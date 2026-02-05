Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
Το μυστικό για τα τέλεια scrambled eggs, σύμφωνα με τον Γκόρντον Ράμσεϊ
Masterchef 05 Φεβρουαρίου 2026, 06:30

Το μυστικό για τα τέλεια scrambled eggs, σύμφωνα με τον Γκόρντον Ράμσεϊ

Τα scrambled eggs μοιάζουν απλά, αλλά ο διάσημος σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ τα πήγε σε άλλο επίπεδο.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Καρδιά: Νοσεί γρηγορότερα στους άνδρες;

Καρδιά: Νοσεί γρηγορότερα στους άνδρες;

Spotlight

Ο Γκόρντον Ράμσεϊ είναι γνωστός για την αυστηρότητά του στην κουζίνα, όμως η πιο διάσημη τεχνική του αφορά ένα από τα πιο απλά τρόφιμα: τα scrambled eggs. Η μέθοδός του βασίζεται στο αργό μαγείρεμα και στο συνεχόμενο ανακάτεμα. Το μυστικό του; Προσθέτει κρύα crème fraîche προς στο τέλος, ώστε να «σταματήσει» άμεσα το ψήσιμο και να διατηρηθεί η υφή μαλακή και κρεμώδης.

Το ασπράδι και ο κρόκος περιέχουν διαφορετικούς τύπους πρωτεϊνών που αρχίζουν να πήζουν σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες (περίπου 62–70°C). Όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει αυτό το όριο ή διατηρηθεί για πολύ, οι πρωτεΐνες συσπειρώνονται υπερβολικά, αποβάλλουν υγρασία.

Τα μαλακά scrambled eggs θεωρούνται γενικά πιο εύπεπτα από τα πολύ στεγνά αυγά, ιδιαίτερα για άτομα με ευαίσθητο γαστρεντερικό σύστημα.

Αυγό: ένα πλήρες τρόφιμο

Το αυγό θεωρείται διατροφικά «πλήρες», καθώς περιέχει πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας με όλα τα απαραίτητα αμινοξέα. Ένα μεγάλο αυγό παρέχει περίπου 6–7 γραμμάρια πρωτεΐνης, ενώ ο κρόκος του είναι πλούσιος σε βιταμίνες Α, D, Ε και του συμπλέγματος Β, καθώς και σε χολίνη, θρεπτικό συστατικό απαραίτητο για τη λειτουργία του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος.

Γιατί τα λιπαρά έχουν σημασία στα scrambled eggs

Η προσθήκη λιπαρών, όπως βούτυρο ή crème fraîche, δεν αφορά μόνο τη γεύση. Διατροφικά, τα λιπαρά:

  • ενισχύουν τον κορεσμό,

  • επιβραδύνουν την πέψη,

  • βοηθούν στην καλύτερη απορρόφηση των λιποδιαλυτών βιταμινών του αυγού.

Η μέθοδος Ramsay, με την προσθήκη κρύας crème fraîche στο τέλος, αυξάνει μεν το θερμιδικό περιεχόμενο, αλλά σε μικρή ποσότητα, χωρίς να αλλοιώνει τη συνολική θρεπτική αξία του γεύματος. Σε ένα ισορροπημένο διατροφικό πλαίσιο, αυτή η προσθήκη μπορεί να λειτουργήσει θετικά, ειδικά για άτομα που δυσκολεύονται να νιώσουν κορεσμό με χαμηλής λιπαρότητας γεύματα.

Ο συνδυασμός πρωτεΐνης υψηλής ποιότητας και λιπαρών φαίνεται να συμβάλλει στη ρύθμιση της πείνας μέσα στην ημέρα. Έρευνες δείχνουν ότι γεύματα με αυγά οδηγούν σε χαμηλότερη πρόσληψη θερμίδων αργότερα, συγκριτικά με πρωινά πλούσια σε απλούς υδατάνθρακες.

Αυτό καθιστά τα scrambled eggs μια πρακτική επιλογή για άτομα που επιδιώκουν καλύτερο έλεγχο της όρεξης ή σταθερότερα επίπεδα ενέργειας.

Για όσους επιθυμούν εναλλακτικές, κρύο στραγγιστό γιαούρτι ή sour cream μπορούν να λειτουργήσουν με παρόμοιο τρόπο, αρκεί να προστίθενται στο τέλος και σε μικρή ποσότητα.

Σε ένα ισορροπημένο πρωινό, τα scrambled eggs μπορούν να συνδυαστούν με:

  • λαχανικά (π.χ. σπανάκι, ντομάτα),
  • ψωμί ολικής άλεσης ή βρόμη,
  • πηγή καλών λιπαρών, όπως ελαιόλαδο ή ξηρούς καρπούς.

Πέρα από τις τεχνικές λεπτομέρειες που απασχολούν τους σεφ, τα scrambled eggs αποτελούν ένα θρεπτικό, χορταστικό και ευέλικτο γεύμα. Η επιστήμη δείχνει ότι ο σωστός συνδυασμός πρωτεΐνης, καλών λιπαρών και ήπιου μαγειρέματος ενισχύει τόσο τη θρεπτική αξία όσο και τον κορεσμό.

* Πηγή: Vita

