήξερε καλύτερα, και εγώ δεν ήξερα κανέναν καλύτερα από εκείνη».

Μίλησε επίσης τα χρόνια που μεγάλωσε με την Τατιάνα, η οποία έχασε τη μάχη με την οξεία μυελογενή λευχαιμία τον Δεκέμβριο του 2025 σε ηλικία 35 ετών, και την μεγαλύτερη αδελφή τους, Ρόουζ Σλόσμπεργκ.

«Είναι σκληρό να έχεις δύο αδελφές. Απολύτως σκληρό», είπε ο Τζακ. «Δεν σε αφήνουν να ξεφύγεις με τίποτα. Το στυλ μου δεν είναι ποτέ αρκετά καλό. Δεν έχω πάρει ποτέ σωστή απάντηση σε όλη μου τη ζωή».

Ωστόσο, αναγνώρισε: «Ειλικρινά, μου έμαθαν όλα όσα ξέρω για το πώς να είμαι ένας δυνατός άνθρωπος».

«Η όμορφη Τατιάνα μας»

Ο Τζακ και η Ρόουζ — μαζί με τους γονείς τους, την Καρολάιν Κένεντι και τον Έντγουιν Σλόσμπεργκ, τον σύζυγο της Τατιάνα, Τζορτζ Μοράν, και τα δύο παιδιά του ζευγαριού — υπέγραψαν τη δήλωση που ανακοίνωνε τον θάνατο της περιβαλλοντικής δημοσιογράφου πέρυσι.

«Η όμορφη Τατιάνα μας έφυγε σήμερα το πρωί. Θα είναι πάντα στις καρδιές μας», έγραψαν τότε.

Στη συνέχεια, ο Τζακ δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά από αποσπάσματα, ξεκινώντας με μια φράση από το βιβλίο της Τατιάνας «Inconspicuous Consumption» (Ανεπαίσθητη Κατανάλωση), που εκδόθηκε το 2019.

«Είναι στο χέρι μας να δημιουργήσουμε μια χώρα που να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις υποχρεώσεις της απέναντι στον πλανήτη», ανέφερε. «Ουσιαστικά, αυτό που περιγράφω είναι σκληρή δουλειά με πιθανώς περιορισμένη επιτυχία για το υπόλοιπο της ζωής σας. Αλλά πρέπει να το κάνουμε».

Ο Τζακ συνέχισε με αποσπάσματα από ποιήματα, καθώς και με quotes από πρώην προέδρους, συμπεριλαμβανομένου του παππού τους Τζον Φ. Κένεντι.

Το αφιέρωμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο δεν είχε λεζάντα, ολοκληρώθηκε με μια αναδρομική φωτογραφία του Τζακ και της Τατιάνα να στέκονται με τα χέρια τους πάνω από την καρδιά τους σε μια εκδήλωση.

Ο Τζακ διέκοψε την εκστρατεία του για την αντικατάσταση του αποχωρούντος βουλευτή Τζέρι Νάντλερ στη 12η εκλογική περιφέρεια της Νέας Υόρκης για να πενθήσει, και μπήκε ξανά στο πολιτικό τερέν τον Ιανουάριο.

Πρόκειται, σύμφωνα με το CNN, για τον πρώτο άμεσο απόγονο του JFK, που διεκδικεί εκλεγμένο αξίωμα και τον πιο πρόσφατο από την πολιτική οικογένεια, ο οποίος επιχειρεί να μπει ξανά στην πολιτική σκηνή.

«Η ζωή είναι σύντομη»

Σε βίντεο με το οποίο ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του, ο Τζακ Σλόσμπεργκ δηλώνει πως η χώρα βρίσκεται σε σημείο καμπής: «Ζούμε μια κρίση σε κάθε επίπεδο, στο κόστος ζωής, με τεράστιες περικοπές σε κοινωνικά προγράμματα από τα οποία εξαρτώνται οι εργαζόμενες οικογένειες, στην υγεία, την εκπαίδευση, τη φροντίδα των παιδιών. Μια κρίση διαφθοράς», ασκώντας έτσι κριτική στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η υποψηφιότητά του για το Κογκρέσο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2025, τον ίδιο μήνα που η Τατιάνα δημοσιοποίησε την είδηση για τον καρκίνο της σε ένα συγκινητικό άρθρο στο New Yorker.

Ο Τζακ αντέδρασε με μια αναφορά στο Instagram εκείνη την εποχή, που έγραφε: «Η ζωή είναι σύντομη, ας την απολαύσουμε».

Η Τατιάνα διαγνώστηκε με την ασθένεια τον Μάιο του 2024, αμέσως μετά τη γέννηση της κόρης της Τζόζεφιν, που είναι τώρα ενός έτους.

Εκείνη και ο Μοράν, που παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2017 στη Μασαχουσέτη, καλωσόρισαν τον γιο τους Έντγουιν το 2022.

*Με στοιχεία από pagesix.com 

