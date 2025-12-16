magazin
«Είχαν κάνει τα πάντα» – Οι τραγικές προσπάθειες του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του να βοηθήσουν τον γιο τους πριν το φρικτό έγκλημα

Fizz 16 Δεκεμβρίου 2025 | 16:45
«Είχαν κάνει τα πάντα» – Οι τραγικές προσπάθειες του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του να βοηθήσουν τον γιο τους πριν το φρικτό έγκλημα

Σοκ έχει προκαλέσει στο Χόλιγουντ η είδηση της δολοφονίας του θρυλικού σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ενώ η αστυνομία συνέλαβε τον γιο της οικογένειας, τον Νικ Ράινερ, ως ύποπτο, πηγές του PEOPLE αποκαλύπτουν τις επίπονες και μακροχρόνιες προσπάθειες του Ρομπ και της Μισέλ Σίγνκερ Ράινερ να τον βοηθήσουν να ξεπεράσει τα βαθιά του προβλήματα εξάρτησης.

Ο Ρομπ Ράινερ, 78, ηθοποιός του All in the Family και σκηνοθέτης κλασικών ταινιών όπως το Όταν ο Χάρι Συνάντησε τη Σάλι και του Stand By Me, και η σύζυγός του, Μισέλ, 70 ετών, βρέθηκαν μαχαιρωμένοι μέχρι θανάτου την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου.

Τους ανακάλυψε η κόρη τους, Ρόμι, 28. Μια πηγή περιέγραψε τη σκηνή των φόνων ως «φρικιαστικό εφιάλτη σαν βγαλμένο από ταινία τρόμου στο Χόλιγουντ».

Την επόμενη μέρα, η Αστυνομία του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε τη σύλληψη του Νικ Ράινερ, 32 ετών, ο οποίος φέρεται να ζούσε με τους γονείς του. Ο Νικ κρατείται χωρίς εγγύηση, και ακόμη δεν του έχει απαγγελθεί κατηγορία. Ο ίδιος δεν έχει πει κάτι για το περιστα;τικό.

Πηγές αναφέρουν ότι ο Νικ είχε έντονη λογομαχία με τον πατέρα του το προηγούμενο βράδυ σε ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι του Κόναν Ο’Μπράιεν, όπου η συμπεριφορά του Νικ «τρόμαζε τους πάντες».

Τζεικ, Ρομπ, Μισέλ, Νικ και Ρόμι Ράινερ

Οι ενδείξεις και το ιστορικό δείχνουν μια μακρά και οδυνηρή ιστορία οικογενειακών προσπαθειών απεξάρτησης του Νικ Ράινερ. Ο Νικ αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα εξάρτησης από ναρκωτικά από την ηλικία των 14 ετών, κάνοντας πάνω από 18 επισκέψεις σε κέντρα αποτοξίνωσης και μένοντας κατά καιρούς στον δρόμο.

Πριν από σχεδόν μια δεκαετία, το 2016, ο Ρομπ Ράινερ σκηνοθέτησε την ταινία Being Charlie, την οποία συνέγραψε με τον γιο του, θέλοντας να μιλήσει για τον αγώνα του Νικ.

Τότε, πατέρας και γιος δήλωσαν ότι η διαδικασία τους έφερε πιο κοντά, με τον Νικ να εκφράζει ότι η εχθρότητα προς τους γονείς του είχε μειωθεί «σχεδόν στο μηδέν». Ο Ρομπ παραδέχτηκε μάλιστα ότι μετάνιωσαν που πίεζαν τον Νικ να μπει σε προγράμματα απεξάρτησης.

Ωστόσο, η σταθερότητα δεν ήρθε ποτέ. Ένα χρόνο μόλις μετά, ο Νικ είχε επιστρέψει σε έναν καταστροφικό δρόμο. Σε μια συνέντευξη του 2018 στο podcast Dopey, αποκάλυψε ότι τον προηγούμενο χρόνο είχε κάνει κομμάτια τον ξενώνα των γονιών του ενώ ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών.

«Είχα ξεφύγει εντελώς από διεγερτικά—νομίζω ήταν κοκαΐνη και κάτι άλλο—και ήμουν ξύπνιος για μέρες συνεχόμενα», είπε. «Άρχισα να σπάω διάφορα πράγματα στον ξενώνα μου… ξεκίνησα με την τηλεόραση και μετά πήγα στο φωτιστικό… όλα στον ξενώνα καταστράφηκαν».

O Νικ με την αδελφή του Ρόμι

Ωστόσο, οι Ράινερ παρέμειναν δεμένοι παρά τους σοβαρούς αγώνες του Νικ. Τα παιδιά πήγαιναν σε εκδηλώσεις μαζί με τον Ρομπ και τη Μισέλ, συμπεριλαμβανομένης της πρεμιέρας του Spinal Tap II στις 9 Σεπτεμβρίου.

«Ήταν μια τόσο δεμένη οικογένεια. Τα έκαναν όλα μαζί», λέει μια πηγή που συνδέεται με τους Ράινερ. Ωστόσο, «δεν κατάφεραν ποτέ να επιτύχουν σταθερότητα με τον Νικ. Δοκίμασαν τα πάντα — να του δώσουν χώρο, να τον κρατήσουν κοντά — αλλά οι αγώνες του ήταν πολύ μεγάλοι. Είναι απλώς ο χειρότερος εφιάλτης ενός γονέα».

«Ήταν τόσο υπέροχοι άνθρωποι», προσθέτει μια άλλη πηγή, «και προσπάθησαν με κάθε τρόπο να βοηθήσουν τον γιο τους».

Το ζευγάρι Ράινερ ήταν γνωστό για τη γενναιοδωρία του και τον ακτιβισμό του στα πολιτικά δικαιώματα, την ισότητα στον γάμο και την πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση.

Ο Ρομπ Ράινερ, γιος του θρυλικού Καρλ Ράινερ, έγινε παγκοσμίως γνωστός ως ηθοποιός και σκηνοθέτης, ενώ η Μισέλ, φωτογράφος, υπήρξε παραγωγός σε ταινίες του συζύγου της.

Όπως δήλωσε ο ηθοποιός Μάικλ Ντάγκλας, που είχε συνεργαστεί με τον Ράινερ, «Αυτό είναι πιο τραγικό για δύο εξαιρετικούς ανθρώπους που έδωσαν τόσα πολλά για να κάνουν τον κόσμο καλύτερο».

World
Barclays: Η παγκόσμια ανάπτυξη είναι στα χέρια… της ΑΙ

Barclays: Η παγκόσμια ανάπτυξη είναι στα χέρια… της ΑΙ

Ο Γούντι Άλεν δε μετανιώνει για τη φιλία του με τον Τζέφρι Έπσταϊν
Κολλητοί 16.12.25

Ο Γούντι Άλεν δε μετανιώνει για τη φιλία του με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ο ενενηντάχρονος σκηνοθέτης, Γούντι Άλεν, ακολουθεί μια ελαφρώς διαφορετική τακτική από πολλούς άλλους ισχυρούς ανθρώπους που συνδέονται με τον παιδόφιλο πρώην χρηματιστή, Τζέφρι Έπσταϊν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ρομπ Ράινερ και ο γιος του Νικ «καυγάδισαν» στο πάρτι του Κόναν Ο’ Μπράιεν λίγες ώρες πριν από τους φόνους
«Φρίκαρε τους πάντες» 16.12.25

Ο Ρομπ Ράινερ και ο γιος του Νικ «καυγάδισαν» στο πάρτι του Κόναν Ο’ Μπράιεν λίγες ώρες πριν από τους φόνους

Ο Ρομπ Ράινερ, 78 ετών, και η σύζυγός του Μισέλ, 68 ετών, δολοφονήθηκαν στο σπίτι της οικογένειας στο Λος Άντζελες το απόγευμα της Κυριακής, σύμφωνα με την αστυνομία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κλιφ Ρίτσαρντ: Ο βρετανός θρύλος του rock ‘n’ roll διαγνώσθηκε με καρκίνο του προστάτη
«Να ελεγχόμαστε» 16.12.25

Κλιφ Ρίτσαρντ: Ο βρετανός θρύλος του rock ‘n’ roll διαγνώσθηκε με καρκίνο του προστάτη

«Δεν είχε εξαπλωθεί και δεν είχε προσβάλει τα οστά ή άλλα σημεία του σώματος», δήλωσε ο Κλιφ Ρίτσαρντ για την κατάσταση της υγείας του σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στον δολοφονημένο Ρομπ Ράινερ: «Πέθανε από τον θυμό που προκάλεσε στους άλλους»
«Σύνδρομο Τραμπ» 16.12.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στον δολοφονημένο Ρομπ Ράινερ: «Πέθανε από τον θυμό που προκάλεσε στους άλλους»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε μια ασεβή αντίδραση στον φρικτό θάνατο του σκηνοθέτη του Χόλιγουντ Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μαντόνα και Γκάι Ρίτσι ξανά μαζί μετά από 17 χρόνια – «Είμαι περήφανος που έχω τους γονείς μου δίπλα μου»
Fizz 15.12.25

Μαντόνα και Γκάι Ρίτσι ξανά μαζί μετά από 17 χρόνια – «Είμαι περήφανος που έχω τους γονείς μου δίπλα μου»

Η Μαντόνα και ο Γκάρι Ρίτσι βρέθηκαν για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια δίπλα δίπλα, προκειμένου να στηρίξουν τον γιο τους Ρόκο στη νέα του έκθεση τέχνης.

Σύνταξη
Συναντήθηκαν, αρραβωνιάστηκαν, έγινε πριγκίπισσα – Όταν η Γκρέις Κέλι έφυγε με τον Ρενιέ του Μονακό εγκαταλείποντας τον Όλεγκ Κάσινι
Απρίλιος του 1956 15.12.25

Συναντήθηκαν, αρραβωνιάστηκαν, έγινε πριγκίπισσα – Όταν η Γκρέις Κέλι έφυγε με τον Ρενιέ του Μονακό εγκαταλείποντας τον Όλεγκ Κάσινι

Ένα άρθρο του περιοδικού People από το 1983 εξερευνά τη σχέση δύο ετών της Γκρέις Κέλι με τον Ρώσο σχεδιαστή μόδας Ολέγκ Κασίνι όταν γνώρισε για πρώτη φορά τον Ρενιέ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Για όλα φταίει ο Σκορσέζε – Για αυτό τον λόγο ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αρνείται να κάτσει στην καρέκλα του σκηνοθέτη
Fizz 15.12.25

Για όλα φταίει ο Σκορσέζε – Για αυτό τον λόγο ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αρνείται να κάτσει στην καρέκλα του σκηνοθέτη

Ο σταρ του Χόλιγουντ Λεονάρντο Ντι Κάπριο συνάντησε τον συνεργάτη, φίλο και θρύλο της 7ης Τέχνης Μάρτιν Σκορσέζε και αποκάλυψε τον λόγο που δεν θα σκηνοθετήσει ποτέ του μια ταινία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Η δύναμη των αριθμών» – Η Κρίστεν Στιούαρτ πήρε ένα σημαντικό μάθημα στους 8 μήνες γάμου με τη Ντίλαν Μάγιερ
Αγάπη 15.12.25

«Η δύναμη των αριθμών» - Η Κρίστεν Στιούαρτ πήρε ένα σημαντικό μάθημα στους 8 μήνες γάμου με τη Ντίλαν Μάγιερ

Η σταρ της ταινίας «Twilight» Κρίστεν Στιούαρτ και η σεναριογράφος του Χόλιγουντ, Ντίλαν Μάγιερ, παντρεύτηκαν τον Απρίλιο στο Λος Άντζελες, σε μια κλειστή τελετή σε μεξικάνικο εστιατόριο, ενώ ακολούθησε πάρτι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φιλιά, τέλος: Η ιδιαίτερη συμφωνία του Τζορτζ Κλούνεϊ και της Αμάλ για το καλό της οικογενειακής τους ζωής
Αλά Πολ Νιούμαν 15.12.25

Φιλιά, τέλος: Η ιδιαίτερη συμφωνία του Τζορτζ Κλούνεϊ και της Αμάλ για το καλό της οικογενειακής τους ζωής

Ο σταρ του Χόλιγουντ Τζορτζ Κλούνεϊ αποκάλυψε ότι μετά από συζήτηση που είχε με τη σύζυγό του Αμάλ, συμφώνησαν να μην φιλήσει ξανά άλλη γυναίκα - στη μεγάλη οθόνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Ζω από θαύμα για ακόμη μία φορά»: Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη ο Άρης Μουγκοπέτρος
Επικίνδυνη δοκιμασία 15.12.25

«Ζω από θαύμα για ακόμη μία φορά»: Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη ο Άρης Μουγκοπέτρος

Ο μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος βρέθηκε ξανά αντιμέτωπος με μια σοβαρή περιπέτεια, καθώς ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, για το οποίο μίλησε ο ίδιος με ανάρτησή του στα social media, τονίζοντας πως «ζω από θαύμα για ακόμη μία φορά»

Σύνταξη
Ο Τζάστιν Θερού μιλά για τη συνεργασία του με την Μέριλ Στριπ στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada 2»
Μιράντα; 15.12.25

Ο Τζάστιν Θερού μιλά για τη συνεργασία του με την Μέριλ Στριπ στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada 2»

«Ήταν πραγματικά συναρπαστική η όλη εμπειρία μαζί της», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Τζάστιν Θερού, ο οποίος βρέθηκε πρόσφατα στο κινηματογραφικό πλατό με την Μέριλ Στριπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι Ταλιμπάν προσκάλεσαν κάποτε τον Fat Joe να ρίξει ρουκέτες μαζί τους, ενώ βρισκόταν στον Λίβανο
«Σε αγαπάνε» 14.12.25

Οι Ταλιμπάν προσκάλεσαν κάποτε τον Fat Joe να ρίξει ρουκέτες μαζί τους, ενώ βρισκόταν στον Λίβανο

Σύμφωνα με τον Fat Joe, άγνωστοι άντρες τον πλησίασαν ενώ βρισκόταν στον Λίβανο για συναυλία, με ένα αινιγματικό μήνυμα: «Οι τύποι θέλουν να ρίξουν ρουκέτες μαζί σου».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Νίκι Μινάζ επιτίθεται στον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ – «Νομίζει ότι είναι ο Τομ Κρουζ»
«Βαρέθηκα» 14.12.25

Η Νίκι Μινάζ επιτίθεται στον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ – «Νομίζει ότι είναι ο Τομ Κρουζ»

Η Νίκι Μινάζ επέκρινε ασταμάτητα τον Γκάβιν Νιούσομ στο X, έπειτα από την πρόσφατη δήλωσή του ότι: «Κανείς δεν έχει υποστηρίξει πιο ένθερμα την ΛΟΑΤ κοινότητα από εμένα».

Σύνταξη
«Κάθε λουλούδι, κάθε φως» – Το χειρόγραφο σημείωμα της Κέιτ Μίντλετον σε όσους έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο
Μάχη 14.12.25

«Κάθε λουλούδι, κάθε φως» - Το χειρόγραφο σημείωμα της Κέιτ Μίντλετον σε όσους έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο

Η Κέιτ Μίντλετον άφησε το σημείωμα σε εικαστική εγκατάσταση στον κήπο Ever After Garden στο Λονδίνο, ο οποίος συγκεντρώνει χρήματα για τον φιλανθρωπικό οργανισμό Royal Marsden Cancer Charity.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φάμελλος: Κύριε Μητσοτάκη, έχετε βάλει με την υπογραφή σας μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας
Προϋπολογισμός 16.12.25

Φάμελλος: Κύριε Μητσοτάκη, έχετε βάλει με την υπογραφή σας μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας

«Διαλύετε το κοινωνικό κράτος, στερείτε από την κοινωνία βασικά ατομικά ανθρώπινα δικαιώματα, μετατρέπετε την εργασία σε επισφάλεια», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό

Σύνταξη
To «Heat» κλείνει τα 30 – Μια κινηματογραφική αρχαία ελληνική τραγωδία με τους Αλ Πατσίνο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο
Παλμός 16.12.25

To «Heat» κλείνει τα 30 – Μια κινηματογραφική αρχαία ελληνική τραγωδία με τους Αλ Πατσίνο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Είναι τελικά το «Heat» ένα νεορεαλιστικό δράμα ή μια τραγωδία της μεγάλης οθόνης με άπλετη βία και άνδρες που κάνουν τραμπάλα στο άνομο και το νόμιμο;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ουκρανία: Κίεβο και Ευρωπαίοι συστήνουν Επιτροπή Πολεμικών Αποζημιώσεων
Ανάγκη λογοδοσίας 16.12.25

Ουκρανία: Κίεβο και Ευρωπαίοι συστήνουν Επιτροπή Πολεμικών Αποζημιώσεων

Σε ημερίδα που πραγματοποιείται στη Χάγη, ο Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες προχωρούν στη σύσταση μια Διεθνούς Επιτροπής Αξιώσεων για να αποζημιωθεί η Ουκρανία για τις ζημιές που υπέστη στον πόλεμο.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Την ώρα που οι αγρότες βρίσκονται στους δρόμους, η ΝΔ παίρνει θέση απέναντί τους και στο Ευρωκοινοβούλιο.
Επικαιρότητα 16.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Την ώρα που οι αγρότες βρίσκονται στους δρόμους, η ΝΔ παίρνει θέση απέναντί τους και στο Ευρωκοινοβούλιο.

«Η ευρωομάδα της ΝΔ τάχθηκε υπέρ της συμφωνίας που απειλεί με εξαφάνιση τους μικρούς παραγωγούς», τονίζουν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Με μεγάλη ατζέντα αιτημάτων η ΚΕΔΕ στην Βουλή
Αποφασισμένοι 16.12.25

Με μεγάλη ατζέντα αιτημάτων η ΚΕΔΕ στην Βουλή

Η μαζική παρουσία αιρετών και αυτοδιοικητικού προσωπικού κατέδειξε τον ενιαίο, συλλογικό και αποφασιστικό χαρακτήρα των διεκδικήσεων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης.

Σύνταξη
Μουντιάλ 2026: Ο προπονητής της Σκωτίας καλεί τους συμπατριώτες του να… μείνουν σπίτι λόγω των εξωφρενικών τιμών!
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Μουντιάλ 2026: Ο προπονητής της Σκωτίας καλεί τους συμπατριώτες του να… μείνουν σπίτι λόγω των εξωφρενικών τιμών!

Ένα εξάμηνο πριν τη σέντρα του πολυδιαφημισμένου Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής, οι διοργανωτές αντιμετωπίζουν έναν διαρκή καταστροφικό... όλεθρο δημοσίων σχέσεων, αφού τίποτα δεν φαίνεται να πηγαίνει δεξιά.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Πλιάτσικο θεσμών επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη – Είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός με τεχνητή αναπνοή
Βουλή 16.12.25

Χαρίτσης: Πλιάτσικο θεσμών επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη – Είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός με τεχνητή αναπνοή

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, στη συζήτηση επί του προϋπολογισμού 2026, κατηγορώντας την και για μια «πρωτοφανή καταβαράθρωση των θεσμών»

Σύνταξη
Γιατί όχι εκλογή Δημάρχου με 37%;
Αντιπρόταση 16.12.25

Γιατί όχι εκλογή Δημάρχου με 37%;

Ο Ισίδωρος Μάδης εξέφρασε τις ενστάσεις του για το εκλογικό σύστημα το οποίο απαιτεί 42% + 1 ψήφο για εκλογή Δημάρχου από την πρώτη Κυριακή, σύμφωνα με τον υπό επεξεργασία Νέο Κώδικα της Αυτοδιοίκησης;

Σύνταξη
Δικαστική νίκη του Εμπαπέ κόντρα στην Παρί – Αυτό είναι το ποσό που πρέπει να του πληρώσει
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Δικαστική νίκη του Εμπαπέ κόντρα στην Παρί – Αυτό είναι το ποσό που πρέπει να του πληρώσει

Παρί Σεν Ζερμέν και Κιλιάν Εμπαπέ έδωσαν μεγάλη δικαστική μάχη και τελικά ο γαλλικός σύλλογος είναι υποχρεωμένος να πληρώσει τον -πλέον- αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύνταξη
Ο Γούντι Άλεν δε μετανιώνει για τη φιλία του με τον Τζέφρι Έπσταϊν
Κολλητοί 16.12.25

Ο Γούντι Άλεν δε μετανιώνει για τη φιλία του με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ο ενενηντάχρονος σκηνοθέτης, Γούντι Άλεν, ακολουθεί μια ελαφρώς διαφορετική τακτική από πολλούς άλλους ισχυρούς ανθρώπους που συνδέονται με τον παιδόφιλο πρώην χρηματιστή, Τζέφρι Έπσταϊν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΕΟΕ: «Η αναβάθμιση του Καλλιμάρμαρου είναι έργο ιστορικής σημασίας για την χώρα»
Παναθηναϊκό Στάδιο 16.12.25

ΕΟΕ: «Η αναβάθμιση του Καλλιμάρμαρου είναι έργο ιστορικής σημασίας για την χώρα»

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) έβγαλε ανακοίνωση με την οποία απαντά στα μεμονωμένα σχόλια για τη χορηγία της εταιρείας του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη για την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Δίκη Χρυσής Αυγής: Την εξιχνίαση της δολοφονία του την επιτέλεσε ο ίδιος ο Παύλος Φύσσας», είπε η εισαγγελέας
Ελλάδα 16.12.25

Δίκη Χρυσής Αυγής: Την εξιχνίαση της δολοφονία του την επιτέλεσε ο ίδιος ο Παύλος Φύσσας», είπε η εισαγγελέας

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε η εισαγγελική λειτουργός στη δίκη της Χρυσής Αυγής στο γεγονός ότι κατά την κρίση της «η δολοφονία Φύσσα ήταν εκτέλεση

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Από τον Εξολοθρευτή στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes: Ο Τζέιμς Κάμερον είναι ένας «γητευτής» του box office
Μίδας 16.12.25

Από τον Εξολοθρευτή στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes: Ο Τζέιμς Κάμερον είναι ένας «γητευτής» του box office

Ο επιτυχημένος δημιουργός Τζέιμς Κάμερον κατάφερε να μπει σε μια πολύ μικρή λίστα, αυτή των δισεκατομμυριούχων σκηνοθετών, προτού καν κυκλοφορήσει το τρίτο μέρος του κινηματογραφικού franchise Avatar.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
