18.10.2025 | 12:51
Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή
Η αυτοκρατορία του Salt Bae καταρρέει – Η μπριζόλα του των 700 ευρώ που κανείς δεν ζήτησε
Planet Travel 18 Οκτωβρίου 2025 | 10:00

Η αυτοκρατορία του Salt Bae καταρρέει – Η μπριζόλα του των 700 ευρώ που κανείς δεν ζήτησε

Μετέτρεψε το αλάτι που πασπαλίζει σε παγκόσμιο brand και μια μπριζόλα των 700 ευρώ σε σύμβολο κύρους. Αλλά με την Βρετανική εταιρία να αναφέρει ζημίες 5,5 εκατ. λιρών, τα υποκαταστήματα στις ΗΠΑ να κλείνουν, τα εστιατόρια της Μυκόνου να σημειώνουν ζημιές, η Hannah Twiggs του Independent ρωτά τι αποκαλύπτει η πτώση του Salt Bae για το τέλος του φαγητού ως φλεξάρισμα.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Vita.gr
Τεστ αντοχής: Πώς η γυμναστική «προλαμβάνει» τα κρυολογήματα;

Τεστ αντοχής: Πώς η γυμναστική «προλαμβάνει» τα κρυολογήματα;

Spotlight

Το βίντεο είναι κάτι παραπάνω από viral. Ένας άντρας με γυαλιά ηλίου με καθρέφτη, με λευκό μπλουζάκι τεντωμένο τσίτα, τσιμπάει αλάτι ανάμεσα στα δάχτυλά του και το αφήνει να κυλήσει σε αργή κίνηση στο αντιβράχιο του, προσγειώνεται σε μια πλάκα κρέατος σαν νεραϊδόσκονη για τους πλούσιους. Ακόμα κι αν δεν έχετε φάει ποτέ σε ένα από τα εστιατόριά του, πιθανότατα έχετε αντιγράψει τη χειρονομία στο καλοκαιρινό σας μπάρμπεκιου. Αυτός ο άνθρωπος – ο Nusret Gökçe, πιο γνωστός ως Salt Bae – έχτισε μια παγκόσμια αυτοκρατορία μπριζόλας με βάση αυτό το κλιπ.

Το διάσημο πλέον Londonoutpost του στο Knightsbridge του Λονδίνου άνοιξε το 2021 με ιογενείς φανφάρες, σερβίροντας φιλέτα wagyu αξίας 680 λιρών και μπακλαβάδες με φύλλα χρυσού αξίας 50 λιρών σε ποδοσφαιριστές και αδέρφια της οικονομίας.

Αλλά αυτή την εβδομάδα, νέα αρχεία αποκάλυψαν ότι η επιχείρησή του στο Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσε ζημία 5,5 εκατ. λιρών, παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών σε λίγο πάνω από 10 εκατ. λίρες. Η αμερικανική εταιρία του δεν τα πηγαίνει καλύτερα: αφού κάποτε είχε επτά υποκαταστήματα, έχουν απομείνει μόνο δύο, στη Νέα Υόρκη και το Μαϊάμι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nusr_et#Saltbae (@nusr_et)

Η σιωπή είναι αποκαλυπτική

Ο Οικονομικός Ταχυδρόμος γράφει για τα εστιατόρια της Μυκόνου: «Το 2023 αποτέλεσε μία χρονιά δοκιμασίας για την εταιρεία σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, όπως επισημαίνεται από τη διοίκηση της άλλης εταιρείας (Salt Bae Mykonos Restaurant – Bar Μονοπρόσωπη ΑΕ) του τούρκου κρεοπώλη.

»Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας κατέγραψε μείωση κατά 20,34% στα 613.981 ευρώ με το μικτό αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στα 192.361 ευρώ από 238.437 ευρώ το 2022 και τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης της εταιρείας να ανέρχονται σε 412.384 ευρώ το 2023 έναντι 464.233 ευρώ την προηγούμενη χρήση».

Τα υπόλοιπα καταστήματα – Μπέβερλι Χιλς, Ντάλας, Λας Βέγκας, Βοστώνη, ακόμη και ένα άλλο στη Νέα Υόρκη – έχουν όλα κλείσει. Τα έκτακτα έξοδα από αυτά τα κλεισίματα ανέρχονται σε 6,6 εκατ. λίρες, σύμφωνα με τα αρχεία που ανέφερε το Restaurant Online. Η μάρκα επιμένει ότι «σταθεροποιείται».

Αλλά για έναν άνθρωπο του οποίου η καριέρα χτίστηκε στο θέαμα, η σιωπή είναι αποκαλυπτική.

Οι ίδιες πλατφόρμες που τον έκαναν διάσημο τώρα ανταμείβουν ένα διαφορετικό είδος περιεχομένου: χρήσιμο, λιτό, αληθινό

YouTube thumbnail

O αλγόριθμος πλέον ζητάει άλλα

«Το virality του Salt Bae δεν είχε ποτέ σχέση με το φαγητό. Ας το παραδεχτούμε, τα βίντεό του έγιναν viral επειδή ήταν θεατρικά, αισθησιακά, ελαφρώς παράλογα. Λίγοι πήγαν πραγματικά στο Nusr-Et για δείπνο- πήγαν για να δουν από κοντά πώς μοιάζει μια μπριζόλα 600 λιρών και ένας viral άνδρας με φετίχ το αλάτι» σχολιάζει η Hannah Twiggs στον Independent.

Αυτή η παραδοξότητα έκανε διάσημο τον Salt Bae. Αλλά το παράξενο σπάνια διαρκεί. Οι ίδιες πλατφόρμες που τον έκαναν διάσημο τώρα ανταμείβουν ένα διαφορετικό είδος περιεχομένου: χρήσιμο, λιτό, αληθινό.

Στο TikTok, τα #MealPrep και #BatchCooking έχουν εκατομμύρια αναρτήσεις μεταξύ τους. Οι μεγαλύτεροι δημιουργοί τροφίμων σήμερα δεν είναι χρυσαφένιοι χασάπηδες με χρυσές μπριζόλες- είναι γυναίκες με κουκούλες που δείχνουν πώς να ψωνίσετε για την τετραμελή οικογένειά σας για μια εβδομάδα με 100 λίρες, ή διαιτολόγοι που χακάρουν την υγεία του εντέρου σας με κονσέρβες φασολιών και ελαιόλαδο.

Όταν οι πελάτες έκλειναν τραπέζια στο Nusr-Et, δεν ήταν επειδή πίστευαν ότι θα ήταν καλό – ήταν επειδή ήθελαν να δουν το meme, να βιντεοσκοπήσουν τον άνθρωπο, να γίνουν μέρος της στιγμής

Ποιότητα χωρίς τα μιμίδια

Το viral βίντεο ήταν το αγκίστρι. Το πρόβλημα είναι ότι ο γάντζος έγινε όλο το πιάτο. Όταν οι πελάτες έκλειναν τραπέζια στο Nusr-Et, δεν ήταν επειδή πίστευαν ότι θα ήταν καλό – ήταν επειδή ήθελαν να δουν το meme, να βιντεοσκοπήσουν τον άνθρωπο, να γίνουν μέρος της στιγμής.

Αυτό δεν είναι ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο. Είναι μια τουριστική ατραξιόν. Και μετά ήρθε ο λογαριασμός. Στη Βρετανία του 2025, με τον συνολικό πληθωρισμό να εξακολουθεί να κυμαίνεται γύρω στο 3,8% και τις τιμές των εστιατορίων να ξεπερνούν το 3% σε ετήσια βάση, τα νοικοκυριά προσέχουν πιο προσεκτικά το πορτοφόλι τους.

Σύμφωνα με την BCG, η πρόθεση για διακριτική δαπάνη έχει υποχωρήσει κατά 9%, πράγμα που σημαίνει ότι μια μπριζόλα 600 λιρών δεν διαβάζεται ως «πολυτέλεια» – διαβάζεται ως αυταπάτη.

Η αυτοκρατορία του Salt Bae χτίστηκε για την προ-πανδημική έκρηξη, αν όχι νωρίτερα, όταν το bling ήταν προσδοκώμενο και οι πιστωτικές κάρτες ελαστικές. Τώρα, η πολιτιστική διάθεση έχει στραφεί σε αυτό που η μόδα αποκαλεί «αθόρυβη πολυτέλεια»: ποιότητα χωρίς τα μιμίδια.

Αλλά κι ο τρόπος που καταναλώνουμε κρέας έχει αλλάξει. Η συζήτηση τώρα αφορά την ποιότητα και την υγεία, όχι την υπερβολή

«Έκπτωση 30%» σε μπριζόλες σε χρυσό περιτύλιγμα

Δεν βοηθά το γεγονός ότι ο Gökçe συνέχισε να επιδεικνύει τον πλούτο του – πιο πρόσφατα δημοσίευσε ένα βίντεο περιήγησης στο παλάτι του Macka Palace στην Κωνσταντινούπολη, αξίας 36 εκατομμυρίων λιρών, με κρυστάλλινους πολυελαίους και χρυσές λεπτομέρειες. Ή ότι κάποτε προσέφερε στους φοιτητές της Βοστώνης «έκπτωση 30%» σε μπριζόλες με χρυσό περιτύλιγμα, που εξακολουθούν να ξεπερνούν συνολικά τα 1.000 δολάρια. Ακόμα και η γενναιοδωρία του μοιάζει χρυσοποίκιλτη.

«Συγκρίνετε αυτό με ό,τι είναι στην επικαιρότητα: τα βίντεο «πού να φάτε με λιγότερα από 60 λίρες», οι λίστες «η καλύτερη μπριζόλα στο Λονδίνο με λιγότερα από 100 λίρες»» συνεχίζει η Hannah Twiggs στον Independent. «Δεν είναι ότι οι άνθρωποι έχουν σταματήσει να τρώνε έξω, απλά επιλέγουν εστιατόρια που προσφέρουν άνεση, προέλευση και αξία».

Αλλά κι ο τρόπος που καταναλώνουμε κρέας έχει αλλάξει. Η συζήτηση τώρα αφορά την ποιότητα και την υγεία, όχι την υπερβολή. Οι καταναλωτές αναζητούν τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά και ελάχιστη επεξεργασία, όχι πρωτεΐνες για χάρη της πρωτεΐνης. Υπό αυτή την έννοια, η μπριζόλα του Salt Bae ήταν το λάθος είδος απόλαυσης: επιδεικτική, όχι αυθεντική.

«Με άλλα λόγια, θέλουμε μπριζόλα. Απλά όχι τη δική του μπριζόλα» δηλώνει η Hannah Twiggs στον Independent και συνεχίζει: «Πολιτιστικά, επίσης, η στιγμή του έχει περάσει. Ο Salt Bae ήταν ο προστάτης άγιος του steak bro: ο γυμνασμένος, κρυπτο-πλούσιος, άλφα-πρωτεϊνικός άντρας που ταύτιζε την όρεξη με τη δύναμη. Αλλά αυτό το αρχέτυπο φαίνεται όλο και πιο ξεπερασμένο».

Όχι άλλη ματσίλα

Βρισκόμαστε τώρα σε μια μετα-σεμαγλουτιδική εποχή. Τα φάρμακα GLP-1 που καταστέλλουν την όρεξη συρρικνώνουν τα μεγέθη των μερίδων και τις πωλήσεις αλκοόλ σε όλη τη βιομηχανία εστιατορίων. Όταν οι πελάτες κυριολεκτικά δεν μπορούν να τελειώσουν μια μπριζόλα, το tomahawk των 700 ευρώ γίνεται βάρος.

Εν τω μεταξύ, τα νέα είδωλα της αρρενωπότητας είναι λιγότερο ο Γκόρντον Γκέκο, περισσότερο ο Τιμ Σπέκτορ: ήπιος λόγος, εμμονή με την υγεία του εντέρου, που κηρύττει τις αρετές του ζυμωμένου λάχανου και της ποικιλίας των φυτικών ινών.

Η ειρωνεία είναι ότι η αυτοκρατορία του Salt Bae φαινόταν πάντα άφθαρτη – μια παγκόσμια αλυσίδα που χτίστηκε όχι με αστέρια Michelin αλλά με τη δύναμη του μιμιδίου. Σε μια δεκαετία όπου ο ταχύτερος τρόπος για να ανοίξεις ένα εστιατόριο ήταν να γίνεις viral, φαινόταν να έχει σπάσει τον κώδικα. Ωστόσο, ο ίδιος αλγόριθμος που τον ανέβασε, τον έθαψε.

Η πτώση του Salt Bae δεν είναι απλώς μια επιχειρηματική ιστορία. Αντιπροσώπευε μια εποχή που το φαγητό ήταν flex, που το virality ισοδυναμούσε με αξία, που το φύλλο χρυσού μπορούσε να αντικαταστήσει την τέχνη. Τώρα, οι πελάτες θέλουν το αντίθετο: φαγητό που μοιάζει γειωμένο, προσωπικό, ήσυχα πολυτελές.

*Με στοιχεία από independent.co.uk

Τράπεζες
Τράπεζες: Ολοταχώς για θετικό πρόσημο η πιστωτική επέκταση στα δάνεια προς φυσικά πρόσωπα

Τράπεζες: Ολοταχώς για θετικό πρόσημο η πιστωτική επέκταση στα δάνεια προς φυσικά πρόσωπα

Vita.gr
Τεστ αντοχής: Πώς η γυμναστική «προλαμβάνει» τα κρυολογήματα;

Τεστ αντοχής: Πώς η γυμναστική «προλαμβάνει» τα κρυολογήματα;

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

Πρώτη επιλογή η Σύρος για τις διακοπές των Ιταλών το φθινόπωρο
Planet Travel 13.10.25

Πρώτη επιλογή η Σύρος για τις διακοπές των Ιταλών το φθινόπωρο

«Είναι σημαντικό να συστήσουμε την Σύρο στο ιταλικό ταξιδιωτικό κοινό όχι μόνο για τις θερινές διακοπές, αλλά και για τις συναρπαστικές φθινοπωρινές αποδράσεις που προσφέρει η πρωτεύουσα των Κυκλάδων» αναφέρεται στο άρθρο

Σύνταξη
Ψηφιακό σύστημα συνόρων: Σε ισχύ από σήμερα στην Ελλάδα – Τι πρέπει να κάνουν οι ταξιδιώτες
Και στην Ελλάδα 12.10.25

Σε λειτουργία από σήμερα το ψηφιακό σύστημα συνόρων - Τι αλλάζει και τι πρέπει να κάνουν οι ταξιδιώτες

Το νέο σύστημα αντικαθιστά στην ουσία τις χειροκίνητες σφραγίδες διαβατηρίων με ένα ψηφιακό σύστημα ελέγχου των συνόρων για υπηκόους τρίτων χωρών.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τουρκία: Περιφέρειες της Ελλάδας παρουσίασαν το τουριστικό τους προϊόν στην Κωνσταντινούπολη
Planet Travel 12.10.25

Τουρκία: Περιφέρειες της Ελλάδας παρουσίασαν το τουριστικό τους προϊόν στην Κωνσταντινούπολη

Ελληνικές αντιπροσωπείες περιφερειακών εκπροσώπωπων από τη βόρεια Ελλάδα συμμετείχαν σε παρουσίαση στην Τουρκία σχετικά με τις ομορφιές και τα αξιοθέατα της χώρας μας.

Σύνταξη
Αλλάζουν τα ταξίδια στην ΕΕ – Πώς θα γίνεται ο έλεγχος, ποιους αφορά
Planet Travel 07.10.25

Αλλάζουν τα ταξίδια στην ΕΕ – Πώς θα γίνεται ο έλεγχος, ποιους αφορά

Οι επισκέπτες που φτάνουν σε οποιαδήποτε από τις 29 χώρες της ζώνης Σένγκεν θα υποβάλλονται σε σάρωση του προσώπου και των δακτυλικών αποτυπωμάτων τους - Ολα όσα αλλάζουν στα ταξίδια στην ΕΕ.

Σύνταξη
Russian Tea Room στη ΝΥ – Ένα κινηματογραφικό εστιατόριο 99 ετών που αντιστέκεται στην κερδοσκοπία των ακινήτων
Ιστορία 03.10.25

Russian Tea Room στη ΝΥ – Ένα κινηματογραφικό εστιατόριο 99 ετών που αντιστέκεται στην κερδοσκοπία των ακινήτων

Αλήθεια απολύθηκε η Μαντόνα μετά από δύο εβδομάδες εργασίας στο βεστιάριο του Russian Tea Room; Δεν ακούγεται απίθανο. Έγραψε ο Λέοναρντ Μπερνστάιν τις πρώτες νότες του διάσημου Fancy Free σε μια χαρτοπετσέτα εκεί; Πιθανόν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Υπερτουρισμός: Ο τροπικός παράδεισος του Μπαλί «διαβρώνεται» και αρχίζει να απογοητεύει
Τουρισμός 01.10.25

«Διαφορά προσδοκιών έναντι πραγματικότητας» - Ο υπερτουρισμός «διαβρώνει» τον παράδεισο του Μπαλί

Η αυξανόμενη πίεση στο Μπαλί έχει προκαλέσει πολλή γκρίνια - Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι τουρίστες έχουν αρχίσει να παραπονιούνται για τη «διαφορά προσδοκιών έναντι πραγματικότητας»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Time Out 2025: Αυτή είναι η πιο κουλ γειτονιά στον κόσμο σήμερα (που εκθρόνισε το Λονδίνο)
Βαλίτσα 27.09.25

Time Out 2025: Αυτή είναι η πιο κουλ γειτονιά στον κόσμο σήμερα (που εκθρόνισε το Λονδίνο)

Η κατάταξη του Time Out με τις πιο κουλ γειτονιές ανά τον κόσμο βασίζεται σε κριτήρια όπως η κουλτούρα, η κοινότητα, η βιωσιμότητα, το φαγητό και, κυρίως, «αυτή η δυσδιάκριτη αίσθηση του Τώρα»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Σουηδία μπορεί πλέον να «συνταγογραφηθεί» για διακοπές με έμφαση στην ψυχική ηρεμία
Planet Travel 23.09.25

Η Σουηδία μπορεί πλέον να «συνταγογραφηθεί» για διακοπές με έμφαση στην ψυχική ηρεμία

Μια αρκετά επιτυχημένη τουριστική καμπάνια η οποία στοχεύει στους «σκασμένους» από την υπερεργασία ευρωπαίους, έκανε δυνατό άνοιγμα στην Σουηδία η οποία στοχεύει ήδη τους γείτονές της Βρετανούς

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι
Premier League 18.10.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι για την 8η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Το χάρισμα του Κόλιν Φάρελ πάει χαμένο στην ταινία «Ballad of a Small Player»
Κακή κριτική 18.10.25

Το χάρισμα του Κόλιν Φάρελ πάει χαμένο στην ταινία «Ballad of a Small Player»

«Ο Ιρλανδός ηθοποιός, Κόλιν Φάρελ, προσπαθεί να σώσει αυτή την κενή προσαρμογή του μυθιστορήματος του Λόρενς Όσμπορν για τον τζόγο, στο οποίο πρωταγωνιστεί και η Τίλντα Σουίντον, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά κενά στην πλοκή» γράφει ο Kevin Maher στους Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός. Παρακολουθήστε live στις 14:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός για την 6η αγωνιστική της Super League 2.

Σύνταξη
Επιμένει για το… καλό των εργαζομένων με 13ωρο και 10ωρη «τετραήμερη εργασία» η Κεραμέως
Εργασιακά 18.10.25

Επιμένει για το… καλό των εργαζομένων με 13ωρο και 10ωρη «τετραήμερη εργασία» η Κεραμέως

Παρότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν την τετραήμερη εργασία με λιγότερες εργασιακές ώρες, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, προέκρινε την 10ωρη, καθημερινή, εργασία. Ταυτόχρονα επέμεινε στην υπεράσπιση της 13ωρης εργασίας που καταδικάστηκε από εργαζόμενους και αντιπολίτευση

Σύνταξη
Καστανίδης: Κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων πριν τις εκλογές- Θα είμαι ξανά υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική 18.10.25

Καστανίδης: Κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων πριν τις εκλογές- Θα είμαι ξανά υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ

Για κοινή εκλογική κάθοδο των προοδευτικών κομμάτων, με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ, μίλησε ο Χάρης Καστανίδης. Ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να δίνει τις «μάχες» από τις τάξεις του κόμματός του, επισημαίνοντας ότι θα επιμείνει στις απόψεις τους καθώς «στα κόμματα δεν υπάρχει σιωπή νεκροταφείου».

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Το «NBA Europe» φέρνει σεισμό: ο Περσικός Κόλπος έτοιμος να αλλάξει το πρόσωπο του ευρωπαϊκού μπάσκετ
Euroleague 18.10.25

Το «NBA Europe» φέρνει σεισμό: ο Περσικός Κόλπος έτοιμος να αλλάξει το πρόσωπο του ευρωπαϊκού μπάσκετ

Αμπού Ντάμπι και Κατάρ αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο στο φιλόδοξο σχέδιο της αμερικανικής λίγκας για την ίδρυση ευρωπαϊκών franchise. Mάντσεστερ και Παρίσι στο επίκεντρο, το μέλλον της Euroleague σε αχαρτογράφητα νερά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στην κορυφή, με πέντε περιοχές να ξεχωρίζουν
Στοιχεία Eurostat 18.10.25

Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στην κορυφή, με πέντε περιοχές να ξεχωρίζουν

Χάσμα μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ, σύμφωνα με τη Eurostat - Ευάλωτα στη φτώχεια ένα στα τέσσερα παιδιά στην Ευρώπη και ένας στους τρεις σε περιοχές της Δ. Ελλάδας, Μακεδονίας, Β. Αιγαίου και Ιονίου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχεια – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία
Διακοπή κυκλοφορίας 18.10.25 Upd: 13:55

Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχεια - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Αστυνομικές δυνάμεις είχαν νωρίτερα αποκλείσει την περιοχή γύρω από την οδό Χαριλάου Τρικούπη στα Εξάρχεια όσο διενεργούνταν οι έρευνες από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών

Σύνταξη
Η αντιπολίτευση στριμώχνει την κυβέρνηση για τον «Άγνωστο Στρατιώτη» – «Διχαστική, επικοινωνιακή διαχείριση»
Πολιτική αντιπαράθεση 18.10.25

Η αντιπολίτευση στριμώχνει την κυβέρνηση για τον «Άγνωστο Στρατιώτη» – «Διχαστική, επικοινωνιακή διαχείριση»

«Η ΝΔ ισχυρίζεται ότι ο Πάνος Ρούτσι προσέβαλε το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς του ΠΑΣΟΚ - Σφοδρά πυρά κατά της κυβερνητικής στάσης και από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.

Σύνταξη
Αντιδράσεις για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Αντιπολιτευτικούς «δράκους»… βλέπει ο Π. Μαρινάκης
Πολιτική Γραμματεία 18.10.25

Αντιδράσεις για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Αντιπολιτευτικούς «δράκους»… βλέπει ο Π. Μαρινάκης

Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη θα τεθεί προς ψήφιση την ερχόμενη Τρίτη. Η κυβέρνηση μετά τις έντονες αντιδράσεις προσπαθεί να αποσυνδέσει την απόφαση για το μνημείο από τον μεγαλειώδη αγώνα του Πάνου Ρούτσι.

Σύνταξη
«Η γη της ελιάς» στο MEGA: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις, επικίνδυνες εξελίξεις και ανατροπές
Media 18.10.25

«Η γη της ελιάς» στο MEGA: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις, επικίνδυνες εξελίξεις και ανατροπές

Παλιοί λογαριασμοί ανοίγουν, ένοχα μυστικά βγαίνουν στο φως και οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με αποφάσεις που θα κρίνουν το μέλλον τους. Η ένταση κορυφώνεται και τίποτα δεν θα μείνει όπως ήταν.

Σύνταξη
Αφγανιστάν – Πακιστάν: Ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ντόχα μετά από τις σκληρές μάχες
Παράταση εκεχειρίας 18.10.25

Ειρηνευτικές συνομιλίες Αφγανιστάν και Πακιστάν στην Ντόχα μετά από τις σκληρές μάχες

Ο υπουργός Πληροφοριών και Πολιτισμού και εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ ανακοίνωσε ότι και η αντιπροσωπεία του Αφγανιστάν ταξιδεύει για το Κατάρ μετά από αυτή του Πακιστάν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
