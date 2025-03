Ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε σε πτήση της Southwest από το Χιούστον με προορισμό το Φοίνιξ των ΗΠΑ. Λίγο πριν την απογείωση και ενώ το αεροπλάνο τροχοδρομούσε, επιβάτισσα έπαθε αμόκ, σηκώθηκε από την θέση της και πήγε στο μπροστινό μέρος, ζητώντας να αποβιβαστεί.

«Άρχισε να πηδάει πάνω – κάτω και να ουρλιάζει με όλη της τη δύναμη» δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο 12 News .

Όταν το αεροπλάνο συνέχισε να κινείται, η νεαρή αφροαμερικανή επιβάτισσα ταράχθηκε ακόμα περισσότερο, έβγαλε όλα της τα ρούχα και απαιτούσε να μπει ακόμα και στο πιλοτήριο, ενώ έτρεχε γυμνή στον διάδρομο, μπροστά στα μάτια των έκπληκτων συνεπιβατών της.

Screaming @SouthwestAir passenger strips naked on plane from Houston to Phoenix, shocking fellow flyers — including CHILLRENS

