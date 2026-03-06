Ιράν: Η στιγμή αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης κοντά σε σχολείο αρρένων – Ένα παιδί σκοτώθηκε [βίντεο]
Βίντεο από κάμερα ασφαλείας αποτυπώνει τη στιγμή αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης κοντά σε σχολείο αρρένων στην Καζβίν, στο Ιράν. Ένα παιδί σκοτώθηκε.
Η τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που αποτυπώνει τη στιγμή αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης κοντά σε σχολείο αρρένων στην Καζβίν, στο Ιράν.
Το βίντεο:
Ένα παιδί σκοτώθηκε.
Reuters: Οι ΗΠΑ «πιθανότατα» πίσω από την επίθεση στο σχολείο θηλέων του Ιράν
Εν τω μεταξύ, στρατιωτικοί ερευνητές των Ηνωμένων Πολιτειών θεωρούν πιθανό οι αμερικανικές δυνάμεις να ευθύνονται για το πλήγμα σε σχολείο θηλέων στο Ιράν το Σάββατο, την πρώτη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπου σκοτώθηκαν 168 παιδιά, σύμφωνα με το Reuters.
Ωστόσο, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι που μίλησαν στο πρακτορείο, τόνισαν πως δεν έχουν ακόμα καταλήξει σε τελικό συμπέρασμα καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι ο αμερικανικός στρατός ερευνά το περιστατικό.
Βέβαια, σε ίδιο μήκος κύματος με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, που είχε δηλώσει ότι «δεν θα στοχεύσουμε σκόπιμα ένα σχολείο», και ο Χέγκσεθ σημείωσε πως «φυσικά, ποτέ δεν στοχεύουμε σε αμάχους. Ωστόσο, το εξετάζουμε και το διερευνούμε».
Οι αξιωματούχοι που επικαλείται το Reuters δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο να προκύψουν νέα στοιχεία που να απαλλάσσουν τις ΗΠΑ και να δείξουν άλλον υπεύθυνο.
Το σχολείο θηλέων στο νότιο Ιράν χτυπήθηκε το Σάββατο, κατά την πρώτη μέρα των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων στη χώρα.
