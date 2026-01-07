Η Μπαρτσελόνα διέλυσε τη Μπιλμπάο (5-0) και πέρασε στον τελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ
Η Μπαρτσελόνα ισοπέδωσε την Αθλέτικ Μπιλμπάο στον ημιτελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ στην Τζέντα και πέρασε στον τελικό για να αντιμετωπίσει είτε τη Ρεάλ είτε την Ατλέτικο Μαδρίτης.
Ονειρική εμφάνιση και πρόκριση στον τελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ για την Μπαρτσελόνα! Οι Καταλανοί διέλυσαν με 5-0 την Μπιλμπάο στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας και περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στον αυριανό (8/1, 21:00) δεύτερο ημιτελικό ανάμεσα σε Ρεάλ και Ατλέτικο.
Γιαμάλ και Νίκο Γουίλιαμς έμειναν στον πάγκο για τις δύο ομάδες, ωστόσο για εκείνη του Χάνσι Φλικ η απουσία του σούπερ σταρ της δεν κόστισε. Παρότι η Μπιλμπάο μπήκε καλύτερα στο ματς, η Μπαρτσελόνα έχασε δύο μεγάλες ευκαιρίες με Πέδρι και Φερμίν, πριν αρχίσει να… πυροβολεί.
Στο 22′ από στραβοκλωτσιά του Φερμίν η μπάλα στρώθηκε στον Φεράν που μέσα από την περιοχή κοντρόλαρε και εκτέλεσε για το 1-0. Με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα ο Ραφίνια έκανε υπέροχο γύρισμα και ο Φερμίν με άψογο τελείωμα έγραψε το 2-0 για την Μπαρτσελόνα που ήταν ασταμάτητη.
Στο 34′ ο Μπάρζτι έκανε ένα διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή, ο Σιμόν δεν αντέδρασε σωστά και έγινε το 3-0. Πριν την ανάπαυλα ομως η Μπάρτσα είχε και άλλο γκολ καθώς στο 38′ ο Ραφίνια έγραψε το 4-0 με έναν «κεραυνό» στην κίνηση. Η Μπιλμπάο ήταν και άτυχη καθώς στο 42′ ο Σανθέτ σημάδεψε δοκάρι από κοντά για το γκολ της τιμής.
Με φόρα μπήκε και στο δεύτερο μέρος η Μπαρτσελόνα και μετά από φάση διαρκείας στο 51′ βρήκε και πέμπτο γκολ με σουτ του Ραφίνια που έκανε το 5-0. Όσο περνούσε η ώρα οι «μπλαουγκράνα» χαλάρωναν και στο 77′ ο Γκόμεθ έχασε απίστευτη ευκαιρία για να μειώσει, με το σκορ να μην αλλάζει ως το τέλος.
Οι συνθέσεις
Μπαρτσελόνα: Ζοάν Γκαρθία, Κουντέ, Κουμπαρσί, Έρικ Γκαρθία, Μπαλντέ (64’Ζεράρ Μαρτίν), Πέδρι (72’Όλμο), Ντε Γιόνγκ (64’Μπερνάλ), Μπαρντάτζι (72’Γιαμάλ), Φερμίν Λόπεθ, Ραφίνια (64’Ραφίνια), Φεράν Τόρες.
Μπιλμπάο: Ουνάι Σιμόν, Αρέσο, Βιβιάν, Παρέδες, Ανταμά (57’Λέκουε), Χαουρεγκιθάρ, Ρέγο (60’Σέλτον), Μπερενγκέρ, Σανθέτ (54’Ουνάι Γκόμεθ), Ρ.Ναβάρο (54’Γκουρουθέτα), Ινιάκι Γουίλιαμς (54’Ντε Γκαλαρέτα).
