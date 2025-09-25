Στη φωλιά του κούκου: Ο Μάικλ Ντάγκλας για όσα έγιναν πίσω από τις κάμερες 50 χρόνια μετά την πρεμιέρα της ταινίας

Μισό αιώνα μετά την πρεμιέρα της, η ταινία «Στη φωλιά του κούκου» εξακολουθεί να θεωρείται ένα από τα μεγάλα ορόσημα της έβδομης τέχνης. Με αφορμή τα 50 χρόνια, ο Ντάνι ΝτεΒίτο, ο Κρίστοφερ Λόιντ, ο Μπραντ Ντούριφ και ο παραγωγός Μάικλ Ντάγκλας μοιράστηκαν αναμνήσεις από την ταινία που απογείωσε τις καριέρες τους αποκλειστικά στο People.

Ο Μάικλ Ντάγκλας θυμήθηκε το πρώτο του βήμα ως παραγωγός λέγοντας: «Όλοι δώσατε τόσο δυνατές ερμηνείες, ήταν συγκλονιστικό». Ο Ντάνι ΝτεΒίτο, από την πλευρά του, μίλησε για τις δοκιμές: «Καθόμασταν σε ημικύκλιο κι αντί για κλασικό σενάριο, αυτοσχεδιάζαμε». Ο Λόιντ συμπλήρωσε πως οι υπεύθυνοι έριχναν σκόπιμα φράσεις για να δημιουργήσουν ένταση μεταξύ τους.

«Οι οντισιόν έμοιαζαν με ομαδικές συνεδρίες»

Η ταινία καθυστέρησε να ξεκινήσει, όπως εξήγησε ο Μάικλ Ντάγκλας, επειδή ο Τζακ Νίκολσον είχε δεσμεύσεις με άλλη παραγωγή. «Περίμεναν έξι μήνες, αλλά αυτό μας έδωσε χρόνο να δουλέψουμε διαφορετικά. Οι οντισιόν έμοιαζαν με ομαδικές συνεδρίες, με ομάδες από Νέα Υόρκη και Λ.Α., που σταδιακά περιορίστηκαν. Η καθυστέρηση αποδείχθηκε τεράστιο πλεονέκτημα για το κάστινγκ».

Οι φιλίες που γεννήθηκαν στα γυρίσματα έμειναν ζωντανές. «Ήταν η πρώτη φορά που συνεργάστηκα με τον Κρις Λόιντ», ανέφερε ο ΝτεΒίτο για τον μετέπειτα συμπρωταγωνιστή του στο Taxi. «Έχουμε παραμείνει στενοί φίλοι και μιλάμε στο Zoom αρκετές φορές τον μήνα». Ο ίδιος ήταν ήδη φίλος και συγκάτοικος με τον Ντάγκλας για δέκα χρόνια, ενώ με τον Νίκολσον τους συνδέει μισός αιώνας κοινών εμπειριών, εντός και εκτός κινηματογράφου.

Η ταινία που απέσπασε πέντε Όσκαρ θα κυκλοφορήσει για πρώτη φορά σε 4K UHD στις 11 Νοεμβρίου, λίγες μέρες πριν από την επίσημη 50ή επέτειό της στις 19 Νοεμβρίου.