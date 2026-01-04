Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα 0-2: Δυσκολεύτηκαν αλλά πήραν το καταλανικό ντέρμπι οι «Μπλαουγκράνα»

Σπουδαίο διπλό και +7 για την Μπαρτσελόνα! Η εξαιρετική Εσπανιόλ έβαλε πολύ δύσκολα στους «μπλαουγκράνα», ο Ζοάν Γκαρθία έκανε ματσάρα κόντρα στην πρώην ομάδα του και με δύο γκολ στα τελευταία λεπτά οι φιλοξενούμενοι πήραν το τρίποντο με 2-0 για τη 18η αγωνιστική της La Liga πανηγυρίζοντας την ένατη σερί νίκη τους στο πρωτάθλημα.

Στους 49 βαθμούς πλέον οι Καταλανοί μετά την 16η νίκη τους, στους 42 ακολουθεί η Ρεάλ με ένα ματς λιγότερο αυτό της Κυριακής (4/1) στο Μπερναμπέου κόντρα στη Μπέτις. Στους 33 παρέμεινε η Εσπανιόλ μετά 5η ήττα της στο πρωτάθλημα, η οποία έδειξε κόντρα στην πρωτοπόρο ότι δικαιούται να ελπίζει σε μία θέση που οδηγεί στο Champions League.

Η Εσπανιόλ απείλησε πρώτη με τον Ρομπέρτο Φερνάντεθ Χάεν στο 21′, αλλά ο Γκαρθία έκανε την πρώτη σπουδαία επέμβαση της βραδιάς και κράτησε το μηδέν. Στο 39′ ο 24χρονος τερματοφύλακας έκανε ίσως την απόκρουση της χρονιάς ως τώρα με απίθανη επέμβαση σε κεφαλιά του Ρομέρο ενώ η Μπαρτσελόνα είχε σε αυτό το διάστημα κάποια σουτ του Γιαμάλ που δεν απείλησαν ουσιαστικά.

Στο 54′ ήταν σειρά του Ντμίτροβιτς να δείξει την αξία του και να σώσει σε κεφαλιά του Κουντέ ενώ στο 60′ ο Γκαρθία έπεσε σωτήρια στα πόδια του Φερνάντεθ και γλίτωσε σίγουρο γκολ. Στο 69′ ο Κουντέ έβγαλε πάνω στη γραμμή μετά από κοντινή προβολή ενώ δύο λεπτά μετά ο Γκαρθία έκανε νέα επέμβαση σε σουτ του Φερνάντεθ.

Στη συνέχεια ο Ντμίτροβιτς έβγαλε με εκπληκτική επέμβαση το κοντινό τελείωμα του Έρικ Γκαρθία και στο 76′ ο τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα είχε ακόμη μία επέμβαση σε πλασέ του Ρομέρο. Τελικά η Μπαρτσελόνα πήρε τη νίκη με δύο γκολ στο τελευταίο πεντάλεπτο έχοντας πρωταγωνιστή τον Φερμίν που είχε μπει αλλαγή.

Στο 86′ ο Ισπανός χαφ κουβάλησε την μπάλα και έδωσε στον Όλμο που με απίθανο πλασέ από το ύψος της περιοχής έκανε το 0-1 ενώ στο 90′ έδωσε στον Λεβαντόφσκι που με υπέροχο τσίμπημα έγραψε το τελικό 0-2.

Εσπανιόλ: Ντμίτροβιτς, Ρομέρο, Καμπρέρα, Καλέρο, Ελ Χιλάλι, Ντόλαν, Λοθάνο, Γκονζάλεθ, Μίγια, Εσπόζιτο(60’ Γιόφρε), Φερνάντεθ(75’ Κίκε Γκαρσία)

Μπαρτσελόνα: Ζ. Γκαρσία, Έρικ Γκαρσία, Κουντέ, Μαρτίν(65’ Πέδρι), Κουμπαρσί, Μπαλντέ, Ντε Γιονγκ, Ραφίνια(65’ Όλμο) , Ράσφορντ(46’ Φερμίν), Γιαμάλ, Τόρες(65’ Λεβαντόφσκι)

Tα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής στην Primera Division

Παρασκευή 02/01

Ράγιο Βαγιεκάνο-Χετάφε 1-1

(45’+1′ Ντε Φρούτος – 90′ Αραμπάρι)

Σάββατο 3/1

Θέλτα-Βαλένθια 4-1

(33′ πεν., 59′ Ιγκλέσιας, 83′ Ελ Αμπντελαουί, 90’+4′ Άλβαρες – 70′ Πεπέλου)

Οσασούνα-Μπιλμπάο 1-1

(35′ Ρουμπέν Γκαρθία – 71′ Γκουρουθέτα)

Έλτσε-Βιγιαρεάλ 1-3

(30′ Νέτο – 7′ Μολέιρο, 13′ Μικαουτάτζε, 83′ Πεντράθα)

Εσπανιόλ-Μπαρτσελόνα 0-2

(86′ Όλμο, 90′ Λεβαντόφσκι)

Κυριακή 4/1

Σεβίλλη-Λεβάντε

Ρεάλ Μαδρίτης-Ρεάλ Μπέτις

Αλαβές-Οβιέδο

Μαγιόρκα-Τζιρόνα

Σοσιεδάδ-Ατλέτικο

Η βαθμολογία της La Liga

Η επόμενη (19η) αγωνιστική της La Liga

Παρασκευή (9/1)

Xετάφε-Σοσιεδάδ

Σάββατο (10/1)

Οβιέδο-Μπέτις

Βιγιαρεάλ-Αλαβές

Τζιρόνα-Οσασούνα

Βαλένθια-Έλτσε

Κυριακή (11/1)

Ράγιο Βαγιεκάνο-Μαγιόρκα

Λεβάντε-Εσπανιόλ

Δευτέρα (12/1)

Σεβίλλη-Θέλτα