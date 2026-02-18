magazin
Being Gordon Ramsay – Χρειαζόμασταν πραγματικά έξι ώρες παρακολουθώντας τον σεφ να ανοίγει εστιατόρια;
Culture Live 18 Φεβρουαρίου 2026, 14:40

Being Gordon Ramsay – Χρειαζόμασταν πραγματικά έξι ώρες παρακολουθώντας τον σεφ να ανοίγει εστιατόρια;

Αυτή η εκτεταμένη διαφήμιση υπό τη μορφή σειράς έξι επεισοδίων ακολουθεί την προσπάθεια του τηλεοπτικού σεφ να ανοίξει πολλά εστιατόρια κάτω από την ίδια στέγη. «Είναι πολλά τα δράματα που μπορεί να έχεις στη ζωή σου όταν ασχολείσαι με εστιατόρια» σχολιάζει η Lucy Mangan στον Guardian για τη νέα σειρά του Netflix, Being Gordon Ramsay.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Απώτερος σκοπός η μακροζωία: Ξεκινήστε σήμερα με 7+1 μικρές αλλαγές

Απώτερος σκοπός η μακροζωία: Ξεκινήστε σήμερα με 7+1 μικρές αλλαγές

Spotlight

Έξι ώρες διαφήμισης του εαυτού σας στο Netflix και –πιθανώς– αμοιβή για την παροχή περιεχομένου streaming ταυτόχρονα; Ωραία δουλειά αν μπορείτε να την πάρετε, και ο Γκόρντον Ράμσεϊ την πήρε. Το Being Gordon Ramsay, ένα ντοκιμαντέρ έξι επεισοδίων, ακολουθεί τον σεφ και τηλεοπτική προσωπικότητα καθώς ξεκινά την πιο φιλόδοξη επιχείρησή του μέχρι σήμερα.

Είναι «ένα τεράστιο εγχείρημα», «υψηλού κινδύνου, υψηλής απόδοσης», μια «ευκαιρία που σου δίνεται μια φορά στη ζωή» και «ένα από τα τελευταία μου στοιχήματα… Αν αποτύχει, την έχω βάψει».

Πρόκειται για το άνοιγμα εστιατορίων (κόστους επτά δισεκατομμυρίων) ταυτόχρονα στους τελευταίους ορόφους του 22 Bishopsgate. Θα υπάρχει ένας κήπος 60 θέσεων στην ταράτσα με αναδιπλούμενο στέγαστρο, ένα εστιατόριο 250 θέσεων με ασιατικές επιρροές που ονομάζεται Lucky Cat, μια μπρασερί Bread Street Kitchen και μια σχολή μαγειρικής.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη John D. Genovese (@johndgenovese)

Κανένας σεφ με αστέρι Μισλέν δεν μπορεί

Ωστόσο, η σειρά ξεκινάει με μια οικογενειακή σκηνή. Το μικρότερο από τα έξι παιδιά του Ράμσεϊ με τη σύζυγό του 30 ετών, Τάνα, τρώνε τηγανίτες. Ο Γκόρντον πιστεύει ότι είναι πολύ παχυντικές. Είναι αμερικάνικου τύπου, όχι κρέπες όπως πιστεύει ότι θα έπρεπε να είναι. «Αγάπη μου», λέει η Τάνα, «μπορείς να τον αφήσεις ήσυχο;»

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα του Ράμσεϊ, φυσικά, είναι ότι δεν μπορεί. Κανένας σεφ με αστέρι Μισλέν δεν μπορεί. Δεν είναι φτιαγμένοι έτσι. Όταν είναι με τα παιδιά του, είναι απόλυτα μαζί τους.

«Η Μέγκαν είναι 27, τα δίδυμα Χόλι και Τζακ είναι 25, η Ματίλντα είναι 23, ο Όσκαρ είναι έξι, η Τζέσι Τζέιμς είναι 18 μηνών. Μήπως ξέχασα κανένα; Ευτυχώς, όχι» εξηγεί ο ίδιος.

Τρέχει, χοροπηδάει και παίζει με τα μικρά, οργανώνει γάμους και πάρτι αρραβώνων και αγοράζει λευκές στολές του σεφ με τα μεγαλύτερα – είναι προφανώς ανεξάντλητος και αυτά, όπως και η Τάνα, τον λατρεύουν, ενώ ταυτόχρονα (τουλάχιστον τα μεγαλύτερα) τον έχουν υπό έλεγχο.

Το ίδιο τουλάχιστον σε αυτή την εκτεταμένη διαφήμιση για το brand Ράμσεϊ- ισχύει ουσιαστικά και στην εργασία. Οι σεφ του τον σέβονται επειδή έχει ανοίξει τον δρόμο πριν από αυτούς, έχει μιλήσει τη μαγειρική γλώσσα της επικοινωνίας, και όλοι προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό, τόσο για αυτόν όσο και για τους ίδιους -καθώς είναι όλοι το ίδιο τελειομανείς όσο κι ο Ράμσεϊ.

«Έχει χρόνο να διατυπώσει κάθε απόφαση με απαλά λόγια; Όχι. Είναι άσκοπα αγενής; Όχι και όχι. Υπάρχει λόγος για όλα όσα κάνει. Χρειάζεται να έχεις αυτοπεποίθηση και μεγάλη καρδιά για να τον αντιμετωπίσεις, σίγουρα»

YouTube thumbnail

Δεν μπορείς να φτιάξεις ένα μπαμπά με ρούμι πολύ μικρό

«Έξι ώρες από τα πολλά δράματα που σχετίζονται με την ταυτόχρονη έναρξη λειτουργίας πέντε επιχειρήσεων μοιάζουν να είναι πολλές – κάθε ένα από τα κτίρια πρέπει να σχεδιαστεί και να κατασκευαστεί από το μηδέν, ενώ σε ένα από αυτά πρέπει να προστεθεί μια συρόμενη οροφή» σχολιάζει η Lucy Mangan στον Guardian και συνεχίζει:

«Ωστόσο, αυτό επιτρέπει τουλάχιστον να εκτιμηθεί η προσοχή στη λεπτομέρεια που πρέπει να δοθεί για μια επιτυχημένη έναρξη λειτουργίας. Τα μενού και οι γευσιγνωσίες – δεν μπορείς να φτιάξεις ένα μπαμπά με ρούμι πολύ μικρό, γιατί δεν θα αερίζεται σωστά – είναι μόνο ένα μέρος του προβλήματος.

»Υπάρχουν οι τσέπες στις πρωτότυπες ποδιές που πρέπει να αφαιρεθούν, επειδή ο Ράμσεϊ ξέρει ότι το προσωπικό εξυπηρέτησης τις γεμίζει φυσικά με διάφορα μικροαντικείμενα και σύντομα φαίνονται ακατάστατες. Υπάρχουν εκατομμύρια άλλα πράγματα και ο Ράμσεϊ τα έχει όλα υπό έλεγχο.

»Έχει χρόνο να διατυπώσει κάθε απόφαση με απαλά λόγια; Όχι. Είναι άσκοπα αγενής; Όχι και όχι. Υπάρχει λόγος για όλα όσα κάνει. Χρειάζεται να έχεις αυτοπεποίθηση και μεγάλη καρδιά για να τον αντιμετωπίσεις, σίγουρα, και θα μπορούσε να γραφτεί ένα ολόκληρο κοινωνιολογικό κεφάλαιο γύρω από αυτόν και τις αντιδράσεις των ανθρώπων απέναντί του» καταλήγει η Lucy Mangan στον Guardian.


*Το Being Gordon Ramsay είναι στο Netflix.

*Με στοιχεία από theguardian.com

