Στη δημοσιότητα τα αίτια θανάτου του Ρομπ Ράινερ και της Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ

Τα επίσημα αίτια θανάτου του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, φωτογράφου Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, έδωσε στη δημοσιότητα η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Κομητείας του Λος Άντζελες, σύμφωνα με τον Guardian.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας, και οι δύο πέθαναν από «πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο», ενώ ο θάνατός τους καταγράφεται ως «ανθρωποκτονία». Ως ημερομηνία θανάτου αναφέρεται η Κυριακή 14 Δεκεμβρίου.

Η τραγωδία των Ράινερ

Το ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό στο σπίτι του στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες, όταν η κόρη τους, Ρόμι, πήγε να τους αναζητήσει. Λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη ο γιος τους, Νικ Ράινερ, στον οποίο απαγγέλθηκαν δύο κατηγορίες για ανθρωποκτονία εκ προμελέτης, καθώς και κατηγορία για χρήση επικίνδυνου όπλου, συγκεκριμένα μαχαιριού.

Ο Νικ Ράινερ οδηγήθηκε στο δικαστήριο την Τετάρτη, χωρίς να τοποθετηθεί επί των κατηγοριών. Παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό εκτός οπτικού πεδίου, ενώ φέρεται να ήταν δεμένος και να φορούσε ειδικό γιλέκο πρόληψης αυτοκτονίας. Μίλησε μόνο για να απαντήσει καταφατικά σε ερώτηση του δικαστή σχετικά με το αν κατανοεί το δικαίωμά του σε ταχεία εκδίκαση της υπόθεσης. Η επόμενη ακροαματική διαδικασία έχει οριστεί για τις 7 Ιανουαρίου.

Το Xόλιγουντ αποχαιρετά έναν θρύλο

Την ίδια ώρα, το Χόλιγουντ συνεχίζει να αποχαιρετά τον δημιουργό πίσω από ταινίες όπως το When Harry Met Sally. Η Μέγκ Ράιαν ήταν από τους πρώτους που τον τίμησαν δημόσια, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο με βαθιά πίστη στους ανθρώπους. «Σε ευχαριστώ για την πίστη σου στο καλύτερο που έχουν οι άνθρωποι και για τη βαθιά αγάπη σου για τη χώρα μας», έγραψε μεταξύ άλλων.

Σε κοινή τους δήλωση στο περιοδικό People, τα παιδιά του ζευγαριού, Ρόμι και Τζέικ Ράινερ, περιέγραψαν τον πόνο τους ως αβάσταχτο, τονίζοντας ότι οι γονείς τους δεν ήταν μόνο οι άνθρωποι που τους μεγάλωσαν, αλλά και οι πιο στενοί τους φίλοι.

Στο μεταξύ, η κυκλοφορία της τελευταίας δουλειάς του Ρομπ Ράινερ —ενός συναυλιακού φιλμ με τους Spinal Tap να εμφανίζονται στο Στόουνχεντζ— μετατίθεται για μεταγενέστερη ημερομηνία.