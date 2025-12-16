«Είχαν κάνει τα πάντα» – Οι τραγικές προσπάθειες του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του να βοηθήσουν τον γιο τους πριν το φρικτό έγκλημα

Ενώ η αστυνομία συνέλαβε τον γιο της οικογένειας, τον Νικ Ράινερ, ως ύποπτο, πηγές του PEOPLE αποκαλύπτουν τις επίπονες και μακροχρόνιες προσπάθειες του Ρομπ και της Μισέλ Σίγνκερ Ράινερ να τον βοηθήσουν να ξεπεράσει τα βαθιά του προβλήματα εξάρτησης.

Ο Ρομπ Ράινερ, 78, ηθοποιός του All in the Family και σκηνοθέτης κλασικών ταινιών όπως το Όταν ο Χάρι Συνάντησε τη Σάλι και του Stand By Me, και η σύζυγός του, Μισέλ, 70 ετών, βρέθηκαν μαχαιρωμένοι μέχρι θανάτου την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου.

Τους ανακάλυψε η κόρη τους, Ρόμι, 28. Μια πηγή περιέγραψε τη σκηνή των φόνων ως «φρικιαστικό εφιάλτη σαν βγαλμένο από ταινία τρόμου στο Χόλιγουντ».

Την επόμενη μέρα, η Αστυνομία του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε τη σύλληψη του Νικ Ράινερ, 32 ετών, ο οποίος φέρεται να ζούσε με τους γονείς του. Ο Νικ κρατείται χωρίς εγγύηση, και ακόμη δεν του έχει απαγγελθεί κατηγορία. Ο ίδιος δεν έχει πει κάτι για το περιστα;τικό.

Πηγές αναφέρουν ότι ο Νικ είχε έντονη λογομαχία με τον πατέρα του το προηγούμενο βράδυ σε ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι του Κόναν Ο’Μπράιεν, όπου η συμπεριφορά του Νικ «τρόμαζε τους πάντες».

Οι ενδείξεις και το ιστορικό δείχνουν μια μακρά και οδυνηρή ιστορία οικογενειακών προσπαθειών απεξάρτησης του Νικ Ράινερ. Ο Νικ αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα εξάρτησης από ναρκωτικά από την ηλικία των 14 ετών, κάνοντας πάνω από 18 επισκέψεις σε κέντρα αποτοξίνωσης και μένοντας κατά καιρούς στον δρόμο.

Πριν από σχεδόν μια δεκαετία, το 2016, ο Ρομπ Ράινερ σκηνοθέτησε την ταινία Being Charlie, την οποία συνέγραψε με τον γιο του, θέλοντας να μιλήσει για τον αγώνα του Νικ.

Τότε, πατέρας και γιος δήλωσαν ότι η διαδικασία τους έφερε πιο κοντά, με τον Νικ να εκφράζει ότι η εχθρότητα προς τους γονείς του είχε μειωθεί «σχεδόν στο μηδέν». Ο Ρομπ παραδέχτηκε μάλιστα ότι μετάνιωσαν που πίεζαν τον Νικ να μπει σε προγράμματα απεξάρτησης.

Ωστόσο, η σταθερότητα δεν ήρθε ποτέ. Ένα χρόνο μόλις μετά, ο Νικ είχε επιστρέψει σε έναν καταστροφικό δρόμο. Σε μια συνέντευξη του 2018 στο podcast Dopey, αποκάλυψε ότι τον προηγούμενο χρόνο είχε κάνει κομμάτια τον ξενώνα των γονιών του ενώ ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών.

«Είχα ξεφύγει εντελώς από διεγερτικά—νομίζω ήταν κοκαΐνη και κάτι άλλο—και ήμουν ξύπνιος για μέρες συνεχόμενα», είπε. «Άρχισα να σπάω διάφορα πράγματα στον ξενώνα μου… ξεκίνησα με την τηλεόραση και μετά πήγα στο φωτιστικό… όλα στον ξενώνα καταστράφηκαν».

Ωστόσο, οι Ράινερ παρέμειναν δεμένοι παρά τους σοβαρούς αγώνες του Νικ. Τα παιδιά πήγαιναν σε εκδηλώσεις μαζί με τον Ρομπ και τη Μισέλ, συμπεριλαμβανομένης της πρεμιέρας του Spinal Tap II στις 9 Σεπτεμβρίου.

«Ήταν μια τόσο δεμένη οικογένεια. Τα έκαναν όλα μαζί», λέει μια πηγή που συνδέεται με τους Ράινερ. Ωστόσο, «δεν κατάφεραν ποτέ να επιτύχουν σταθερότητα με τον Νικ. Δοκίμασαν τα πάντα — να του δώσουν χώρο, να τον κρατήσουν κοντά — αλλά οι αγώνες του ήταν πολύ μεγάλοι. Είναι απλώς ο χειρότερος εφιάλτης ενός γονέα».

«Ήταν τόσο υπέροχοι άνθρωποι», προσθέτει μια άλλη πηγή, «και προσπάθησαν με κάθε τρόπο να βοηθήσουν τον γιο τους».

Το ζευγάρι Ράινερ ήταν γνωστό για τη γενναιοδωρία του και τον ακτιβισμό του στα πολιτικά δικαιώματα, την ισότητα στον γάμο και την πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση.

Ο Ρομπ Ράινερ, γιος του θρυλικού Καρλ Ράινερ, έγινε παγκοσμίως γνωστός ως ηθοποιός και σκηνοθέτης, ενώ η Μισέλ, φωτογράφος, υπήρξε παραγωγός σε ταινίες του συζύγου της.

Όπως δήλωσε ο ηθοποιός Μάικλ Ντάγκλας, που είχε συνεργαστεί με τον Ράινερ, «Αυτό είναι πιο τραγικό για δύο εξαιρετικούς ανθρώπους που έδωσαν τόσα πολλά για να κάνουν τον κόσμο καλύτερο».