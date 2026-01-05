sports betsson
Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
05.01.2026 | 11:21
Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια στο Ιόνιο λόγω κακοκαιρίας
Επιστροφή Νίκο Μίχιτς στη Ρεάλ Μαδρίτης για να μπει φρένο στο κύμα τραυματισμών
Ποδόσφαιρο 05 Ιανουαρίου 2026 | 11:51

Επιστροφή Νίκο Μίχιτς στη Ρεάλ Μαδρίτης για να μπει φρένο στο κύμα τραυματισμών

Ο πρώην γιατρός της Ρεάλ Μαδρίτης επιστρέφει στην καθημερινότητα της πρώτης ομάδας ως επιβλέπων, με στόχο τον καλύτερο έλεγχο διαγνώσεων και αποκατάστασης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να δράσει. Ο τραυματισμός του Κιλιάν Εμπαπέ δεν ήταν απλώς ακόμη ένα πρόβλημα στη μακρά λίστα της φετινής σεζόν, αλλά το σημείο καμπής που ώθησε τη διοίκηση να παρέμβει άμεσα σε μια κατάσταση που εδώ και μήνες προκαλεί έντονη ανησυχία στο εσωτερικό του συλλόγου. Έτσι, ελήφθη η πρώτη ουσιαστική απόφαση: η επιστροφή του Νίκο Μίχιτς στο ιατρικό επιτελείο της πρώτης ομάδας.

Το πρόβλημα του Γάλλου επιθετικού καταγράφηκε ως ο 23ος τραυματισμός της σεζόν, ένας αριθμός που θεωρείται υπερβολικός για έναν σύλλογο που θέτει ως προτεραιότητα τη διαχείριση της φυσικής κατάστασης των ποδοσφαιριστών του. Στη Ρεάλ εκτιμούν πως δεν πρόκειται μόνο για θέμα τύχης, αλλά για μια συνολική εικόνα που απαιτεί επανεξέταση τόσο στον τρόπο διάγνωσης όσο και στα πρωτόκολλα αποκατάστασης.

Ο Μίχιτς, γνώριμο πρόσωπο στα αποδυτήρια της «βασίλισσας» από τις θητείες του δίπλα στους Ζινεντίν Ζιντάν και Κάρλο Αντσελότι, επιστρέφει πλέον στην καθημερινή λειτουργία της ομάδας στο Βαλδεμπέμπας. Παρότι τα τελευταία χρόνια είχε απομακρυνθεί από την πρώτη γραμμή, διατηρούσε ενεργό ρόλο ως σύμβουλος του συλλόγου. Τώρα, όμως, αναλαμβάνει πιο ουσιαστικές αρμοδιότητες, ως επιβλέπων όλων όσων αφορούν την υγεία και τη φυσική κατάσταση της πρώτης ομάδας.

Η επιλογή του δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για πρόσωπο απόλυτης εμπιστοσύνης του προέδρου και για έναν επαγγελματία που γνωρίζει σε βάθος τη φιλοσοφία και τις απαιτήσεις του συλλόγου. Η αποστολή του είναι σαφής: να περιορίσει τον αντίκτυπο των τραυματισμών στην ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο και να διασφαλίσει ότι κάθε παίκτης ακολουθεί το καταλληλότερο δυνατό πλάνο αποθεραπείας, προσαρμοσμένο στις προσωπικές του ανάγκες.

Στη Ρεάλ Μαδρίτης γνωρίζουν ότι η πλήρης εξάλειψη των τραυματισμών είναι ανέφικτη σε ένα τόσο απαιτητικό αγωνιστικό πρόγραμμα. Ωστόσο, πιστεύουν πως με πιο αυστηρό έλεγχο, καλύτερο συντονισμό και τη γνώση ενός ανθρώπου που έχει ζήσει από μέσα τις πιο επιτυχημένες περιόδους του συλλόγου, μπορούν να μειώσουν σημαντικά τα προβλήματα και να επαναφέρουν την απαραίτητη ισορροπία σε μια σεζόν που μέχρι στιγμής δοκιμάζει τα όρια της ομάδας.

Πετρέλαιο
Βενεζουέλα: Πώς θα κινηθούν οι τιμές του αργού πετρελαίου;

Βενεζουέλα: Πώς θα κινηθούν οι τιμές του αργού πετρελαίου;

Μεταφορές
Χρίστος Δήμας: Υπομονή μέχρι το 2028, για σύγχρονη αεροναυτιλία

Χρίστος Δήμας: Υπομονή μέχρι το 2028, για σύγχρονη αεροναυτιλία

Προτεραιότητα η τσέπη ή οι ανατροπές κυβερνήσεων: Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν οι Αμερικανοί
Πρώτη δημοσκόπηση 05.01.26

Προτεραιότητα η τσέπη ή οι ανατροπές κυβερνήσεων: Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν οι Αμερικανοί

Με τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ να πλησιάζουν, οι περισσότεροι Αμερικανοί εναντιώνονται στην επιχείρηση απαγωγής του Μαδούρο, ωστόσο, αυτή η πλειονότητα δεν φαίνεται τόσο ισχυρή ώστε να καταδικάσει τους Ρεπουμπλικάνους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Να δικαιολογήσει τα αδικαιολότητα επιχειρεί ο Π. Μαρινάκης για τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα – Νέα επίθεση στον Τσίπρα
Δηλώσεις Π. Μαρινάκη 05.01.26

Να δικαιολογήσει τα αδικαιολότητα επιχειρεί ο Π. Μαρινάκης για τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα – Νέα επίθεση στον Τσίπρα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παρουσιάστηκε βασιλικότερος του βασιλέως σε σχέση με τη δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα

Σύνταξη
Ένωση Διοικητικών Δικαστών: «Ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου» η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Ελλάδα 05.01.26

Ένωση Διοικητικών Δικαστών: «Ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου» η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Σε μια εποχή που η ειρήνη αποτελεί το μεγάλο διακύβευμα, η Ένωση υπογραμμίζει ότι «τα θεμελιώδη δικαιώματα της αυτοδιάθεσης των λαών και της εδαφικής κυριαρχίας των κρατών πρέπει να παραμείνουν αδιαπραγμάτευτα»

Σύνταξη
Νέο αποχετευτικό δίκτυο στη Σαλαμίνα
Υποδομές 05.01.26

Νέο αποχετευτικό δίκτυο στη Σαλαμίνα

Ο Περιφερειάρχης Αττικής υπέγραψε την πράξη ένταξης για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Αιάντειο του δήμου Σαλαμίνας, συνολικού προϋπολογισμού 35 εκατ. ευρώ.

Σύνταξη
Γιώργος Παπαδάκης – Τίνα Παπαδέλη: Μια σχέση μεγαλύτερη από τη ζωή, οι δύο γιοι και η τελευταία κοινή τους εμφάνιση
Οικογένεια 05.01.26

Γιώργος Παπαδάκης – Τίνα Παπαδέλη: Μια σχέση μεγαλύτερη από τη ζωή, οι δύο γιοι και η τελευταία κοινή τους εμφάνιση

Ο Γιώργος Παπαδάκης και η Τίνα Παπαδέλη είχαν αποκτήσει δύο γιους μαζί, ενώ ο σπουδαίος δημοσιογράφος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή αιφνιδιαστικά, στα 74 του, είχε έναν ακόμη γιο από τον πρώτο του γάμο.

Σύνταξη
Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση: Μειοψηφία όσοι είναι στα μπλόκα, εξαντλήθηκε η υπομονή – Την Τετάρτη ανακοινώσεις με ή χωρίς τους αγρότες
Εκβιασμοί και τελεσίγραφα 05.01.26

Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση: Μειοψηφία όσοι είναι στα μπλόκα, εξαντλήθηκε η υπομονή – Την Τετάρτη ανακοινώσεις με ή χωρίς τους αγρότες

Αδιαλλαξία απέναντι στους αγρότες από την κυβέρνηση - Αντί για λύσεις ρίχνει λάδι στη φωτιά - «Αυτά είναι τα μέτρα και δεν θα υπάρχουν άλλα όπως δεν υπάρχει άλλη υπομονή», είπε εκβιαστικά ο Π. Μαρινάκης

Σύνταξη
Τραμπ: Σε πήλινα πόδια στέκει το σχέδιο για τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας – Τα εμπόδια και τα ρίσκα
Αυταπάτες 05.01.26

Σε πήλινα πόδια στέκει το σχέδιο Τραμπ για τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας - Τα εμπόδια και τα ρίσκα

Οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να πέσουν ξανά σε μια από τις συνηθισμένες παγίδες της σύγχρονης εξωτερικής πολιτικής τους - Τα σχέδια τους φαίνονται σωστά επί χάρτου, τα διαψεύδει η επαφή με την πραγματικότητα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σημίτης: «Τιμάμε την παρακαταθήκη του» – Το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για τον ένα χρόνο από τον θάνατό του
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

«Τιμάμε την παρακαταθήκη του» - Το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του Κώστα Σημίτη

«Ο Κώστας Σημίτης ήταν σταθερά προσηλωμένος στο όραμα μιας δίκαιης κοινωνίας χωρίς ανισότητες, μιας ισχυρής πατρίδας στον πυρήνα της Ευρώπης», αναφέρει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
