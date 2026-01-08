Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης 1-2: «Σφράγισε» το ραντεβού με την Μπαρτσελόνα στον τελικό (vid)

Η Ρεάλ ήταν νικήτρια στο ντέρμπι της Μαδρίτης με την Ατλέτικο και θα παίξει στον τελικό του Σούπερ Καπ την Κυριακή (11/1) με την Μπαρτσελόνα! Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο επικράτησε με 2-1 εκείνης του Ντιέγκο Σιμεόνε στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας έχοντας μεγάλους πρωταγωνιστές τους Βαλβέρδε και Ροντρίγκο.

Μόλις στο 2′ η Ρεάλ άνοιξε το σκορ με ένα απίθανο γκολ. Ο Βαλβέρδε εκτέλεσε ένα φάουλ από πολύ μακριά και κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα του Όμπλακ που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Στο 27′ ο Ροντρίγκο έχασε μεγάλη ευκαιρία για δεύτερο γκολ ενώ στη συνέχεια η Ατλέτικο είχε δύο ευκαιρίες με Μπαένα και Σέρλοθ. Στο 35′ ο Νορβηγός φορ έχασε απίθανη ευκαιρία με κεφαλιά από κοντά ενώ στο 40′ οι «ροχιμπλάνκος» είχαν «άγγιξαν» το 1-1 με Μπαένα και Γκάλαχερ.

Αφού γλίτωσε η Ρεάλ στις ευκαιρίες της Ατλέτικο έκανε και το 2-0 στο 55′ με ωραία ενέργεια και πλασέ του Ροντρίγκο από κάθετη του Βαλβέρδε. Τρία λεπτά μετά όμως η Ατλέτικο ξαναμπήκε στο ματς με κεφαλιά του Σέρλοθ από σέντρα του Άλβαρες, αλλά το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε παρότι Γκριεζμάν και Άλβαρες είχαν σημαντικές ευκαιρίες για την ισοφάριση.

Οι συνθέσεις:

Ατλέτικο Μαδρίτης: Όμπλακ, Ρουτζέρι, Γιορέντε, Πούμπιλ, Χάντσκο, Γκάλαχερ (46’ Λε Νορμάν), Κόκε (60’ Γκριεζμάν), Μπαένα (60’ Γιόνι), Σιμεόνε, Σέρλοθ (74’ Αλμάδα), Άλβαρες.

Ρεάλ Μαδρίτης: Κουρτουά, Βαλβέρδε, Ασένθιο (69’ Μεντί), Ρούντιγκερ (69’ Φραν Γκαρσία), Καρέρας, Τσουαμενί, Καμαβινγκά (87’ Θεμπάγιος), Μπέλιγχαμ, Ροντρίγκο (87’ Μασταντουόνο), Βίνι (80’ Γκιουλέρ), Γκαρσία.