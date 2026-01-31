Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
30.01.2026 | 20:21
Βγήκε εκτός λειτουργίας για λίγη ώρα το «100»
Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 14:00
Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Performative eating: Τι είναι και πως επηρεάζει τη διατροφή μας
Φαγητό 31 Ιανουαρίου 2026, 07:30

Performative eating: Τι είναι και πως επηρεάζει τη διατροφή μας

Ακόμα αναρωτιέσαι γιατί πήρες σαλάτα ενώ ήθελες ζυμαρικά; Η επιστήμη γνωρίζει την απάντηση: performative eating.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τελικά… οι καλοί κερδίζουν;

Τελικά… οι καλοί κερδίζουν;

Spotlight

Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί τελικά παραγγείλατε σαλάτα σε εκείνο το πρώτο ραντεβού, ενώ στην πραγματικότητα θέλατε ζυμαρικά; Πολλοί από εμάς, τείνουμε να τρώμε διαφορετικά απ’ ό,τι συνηθίζουμε όταν είμαστε με άλλους ανθρώπους, χωρίς καν να το συνειδητοποιούμε. Οι διατροφικές μας επιλογές αλλάζουν ανάλογα με το ποιος είναι στο τραπέζι, ποιος μας παρακολουθεί ή ποιος μπορεί να δει το φαγητό μας αν το μοιραστούμε διαδικτυακά. Αυτή η τάση έχει όνομα, σύμφωνα με τους ψυχολόγους και τους ερευνητές. Λέγεται «performative eating» ή αλλιώς σε ελεύθερη μετάφραση, «επιδεικτική κατανάλωση».

Πιο συγκεκριμένα, η «επιδεικτική κατανάλωση» αναφέρεται στον τρόπο που επιλέγουμε ή αποφεύγουμε συγκεκριμένα φαγητά, όχι βάσει της γεύσης ή της θρεπτικής τους αξίας, αλλά σύμφωνα με το μήνυμα που πιστεύουμε ότι στέλνουμε στους άλλους. Το φαγητό μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την επικοινωνία της ταυτότητας και την οικοδόμηση των σχέσεων. Για παράδειγμα, μπορεί να παραγγέλνουμε μια σαλάτα για να στείλουμε το μήνυμα ότι είμαστε «fit» και «πειθαρχημένοι», μια μπύρα αντί για κοκτέιλ για να φαινόμαστε «αρρενωποί», ένα πιάτο που απλά θα φαίνεται θελκτικό στα social κ.λπ.

Ο τρόπος που τρώμε λοιπόν δεν ξεφεύγει από τις κοινωνικές επιρροές. Ορισμένες από αυτές τις επιρροές τις αντιλαμβανόμαστε κι άλλες απλά συμβαίνουν…

Ο ρόλος των social media

Τα social media ενισχύουν τις δυναμικές του «performative eating». Οι διάφορες πλατφόρμες είναι γεμάτες με περιεχόμενο γύρω από το φαγητό, από… δημιουργικά smoothies έως viral βίντεο του στιλ “τι τρώω σε μια μέρα”.

Αυτά τα posts δεν προσφέρουν μόνο ψυχαγωγία – επηρεάζουν.

Οι θεατές μπορεί να αντιγράψουν τα γεύματα, τους τρόπους ζωής ή ακόμα και τις αξίες των δημιουργών που θαυμάζουν. Έτσι, τα social media δεν αντανακλούν απλώς τις τάσεις στην κατανάλωση φαγητού. Βοηθούν επίσης στη δημιουργία και στην ενίσχυσή τους.

Έρευνες έχουν δείξει ότι αν ξέρουμε ποια φαγητά ή ροφήματα έχουν επιλέξει οι άλλοι, επηρεαζόμαστε και κάνουμε παρόμοιες επιλογές. Επίσης, η έρευνα αποκαλύπτει ότι οι άνθρωποι τείνουμε να τρώμε περισσότερο όταν είμαστε με φίλους ή την οικογένειά μας, σε σύγκριση με όταν είμαστε μόνοι. Η οικειότητα και η κοινωνική σύνδεση δηλαδή, παίζουν ρόλο στο πόσο τρώμε.

Οι διατροφικές μας επιλογές διαμορφώνονται επίσης από ευρύτερες πολιτισμικές πεποιθήσεις, ή από το τι λέει η κοινωνία ότι είναι «καλό» ή «κακό».

Μερικές φορές, είναι θετικό να μοιραζόμαστε συγκεκριμένα φαγητά για να συνδεθούμε με φίλους ή οικογένεια ή για να γιορτάσουμε τις παραδόσεις μας.

Αλλά όταν η προσοχή επικεντρώνεται στο να φανούμε «κάπως» ή «κάποιοι» στους άλλους, τότε μπορούν να προκύψουν προβλήματα. Αυτή η επιρροή είναι ιδιαίτερα ισχυρή στους εφήβους και τους νέους ενήλικες και σε ακραίες περιπτώσεις, μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχές στην κατανάλωση φαγητού και σε προβλήματα ως προς την εικόνα του σώματος. Για παράδειγμα, η προσπάθεια παρουσίασης μιας “τέλειας”, κοινωνικά αποδεκτής δίαιτας μπορεί να εξελιχθεί σε αυστηρούς κανόνες ή περιορισμούς που υπονομεύουν την ψυχική και σωματική υγεία του ατόμου.

Η κατανάλωση φαγητού σε αυτή τη βάση μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μείωση της απόλαυσής του, καθώς τα γεύματα γίνονται περισσότερο ένα θέαμα παρά στιγμές θρέψης ή απόλαυσης.

Επανασύνδεση με το φαγητό

Σκέψου:

  • Καταναλώνω αυτό το φαγητό ή το ρόφημα επειδή το απολαμβάνω ή για να με δουν οι άλλοι με έναν συγκεκριμένο τρόπο;
  • Παραγγέλνω αυτό που όντως θέλω να φάω ή αυτό που θεωρώ ότι πρέπει;
  • Ποιες συναισθηματικές αντιδράσεις έχω πριν και μετά την ενασχόληση με διάφορες δημοσιεύσεις γύρω από το φαγητό στο διαδίκτυο;

Καλό είναι να μην μετατρέπεται το φαγητό σε μέσο έκφρασης και επιβεβαίωσης. Οι υγιεινές διατροφικές συνήθειες πρέπει να είναι αυθεντικές και να βασίζονται στις πραγματικές ανάγκες του σώματος. Όταν το φαγητό γίνεται εργαλείο για να ικανοποιήσει εξωτερικές προσδοκίες, χάνεται η πραγματική του αξία ως πηγή ενέργειας και απόλαυσης.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Γκίλφοϊλ: Κορυφαίος παίκτης η Ελλάδα στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Γκίλφοϊλ: Κορυφαίος παίκτης η Ελλάδα στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τελικά… οι καλοί κερδίζουν;

Τελικά… οι καλοί κερδίζουν;

Κατασκευές
Χρίστος Δήμας: Αρχίζει η κατασκευή του βασικού τμήματος του ΒΟΑΚ

Χρίστος Δήμας: Αρχίζει η κατασκευή του βασικού τμήματος του ΒΟΑΚ

inWellness
inTown
Cooking
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φεβρουάριος στην Εθνική Πινακοθήκη: Εκθέσεις, ξεναγήσεις και εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια
Culture Live 31.01.26

Φεβρουάριος στην Εθνική Πινακοθήκη: Εκθέσεις, ξεναγήσεις και εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια

Ο Φεβρουάριος φέρνει στην Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου πολλές αφορμές για επίσκεψη: εκθέσεις, ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, θέατρο και μουσική.

Σύνταξη
Η ιστορία που σόκαρε τις ΗΠΑ: Πατέρας σκότωσε σε ζωντανή μετάδοση τον δάσκαλο καράτε που βίαζε τον γιο του
Εκδίκηση 31.01.26

Η ιστορία που σόκαρε τις ΗΠΑ: Πατέρας σκότωσε σε ζωντανή μετάδοση τον δάσκαλο καράτε που βίαζε τον γιο του

Ο Doucet ξεκίνησε τη σεξουαλική κακοποίηση του Jody κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, προσποιούμενος ότι τον βοηθούσε στις διατάσεις, και αργότερα απομονώνοντάς τον από τους άλλους μαθητές

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Φέρνει επανάσταση, αλλά τα αφεντικά της είναι κανονικοί καπιταλιστές
The Economist 31.01.26

Τεχνητή νοημοσύνη: Φέρνει επανάσταση, αλλά τα αφεντικά της είναι κανονικοί καπιταλιστές

Οι δυνατότητες –και η επανάσταση- που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη κάνει πολλούς να ξεχνούν ορισμένα βασικά πράγματα. Αυτοί που την παράγουν και την εμπορεύονται δεν είναι ούτε ήρωες ούτε φιλάνθρωποι

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νέα εξέταση δείχνει τις υποτροπές σε έμφραγμα και εγκεφαλικό
Καρδιά 31.01.26

Νέα εξέταση δείχνει τις υποτροπές σε έμφραγμα και εγκεφαλικό

Η φλεγμονή που επιμένει, δείχνει καλύτερα τον κίνδυνο για υποτροπή σε καρδιαγγειακά νοσήματα από τη χοληστερίνη και την πίεση – Οδηγίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
«Φονικά» κενά στην ψυχική υγεία
Υποστελέχωση 31.01.26

«Φονικά» κενά στην ψυχική υγεία

Κάθε χρόνο παίρνουν εξιτήριο από κρατικά θεραπευτήρια 1.650 άνθρωποι που η υγεία τους φέρεται να έχει επιδεινωθεί - Δραματικά στοιχεία έρχονται στο φως μετά την πατροκτονία στη Γλυφάδα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Κι όμως, η τέχνη του Αδόλφου Χίτλερ εξακολουθεί να έχει πέραση
Industry 31.01.26

Κι όμως, η τέχνη του Αδόλφου Χίτλερ εξακολουθεί να έχει πέραση

Μια σκηνή από το Industry του HBO φωτίζει μια υπερβολικά άβολη αλήθεια: οι ακουαρέλες του Αδόλφου Χίτλερ δεν ανήκουν μόνο στην Ιστορία, αλλά συνεχίζουν να κυκλοφορούν — και να αποτιμώνται — στην αγορά τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βαρόμετρο Αγοράς Ακινήτων: Άλυτο το στεγαστικό πρόβλημα – Μειώνονται οι αγοραστές (γραφήματα)
Έρευνα γνώμης 31.01.26

Βαρόμετρο Αγοράς Ακινήτων: Άλυτο το στεγαστικό πρόβλημα – Μειώνονται οι αγοραστές (γραφήματα)

Σύμφωνα με το 5ο Βαρόμετρο της Αγοράς Ακινήτων στην Ελλάδα, μειώνεται σταθερά το ποσοστό των πολιτών που θέλουν να αγοράσουν άμεσα σπίτι. Μεγάλο πρόβλημα το στεγαστικό, παραδέχονται οι 9 στους 10.

Σύνταξη
Κονγκό: Πάνω 225 οι νεκροί εργάτες που εξόρυσσαν «ματωμένο» κολτάνιο για smartphones
Κόσμος 31.01.26

Κονγκό: Πάνω 225 οι νεκροί εργάτες που εξόρυσσαν «ματωμένο» κολτάνιο για smartphones

Περισσότεροι από 225 νεκροί από την κατάρρευση ορυχείου κολτανίου στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με επίσημες πηγές - Νεκροί άντρες, γυναίκες, παιδιά

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Ντέλσι Ροντρίγκες ανακοίνωσε γενική αμνηστία για τους πολιτικούς κρατουμένους στη Βενεζουέλα
Κόσμος 31.01.26

Η Ντέλσι Ροντρίγκες ανακοίνωσε γενική αμνηστία για τους πολιτικούς κρατουμένους στη Βενεζουέλα

Η αναπληρώτρια πρόεδρος ανακοίνωσε ένα νέο νόμο που αναμένεται να συζητηθεί και να εγκριθεί την επόμενη εβδομάδα και αφορά τους πολιτικούς κρατουμένους στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Ο δολοφόνος προσπάθησε να αποπροσανατολίσει εκπομπή που έψαχνε την Μαρία Αγγελακούδη
Ελλάδα 31.01.26

Ο δολοφόνος προσπάθησε να αποπροσανατολίσει εκπομπή που έψαχνε την Μαρία Αγγελακούδη

Ερευνώντας την εξαφάνιση της Μαρίας Αγγελακούδη, που αγνοούνταν από το βράδυ της 3ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» αναζητούσε επίμονα έναν συγκεκριμένο άνδρα.

Σύνταξη
Ιράν, Κίνα και Ρωσία σε κοινές ναυτικές ασκήσεις στα Στενά του Ορμούζ – Κλείνει η είσοδος, ελέγχεται η έξοδος
Αντίδραση ΗΠΑ 31.01.26

Ιράν, Κίνα και Ρωσία σε κοινές ναυτικές ασκήσεις στα Στενά του Ορμούζ – Κλείνει η είσοδος, ελέγχεται η έξοδος

Το Ιράν θα ξεκινήσει ναυτικές ασκήσεις στα Στενά του Ορμούζ μαζί με δυνάμεις από την Κίνα και την Ρωσία. Ανακοίνωση των ΗΠΑ μέσω της Κεντρικής Διοίκησης για τις ασκήσεις σε κοντινή απόσταση από τον στόλο των ΗΠΑ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μαρία Αγγελακούδη: «Δεν της άξιζε αυτό το τέλος» – Συγκλονίζει φίλος της
Ελλάδα 31.01.26

Μαρία Αγγελακούδη: «Δεν της άξιζε αυτό το τέλος» – Συγκλονίζει φίλος της

Σοκαρισμένος, με δάκρυα στα μάτια και φωνή που «σπάει», ο φίλος της άτυχης Μαρίας Αγγελακούδη μίλησε στο «Φως στο Τούνελ» για την φρίκη που αποκαλύφθηκε μήνες μετά την εξαφάνισή της.

Σύνταξη
ΟΗΕ: Υιοθετήθηκε το ψήφισμα του ΣΑ ΟΗΕ για ανανέωση της αποστολής της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο
Κόσμος 31.01.26

ΟΗΕ: Υιοθετήθηκε το ψήφισμα του ΣΑ ΟΗΕ για ανανέωση της αποστολής της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο

Με 13 ψήφους υπέρ και 2 αποχές υιοθετήθηκε το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για ανανέωση της αποστολή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η NASA ανέβαλε την επιστροφή της στη Σελήνη – Αιτία, οι κακές καιρικές συνθήκες
50 χρόνια μετά 31.01.26

ΗΠΑ: Η NASA ανέβαλε την επιστροφή της στη Σελήνη – Αιτία, οι κακές καιρικές συνθήκες

Εξαιτίας του ισχυρού ψύχους που επικρατεί στις ΗΠΑ, η NASA δεν έχει κατορθώσει να πραγματοποιήσει την τελευταία δοκιμή για την αποστολή. Η εκτόξευση της Artemis 2 θα εξαρτηθεί από τη δοκιμή.

Σύνταξη
Δημοσιεύθηκε email του Μασκ στον Έπσταϊν – «Πότε βολεύει να έρθω στο νησί σου» – «Θα στείλω ελικόπτερο»
Κόσμος 31.01.26

Δημοσιεύθηκε email του Μασκ στον Έπσταϊν – «Πότε βολεύει να έρθω στο νησί σου» – «Θα στείλω ελικόπτερο»

Σε email του 2013 που δημοσίευσαν οι αρχές, ο Μασκ ρώτησε τον Τζέφρι Έπσταϊν αφότου είχε καταδικαστεί από τις αρχές πότε θα βόλευε να τον επισκεφθεί

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 78-79: Με κορυφαίο τον Κώστα Σλούκα οι «πράσινοι»
Μπάσκετ 31.01.26

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 78-79: Με κορυφαίο τον Κώστα Σλούκα οι «πράσινοι»

Με τον Κώστα Σλούκα να έχει 26 πόντους και να μοιράζει 9 ασίστ, ο Παναθηναϊκός, έστω και λίγο... αγχωτικά, έφυγε νικητής από τη Γαλλία (78-79 τη Βιλερμπάν) για την 25η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
ΛΔ Κονγκό: Τουλάχιστον 200 νεκροί σε ορυχείο που κατέρρευσε σε περιοχή που ελέγχεται από τους αντάρτες
Αφρική 30.01.26

ΛΔ Κονγκό: Τουλάχιστον 200 νεκροί σε ορυχείο που κατέρρευσε σε περιοχή που ελέγχεται από τους αντάρτες

Οι νεκροί από την κατολίσθηση είναι «εργάτες στο ορυχείο, παιδιά και γυναίκες» που πωλούσαν εμπορεύματα. Ορισμένοι άνθρωποι διασώθηκαν την τελευταία στιγμή και φέρουν σοβαρά τραύματα.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο