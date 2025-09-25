magazin
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Στη φωλιά του κούκου: Ο Μάικλ Ντάγκλας για όσα έγιναν πίσω από τις κάμερες 50 χρόνια μετά την πρεμιέρα της ταινίας
The Good Life 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:00

Στη φωλιά του κούκου: Ο Μάικλ Ντάγκλας για όσα έγιναν πίσω από τις κάμερες 50 χρόνια μετά την πρεμιέρα της ταινίας

«Όλοι δώσατε τόσο δυνατές ερμηνείες, ήταν συγκλονιστικό», είπε μεταξύ άλλων ο Μάικλ Ντάγκλας σε πρόσφατη συνέντευξή του απευθυνόμενος στους Ντάνι ΝτεΒίτο, Κρίστοφερ Λόιντ και Μπραντ Ντούριφ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
‘Slowmaxxing’: Η τάση «αντίδοτο» στο burnout

‘Slowmaxxing’: Η τάση «αντίδοτο» στο burnout

Spotlight

Μισό αιώνα μετά την πρεμιέρα της, η ταινία «Στη φωλιά του κούκου» εξακολουθεί να θεωρείται ένα από τα μεγάλα ορόσημα της έβδομης τέχνης. Με αφορμή τα 50 χρόνια, ο Ντάνι ΝτεΒίτο, ο Κρίστοφερ Λόιντ, ο Μπραντ Ντούριφ και ο παραγωγός Μάικλ Ντάγκλας μοιράστηκαν αναμνήσεις από την ταινία που απογείωσε τις καριέρες τους αποκλειστικά στο People.

Ο Μάικλ Ντάγκλας θυμήθηκε το πρώτο του βήμα ως παραγωγός λέγοντας: «Όλοι δώσατε τόσο δυνατές ερμηνείες, ήταν συγκλονιστικό». Ο Ντάνι ΝτεΒίτο, από την πλευρά του, μίλησε για τις δοκιμές: «Καθόμασταν σε ημικύκλιο κι αντί για κλασικό σενάριο, αυτοσχεδιάζαμε». Ο Λόιντ συμπλήρωσε πως οι υπεύθυνοι έριχναν σκόπιμα φράσεις για να δημιουργήσουν ένταση μεταξύ τους.

YouTube thumbnail

«Οι οντισιόν έμοιαζαν με ομαδικές συνεδρίες»

Η ταινία καθυστέρησε να ξεκινήσει, όπως εξήγησε ο Μάικλ Ντάγκλας, επειδή ο Τζακ Νίκολσον είχε δεσμεύσεις με άλλη παραγωγή. «Περίμεναν έξι μήνες, αλλά αυτό μας έδωσε χρόνο να δουλέψουμε διαφορετικά. Οι οντισιόν έμοιαζαν με ομαδικές συνεδρίες, με ομάδες από Νέα Υόρκη και Λ.Α., που σταδιακά περιορίστηκαν. Η καθυστέρηση αποδείχθηκε τεράστιο πλεονέκτημα για το κάστινγκ».

Οι φιλίες που γεννήθηκαν στα γυρίσματα έμειναν ζωντανές. «Ήταν η πρώτη φορά που συνεργάστηκα με τον Κρις Λόιντ», ανέφερε ο ΝτεΒίτο για τον μετέπειτα συμπρωταγωνιστή του στο Taxi. «Έχουμε παραμείνει στενοί φίλοι και μιλάμε στο Zoom αρκετές φορές τον μήνα». Ο ίδιος ήταν ήδη φίλος και συγκάτοικος με τον Ντάγκλας για δέκα χρόνια, ενώ με τον Νίκολσον τους συνδέει μισός αιώνας κοινών εμπειριών, εντός και εκτός κινηματογράφου.

Η ταινία που απέσπασε πέντε Όσκαρ θα κυκλοφορήσει για πρώτη φορά σε 4K UHD στις 11 Νοεμβρίου, λίγες μέρες πριν από την επίσημη 50ή επέτειό της στις 19 Νοεμβρίου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κατασκευές
ΠΥΡΚΑΛ: Η κατάργηση των «μπόνους» δόμησης ξαναγράφει το σχέδιο για το κυβερνητικό πάρκο

ΠΥΡΚΑΛ: Η κατάργηση των «μπόνους» δόμησης ξαναγράφει το σχέδιο για το κυβερνητικό πάρκο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
‘Slowmaxxing’: Η τάση «αντίδοτο» στο burnout

‘Slowmaxxing’: Η τάση «αντίδοτο» στο burnout

Business
Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

inWellness
inTown
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
H δημοσιογράφος που αποκάλυψε τις ψεύτικες φάρμες του Spotify: «Σε μια ώρα παράγουν δεκάδες τραγούδια»
Χάος 25.09.25

H δημοσιογράφος που αποκάλυψε τις ψεύτικες φάρμες του Spotify: «Σε μια ώρα παράγουν δεκάδες τραγούδια»

Σε μια πρόσφατη επίσκεψή της στη Βαρκελώνη, η Αμερικανίδα δημοσιογράφος και επίκουρη καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, Liz Pelly, μίλησε στην El País για,το πώς το streaming έσωσε τη βιομηχανία από την πειρατεία, αλλά όχι τους καλλιτέχνες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι Fleetwood Mac δεν θα επανενωθούν για να παίξουν στα γενέθλια της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ – «Ψευδείς» οι φήμες
Tυχαία συνάντηση 25.09.25

Οι Fleetwood Mac δεν θα επανενωθούν για να παίξουν στα γενέθλια της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ – «Ψευδείς» οι φήμες

Τόσο ο θάνατος της Κριστίν ΜακΒί το 2022 όσο και η προγενέστερη απόλυση του Λίντσεϊ Μπάκιγχαμ το 2018 έκαναν οποιαδήποτε επανένωση των Fleetwood Mac αδύνατη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το καλιφορνέζικο όνειρο επιστρέφει: Το Baywatch ξανά στις μικρές οθόνες – αλλά θα είναι εκεί η Πάμελα Άντερσον;
Run Yasmin 24.09.25

Το καλιφορνέζικο όνειρο επιστρέφει: Το Baywatch ξανά στις μικρές οθόνες – αλλά θα είναι εκεί η Πάμελα Άντερσον;

Μετά από 24 χρόνια σιωπής και απλά μια ταινία «σφήνα», οι ναυαγοσώστες του Baywatch είναι έτοιμοι να φορέσουν τα κόκκινα μαγιό τους και να τρέξουν στις παραλίες.

Σύνταξη
HΠΑ: Αντισυνταγματικό το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ για την «ιδεολογία του φύλου» στις τέχνες για το NEA
LGBTQI+ 24.09.25

HΠΑ: Αντισυνταγματικό το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ για την «ιδεολογία του φύλου» στις τέχνες για το NEA

Το διάταγμα όριζε ότι «ομοσπονδιακοί πόροι δεν θα χρησιμοποιούνται για την προώθηση της ιδεολογίας του φύλου», την οποία η διοίκηση Τραμπ όριζε ως «την εσφαλμένη άποψη ότι οι άνδρες μπορούν να ταυτίζονται και να γίνονται γυναίκες και αντίστροφα»

Σύνταξη
Ακρόπολη: Αποκαθίσταται και αποδίδεται επισκέψιμο το μυκηναϊκό τείχος, στο ανατολικό τμήμα
Culture Live 24.09.25

Ακρόπολη: Αποκαθίσταται και αποδίδεται επισκέψιμο το μυκηναϊκό τείχος, στο ανατολικό τμήμα

Η Ακρόπολη, εκτός από κορυφαίο μνημείο της κλασικής αρχαιότητας, αποτελεί και τόπο όπου συνυπάρχουν και διασώζονται τεκμήρια διαφορετικών ιστορικών περιόδων.

Σύνταξη
Κλαούντια Καρντινάλε – Ο άγνωστος γιος που παρουσίαζε ως τον «μικρό της αδερφό» για χρόνια
Η ζωή της ντίβας 24.09.25

Κλαούντια Καρντινάλε – Ο άγνωστος γιος που παρουσίαζε ως τον «μικρό της αδερφό» για χρόνια

Από το top three των μεγάλων θρύλων του ιταλικού κινηματογράφου, μόνο η Σοφία Λόρεν αντιστέκεται, η οποία μόλις συμπλήρωσε τα 91 χρόνια της. Η Τζίνα Λολομπρίτζιτα απεβίωσε πριν από δύο χρόνια στα 96 της και η Κλαούντια Καρντινάλε έφυγε στις 23 Σεπτεμβρίου από τη ζωή, στα 87 της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Riff Raff – Η επιστροφή του Μπιλ Μάρεϊ και το σκοτεινό πλην οικείο χάος μιας «ντεμί» κωμωδίας
Σαν Ταραντίνο, αλλά όχι 24.09.25

Riff Raff – Η επιστροφή του Μπιλ Μάρεϊ και το σκοτεινό πλην οικείο χάος μιας «ντεμί» κωμωδίας

Riff Raff, λοιπόν. Μερικώς γκανγκστερική εκδίκηση, μερικώς οικογενειακή επανένωση, ο ημι-συνταξιούχος μαφιόζος του Μπιλ Μάρεϊ επιστρέφει στον κόσμο των φόνων, ενώ η Τζένιφερ Κούλιτζ εισβάλλει στο πάρτι της Πρωτοχρονιάς του πρώην συζύγου της, Χάρις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η μικρή Φρίντα, ο Ne Zha και ολόκληρο το πρόγραμμα του Animasyros 2025
Κινούμενα σχέδια 24.09.25

Η μικρή Φρίντα, ο Ne Zha και ολόκληρο το πρόγραμμα του Animasyros 2025

Με ένα πρόγραμμα πιο πλούσιο από κάθε άλλη φορά, το Animasyros 2025, το μεγαλύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων στην Ελλάδα κι ένα από τα 20 κορυφαία του είδους στην Ευρώπη συγκεντρώνει 280 ταινίες καταξιωμένων και νέων δημιουργών από 50 διαφορετικές χώρες, περιλαμβάνει 7 διαγωνιστικά τμήματα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θρίλερ στη Βοιωτία: «Μου ζήτησε να την πάρω μαζί μου στη Γερμανία» – Μαρτυρία φίλης της 62χρονης
Θρίλερ στη Βοιωτία 25.09.25

«Μου ζήτησε να την πάρω μαζί μου στη Γερμανία» - Τι είπε φίλη της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της

Φίλη και γειτόνισσά της αποκαλύπτει τι της είπε η 62χρονη προτού μαθευτεί η υπόθεση αλλά και αφού η Αστυνομία ζήτησε να πάει στο σπίτι στη Βοιωτία και να δει την υπέργηρη μητέρα της

Σύνταξη
Η γαλλική ομοσπονδία κατέβασε την ανάρτηση για τον Ντιλικινά και τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό (pic)
Euroleague 25.09.25

Η γαλλική ομοσπονδία κατέβασε την ανάρτηση για τον Ντιλικινά και τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό (pic)

Ο Φρανκ Ντιλικινά φέρεται να είναι κοντά στον Ολυμπιακό, όμως η γαλλική ομοσπονδία προχώρησε σε μία κίνηση που δημιουργεί ερωτηματικά για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό

Σύνταξη
Γνωστός Ισραηλινός ιστορικός απαντάει σε Νετανιάχου: «Η «Σούπερ Σπάρτη» δεν τα κατάφερε…»
Επίνδυνος παραλληλισμός 25.09.25

Γνωστός Ισραηλινός ιστορικός απαντάει σε Νετανιάχου: «Η "Σούπερ Σπάρτη" δεν τα κατάφερε…»

Η επίκληση Αθήνας και Σπάρτης ταυτόχρονα από τον Νετανιάχου όχι μόνο είναι αντιφατική, αλλά αν ληφθεί σοβαρά τότε το Ισραήλ βαδίζει προς διάβρωση κράτους-κοινωνίας και, τελικά, στη στρατιωτική ήττα

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οδηγία ΕΚΤ προς τα νοικοκυριά: Κρατήστε μετρητά στο σπίτι – Tα ψηφιακά συστήματα μπορεί να αποτύχουν
«Συστημική ρεζέρβα» 25.09.25

Οδηγία ΕΚΤ προς τα νοικοκυριά: Κρατήστε μετρητά στο σπίτι – Tα ψηφιακά συστήματα μπορεί να αποτύχουν

Η μελέτη της ΕΚΤ δεν ορίζει ελάχιστο ποσό σε μετρητά που πρέπει να έχουν τα νοικοκυριά. Ωστόσο, επισημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένα ποσό ανά άτομο σε κάθε σπίτι, για ώρα ανάγκης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
H δημοσιογράφος που αποκάλυψε τις ψεύτικες φάρμες του Spotify: «Σε μια ώρα παράγουν δεκάδες τραγούδια»
Χάος 25.09.25

H δημοσιογράφος που αποκάλυψε τις ψεύτικες φάρμες του Spotify: «Σε μια ώρα παράγουν δεκάδες τραγούδια»

Σε μια πρόσφατη επίσκεψή της στη Βαρκελώνη, η Αμερικανίδα δημοσιογράφος και επίκουρη καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, Liz Pelly, μίλησε στην El País για,το πώς το streaming έσωσε τη βιομηχανία από την πειρατεία, αλλά όχι τους καλλιτέχνες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πειραιάς: Απεργία στα πλοία μετά τον θάνατο 20χρονου ναυτεργάτη – Τα ακριβή αίτια αναζητούν οι Αρχές
Εργατικό δυστύχημα 25.09.25

Απεργία στα πλοία μετά τον φριχτό θάνατο 20χρονου ναυτεργάτη - Βίντεο του δυστυχήματος εξετάζουν οι Αρχές

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό δυστύχημα στο Blue Star Χίος με θύμα έναν 20χρονο ναυτεργάτη - Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι λόγω απεργίας

Σύνταξη
Απασχόληση: Ένας στους δύο αναζητά άλλη δουλειά – Τα κριτήρια που εξετάζουν οι εργαζόμενοι
Έρευνα 25.09.25

Ένας στους δύο εργαζόμενους αναζητά άλλη δουλειά - Τα κριτήρια που εξετάζει

Η έντονη κινητικότητα στην αναζήτηση νέας εργασίας πέραν της αμοιβής επικεντρώνεται στα ωράρια εργασίας και στην επαγγελματική ανέλιξη - Γυναίκες και νέοι αναζητούν πιο ενεργά δουλειά

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Μαρίσσα Λαιμού: «Παίζουν με τον πόνο μας» – Τι καταγγέλλει η οικογένεια της 30χρονης
«Είναι αμέλεια» 25.09.25

«Παίζουν με τον πόνο μας» - Τι καταγγέλλει η οικογένεια της Μαρίσσας Λαιμού

Η 30χρονη Μαρίσσα Λαιμού βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της οικογένειας στο Λονδίνο στις 11 Σεπτεμβρίου, βυθίζοντας τους γονείς της, τα δίδυμα αδέρφια της και την ευρύτερη οικογένειά της στο πένθος.

Σύνταξη
Σφιχτοί προϋπολογισμοί στα νοσοκομεία παρά την αυξανόμενη ανάγκη των ασθενών
Ιδιωτικοποίηση της υγείας 25.09.25

Σφιχτοί προϋπολογισμοί στα νοσοκομεία παρά την αυξανόμενη ανάγκη των ασθενών

Μισό εκατομμύριο άνθρωποι παραπάνω χρειάστηκαν υπηρεσίες υγείας από το ΕΣΥ το 2024, όμως η έκτακτη επιχορήγηση του υπουργείου Υγείας για τα νοσοκομεία θα αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Σχέδια μαζικών απολύσεων από τον Λευκό Οίκο στη διάρκεια ενδεχόμενου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης
Κόσμος 25.09.25

Σχέδια μαζικών απολύσεων από τον Λευκό Οίκο στη διάρκεια ενδεχόμενου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης

Προγράμματα που δεν ωφελούνται από την εισροή χρηματοδοτήσεων θα δεχτούν το πλήγμα διακοπής της λειτουργίας τους”, ανέφερε το ΟΜΒ στο σημείωμά του, το οποίο δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος

Σύνταξη
Μητσοτάκης στη WSJ: Δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε με την Τουρκία για τη Chevron
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Αυτοέπαινοι Μητσοτάκη στη WSJ - To «c'est la vie» για την δυσφορία της Τουρκίας για τη Chevron

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη Wall Street Journal, επικεντρώθηκε στη δημιουργία εντυπώσεων εξωραϊζοντας την πραγματικότητα - Μίλησε δε «για εύλογες διαμαρτυρίες από τον κόσμο»

Σύνταξη
Άνω κάτω η Κουμουνδούρου – Ο Φάμελλος βλέπει συνεργασίες και ο «μισός ΣΥΡΙΖΑ» αποστάτες
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Άνω κάτω η Κουμουνδούρου – Ο Φάμελλος βλέπει συνεργασίες και ο «μισός ΣΥΡΙΖΑ» αποστάτες

Αντιπαράθεση για τον ελέφαντα στο δωμάτιο… της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, τα πυρά των «υπαρχηγών» στον Αλέξη Τσίπρα, άνοιγμα Φάμελλου στους πρώην συντρόφους, βάζουν όρους κορυφαία στελέχη.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο