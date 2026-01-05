Επιστροφή Νίκο Μίχιτς στη Ρεάλ Μαδρίτης για να μπει φρένο στο κύμα τραυματισμών

Η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να δράσει. Ο τραυματισμός του Κιλιάν Εμπαπέ δεν ήταν απλώς ακόμη ένα πρόβλημα στη μακρά λίστα της φετινής σεζόν, αλλά το σημείο καμπής που ώθησε τη διοίκηση να παρέμβει άμεσα σε μια κατάσταση που εδώ και μήνες προκαλεί έντονη ανησυχία στο εσωτερικό του συλλόγου. Έτσι, ελήφθη η πρώτη ουσιαστική απόφαση: η επιστροφή του Νίκο Μίχιτς στο ιατρικό επιτελείο της πρώτης ομάδας.

Το πρόβλημα του Γάλλου επιθετικού καταγράφηκε ως ο 23ος τραυματισμός της σεζόν, ένας αριθμός που θεωρείται υπερβολικός για έναν σύλλογο που θέτει ως προτεραιότητα τη διαχείριση της φυσικής κατάστασης των ποδοσφαιριστών του. Στη Ρεάλ εκτιμούν πως δεν πρόκειται μόνο για θέμα τύχης, αλλά για μια συνολική εικόνα που απαιτεί επανεξέταση τόσο στον τρόπο διάγνωσης όσο και στα πρωτόκολλα αποκατάστασης.

Ο Μίχιτς, γνώριμο πρόσωπο στα αποδυτήρια της «βασίλισσας» από τις θητείες του δίπλα στους Ζινεντίν Ζιντάν και Κάρλο Αντσελότι, επιστρέφει πλέον στην καθημερινή λειτουργία της ομάδας στο Βαλδεμπέμπας. Παρότι τα τελευταία χρόνια είχε απομακρυνθεί από την πρώτη γραμμή, διατηρούσε ενεργό ρόλο ως σύμβουλος του συλλόγου. Τώρα, όμως, αναλαμβάνει πιο ουσιαστικές αρμοδιότητες, ως επιβλέπων όλων όσων αφορούν την υγεία και τη φυσική κατάσταση της πρώτης ομάδας.

Η επιλογή του δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για πρόσωπο απόλυτης εμπιστοσύνης του προέδρου και για έναν επαγγελματία που γνωρίζει σε βάθος τη φιλοσοφία και τις απαιτήσεις του συλλόγου. Η αποστολή του είναι σαφής: να περιορίσει τον αντίκτυπο των τραυματισμών στην ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο και να διασφαλίσει ότι κάθε παίκτης ακολουθεί το καταλληλότερο δυνατό πλάνο αποθεραπείας, προσαρμοσμένο στις προσωπικές του ανάγκες.

Στη Ρεάλ Μαδρίτης γνωρίζουν ότι η πλήρης εξάλειψη των τραυματισμών είναι ανέφικτη σε ένα τόσο απαιτητικό αγωνιστικό πρόγραμμα. Ωστόσο, πιστεύουν πως με πιο αυστηρό έλεγχο, καλύτερο συντονισμό και τη γνώση ενός ανθρώπου που έχει ζήσει από μέσα τις πιο επιτυχημένες περιόδους του συλλόγου, μπορούν να μειώσουν σημαντικά τα προβλήματα και να επαναφέρουν την απαραίτητη ισορροπία σε μια σεζόν που μέχρι στιγμής δοκιμάζει τα όρια της ομάδας.