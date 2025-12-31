magazin
Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
31.12.2025 | 12:39
Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί βιολογική σταφίδα
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Μια μάχη με το αίμα μου» – Τι είχε γράψει στο New Yorker η Τατιάνα Σλόσμπεργκ ένα μήνα πριν φύγει από τη ζωή
Woman 31 Δεκεμβρίου 2025 | 14:00

«Μια μάχη με το αίμα μου» – Τι είχε γράψει στο New Yorker η Τατιάνα Σλόσμπεργκ ένα μήνα πριν φύγει από τη ζωή

«Όταν διαγνώστηκε η λευχαιμία, η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι αυτό δεν μπορούσε να συμβαίνει σε μένα, στην οικογένειά μου» έγραφε στο New Yorker η εγγονή του Τζον Φ. Κένεντι, η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, στις 22 Νοεμβρίου του 2025, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 35 της, στις 30 Δεκεμβρίου.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Ενέργεια: Το «τέλειο» σνακ για υγιή και δραστήριο εγκέφαλο

Ενέργεια: Το «τέλειο» σνακ για υγιή και δραστήριο εγκέφαλο

Spotlight

«Όταν πεθαίνεις, τουλάχιστον από την περιορισμένη εμπειρία μου, αρχίζεις να θυμάσαι τα πάντα. Εικόνες έρχονται σε φλας — άνθρωποι και μέρη και τυχαίες συνομιλίες — και αρνούνται να σταματήσουν» -αυτή είναι η πρώτη φράση της Τατιάνα Σλόσμπεργκ, εγγονής του Τζον Φ. Κένεντι, στο ανατριχιαστικό, βαθιά ανθρώπινο, αποχαιρετιστήριο άρθρο της στο New Yorker, περιγράφοντας πώς είναι να γνωρίζει κανείς ότι πρόκειται να πεθάνει.

Ακολουθεί ένα μέρος του άρθρου αυτού:

«Βλέπω την καλύτερή μου φίλη από το δημοτικό σχολείο καθώς φτιάχνουμε μια λάσπη στην αυλή της, την στολίζουμε με κεριά και μια μικρή αμερικανική σημαία και παρακολουθούμε, πανικοβλημένες, καθώς η σημαία παίρνει φωτιά».

»Βλέπω τον φίλο μου από το κολέγιο, που φοράει παπούτσια για σκάφος λίγες μέρες μετά από μια χιονοθύελλα που έσπασε κάθε ρεκόρ, να γλιστράει και να πέφτει σε μια λακκούβα με λάσπη. Θέλω να χωρίσω μαζί του, οπότε γελάω μέχρι να μην μπορώ να αναπνεύσω.

»Ίσως ο εγκέφαλός μου αναπαράγει τη ζωή μου τώρα επειδή έχω μια τελική διάγνωση και όλες αυτές οι αναμνήσεις θα χαθούν. Ίσως είναι επειδή δεν έχω πολύ χρόνο για να δημιουργήσω νέες και ένα μέρος μου ψάχνει να βρει κάτι».

«Τι είναι αυτά που λένε;»

«Στις 25 Μαΐου 2024, η κόρη μου γεννήθηκε στις 7:05 το πρωί, δέκα λεπτά μετά την άφιξή μου στο νοσοκομείο Columbia-Presbyterian, στη Νέα Υόρκη. Ο σύζυγός μου, ο Τζορτζ, και εγώ την κρατήσαμε, την κοιτάξαμε και θαυμάσαμε τη νεότητά της.

»Λίγες ώρες αργότερα, ο γιατρός μου παρατήρησε ότι η αιματολογική μου εξέταση έδειχνε περίεργα αποτελέσματα. Ο φυσιολογικός αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων είναι περίπου 4.000 έως 11.000 κύτταρα ανά μικρολίτρο. Ο δικός μου ήταν 131.000 κύτταρα ανά μικρολίτρο. Ο γιατρός είπε ότι θα μπορούσε να είναι κάτι που σχετίζεται με την εγκυμοσύνη και τον τοκετό, ή θα μπορούσε να είναι λευχαιμία. “Δεν είναι λευχαιμία”, είπα στον Τζορτζ. “Τι είναι αυτά που λένε;”.

»Ο Τζορτζ, που τότε ήταν ειδικευόμενος ουρολόγος στο νοσοκομείο, άρχισε να τηλεφωνεί σε φίλους του που ήταν γιατροί πρωτοβάθμιας περίθαλψης και γυναικολόγοι. Όλοι πίστευαν ότι είχε να κάνει με την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Μετά από μερικές ώρες, οι γιατροί μου κατέληξαν ότι ήταν λευχαιμία».

«Όλοι οι γιατροί που με εξέτασαν με ρώτησαν αν είχα περάσει πολύ χρόνο στο Ground Zero, δεδομένου ότι οι καρκίνοι του αίματος είναι πολύ συχνοί στους πρώτους ανταποκριτές»

YouTube thumbnail

«Μιια σπάνια μετάλλαξη

«Οι γονείς μου, η Κάρολιν Κένεντι και ο Έντγουιν Σλοςμπεργκ, είχαν φέρει τον δύο ετών γιο μου στο νοσοκομείο για να γνωρίσει την αδελφή του, αλλά ξαφνικά με μετέφεραν σε άλλο όροφο. Η κόρη μου μεταφέρθηκε στο βρεφονηπιακό τμήμα.

»Ο γιος μου δεν ήθελε να φύγει, ήθελε να οδηγήσει το νοσοκομειακό μου κρεβάτι σαν λεωφορείο. Τους αποχαιρέτησα, τους γονείς μου και τον γιο μου, και με μετέφεραν με το καροτσάκι.

»Η διάγνωση ήταν οξεία μυελογενής λευχαιμία, με μια σπάνια μετάλλαξη που ονομάζεται Inversion 3. Εμφανιζόταν κυρίως σε ηλικιωμένους ασθενείς. Όλοι οι γιατροί που με εξέτασαν με ρώτησαν αν είχα περάσει πολύ χρόνο στο Ground Zero, δεδομένου ότι οι καρκίνοι του αίματος είναι πολύ συχνοί στους πρώτους ανταποκριτές.

»Ήμουν στη Νέα Υόρκη στις 11 Σεπτεμβρίου, στην έκτη τάξη, αλλά δεν επισκέφτηκα τον χώρο μέχρι χρόνια αργότερα. Δεν είμαι ηλικιωμένη, μόλις είχα γίνει τριάντα τεσσάρων ετών».

«Δεν πίστευα – δεν μπορούσα να πιστέψω – ότι μιλούσαν για μένα»

«Δεν μπορούσα να θεραπευτώ με μια τυπική θεραπεία. Θα χρειαζόμουν τουλάχιστον μερικούς μήνες χημειοθεραπείας, με στόχο τη μείωση του αριθμού των βλαστικών κυττάρων στο μυελό των οστών μου. (Τα βλαστικά κύτταρα είναι ανώριμα κύτταρα του αίματος. Ο υψηλός αριθμός τους μπορεί να αποτελεί ένδειξη λευχαιμίας).

»Στη συνέχεια, θα χρειαζόμουν μεταμόσχευση μυελού των οστών, η οποία θα μπορούσε να με θεραπεύσει. Μετά τη μεταμόσχευση, πιθανότατα θα χρειαζόμουν περισσότερη χημειοθεραπεία, σε τακτική βάση, για να αποτρέψω την επανεμφάνιση του καρκίνου.

»Δεν πίστευα – δεν μπορούσα να πιστέψω – ότι μιλούσαν για μένα. Την προηγούμενη μέρα είχα κολυμπήσει ένα μίλι στην πισίνα, ενώ ήμουν εννέα μηνών έγκυος. Δεν ήμουν άρρωστη. Δεν ένιωθα άρρωστη. Ήμουν στην πραγματικότητα ένα από τα πιο υγιή άτομα που γνώριζα».

«Ένας κατεστραμμένος Λόρδος Βόλντεμορτ»

«Έτρεχα τακτικά πέντε έως δέκα μίλια στο Σέντραλ Παρκ. Κάποτε κολύμπησα τρία μίλια κατά μήκος του ποταμού Χάντσον – παραδόξως, για να συγκεντρώσω χρήματα για την Εταιρεία Λευχαιμίας και Λεμφώματος.

»Εργάζομαι ως δημοσιογράφος για το περιβάλλον και για ένα άρθρο έκανα σκι στο Birkebeiner, έναν αγώνα cross-country πενήντα χιλιομέτρων στο Ουισκόνσιν, ο οποίος μου πήρε επτάμισι ώρες.

»Μου άρεσε να καλώ κόσμο για δείπνο και να φτιάχνω τούρτες για τα γενέθλια των φίλων μου. Πήγαινα σε μουσεία και θεατρικές παραστάσεις και έπρεπε να πηδήξω σε έναν βάλτο κράνμπερ για τη δουλειά μου.

»Είχα έναν γιο που αγαπούσα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο και ένα νεογέννητο που έπρεπε να φροντίσω. Αυτή δεν μπορούσε να είναι η ζωή μου.

»Τελικά πέρασα πέντε εβδομάδες στο Columbia-Presbyterian, και η παραξενιά και η θλίψη για όσα μου έλεγαν για τον εαυτό μου με έκαναν να αναζητήσω το χιούμορ σε όλα αυτά. Δεν ήξερα τι άλλο να κάνω.

»Αποφάσισα ότι όλοι στο νοσοκομείο είχαν το σύνδρομο Μινχάουζεν και ότι εγώ ήμουν ο στόχος τους. Ήταν ένα αστείο που το βρήκα πιο αστείο από όλους τους άλλους. Αργότερα, όταν ήμουν φαλακρή και είχα μια γρατσουνιά στο πρόσωπό μου από μια πτώση, το αστείο μου ήταν ότι ήμουν ένας κατεστραμμένος Λόρδος Βόλντεμορτ».

«Όποτε χρειαζόταν να επιστρέψω στο νοσοκομείο, ο ογκολόγος μου με επισκεπτόταν σχεδόν καθημερινά, συζητώντας φυσικά για την ασθένειά μου, αλλά και για το κυνήγι αλεπούς, για το ποιος με ενοχλούσε εκείνη την εβδομάδα, για τη νέα του γάτα»

[…]

«Vaya con Dios»

«Τελικά, ο αριθμός των βλαστικών κυττάρων μου μειώθηκε και μου επιτράπηκε να κάνω μια σειρά θεραπειών στο σπίτι, με την οικογένειά μου. Η φροντίδα μου μεταφέρθηκε στο Memorial Sloan Kettering, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα μεταμόσχευσης μυελού των οστών στη χώρα.

»Όποτε χρειαζόταν να επιστρέψω στο νοσοκομείο, ο ογκολόγος μου με επισκεπτόταν σχεδόν καθημερινά, συζητώντας φυσικά για την ασθένειά μου, αλλά και για το κυνήγι αλεπούς, για το ποιος με ενοχλούσε εκείνη την εβδομάδα, για τη νέα του γάτα.

»Έχει ψάξει κάθε γωνιά της γης για περισσότερες θεραπείες για μένα. Ξέρει ότι δεν θέλω να πεθάνω και προσπαθεί να το αποτρέψει. Ο γιατρός που μου έκανε τη μεταμόσχευση, πάντα με παπιγιόν, πάντα φωνάζοντας ένα μεγάλο “γεια”, είναι ένας τρελός επιστήμονας μεταμφιεσμένος σε έναν από τους κορυφαίους ειδικούς της χώρας στις μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών, ο οποίος με βοήθησε να ξεπεράσω με ασφάλεια μια πνευμονική λοίμωξη και δεν ανοιγόκλεισε τα μάτια του όταν έβγαλα ένα ροζάριο και ένα μπουκάλι αγιασμό, ευλογημένο από τον Πάπα Φραγκίσκο και σταλμένο από τη Ρώμη. Με κοίταξε και είπε: «Vaya con Dios. Πήγαινε με τον Θεό».

[…]

«Επέστρεψα στο σπίτι»

«Τον Ιανουάριο, συμμετείχα σε μια κλινική δοκιμή της θεραπείας CAR-T-cell, ενός τύπου ανοσοθεραπείας που έχει αποδειχθεί αποτελεσματική κατά ορισμένων μορφών καρκίνου του αίματος.

»Οι επιστήμονες θα τροποποιούσαν τα Τ κύτταρα της αδελφής μου, κατευθύνοντάς τα να επιτεθούν στα καρκινικά μου κύτταρα.

»Έξω από το παράθυρο του νοσοκομείου ήταν συνεχώς σκοτεινά. Μου χορηγήθηκε περισσότερη χημειοθεραπεία. Μετά τη θεραπεία CAR-T, εμφάνισα σύνδρομο απελευθέρωσης κυτταροκινών, στο οποίο μια καταιγίδα φλεγμονής με άφησε ανίκανη να αναπνεύσω χωρίς οξυγόνο υψηλής ροής.

»Οι πνεύμονές μου γέμισαν με υγρό, το συκώτι μου δεν λειτουργούσε σωστά και ήμουν συνεχώς στο χείλος της μεταφοράς στην εντατική. Λίγες εβδομάδες αργότερα, ήμουν και πάλι σε ύφεση, αν και είχα χάσει περίπου δέκα κιλά. Οι γιατροί ήταν ευχαριστημένοι με τα αποτελέσματα: τα πήγα καλύτερα από πολλούς άλλους ασθενείς στη δοκιμή, κάτι που ήταν απίστευτο, αλλά επέστρεψα στο σπίτι».

«Ο Μπόμπι έχει πει: “Δεν υπάρχει εμβόλιο που να είναι ασφαλές και αποτελεσματικό”. Ο Μπόμπι πιθανώς δεν θυμάται τα εκατομμύρια των ανθρώπων που παρέλυσαν ή σκοτώθηκαν από την πολιομυελίτιδα πριν από την κυκλοφορία του εμβολίου»

«Ο ξάδελφός μου Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ…»

«Εν τω μεταξύ, κατά τη διάρκεια της θεραπείας CAR-T, μιας μεθόδου που αναπτύχθηκε επί πολλές δεκαετίες με εκατομμύρια δολάρια κρατικής χρηματοδότησης, ο ξάδελφός μου Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ (Μπόμπι), βρισκόταν στη διαδικασία υποψηφιότητας και επικύρωσης ως Υπουργός Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών.

»Καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας μου, βρισκόταν στο προσκήνιο της εθνικής σκηνής: πρώην Δημοκρατικός, ήταν υποψήφιος για την προεδρία ως ανεξάρτητος, αλλά κυρίως ως πηγή ντροπής για μένα και την υπόλοιπη άμεση οικογένειά μου.

»Τον Αύγουστο του 2024, ανέστειλε την εκστρατεία του και υποστήριξε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι θα “άφηνε τον Μπόμπι να ξεσπάσει” στον τομέα της υγείας. Η μητέρα μου έγραψε μια επιστολή στη Γερουσία, προσπαθώντας να σταματήσει την επικύρωσή του.

»Ο αδελφός μου μιλούσε ανοιχτά εναντίον των ψεμάτων του για μήνες. Από το κρεβάτι του νοσοκομείου, παρακολουθούσα τον Μπόμπι, παρά τη λογική και την κοινή λογική, να επικυρώνεται για τη θέση, παρόλο που δεν είχε εργαστεί ποτέ στον τομέα της ιατρικής, της δημόσιας υγείας ή της κυβέρνησης».

«Ο Μπόμπι είναι γνωστός αρνητής των εμβολίων…»

«Ξαφνικά, το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στο οποίο βασιζόμουν έμοιαζε τεταμένο, ασταθές. Οι γιατροί και οι επιστήμονες στο Columbia, συμπεριλαμβανομένου του Τζορτζ, δεν ήξεραν αν θα μπορούσαν να συνεχίσουν την έρευνά τους ή αν θα είχαν ακόμη δουλειά. (Το Columbia ήταν ένας από τους πρώτους στόχους της κυβέρνησης Τραμπ στην εκστρατεία της κατά του υποτιθέμενου αντισημιτισμού στα πανεπιστήμια. Τον Μάιο, το πανεπιστήμιο απέλυσε 180 ερευνητές μετά από περικοπές στην ομοσπονδιακή χρηματοδότηση).

»Αν ο Τζορτζ άλλαζε δουλειά, δεν ξέραμε αν θα μπορούσαμε να έχουμε ασφάλιση, τώρα που είχα μια προϋπάρχουσα πάθηση. Ο Μπόμπι είναι γνωστός αρνητής των εμβολίων και ανησυχούσα ιδιαίτερα ότι δεν θα μπορούσα να κάνω ξανά το δικό μου, με αποτέλεσμα να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, μαζί με εκατομμύρια επιζώντες του καρκίνου, μικρά παιδιά και ηλικιωμένους.

»Ο Μπόμπι έχει πει: “Δεν υπάρχει εμβόλιο που να είναι ασφαλές και αποτελεσματικό”. Ο Μπόμπι πιθανώς δεν θυμάται τα εκατομμύρια των ανθρώπων που παρέλυσαν ή σκοτώθηκαν από την πολιομυελίτιδα πριν από την κυκλοφορία του εμβολίου. Ο πατέρας μου, που μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη τη δεκαετία του 1940 και του 1950, το θυμάται. Πρόσφατα, τον ρώτησα πώς ένιωσε όταν έκανε το εμβόλιο. Είπε ότι ένιωσε σαν να ήταν ελεύθερος».

«Μερικές φορές ξεγελάω τον εαυτό μου πιστεύοντας ότι θα το θυμάμαι για πάντα, ότι θα το θυμάμαι όταν πεθάνω. Προφανώς, δεν θα το θυμάμαι»

YouTube thumbnail

[…]

«Γράφω για τον πλανήτη μας»

«Το σχέδιό μου, αν δεν είχα αρρωστήσει, ήταν να γράψω ένα βιβλίο για τους ωκεανούς — την καταστροφή τους, αλλά και τις δυνατότητες που προσφέρουν. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, έμαθα ότι ένα από τα φάρμακα χημειοθεραπείας που μου χορηγήθηκαν, η κυταραβίνη, οφείλει την ύπαρξή του σε ένα θαλάσσιο ζώο: ένα σφουγγάρι που ζει στην Καραϊβική Θάλασσα, το Tectitethya crypta.

»Αυτή η ανακάλυψη έγινε από επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, οι οποίοι συνθέσανε για πρώτη φορά το φάρμακο το 1959 και οι οποίοι σχεδόν σίγουρα βασίστηκαν σε κρατική χρηματοδότηση, ακριβώς αυτό που ο Μπόμπι έχει ήδη κόψει.

»Δεν θα γράψω για την κυταραβίνη. Δεν θα μάθω αν καταφέραμε να αξιοποιήσουμε τη δύναμη των ωκεανών ή αν τους αφήσαμε να βράσουν και να μετατραπούν σε χωματερή. Ο γιος μου ξέρει ότι είμαι συγγραφέας και ότι γράφω για τον πλανήτη μας. Από τότε που αρρώστησα, του το υπενθυμίζω συχνά, για να ξέρει ότι δεν ήμουν απλώς ένας άρρωστος άνθρωπος.

Όταν τον κοιτάζω, προσπαθώ να γεμίσω το μυαλό μου με αναμνήσεις. Πόσες φορές ακόμα μπορώ να δω το βίντεο όπου προσπαθεί να πει “Άννα Καρένινα”; Και όταν του είπα ότι δεν ήθελα παγωτό από το παγωτατζίδικο, και με αγκάλιασε, με χάιδεψε στην πλάτη και μου είπε: “Σε καταλαβαίνω, φιλαράκο, σε καταλαβαίνω”; Σκέφτομαι την πρώτη φορά που γύρισα από το νοσοκομείο. Μπήκε στο μπάνιο μου, με κοίταξε και είπε: “Χαίρομαι πολύ που σε συναντώ εδώ”.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @stellenevolandes

«Θα συνεχίσω να προσπαθώ να θυμάμαι»

«Και μετά είναι η κόρη μου, με τα σγουρά κόκκινα μαλλιά της σαν φλόγες, που ανοιγοκλείνει τα μάτια της και χαμογελάει με τα κενά στα δόντια της αφού πιει μια γουλιά Seltzer. Τριγυρνάει στο σπίτι με φωτεινές κίτρινες γαλότσες, προσποιείται ότι μιλάει στο τηλέφωνο της μητέρας μου, με ένα κολιέ από ψεύτικες πέρλες στο λαιμό, χωρίς παντελόνι, γελώντας και τρέχοντας μακριά από όποιον προσπαθεί να την πιάσει.

»Μας ζητάει να παίξουμε το «I Got the Feelin’» του James Brown, παίρνοντας ένα φορητό ηχείο και λέγοντας «Μωρό μου, μωρό μου».

»Κυρίως, προσπαθώ να ζω και να είμαι μαζί τους τώρα. Αλλά το να ζεις στο παρόν είναι πιο δύσκολο από ό,τι ακούγεται, οπότε αφήνω τις αναμνήσεις να έρχονται και να φεύγουν.

»Τόσες πολλές από αυτές είναι από την παιδική μου ηλικία που νιώθω σαν να βλέπω τον εαυτό μου και τα παιδιά μου να μεγαλώνουν ταυτόχρονα. Μερικές φορές ξεγελάω τον εαυτό μου πιστεύοντας ότι θα το θυμάμαι για πάντα, ότι θα το θυμάμαι όταν πεθάνω. Προφανώς, δεν θα το θυμάμαι. Αλλά αφού δεν ξέρω πώς είναι ο θάνατος και δεν υπάρχει κανείς να μου πει τι ακολουθεί μετά, θα συνεχίσω να προσποιούμαι. Θα συνεχίσω να προσπαθώ να θυμάμαι».

*Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο newyorker.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πλεονάσματα: Το ένοχο μυστικό πίσω από την αύξησή τους

Πλεονάσματα: Το ένοχο μυστικό πίσω από την αύξησή τους

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ενέργεια: Το «τέλειο» σνακ για υγιή και δραστήριο εγκέφαλο

Ενέργεια: Το «τέλειο» σνακ για υγιή και δραστήριο εγκέφαλο

Experts
Γιατί η ελληνική οικονομία δεν αναπτύσσεται

Γιατί η ελληνική οικονομία δεν αναπτύσσεται

inWellness
inTown
Stream magazin
Ο Σκοτ Φίσερ ήταν ένας βετεράνος ορειβάτης, γνωστός ως «Μίστερ Διάσωση», μέχρι που βρήκε τραγικό θάνατο στο Έβερεστ
Η τρέλα του βουνού 31.12.25

Ο Σκοτ Φίσερ ήταν ένας βετεράνος ορειβάτης, γνωστός ως «Μίστερ Διάσωση», μέχρι που βρήκε τραγικό θάνατο στο Έβερεστ

Παρόλο που ο Αμερικανός Σκοτ Φίσερ είχε πολυετή εμπειρία ως ορειβάτης και οδηγός, τελικά υπέκυψε στην υπερκόπωση, την ασθένεια του βουνού και την υποθερμία κατά τη διάρκεια μιας σφοδρής χιονοθύελλας στο Έβερεστ, στις 11 Μαΐου 1996.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από τον «Άγιο Στραγγαλιστή» στο σχέδιο Kill Bill και τον φόνο της 6χρονης beauty queen: Τα εγκλήματα που έβαψαν με αίμα τις γιορτές
Ho ho horror 31.12.25

Από τον «Άγιο Στραγγαλιστή» στο σχέδιο Kill Bill και τον φόνο της 6χρονης beauty queen: Τα εγκλήματα που έβαψαν με αίμα τις γιορτές

Τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά είναι συνδεδεμένα στο μυαλό μας με ξεκούραση, διασκέδαση και οικογενειακές στιγμές. Μέχρι που ένας φόνος έρχεται να τα αλλάξει όλα. Αυτά είναι τα εγκλήματα που στοιχειώνουν τον πιο εορταστικό μήνα της χρονιάς.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Οι «φτωχοί» αγρότες του Μεσαίωνα γιόρταζαν καλύτερα από εσένα αυτές τις μέρες
6 εβδομάδες Χριστούγεννα 31.12.25

Οι «φτωχοί» αγρότες του Μεσαίωνα γιόρταζαν καλύτερα από εσένα αυτές τις μέρες

Ξεχάστε τη μόνιμη φτώχεια και τη σκοτεινή καθημερινότητα που αποδίδουμε στον Μεσαίωνα. Οι αγρότες –το 90% του πληθυσμού– είχαν άφθονο ελεύθερο χρόνο, έντονη κοινωνική ζωή και γιορτές που κρατούσαν εβδομάδες, με τα Χριστούγεννα να μετατρέπονται σε ολόκληρη εποχή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί οι γυναίκες στην Αρχαία Σπάρτη έπρεπε να κάνουν μαθήματα γυμνές ενώ οι άνδρες παρακολουθούσαν;
«Άλογα αναπαραγωγής» 30.12.25

Γιατί οι γυναίκες στην Αρχαία Σπάρτη έπρεπε να κάνουν μαθήματα γυμνές ενώ οι άνδρες παρακολουθούσαν;

Ο ιστορικός Andrew Bayliss, Αναπληρωτής Καθηγητής Ελληνικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, προειδοποιεί τους σύγχρονους σχολιαστές να μην εξισώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση των γυναικών στη Σπάρτη με την «απελευθέρωση».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όταν οι Ναζί έκλεβαν τις καμπάνες από τις εκκλησίες για να φτιάξουν όπλα – Η κατάθεση της Άννα Φρανκ
Α, Β, Γ, Δ 29.12.25

Όταν οι Ναζί έκλεβαν τις καμπάνες από τις εκκλησίες για να φτιάξουν όπλα – Η κατάθεση της Άννα Φρανκ

Όπως αναφέρει η δημοσιογράφος Nina Siegal σε άρθρο της στους New York Times, κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, οι Ναζί κατάσχεσαν περίπου 150.000 καμπάνες εκκλησιών από όλη την Ευρώπη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πενήντα χρόνια χωρίς τη Χάνα Άρεντ: Οι «Απαρχές του ολοκληρωτισμού» παραμένουν πιο επίκαιρες από ποτέ
Culture Live 29.12.25

Πενήντα χρόνια χωρίς τη Χάνα Άρεντ: Οι «Απαρχές του ολοκληρωτισμού» παραμένουν πιο επίκαιρες από ποτέ

Πενήντα χρόνια μετά τον θάνατο της Χάνα Άρεντ, οι «Απαρχές του ολοκληρωτισμού» διαβάζονται ξανά ως ένα δύσκολο αλλά αναγκαίο βιβλίο, που βοηθά να κατανοήσουμε τις πολιτικές εντάσεις και τα ρήγματα του σήμερα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Υποβρύχιο «Πρωτεύς» (Υ-3): Η δόξα του ελληνικού κύματος, τα άθλα του ελληνικού ναυτικού
Ένα όργανον διά την άμυναν της Ελλάδος 29.12.25

Υποβρύχιο «Πρωτεύς» (Υ-3): Η σημαία της Ελλάδος κυματίζει στην κοίτη της Λουάρ το 1927

Υπό τα ανυπόμονα, τα ενθουσιώδη όμματα όλου του κόσμου, γλυστρώντας, λαχταρώντας το χάδι του νερού, ο «Πρωτεύς» εκύλησε στο ποτάμι

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Από το σεξ απίλ έως την ακροδεξιά, η Μπριζίτ Μπαρντό συμβόλιζε μια Γαλλία σε μετάβαση
Πρώην φεμινιστικό σύμβολο 29.12.25

Από το σεξ απίλ έως την ακροδεξιά, η Μπριζίτ Μπαρντό συμβόλιζε μια Γαλλία σε μετάβαση

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν την ανάδειξή της σε μεγαστάρ, η Γαλλίδα ηθοποιός, Μπριζίτ Μπαρντό, έγινε εξίσου γνωστή για τις πολιτικές της απόψεις όσο και για την καριέρα της στην υποκριτική.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Horses: 50 χρόνια μετά την κυκλοφορία του το άλμπουμ της Πάτι Σμιθ ακούγεται ακόμα «επικίνδυνα ζωντανό»
Πανκ μανιφέστο 29.12.25

Horses: 50 χρόνια μετά την κυκλοφορία του το άλμπουμ της Πάτι Σμιθ ακούγεται ακόμα «επικίνδυνα ζωντανό»

Πενήντα χρόνια μετά, το Horses της Πάτι Σμιθ παραμένει μια ριζοσπαστική δήλωση: το άλμπουμ όπου μια λογοτεχνική φιγούρα περνά στο ροκ χωρίς εκπτώσεις, αλλάζοντας τους κανόνες του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι μονόκεροι πριν γίνουν μύθος: Μια πολύ αληθινή ιστορία που δεν μας είπε ποτέ κανείς
Αφηγήσεις & Σύμβολα 28.12.25

Οι μονόκεροι πριν γίνουν μύθος: Μια πολύ αληθινή ιστορία που δεν μας είπε ποτέ κανείς

Πριν τους συνδέσουμε με παραμύθια και παιδικά βιβλία, οι μονόκεροι θεωρούνταν υπαρκτά πλάσματα. Από την Αρχαία Ελλάδα μέχρι τον Μεσαίωνα, η ιστορία τους είναι πολύ πιο αληθινή απ’ όσο φανταζόμαστε.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα δύο γεγονότα που «σκοτείνιασαν» τα Χριστούγεννα του Καρόλου Ντίκενς
Μήνυμα 28.12.25

Τα δύο γεγονότα που «σκοτείνιασαν» τα Χριστούγεννα του Καρόλου Ντίκενς

Ο συγγραφέας της «Χριστουγεννιάτικης Ιστορίας», Κάρολος Ντίκενς, αγαπούσε την εποχή με «ανησυχητική σχολαστικότητα», αλλά το εορταστικό του μανιφέστο δείχνει πώς ο θάνατος του πατέρα και της κόρης του έριξε μια σκιά πάνω της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δεκέμβρης 1914: Όταν τα χαρακώματα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου «σίγασαν» μέσα στις γιορτές
Δυτικό Μέτωπο 28.12.25

Δεκέμβρης 1914: Όταν τα χαρακώματα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου «σίγασαν» μέσα στις γιορτές

Σαν σήμερα, στις 28 Δεκεμβρίου 1914, ένας Γερμανός στρατιώτης περιέγραφε στους γονείς του μια σκηνή αδιανόητη: εχθροί να βγαίνουν από τα χαρακώματα, να τραγουδούν κάλαντα και να θάβουν μαζί τους νεκρούς τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πώς η εξαφάνιση της «Πτήσης 19» το 1945 τροφοδότησε τον μύθο του Τριγώνου των Βερμούδων
Μυστήριο 27.12.25

Πώς η εξαφάνιση της «Πτήσης 19» το 1945 τροφοδότησε τον μύθο του Τριγώνου των Βερμούδων

Πριν από ογδόντα χρόνια, το 1945, πέντε αεροπλάνα εξαφανίστηκαν κατά τη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής πτήσης ανοικτά των ακτών της Φλόριντα. Ένα αεροπλάνο περιπολίας που στάλθηκε για να αναζητήσει τους άνδρες εξαφανίστηκε επίσης, δίνοντας αφορμή για μια σειρά από θεωρίες συνωμοσίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έψαλαν τα κάλαντα στον Χάρη Δούκα – «Το 2026 αφετηρία για μία Αθήνα πιο ανθρώπινη»
Της Πρωτοχρονιάς 31.12.25

Έψαλαν τα κάλαντα στον Χάρη Δούκα – «Το 2026 αφετηρία για μία Αθήνα πιο ανθρώπινη»

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κάλεσε τον κόσμο στο Σύνταγμα «που θα περάσουμε καταπληκτικά με πολύ όμορφα τραγούδια, με ένα μοναδικό drone show και με τα μοναδικά και ταυτόχρονα αθόρυβα πυροτεχνήματα»

Σύνταξη
Αρχιδιαιτητής Ιταλίας: «Έτοιμος να παραιτηθώ αν αμφισβητούν την καλή πίστη των διαιτητών»
Ποδόσφαιρο 31.12.25

Αρχιδιαιτητής Ιταλίας: «Έτοιμος να παραιτηθώ αν αμφισβητούν την καλή πίστη των διαιτητών»

Χαμός έγινε στην Ιταλία με αφορμή τις φωνές της Λάτσιο που αμφισβητεί το γκολ της Ουντινέζε. Ο αρχιδιαιτητής της Serie A Τζιανλούνα Ρόκι παρενέβη σε τηλεοπτική εκπομπή

Βάιος Μπαλάφας
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ο «χάρτης» με τα αγροτικά μπλόκα – Εκτροπές κυκλοφορίας και κρίσιμες αποφάσεις
Πρωτοχρονιά 31.12.25

Ο «χάρτης» με τα αγροτικά μπλόκα - Εκτροπές κυκλοφορίας και κρίσιμες αποφάσεις

Ένας μήνας και πλέον στα μπλόκα και οι αγρότες προχωρούν σε άρση αποκλεισμών και χαλάρωση των κινητοποιήσεων, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων. Κρίσιμη η πανελλαδική σύσκεψη της 4ης Ιανουαρίου στα Μάλγαρα, όπου θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ρωσία: Τα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα σαν «απόδειξη» της ουκρανικής επίθεσης στο σπίτι του Πούτιν
Μαρτυρία κατοίκου 31.12.25

Τα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Ρωσία σαν «απόδειξη» της ουκρανικής επίθεσης στο σπίτι του Πούτιν

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι η Ουκρανία πραγματοποίησε επίθεση με drones στην κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ, η Ουκρανία το διαψεύδει

Σύνταξη
Ο τροχονόμος με το βαρέλι επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη – «Καλή χρονιά με λιγότερα ατυχήματα»
Στον Λευκό Πύργο 31.12.25

Ο τροχονόμος με το βαρέλι επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη – «Καλή χρονιά με λιγότερα ατυχήματα»

«Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η επιβράβευση των τροχονόμων για την πολύτιμη καθημερινή προσφορά τους», σημειώνει η ΕΛ.ΑΣ. για την εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Οι προκλήσεις του 2026 για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Τα εξοπλιστικά και οι αντιδράσεις της Τουρκίας
Διπλωματία 31.12.25

Οι προκλήσεις του 2026 για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Τα εξοπλιστικά και οι αντιδράσεις της Τουρκίας

Το 2026 ξεκινά για το Νίκο Δένδια με το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις που μπαίνει για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής, στις 8-9 Ιανουαρίου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Από το Μαξίμου ανοίγουν πόλεμο με τους αγρότες – «Τραμπούκοι, αχάριστοι που θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση»
Το νέο αφήγημα 31.12.25

Από το Μαξίμου ανοίγουν πόλεμο με τους αγρότες – «Τραμπούκοι, αχάριστοι που θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση»

Σε προκλητικές δηλώσεις που καταδεικνύουν ταυτόχρονα την άρνηση της κυβέρνησης να δώσει λύσεις στα προβλήματα των αγροτών προχώρησαν ο υπουργός Α. Γεωργιάδης και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης - Αμφότεροι πρόβαλλαν το αφήγημα ότι τα μπλόκα γίνονται για να πέσει η κυβέρνηση

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ηλεκτρικά πατίνια: Γιατί αυτή η μορφή μικροκινητικότητας απειλεί την υγεία των νέων – Τι δείχνουν οι έρευνες
Έρευνες 31.12.25

Οι κρυφοί κίνδυνοι πίσω από τα ηλεκτρικά πατίνια - Πώς η μικροκινητικότητα απειλεί την υγεία των νέων

Τα ηλεκτρικά πατίνια υπόσχονται τον πιο εύκολο, «πράσινο» και οικονομικό τρόπο μετακίνησης, αλλά η μειωμένη φυσική δραστηριότητα που συνεπάγεται η χρήση τους αυξάνει τους κινδύνους για την υγεία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Σκάνδαλο-σεισμός στο αργεντίνικο ποδόσφαιρο: Πολυτελείς επαύλεις, εταιρείες-φαντάσματα και εκατομμύρια στο σκοτάδι
Χαμός 31.12.25

Σκάνδαλο-σεισμός στο αργεντίνικο ποδόσφαιρο: Πολυτελείς επαύλεις, εταιρείες-φαντάσματα και εκατομμύρια στο σκοτάδι

Σοβαρές αποκαλύψεις για τη διαχείριση των οικονομικών της AFA βάζουν στο στόχαστρο την ηγεσία του αργεντίνικου ποδοσφαίρου, τη στιγμή που η εθνική ομάδα ζει τη χρυσή της εποχή

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το πάρτι ξεκίνησε – Με πυροτεχνήματα και μουσικές ο πλανήτης υποδέχεται το 2026
Καλή χρονιά! 31.12.25 Upd: 14:18

Το πάρτι ξεκίνησε – Με πυροτεχνήματα και μουσικές ο πλανήτης υποδέχεται το 2026

Μπορεί η Ελλάδα να έχει... ώρες μπροστά της μέχρι να υποδεχθεί τη νέα χρονιά, ωστόσο στον πλανήτη το πάρτι έχει ξεκινήσει. Αυτές οι χώρες ζουν ήδη σε ρυθμούς 2026 - ποιες έχουν σειρά.

Σύνταξη
Τελευταία έξοδος: Αντζελίνα Τζολί – Τα σχέδιά της για το νέο έτος δεν έχουν καμία σχέση με το Λος Άντζελες (και τον Μπραντ Πιτ)
Νέο κεφάλαιο 31.12.25

Τελευταία έξοδος: Αντζελίνα Τζολί – Τα σχέδιά της για το νέο έτος δεν έχουν καμία σχέση με το Λος Άντζελες (και τον Μπραντ Πιτ)

Η σταρ του Χόλιγουντ Αντζελίνα Τζολί είναι έτοιμη να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της το 2026, μακριά από τη λάμψη του Χόλιγουντ και τον πρώην της Μπραντ Πιτ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Καρφιά Σαμαρά στην κυβέρνηση στις ευχές για το 2026 – «Φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί»
Για τη νέα χρονιά 31.12.25

Καρφιά Σαμαρά στην κυβέρνηση στις ευχές για το 2026 – «Φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί»

Αιχμές κατά της κυβέρνησης αφήνει εκ νέου ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, στο μήνυμά του για τη νέα χρονιά - «Η πατρίδα απαιτεί Αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη» αναφέρει

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο