Καμία μορφή βίας δεν δικαιολογείται: Ρεπουμπλικανοί καταδικάζουν τις δηλώσεις Τραμπ για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ

Σπάνιες δημόσιες αντιδράσεις από Ρεπουμπλικανούς βουλευτές προκάλεσαν οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ, με στελέχη του κόμματος να μιλούν ανοιχτά για «ακατάλληλο» και «λανθασμένο» λόγο απέναντι σε μια οικογενειακή τραγωδία.

Ο μετριοπαθής Ρεπουμπλικανός βουλευτής της Νέας Υόρκης Μάικ Λόλερ χαρακτήρισε ολόκληρη την ανάρτηση του προέδρου «λάθος», υπογραμμίζοντας ότι «ανεξαρτήτως πολιτικών απόψεων, καμία μορφή βίας δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, πόσο μάλλον μέσα σε μια οικογένεια».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο βουλευτής του Κεντάκι Τόμας Μάσι έκανε λόγο για «ακατάλληλη και προσβλητική ρητορική» απέναντι σε έναν άνθρωπο που μόλις είχε δολοφονηθεί. Ακόμη και η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν χαρακτήρισε τον θάνατο του Ράινερ και της συζύγου του «οικογενειακή τραγωδία» που δεν πρέπει να μετατρέπεται σε πολιτική αντιπαράθεση.

Οι αντιδράσεις ήρθαν μετά τις δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος απέδωσε τον θάνατο του γνωστού σκηνοθέτη σε «οργή που προκαλούσε στους άλλους», επαναλαμβάνοντας τον όρο «Διαταραχή Τραμπ» και δηλώνοντας ότι «δεν ήταν ποτέ θαυμαστής» του Ράινερ, τον οποίο χαρακτήρισε «κακό για τη χώρα».

Ο Ρομπ Ράινερ, σκηνοθέτης εμβληματικών ταινιών όπως The Princess Bride και A Few Good Men, υπήρξε τα τελευταία χρόνια έντονα πολιτικοποιημένος και από τους πιο σκληρούς επικριτές του Τραμπ, μιλώντας συχνά για απειλή κατά της αμερικανικής Δημοκρατίας.

Την ίδια ώρα, οι αρχές στο Λος Άντζελες συνεχίζουν να ερευνούν τη διπλή δολοφονία. Ο γιος του ζευγαριού, Νικ Ράινερ, έχει συλληφθεί ως βασικός ύποπτος, κρατείται χωρίς εγγύηση και αναμένεται η απαγγελία κατηγοριών, καθώς η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη.

*Με πληροφορίες από: ABC Action News