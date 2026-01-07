Η Μπαρτσελόνα διέλυσε τη Μπιλμπάο (5-0) και πέρασε στον τελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ

Ονειρική εμφάνιση και πρόκριση στον τελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ για την Μπαρτσελόνα! Οι Καταλανοί διέλυσαν με 5-0 την Μπιλμπάο στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας και περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στον αυριανό (8/1, 21:00) δεύτερο ημιτελικό ανάμεσα σε Ρεάλ και Ατλέτικο.

Γιαμάλ και Νίκο Γουίλιαμς έμειναν στον πάγκο για τις δύο ομάδες, ωστόσο για εκείνη του Χάνσι Φλικ η απουσία του σούπερ σταρ της δεν κόστισε. Παρότι η Μπιλμπάο μπήκε καλύτερα στο ματς, η Μπαρτσελόνα έχασε δύο μεγάλες ευκαιρίες με Πέδρι και Φερμίν, πριν αρχίσει να… πυροβολεί.

Στο 22′ από στραβοκλωτσιά του Φερμίν η μπάλα στρώθηκε στον Φεράν που μέσα από την περιοχή κοντρόλαρε και εκτέλεσε για το 1-0. Με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα ο Ραφίνια έκανε υπέροχο γύρισμα και ο Φερμίν με άψογο τελείωμα έγραψε το 2-0 για την Μπαρτσελόνα που ήταν ασταμάτητη.

Στο 34′ ο Μπάρζτι έκανε ένα διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή, ο Σιμόν δεν αντέδρασε σωστά και έγινε το 3-0. Πριν την ανάπαυλα ομως η Μπάρτσα είχε και άλλο γκολ καθώς στο 38′ ο Ραφίνια έγραψε το 4-0 με έναν «κεραυνό» στην κίνηση. Η Μπιλμπάο ήταν και άτυχη καθώς στο 42′ ο Σανθέτ σημάδεψε δοκάρι από κοντά για το γκολ της τιμής.

Με φόρα μπήκε και στο δεύτερο μέρος η Μπαρτσελόνα και μετά από φάση διαρκείας στο 51′ βρήκε και πέμπτο γκολ με σουτ του Ραφίνια που έκανε το 5-0. Όσο περνούσε η ώρα οι «μπλαουγκράνα» χαλάρωναν και στο 77′ ο Γκόμεθ έχασε απίστευτη ευκαιρία για να μειώσει, με το σκορ να μην αλλάζει ως το τέλος.

Οι συνθέσεις

Μπαρτσελόνα: Ζοάν Γκαρθία, Κουντέ, Κουμπαρσί, Έρικ Γκαρθία, Μπαλντέ (64’Ζεράρ Μαρτίν), Πέδρι (72’Όλμο), Ντε Γιόνγκ (64’Μπερνάλ), Μπαρντάτζι (72’Γιαμάλ), Φερμίν Λόπεθ, Ραφίνια (64’Ραφίνια), Φεράν Τόρες.

Μπιλμπάο: Ουνάι Σιμόν, Αρέσο, Βιβιάν, Παρέδες, Ανταμά (57’Λέκουε), Χαουρεγκιθάρ, Ρέγο (60’Σέλτον), Μπερενγκέρ, Σανθέτ (54’Ουνάι Γκόμεθ), Ρ.Ναβάρο (54’Γκουρουθέτα), Ινιάκι Γουίλιαμς (54’Ντε Γκαλαρέτα).