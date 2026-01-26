Κατηγορίες εναντίον της βρετανικής κυβέρνησης για δημιουργία εφιάλτη στην κουζίνα των εστιατορίων σε όλη τη χώρα με φορολογικές αλλαγές εξαπέλυσε ο διάσημος σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ γιατί, όπως λέει, θα κάνουν τις επιχειρήσεις εστίασης «αμνούς επί σφαγής».

Ο Ράμσεϊ, η εταιρεία του οποίου λειτουργεί 34 εστιατόρια στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων των Bread Street Kitchen, Pétrus και Lucky Cat, δήλωσε ότι ο κλάδος «αντιμετωπίζει ένα λουτρό αίματος». Είπε ότι τα εστιατόρια κλείνουν κάθε μέρα ως αποτέλεσμα των αυξανόμενων τιμών των επιχειρήσεων, οι οποίες προστέθηκαν στο υψηλότερο κόστος ενέργειας, προσωπικού και συστατικών και στη μικρή αύξηση των καταναλωτικών δαπανών, αναφέρει ο Guardian.

«Δεν τα έχω ξαναδεί τόσο άσχημα», δήλωσε ο Ράμσεϊ στον ιστότοπο Standardnews. «Όταν κοιτάζω τον Απρίλιο, όταν θα τεθούν σε ισχύ τα μέτρα του προϋπολογισμού, νομίζω ότι όσοι από εμάς στη εστίαση είμαστε αρνιά για σφαγή».

Είπε ότι το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις εξακολουθούσαν να ανακάμπτουν από την πανδημία Covid-19, κατά την οποία πολλά εστιατόρια αναγκάστηκαν να κλείσουν για μήνες στο πλαίσιο των lockdown που διέταξε η κυβέρνηση, σήμαινε ότι η κατάσταση ήταν ακόμη χειρότερη από ό,τι μετά την οικονομική κρίση του 2008.

Τα μέτρα Ριβς σκοτώνουν την εστίαση

«Παθαίνουμε ασφυξία», δήλωσε ο εστιάτορας, του οποίου η επιχείρηση κατέγραψε λειτουργικές ζημίες παρά την αύξηση των πωλήσεων το 2024, σύμφωνα με τους τελευταίους διαθέσιμους λογαριασμούς. «Χρειαζόμαστε περισσότερο οξυγόνο – μείωση των συντελεστών κατά 20% ή 25%».

Τα σχόλια του Ράμσεϊ ήρθαν μετά την δήλωση της υπουργού Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, αυτόν τον μήνα ότι εξετάζει μέτρα για την υποστήριξη των παμπ, μετά από επικρίσεις για τις αλλαγές στον προϋπολογισμό στους επιχειρηματικούς συντελεστές, οι οποίοι αντικατέστησαν τα γενναιόδωρα μέτρα στήριξης για την Covid με νέες χαμηλότερες εκπτώσεις, ακριβώς τη στιγμή που πολλές επιχειρήσεις αντιμετώπισαν αυξήσεις που συνδέονται με τις επανεκτιμήσεις των ακινήτων τους.

Ωστόσο, η Ριβς δήλωσε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός αυτή την εβδομάδα ότι το προγραμματισμένο πακέτο στήριξης δεν θα καλύψει τον ευρύτερο τομέα της φιλοξενίας.

Ενώ πολλοί μεγάλοι λιανοπωλητές έχουν δει τους λογαριασμούς να παραμένουν σταθεροί ή να μειώνονται, ο εμπορικός φορέας UKHospitality έχει προβλέψει ότι οι αυξημένοι συντελεστές θα οδηγήσουν στο κλείσιμο περίπου 963 εστιατορίων, 574 ξενοδοχείων και 540 παμπ φέτος, εάν η κυβέρνηση δεν εισαγάγει βοήθεια σε ολόκληρο τον κλάδο φιλοξενίας – εστίασης.

Η κυβέρνηση έχει θεσπίσει αρκετά δισεκατομμύρια λίρες υποστήριξης για να βοηθήσει όσους αντιμετωπίζουν μεγάλες αυξήσεις λογαριασμών φέτος, αλλά ο Ράμσεϊ είπε ότι οι αλλαγές στους συντελεστές θα πρέπει να εισαχθούν πιο αργά. «Το πρόβλημα είναι ότι οι αυξήσεις έρχονται πολύ γρήγορα, σε μια από τις χειρότερες δυνατές στιγμές», είπε.

Είπε ότι η κυβέρνηση χρειάζεται να συμβουλευτεί περισσότερο τη βιομηχανία σχετικά με τα σχέδιά της και να σκεφτεί εκ των προτέρων τι θα οδηγήσουν οι ενέργειές της.

Οι αυξήσεις στο κόστος ζωής για πολλά νοικοκυριά, τα οποία έχουν μειώσει τις λιχουδιές όπως τα γεύματα έξω και τις επισκέψεις στην παμπ, καθώς ξοδεύουν περισσότερα σε οικιακούς λογαριασμούς και φαγητό, σημαίνουν ότι είναι δύσκολο να μετακυλιστεί το υψηλότερο κόστος στους πελάτες.

«Οι πελάτες βρίσκονται επίσης στο σημείο θραύσης τους», είπε ο Ράμσεϊ.

Τόνισε ότι οι δύσκολες επιχειρηματικές συνθήκες αποτρέπουν επίσης τους επιχειρηματίες σεφ από το να ανοίξουν νέα εστιατόρια.

«Όλοι θα χάσουμε μια γενιά ανεξάρτητων σεφ και ανεξάρτητων εστιατορίων. Όλοι χάνουν. Τα σχέδια της κυβέρνησης απλά δεν θα λειτουργήσουν, σας το υπόσχομαι τώρα», είπε.