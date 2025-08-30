newspaper
30.08.2025 | 21:30
Μήνυμα από το 112 στο Κιάτο
Σημαντική είδηση:
30.08.2025 | 21:02
Λάρισα: Νεκρός στο σπίτι του βρέθηκε 57χρονος
Γκόρντον Ράμσεϊ: Υποβλήθηκε σε χειρουργείο για αφαίρεση καρκίνου του δέρματος
Κόσμος 30 Αυγούστου 2025 | 20:49

Γκόρντον Ράμσεϊ: Υποβλήθηκε σε χειρουργείο για αφαίρεση καρκίνου του δέρματος

Τι έγραψε στην ανάρτησή του ο διάσημος σεφ μετά την αφαίρεση βασικοκυτταρικού καρκινώματος.

Σύνταξη
Σοκ προκάλεσε η ανάρτηση του Γκόρντον Ράμσεϊ, ο οποίος αποκάλυψε ότι υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση βασικοκυτταρικού καρκινώματος στο πρόσωπό του.

Ο διάσημος σεφ ανέβασε φωτογραφίες στο Instagram, δείχνοντας τον επίδεσμο κάτω από το αριστερό του αυτί, αλλά και τα ράμματα μετά την επέμβαση.

«Μην ξεχνάτε το αντιηλικακό σας» είπε ο Γκόρντον Ράμσεϊ

«Είμαι ευγνώμων και εκτιμώ απεριόριστα την απίστευτη ομάδα στο The Skin Associates και την άμεση παρέμβασή τους στην αφαίρεση του βασικοκυτταρικού καρκινώματος, σας ευχαριστώ!» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Ράμσεϊ.

«Μην ξεχάσετε το αντηλιακό σας αυτό το Σαββατοκύριακο», πρόσθεσε ο γνωστός σεφ, που συμπλήρωσε με χιούμορ ότι δεν έκανε κάποια αισθητική παρέμβαση.

«Σας υπόσχομαι ότι δεν είναι λίφτινγκ! Θα ζητούσα τα λεφτά μου πίσω…» ανέφερε σχετικά ο Γκόρντον Ράμσεϊ.

Τι είναι το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα

Το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα είναι ο πιο συχνός τύπος μη-μελανωματικού καρκίνου του δέρματος και εμφανίζεται κυρίως σε περιοχές που εκτίθενται στον ήλιο, όπως κεφάλι και λαιμός.

Η κύρια αιτία εμφάνισης είναι η χρόνια έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV), ενώ εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα με ανοιχτόχρωμο δέρμα, ξανθά/κόκκινα μαλλιά, ανοιχτόχρωμα μάτια.

Συμπτώματα βασικοκυτταρικού καρκινώματος μπορεί να είναι ένα μικρό εξόγκωμα ή σπυράκι που δεν επουλώνεται ή μια ελαφρώς διάφανη, γυαλιστερή ή «μαργαριταρένια» προεξοχή στο δέρμα.

Οι περιοχές που εμφανίζεται συχνότερα είναι αυτές που εκτίθενται περισσότερο στον ήλιο, δηλαδή: πρόσωπο, αυτιά, λαιμός, τριχωτό κεφαλής και χέρια.

Τον συνεχάρησαν οι followers

Οι ακόλουθοι του γνωστού σεφ έσπευσαν να τον συγχαρούν για το γεγονός ότι μοιράστηκε τη σημασία της χρήσης αντηλιακού, σε μια περίοδο που κυκλοφορεί ολοένα και περισσότερη παραπληροφόρηση γύρω από αυτό που έχει χαρακτηριστεί ως το διαδικτυακό «κίνημα κατά του αντηλιακού».

Μάλιστα, ο οργανισμός Cancer Research UK σχολίασε: «Χαιρόμαστε που ακούσαμε ότι είσαι καλά, Γκόρντον, και ευχαριστούμε που ευαισθητοποιείς τον κόσμο για το πόσο σημαντικό είναι να προστατευόμαστε από τον ήλιο. Αναζητήστε σκιά, καλυφθείτε και χρησιμοποιείτε αντηλιακό τακτικά και σε γενναίες ποσότητες».

