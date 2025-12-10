Πανελλήνιες 2026: Αυτοί είναι οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής
Ανακοινώθηκαν οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις Πανελλήνιες εξετάσεις έτους 2026
Υπεγράφη η υπουργική απόφαση από το υπουργείου Παιδείας με την οποία ορίζονται οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) για το 2026.
Η σχετική απόφαση εστάλη για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησεως.
Συγκεκριμένα ανακοινώθηκαν οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, καθώς και οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, τόσο αυτών που ορίστηκαν αρχικά όσο και αυτών που έχουν τροποποιηθεί κατόπιν πρότασης των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και των Συναρμόδιων Υπουργείων, για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2026 και εφεξής, για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε.
Δείτε την απόφαση εδώ
