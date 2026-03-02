Ιράν: Απογειώνονται οι τιμές του πετρελαίου ως και 13% στις ασιατικές αγορές
Ανοδο ως και 13% παρουσιάζουν οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών σήμερα Δευτέρα καθώς οι θαλάσσιες μεταφορές μέσω του στενού του Ορμούζ πλέον απειλούνται.
Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν αλματωδώς σήμερα Δευτέρα, ως και κατά 13%, κατά την έναρξη των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές, καθώς η ένοπλη σύρραξη που ξέσπασε το Σάββατο, με τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, κι οι επιπτώσεις της στη Μέση Ανατολή, εγείρουν έντονες ανησυχίες για τον διεθνή εφοδιασμό με αργό (εικόνα, επάνω, από το Reuters/Dado Ruvic).
Η τιμή του Brent ενδέχεται να παραμείνει υψηλή για καιρό, εξαιτίας του γεωπολιτικού κινδύνου
Markets have only just opened and trading this early is illiquid. But it’s clear the Brent oil price is jumping higher, from around $70 per barrel to near $80. That’s despite the OPEC+ production hike, so underlying pressure for prices to rise is big…https://t.co/AOkYSZgAuL pic.twitter.com/VZlLyBvKP4
— Robin Brooks (@robin_j_brooks) March 2, 2026
Περί τη 01:15 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού του Brent Βόρειας Θάλασσας κατέγραφε άνοδο 9,90%, φθάνοντας τα 80,16 δολάρια το βαρέλι, και κατά την έναρξη των συναλλαγών σημείωνε άνοδο ως και κατά 13%. Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας West Texas Intermediate (WTI) σημείωνε παράλληλα άνοδο 8,25%, στα 72,55 δολάρια.
Η τιμή του Brent ενδέχεται να παραμείνει υψηλή για καιρό, εξαιτίας του γεωπολιτικού κινδύνου: ήδη δεν χωράει σύγκριση με τα 61 δολάρια όπου βρισκόταν στην αρχή της χρονιάς.
Το στενό του Ορμούζ
Οι θαλάσσιες μεταφορές μέσω του στενού του Ορμούζ — από όπου διέρχεται περί το 20% του πετρελαίου που καταναλώνεται παγκοσμίως — πλέον απειλούνται.
Πηγή: ΑΠΕ
