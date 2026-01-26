newspaper
Γκόρντον Ράμσεϊ: Οι φορολογικές αλλαγές θα κάνουν τα εστιατόρια «πρόβατα στη σφαγή»
Κόσμος 26 Ιανουαρίου 2026, 06:54

Γκόρντον Ράμσεϊ: Οι φορολογικές αλλαγές θα κάνουν τα εστιατόρια «πρόβατα στη σφαγή»

Ο διάσημος σεφ προειδοποιεί ότι τα σχέδια της βρετανικής κυβέρνησης για υψηλότερα επιχειρηματικά επιτόκια από τον Απρίλιο «απλά δεν θα λειτουργήσουν»

Κατηγορίες εναντίον της βρετανικής κυβέρνησης για δημιουργία εφιάλτη στην κουζίνα των εστιατορίων σε όλη τη χώρα με φορολογικές αλλαγές εξαπέλυσε ο διάσημος σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ γιατί, όπως λέει, θα κάνουν τις επιχειρήσεις εστίασης «αμνούς επί σφαγής».

Ο Ράμσεϊ, η εταιρεία του οποίου λειτουργεί 34 εστιατόρια στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων των Bread Street Kitchen, Pétrus και Lucky Cat, δήλωσε ότι ο κλάδος «αντιμετωπίζει ένα λουτρό αίματος». Είπε ότι τα εστιατόρια κλείνουν κάθε μέρα ως αποτέλεσμα των αυξανόμενων τιμών των επιχειρήσεων, οι οποίες προστέθηκαν στο υψηλότερο κόστος ενέργειας, προσωπικού και συστατικών και στη μικρή αύξηση των καταναλωτικών δαπανών, αναφέρει ο Guardian.

«Δεν τα έχω ξαναδεί τόσο άσχημα», δήλωσε ο Ράμσεϊ στον ιστότοπο Standardnews. «Όταν κοιτάζω τον Απρίλιο, όταν θα τεθούν σε ισχύ τα μέτρα του προϋπολογισμού, νομίζω ότι όσοι από εμάς στη εστίαση είμαστε αρνιά για σφαγή».

Είπε ότι το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις εξακολουθούσαν να ανακάμπτουν από την πανδημία Covid-19, κατά την οποία πολλά εστιατόρια αναγκάστηκαν να κλείσουν για μήνες στο πλαίσιο των lockdown που διέταξε η κυβέρνηση, σήμαινε ότι η κατάσταση ήταν ακόμη χειρότερη από ό,τι μετά την οικονομική κρίση του 2008.

Τα μέτρα Ριβς σκοτώνουν την εστίαση

«Παθαίνουμε ασφυξία», δήλωσε ο εστιάτορας, του οποίου η επιχείρηση κατέγραψε λειτουργικές ζημίες παρά την αύξηση των πωλήσεων το 2024, σύμφωνα με τους τελευταίους διαθέσιμους λογαριασμούς. «Χρειαζόμαστε περισσότερο οξυγόνο – μείωση των συντελεστών κατά 20% ή 25%».

Τα σχόλια του Ράμσεϊ ήρθαν μετά την δήλωση της υπουργού Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, αυτόν τον μήνα ότι εξετάζει μέτρα για την υποστήριξη των παμπ, μετά από επικρίσεις για τις αλλαγές στον προϋπολογισμό στους επιχειρηματικούς συντελεστές, οι οποίοι αντικατέστησαν τα γενναιόδωρα μέτρα στήριξης για την Covid με νέες χαμηλότερες εκπτώσεις, ακριβώς τη στιγμή που πολλές επιχειρήσεις αντιμετώπισαν αυξήσεις που συνδέονται με τις επανεκτιμήσεις των ακινήτων τους.

Ωστόσο, η Ριβς δήλωσε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός αυτή την εβδομάδα ότι το προγραμματισμένο πακέτο στήριξης δεν θα καλύψει τον ευρύτερο τομέα της φιλοξενίας.

Ενώ πολλοί μεγάλοι λιανοπωλητές έχουν δει τους λογαριασμούς να παραμένουν σταθεροί ή να μειώνονται, ο εμπορικός φορέας UKHospitality έχει προβλέψει ότι οι αυξημένοι συντελεστές θα οδηγήσουν στο κλείσιμο περίπου 963 εστιατορίων, 574 ξενοδοχείων και 540 παμπ φέτος, εάν η κυβέρνηση δεν εισαγάγει βοήθεια σε ολόκληρο τον κλάδο φιλοξενίας – εστίασης.

Η κυβέρνηση έχει θεσπίσει αρκετά δισεκατομμύρια λίρες υποστήριξης για να βοηθήσει όσους αντιμετωπίζουν μεγάλες αυξήσεις λογαριασμών φέτος, αλλά ο Ράμσεϊ είπε ότι οι αλλαγές στους συντελεστές θα πρέπει να εισαχθούν πιο αργά. «Το πρόβλημα είναι ότι οι αυξήσεις έρχονται πολύ γρήγορα, σε μια από τις χειρότερες δυνατές στιγμές», είπε.

Είπε ότι η κυβέρνηση χρειάζεται να συμβουλευτεί περισσότερο τη βιομηχανία σχετικά με τα σχέδιά της και να σκεφτεί εκ των προτέρων τι θα οδηγήσουν οι ενέργειές της.

Οι αυξήσεις στο κόστος ζωής για πολλά νοικοκυριά, τα οποία έχουν μειώσει τις λιχουδιές όπως τα γεύματα έξω και τις επισκέψεις στην παμπ, καθώς ξοδεύουν περισσότερα σε οικιακούς λογαριασμούς και φαγητό, σημαίνουν ότι είναι δύσκολο να μετακυλιστεί το υψηλότερο κόστος στους πελάτες.

«Οι πελάτες βρίσκονται επίσης στο σημείο θραύσης τους», είπε ο Ράμσεϊ.

Τόνισε ότι οι δύσκολες επιχειρηματικές συνθήκες αποτρέπουν επίσης τους επιχειρηματίες σεφ από το να ανοίξουν νέα εστιατόρια.

«Όλοι θα χάσουμε μια γενιά ανεξάρτητων σεφ και ανεξάρτητων εστιατορίων. Όλοι χάνουν. Τα σχέδια της κυβέρνησης απλά δεν θα λειτουργήσουν, σας το υπόσχομαι τώρα», είπε.

Wall Street
Wall Street: Εν αναμονή αποτελεσμάτων από S&P 500, οι διεθνείς εντάσεις θαμπώνουν τις προοπτικές

Wall Street: Εν αναμονή αποτελεσμάτων από S&P 500, οι διεθνείς εντάσεις θαμπώνουν τις προοπτικές

Ίαν Μπρεζίνσκι: «Ο Τραμπ έκανε λάθος εκτίμηση για τη Γροιλανδία»
Συνέντευξη 26.01.26

Ίαν Μπρεζίνσκι: «Ο Τραμπ έκανε λάθος εκτίμηση για τη Γροιλανδία»

Σύμφωνα με τον ανώτερο συνεργάτη του Atlantic Council, ο Ίαν Μπρεζίνσκι, ο αμερικανός πρόεδρος δεν υπολόγισε την αποφασιστική αντίδραση των Ευρωπαίων και την αρνητική στάση της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ

Μαρία Βασιλείου
«Έτσι μοιάζει ο φασισμός»: O τρόμος στη Μινεάπολη έχει αρχίσει να θυμίζει εμφύλιο πόλεμο
ΗΠΑ 26.01.26

«Έτσι μοιάζει ο φασισμός»: O τρόμος στη Μινεάπολη έχει αρχίσει να θυμίζει εμφύλιο πόλεμο

Η Μινεάπολη βυθίζεται ξανά στο αίμα και την οργή, καθώς ομοσπονδιακοί πράκτορες σκοτώνουν έναν 37χρονο και πυροδοτούν φόβους για έναν νέο γύρο κρατικής βίας στις ΗΠΑ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα επιστρέφει στα βελγικά δικαστήρια
Για εγκλήματα πολέμου 26.01.26

Η δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα επιστρέφει στα βελγικά δικαστήρια

Εξήντα πέντε χρόνια μετά, το Βέλγιο καλείται να αναμετρηθεί ξανά με το αποικιακό του παρελθόν, καθώς ο 93χρονος πρώην διπλωμάτης Ετιέν Νταβινιόν βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ιστορικής υπόθεσης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Στοιχήματα για πραξικοπήματα, ανατροπές και δολοφονίες – Μια επικίνδυνη μόδα για τη δημοκρατία
Ποντάροντας στη δυστυχία 26.01.26

Στοιχήματα για πραξικοπήματα, ανατροπές και δολοφονίες – Μια επικίνδυνη μόδα για τη δημοκρατία

Το πρόβλημα με τα στοιχήματα σε γεωπολιτικά γεγονότα είναι πως ο κόσμος, όχι μόνο θα ποντάρει στη δυστυχία, αλλά θα αποφασίζει γι΄αυτή, καθιστώντας τις δημόσιες υπηρεσίες διεφθαρμένες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Φιλιππίνες: Πολύνεκρο ναυάγιο πορθμείου στη νήσο Μπασίλαν
Φιλιππίνες 26.01.26

Πολύνεκρο ναυάγιο πορθμείου

Ναυάγιο πορθμείου στις Φιλιππίνες οδήγησε στον θάνατο τουλάχιστον 8 ανθρώπους, ενώ έγινε γνωστό ότι από τους 342 επιβαίνοντες σε αυτό τουλάχιστον 138 έχουν διασωθεί.

Σύνταξη
Μινεάπολη: Ο Κλίντον καλεί τους Αμερικανούς να «ορθώσουν το ανάστημά τους» και να «υψώσουν τη φωνή» τους
Δολοφονίες πολιτών 26.01.26

Ο Κλίντον καλεί τους Αμερικανούς να «ορθώσουν το ανάστημά τους»

Ο Μπιλ Κλίντον στηλιτεύει το γεγονός ότι η κυβέρνηση Τραμπ «μας είπε ψέματα» για τις δολοφονίες των δύο πολιτών στη Μινεσότα, και καλεί τους Αμερικανούς «να ορθώσουν το ανάστημά τους».

Σύνταξη
Μινεάπολη: Ο Τραμπ αποδίδει στους Δημοκρατικούς τις ευθύνες για τις δολοφονίες πολιτών από αστυνομικούς
Μινεάπολη 26.01.26

Οι Δημοκρατικοί φταίνε για τις δολοφονίες πολιτών από αστυνομικούς, κατά τον Τραμπ

Στους Δημοκρατικούς «για το χάος που προκαλούν» επιρρίπτει ο Τραμπ τις ευθύνες για τις εν ψυχρώ δολοφονίες δύο πολιτών από τα πυρά πρακτόρων της αστυνομίας μετανάστευσης στη Μινεάπολη.

Σύνταξη
Γαλλία: Υπό κράτηση ο ινδός πλοίαρχος του Grinch που φέρεται να ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας
Γαλλία 26.01.26

Συνέλαβαν τον ινδό πλοίαρχο του «σκιώδους» Grinch

Το τάνκερ Grinch κατελήφθη στη Μεσόγειο και οδηγήθηκε στο λιμάνι της Μασσαλίας, με την υποψία ότι ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, και ο ινδός πλοίαρχός του τέθηκε υπό κράτηση.

Σύνταξη
Ιράν: Οι συλληφθέντες στις διαδηλώσεις θα δικαστούν το «συντομότερο δυνατόν»
Διαδηλώσεις 26.01.26

Το «συντομότερο δυνατόν» οι δίκες των συλληφθέντων στο Ιράν

Οι «εγκληματίες» θα τιμωρηθούν χωρίς την παραμικρή επιείκεια, αναφέρει ο επικεφαλής των δικαστικών αρχών του Ιράν, υποσχόμενος δίκες το «συντομότερο δυνατόν» για τους συλληφθέντες στις διαδηλώσεις.

Σύνταξη
Μάλτα: Ένας πρόσφυγας διασώθηκε, 150 αγνοούνται μετά τη βύθιση των πλοιαρίου τους στα ανοιχτά της Τυνησίας
Κόσμος 26.01.26

Μάλτα: Ένας πρόσφυγας διασώθηκε, 150 αγνοούνται μετά τη βύθιση των πλοιαρίου τους στα ανοιχτά της Τυνησίας

Ένας άνδρας πάλευε με τα κύματα για περισσότερες από 24 ώρες, κατάφερε να διασωθεί και μεταφέρθηκε στη Μάλτα, όμως περίπου 150 άτομα αγνοούνται, εκ των οποίων τα 50 επέβαιναν στη βάρκα με τον διασωθέντα

Σύνταξη
Μινεάπολη: Κοντινό βίντεο αποδεικνύει πως ο Άλεξ Πρέτι ήταν άοπλος πριν τον πυροβολήσουν πολλές φορές
Κόσμος 25.01.26

Μινεάπολη: Κοντινό βίντεο αποδεικνύει πως ο Άλεξ Πρέτι ήταν άοπλος πριν τον πυροβολήσουν πολλές φορές

Βίντεο που δείχνει τους ομοσπονδιακούς πράκτορες να παλεύουν με τον Άλεξ Πρέτι, δείχνει πως περισσότερο δολοφονήθηκε παρά σκοτώθηκε αποτελώντας απειλή προς τις αρχές.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Διαδήλωση στο Παρίσι για τον θάνατο Μαυριτανού μετανάστη υπό αστυνομική κράτηση
Ζητούν δικαιοσύνη 25.01.26

Γαλλία: Διαδήλωση στο Παρίσι για τον θάνατο Μαυριτανού μετανάστη υπό αστυνομική κράτηση

Χιλιάδες Γάλλοι συμμετείχαν σε διαδήλωση στη γαλλική πρωτεύουσα, καταγγέλλοντας τον θάνατο μετανάστη. Ο Ελ Χασέν Ντιαρά πέθανε τη νύχτα της 14ης προς 15η Ιανουαρίου στο αστυνομικό τμήμα.

Σύνταξη
Σε πλήρη πολεμική ετοιμότητα οι ΗΠΑ με την αρμάδα του αεροπλανοφόρου Λίνκολν να φτάνει στη Μέση Ανατολή [βίντεο]
Κόσμος 25.01.26

Σε πλήρη πολεμική ετοιμότητα οι ΗΠΑ με την αρμάδα του αεροπλανοφόρου Λίνκολν να φτάνει στη Μέση Ανατολή

Εντός 24 ωρών η αμερικανική αρμάδα του αεροπλανοφόρου Λίνκολν θα βρίσκεται στο επιχειρησιακό πεδίο της CENTCOM, περιοχή που περιλαμβάνει και το Ιράν. Τι περιμένουν ΗΠΑ και Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Επτά νεκροί λόγω ψύχους – Η κακοκαιρία Fern παρέλυσε το μεγαλύτερο μέρος της χώρας
Καταστροφικός παγετός 25.01.26

ΗΠΑ: Επτά νεκροί λόγω ψύχους – Η κακοκαιρία Fern παρέλυσε το μεγαλύτερο μέρος της χώρας

Η αρκτική κακοκαιρία Fern στις ΗΠΑ έχει φέρει χιονοπτώσεις, χιονόνερο και θερμοκρασίες υπό το μηδέν, ενώ έχει ήδη προκαλέσει επτά θανάτους. Τεράστια προβλήματα στις μετακινήσεις και την ηλεκτροδότηση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Καιρός: Νέα επιδείνωση με καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες – Συναγερμός στην Αττική – Red Code για 6 περιφέρειες
Έκτακτο δελτίο 26.01.26

Καιρός: Νέα επιδείνωση με καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες – Συναγερμός στην Αττική – Red Code για 6 περιφέρειες

Νέα επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους - Στο επίκεντρο πολλές περιοχές μεταξύ των οποίων και η Αττική

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει «όχι» στο Super Bowl και στοχοποιεί Bad Bunny και Green Day
MAGA 26.01.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει «όχι» στο Super Bowl και στοχοποιεί Bad Bunny και Green Day

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα παρακολουθήσει το φετινό Super Bowl στο Σαν Φρανσίσκο, επικρίνοντας τους Bad Bunny και Green Day για το σόου του ημιχρόνου, το οποίο χαρακτήρισε επιλογή που «σπέρνει μίσος»

Σύνταξη
Βέροια: Το θρίλερ της εξαφάνισης του Άλεξ – Μπορούν να μιλήσουν (έστω) 20 χρόνια μετά;
Βέροια 26.01.26

Το θρίλερ της εξαφάνισης του Άλεξ - Μπορούν να μιλήσουν (έστω) 20 χρόνια μετά;

Οι άγνωστες έρευνες για τον Άλεξ - Είκοσι χρόνια μετά η υπόθεση που συγκλόνισε την κοινή γνώμη η μητέρα του, Νατέλα, εξακολουθεί να έχει πολλά αναπάντητα ερωτήματα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ίαν Μπρεζίνσκι: «Ο Τραμπ έκανε λάθος εκτίμηση για τη Γροιλανδία»
Συνέντευξη 26.01.26

Ίαν Μπρεζίνσκι: «Ο Τραμπ έκανε λάθος εκτίμηση για τη Γροιλανδία»

Σύμφωνα με τον ανώτερο συνεργάτη του Atlantic Council, ο Ίαν Μπρεζίνσκι, ο αμερικανός πρόεδρος δεν υπολόγισε την αποφασιστική αντίδραση των Ευρωπαίων και την αρνητική στάση της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ

Μαρία Βασιλείου
Τουρισμός: Η Ελλάδα στην κορυφή – Οι Ευρωπαίοι ψηφίζουν ελληνικές διακοπές και το 2026
Τουρισμός 26.01.26

Η Ελλάδα στην κορυφή - Οι Ευρωπαίοι ψηφίζουν ελληνικές διακοπές και το 2026

Η χώρα μας κατατάσσεται στην 3η θέση προτίμησης για ταξίδια στο εξωτερικό κατά τους επόμενους 12 μήνες, στις αγορές Γερμανίας και Ιταλίας και στην 4η στις αγορές Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου

Κώστας Ντελέζος
Προσιτή στέγαση: Tι κάνουν άλλες χώρες και τι δεν κάνουμε εμείς
Διεθνείς πρακτικές 26.01.26

Προσιτή στέγαση: Tι κάνουν άλλες χώρες και τι δεν κάνουμε εμείς

Η νέα έκθεση «Η στέγαση στην Ελλάδα» των Διανέοσις-ΙΟΒΕ, αφιερώνει εκτενές κεφάλαιο στις διεθνείς πρακτικές για την προσιτή κατοικία. Οι συνειρμοί για το τι (δεν) κάνει η Ελλάδα, είναι αναπόφευκτοι.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Έτσι μοιάζει ο φασισμός»: O τρόμος στη Μινεάπολη έχει αρχίσει να θυμίζει εμφύλιο πόλεμο
ΗΠΑ 26.01.26

«Έτσι μοιάζει ο φασισμός»: O τρόμος στη Μινεάπολη έχει αρχίσει να θυμίζει εμφύλιο πόλεμο

Η Μινεάπολη βυθίζεται ξανά στο αίμα και την οργή, καθώς ομοσπονδιακοί πράκτορες σκοτώνουν έναν 37χρονο και πυροδοτούν φόβους για έναν νέο γύρο κρατικής βίας στις ΗΠΑ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα επιστρέφει στα βελγικά δικαστήρια
Για εγκλήματα πολέμου 26.01.26

Η δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα επιστρέφει στα βελγικά δικαστήρια

Εξήντα πέντε χρόνια μετά, το Βέλγιο καλείται να αναμετρηθεί ξανά με το αποικιακό του παρελθόν, καθώς ο 93χρονος πρώην διπλωμάτης Ετιέν Νταβινιόν βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ιστορικής υπόθεσης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Στοιχήματα για πραξικοπήματα, ανατροπές και δολοφονίες – Μια επικίνδυνη μόδα για τη δημοκρατία
Ποντάροντας στη δυστυχία 26.01.26

Στοιχήματα για πραξικοπήματα, ανατροπές και δολοφονίες – Μια επικίνδυνη μόδα για τη δημοκρατία

Το πρόβλημα με τα στοιχήματα σε γεωπολιτικά γεγονότα είναι πως ο κόσμος, όχι μόνο θα ποντάρει στη δυστυχία, αλλά θα αποφασίζει γι΄αυτή, καθιστώντας τις δημόσιες υπηρεσίες διεφθαρμένες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Φιλιππίνες: Πολύνεκρο ναυάγιο πορθμείου στη νήσο Μπασίλαν
Φιλιππίνες 26.01.26

Πολύνεκρο ναυάγιο πορθμείου

Ναυάγιο πορθμείου στις Φιλιππίνες οδήγησε στον θάνατο τουλάχιστον 8 ανθρώπους, ενώ έγινε γνωστό ότι από τους 342 επιβαίνοντες σε αυτό τουλάχιστον 138 έχουν διασωθεί.

Σύνταξη
Μινεάπολη: Ο Κλίντον καλεί τους Αμερικανούς να «ορθώσουν το ανάστημά τους» και να «υψώσουν τη φωνή» τους
Δολοφονίες πολιτών 26.01.26

Ο Κλίντον καλεί τους Αμερικανούς να «ορθώσουν το ανάστημά τους»

Ο Μπιλ Κλίντον στηλιτεύει το γεγονός ότι η κυβέρνηση Τραμπ «μας είπε ψέματα» για τις δολοφονίες των δύο πολιτών στη Μινεσότα, και καλεί τους Αμερικανούς «να ορθώσουν το ανάστημά τους».

Σύνταξη
Μινεάπολη: Ο Τραμπ αποδίδει στους Δημοκρατικούς τις ευθύνες για τις δολοφονίες πολιτών από αστυνομικούς
Μινεάπολη 26.01.26

Οι Δημοκρατικοί φταίνε για τις δολοφονίες πολιτών από αστυνομικούς, κατά τον Τραμπ

Στους Δημοκρατικούς «για το χάος που προκαλούν» επιρρίπτει ο Τραμπ τις ευθύνες για τις εν ψυχρώ δολοφονίες δύο πολιτών από τα πυρά πρακτόρων της αστυνομίας μετανάστευσης στη Μινεάπολη.

Σύνταξη
Ο χρυσός σπάει το φράγμα των 5.000 δολαρίων για πρώτη φορά στην ιστορία
Αξία-καταφύγιο 26.01.26

Ιστορικό ρεκόρ για τον χρυσό που σπάει το φράγμα των 5.000 δολαρίων

Για πρώτη φορά στην ιστορία, η τιμή του χρυσού σπάει το φράγμα των 5.000 δολαρίων, και ενισχύεται καθώς το δολάριο αποδυναμώνεται, συνεχίζοντας την αδιάλειπτη άνοδό της εδώ και χρόνια.

Σύνταξη
Γαλλία: Υπό κράτηση ο ινδός πλοίαρχος του Grinch που φέρεται να ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας
Γαλλία 26.01.26

Συνέλαβαν τον ινδό πλοίαρχο του «σκιώδους» Grinch

Το τάνκερ Grinch κατελήφθη στη Μεσόγειο και οδηγήθηκε στο λιμάνι της Μασσαλίας, με την υποψία ότι ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, και ο ινδός πλοίαρχός του τέθηκε υπό κράτηση.

Σύνταξη
Ιράν: Οι συλληφθέντες στις διαδηλώσεις θα δικαστούν το «συντομότερο δυνατόν»
Διαδηλώσεις 26.01.26

Το «συντομότερο δυνατόν» οι δίκες των συλληφθέντων στο Ιράν

Οι «εγκληματίες» θα τιμωρηθούν χωρίς την παραμικρή επιείκεια, αναφέρει ο επικεφαλής των δικαστικών αρχών του Ιράν, υποσχόμενος δίκες το «συντομότερο δυνατόν» για τους συλληφθέντες στις διαδηλώσεις.

Σύνταξη
Μάλτα: Ένας πρόσφυγας διασώθηκε, 150 αγνοούνται μετά τη βύθιση των πλοιαρίου τους στα ανοιχτά της Τυνησίας
Κόσμος 26.01.26

Μάλτα: Ένας πρόσφυγας διασώθηκε, 150 αγνοούνται μετά τη βύθιση των πλοιαρίου τους στα ανοιχτά της Τυνησίας

Ένας άνδρας πάλευε με τα κύματα για περισσότερες από 24 ώρες, κατάφερε να διασωθεί και μεταφέρθηκε στη Μάλτα, όμως περίπου 150 άτομα αγνοούνται, εκ των οποίων τα 50 επέβαιναν στη βάρκα με τον διασωθέντα

Σύνταξη
Μινεάπολη: Κοντινό βίντεο αποδεικνύει πως ο Άλεξ Πρέτι ήταν άοπλος πριν τον πυροβολήσουν πολλές φορές
Κόσμος 25.01.26

Μινεάπολη: Κοντινό βίντεο αποδεικνύει πως ο Άλεξ Πρέτι ήταν άοπλος πριν τον πυροβολήσουν πολλές φορές

Βίντεο που δείχνει τους ομοσπονδιακούς πράκτορες να παλεύουν με τον Άλεξ Πρέτι, δείχνει πως περισσότερο δολοφονήθηκε παρά σκοτώθηκε αποτελώντας απειλή προς τις αρχές.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

