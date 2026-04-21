Θρίλερ σε πτήση της United Airlines: Αναγκαστική προσγείωση λόγω πιθανής απειλής
Κόσμος 21 Απριλίου 2026, 20:43

Θρίλερ σε πτήση της United Airlines: Αναγκαστική προσγείωση λόγω πιθανής απειλής

Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας επιβάτες αναγκάστηκαν να εκκενώσουν το αεροσκάφος χρησιμοποιώντας τις φουσκωτές τσουλήθρες έκτακτης ανάγκης.

Περιπέτεια στον αέρα για 159 επιβάτες της πτήσης της United Arirlines από το Σικάγο προς τη Νέα Υόρκη, όταν ο πιλότος αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο Πίτσμπουργκ μετά από επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα στο πιλοτήριο που προκάλεσε φόβους για πιθανή βόμβα.

Το αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσγείωση οι επιβάτες απομακρύνθηκαν από το αεροσκάφος, με τη χρήση διασωστικών τσουληθρών, όπως φαίνεται και σε σχετικό βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη USA TODAY (@usatoday)

Το γεγονός επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή του το FBI γνωστοποιώντας ότι όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα είναι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Ειδικότερα σε ανακοίνωσή του στο X το FBI αναφέρει ότι ειδικοί πράκτορες και τεχνικοί εξουδετέρωσης εκρηκτικών βρίσκονταν στο σημείο και συντόνιζαν τις ενέργειες με τις τοπικές αρχές.

Σε ηχητικό ντοκουμέντο που δημοσίευσε το LiveATC.net, ακούγεται ο πιλότος να ενημερώνει τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας για το περιστατικό.

«Έχουμε ένα πρόβλημα εδώ πάνω. Λαμβάνουμε έναν διαδοχικό ήχο», ανέφερε. «Θα πρέπει να αρχίσουμε να το αντιμετωπίζουμε ως πιθανή βόμβα».

Εκπρόσωπος της Αρχής Αεροδρομίων της κομητείας Allegheny δήλωσε ότι η ομάδα πυροτεχνουργών της αστυνομίας και σκύλοι K-9 έλεγξαν το αεροσκάφος «χωρίς να εντοπιστεί κάτι ύποπτο», ενώ οι αρχές έδωσαν το «πράσινο φως» για την ολοκλήρωση της επιχείρησης. Δεν έγινε άμεσα σαφές τι ακριβώς αναζητούσαν οι αρχές ή ποια ήταν η «αναφερόμενη απειλή».

«Η ασφάλεια και η προστασία αποτελούν πάντα την κορυφαία προτεραιότητα στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Πίτσμπεργκ», ανέφερε ο εκπρόσωπος. «Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν άμεσα στο περιστατικό. Οι ομάδες μας κινητοποιήθηκαν για να βοηθήσουν το πλήρωμα στην εκκένωση του αεροσκάφους και μετέφεραν τους επιβάτες με ασφάλεια στον τερματικό σταθμό».

Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Το αεροδρόμιο του Πίτσμπεργκ παρέμεινε ανοιχτό και σε πλήρη λειτουργία, σύμφωνα με τις αρχές.

Κόσμος
Το Ιράν θα στείλει αντιπροσωπεία αν αρθεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ

Το Ιράν θα στείλει αντιπροσωπεία αν αρθεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ

inWellness
Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Ηρεμία 21.04.26

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ουγγαρία: Το Δικαστήριο της ΕΕ χαρακτηρίζει τον νόμο κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων ασύμβατο με τις αρχές της Ένωσης
Ουγγρική πρωτιά 21.04.26

Ουγγαρία: Το Δικαστήριο της ΕΕ χαρακτηρίζει τον νόμο κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων ασύμβατο με τις αρχές της Ένωσης

Το Δικαστήριο της ΕΕ ορίζει ότι ο νόμος του 2021 που πέρασε η κυβέρνηση Όρμπαν για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα είναι μεροληπτικός. Επίσης ότι είναι «αντίθετος με την ταυτότητα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύνταξη
Σοκαρισμένη η Μελόνι για τα υπέρογκα νοσήλια σε τραυματίες του Κραν Μοντανά- «Ζήτησαν 70.000 ευρώ για λίγες ώρες»
Κόσμος 21.04.26

Σοκαρισμένη η Μελόνι για τα υπέρογκα νοσήλια σε τραυματίες του Κραν Μοντανά- «Ζήτησαν 70.000 ευρώ για λίγες ώρες»

Η Μελόνι ανέθεσε στον Ιταλό πρεσβευτή στη Βέρνη να επιληφθεί του θέματος για να βεβαιωθεί ότι οι ελβετικές αρχές θα τηρήσουν τις υποσχέσεις τους ότι η Ελβετία θα πληρώσει τους λογαριασμούς

Σύνταξη
Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο αγωγός Ντρούζμπα θα επαναλειτουργήσει – Μόλις ήρε το βέτο ο Όρμπαν για το δάνειο
Ενεργειακή διπλωματία 21.04.26

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο αγωγός Ντρούζμπα θα επαναλειτουργήσει – Μόλις ήρε το βέτο ο Όρμπαν για το δάνειο

Ο αγωγός υπέστη ζημιές, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και οι Ουγγαρία και Σλοβακία είχαν κατηγορήσει το Κίεβο ότι καθυστερούσε την επιδιόρθωσή του. Απέδιδαν στην Ουκρανία εκβιασμό, ώστε να εξασφαλίσει την ένταξή της στην ΕΕ.

Σύνταξη
Η διπλωματία Τραμπ περιλαμβάνει πολύ Truth Social – Βομβαρδισμός αναρτήσεων με την εκεχειρία να λήγει
Πόλεμος στο Ιράν 21.04.26

Η διπλωματία Τραμπ περιλαμβάνει πολύ Truth Social – Βομβαρδισμός αναρτήσεων με την εκεχειρία να λήγει

Από την ώρα που ξύπνησε, ο Τραμπ με αναρτήσεις και δηλώσεις του τύπου «καρότο και μαστίγιο» προσπαθεί να σύρει το Ιράν στη δική του συμφωνία. Κάνει το αντίθετο από αυτό που τον συμβουλεύουν οι επιτελείς του.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Δέκα εξαφανίσεις επιστημόνων έβαλαν φωτιά στο διαδίκτυο – Εργάζονταν σε πυρηνικές και κρίσιμες υπηρεσίες
Φήμες και πραγματικότητα 21.04.26

ΗΠΑ: Δέκα εξαφανίσεις επιστημόνων έβαλαν φωτιά στο διαδίκτυο – Εργάζονταν σε πυρηνικές και κρίσιμες υπηρεσίες

Έρευνα έχει ξεκινήσει το FBI για τους θανάτους ή τις εξαφανίσεις επιστημόνων που εργάζονταν σε μυστικά κυβερνητικά εργαστήρια τα τελευταία χρόνια. Αυτό που εξετάζεται κυρίως είναι αν έχουν σημεία σύνδεσης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Τραμπ: Η πνευματική διαύγεια του προέδρου υπό αμφισβήτηση – Τι δείχνει δημοσκόπηση στις ΗΠΑ
Γραφήματα 21.04.26

Υπό αμφισβήτηση η πνευματική διαύγεια του Τραμπ - Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση στις ΗΠΑ

Η δημοτικότητα του Τραμπ βρίσκεται στα χαμηλότερο επίπεδο της θητείας του - Μόνο το 26% των Αμερικανών τον θεωρεί συγκρατημένο ενώ μόνο ένα 25% θεωρεί ότι ο πόλεμος στο Ιράν κάνει τις ΗΠΑ πιο ασφαλείς

Σύνταξη
Την αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ ζητούν Ισπανία, Σλοβενία και Ιρλανδία – «Βέτο» από την Γερμανία
Κόσμος 21.04.26

Την αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ ζητούν Ισπανία, Σλοβενία και Ιρλανδία – «Βέτο» από την Γερμανία

Η άρνηση της Γερμανίας σημαίνει ότι δεν μπορεί να ανασταλεί η συμφωνία ΕΕ - Ισραήλ, καθώς για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται η ομόφωνη απόφαση και των 27 χωρών μελών της

Σύνταξη
Washington Post κατά Τραμπ: Οι δηλώσεις του αναιρούν η μία την άλλη – «Αδειάζει» τους δικούς του
Απόλυτη σύγχυση 21.04.26

Washington Post κατά Τραμπ: Οι δηλώσεις του αναιρούν η μία την άλλη – «Αδειάζει» τους δικούς του

«Ο Τραμπ έχει δώσει μεταβαλλόμενες εκδοχές για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν και για τα Στενά του Ορμούζ, οι οποίες έχουν διαψευστεί από τους Ιρανούς και ορισμένες φορές από τον ίδιο του τον εαυτό»

Βαγγέλης Γεωργίου
Γάζα: Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ απευθύνεται σε εταιρεία του Ντουμπάι για την ανοικοδόμηση
Κόσμος 21.04.26

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ απευθύνεται σε εταιρεία του Ντουμπάι για την ανοικοδόμηση της Γάζας

Το σχέδιο για τη Γάζα προβλέπει την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων που συνεχίζουν να κατέχουν το μεγαλύτερο τμήμα της Λωρίδας και τον αφοπλισμό της Χαμάς

Σύνταξη
Όρμπαν: Αίρει το βέτο στην ΕΕ για χρηματοδότηση της Ουκρανίας λίγο πριν αποχωρήσει από πρωθυπουργός
Κόσμος 21.04.26

Η «τελευταία πράξη» του Όρμπαν πριν αποχωρήσει από την πρωθυπουργία - Αίρει το βέτο για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Ο Βίκτορ Όρμπαν αποχωρεί από την πρωθυπουργία στα μέσα Μαΐου αλλά φαίνεται διατεθειμένος να κλείσει ο ίδιος λογαριασμούς με την ΕΕ πριν αναλάβει ο επόμενος

Σύνταξη
ΗΠΑ: Βετεράνοι του αμερικανικού στρατού διαδηλώνουν ενάντια στον πόλεμο στο Ιράν – Πάνω από 60 συλλήψεις
Κόσμος 21.04.26

«Τερματίστε τον πόλεμο στο Ιράν» - Αντιπολεμική διαδήλωση βετεράνων στο Κάπιτολ Χολ - Πάνω από 60 συλλήψεις

Με πανό που έγραφε «τέλος στον πόλεμο» βετεράνοι και μέλη των οικογενειών τους διαδήλωσαν στο Κάπιτολ Χολ με την αστυνομία να συλλαμβάνει πάνω από 60 άτομα

Σύνταξη
Wall Street Journal: Το Ιράν ενημέρωσε τους μεσολαβητές ότι θα στείλει αντιπροσωπεία στο Ισλαμαμπάντ αν αρθεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ
Κρίσιμες ώρες 21.04.26 Upd: 20:21

Wall Street Journal: Το Ιράν ενημέρωσε τους μεσολαβητές ότι θα στείλει αντιπροσωπεία στο Ισλαμαμπάντ αν αρθεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ

Το Πακιστάν καλεί ΗΠΑ και Ιράν να παρατείνουν την εκεχειρία - Τραμπ: Οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ είναι η μόνη διέξοδος πριν πέσουν οι βόμβες - Οι Χούθι «θα μπουν στον πόλεμο» αν χτυπηθεί η Τεχεράνη - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα - Νεκτάριος Δαργάκης - Σοφοκλής Αρχοντάκης
Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Το Ισραήλ θα έπρεπε να αποκλειστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης
Κόσμος 21.04.26

Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Το Ισραήλ θα έπρεπε να αποκλειστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης

«Είναι υποχρέωση που απορρέει από το διεθνές δίκαιο τα (άλλα) κράτη να μη βοηθούν ένα κράτος το οποίο διαπράττει παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου», υπενθύμισε η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά Εδάφη Φραντσέσκα Αλμπανέζε

Σύνταξη
Αβεβαιότητα περιβάλλει τις ειρηνευτικές συνομιλίες για το Ιράν – Τα μηνύματα Τραμπ και δηλώσεις της Τεχεράνης
Μέση Ανατολή 21.04.26

Αβεβαιότητα περιβάλλει τις ειρηνευτικές συνομιλίες για το Ιράν – Τα μηνύματα Τραμπ και δηλώσεις της Τεχεράνης

Το Πακιστάν προετοιμάζεται πυρετωδώς για τη διεξαγωγή του β' γύρου διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν. Ωστόσο, δεν είναι σίγουρο ότι τελικά θα πραγματοποιηθούν, με το Ιράν να καταγγέλλει αμερικανικές απειλές.

Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δημοσκόπηση: «Χαστούκι» στις κυβερνητικές κραυγές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Το «εφέ πολέμου» του Μαξίμου εξανεμίζεται
Δημοσκόπηση 21.04.26

Δημοσκοπικό χαστούκι στις κυβερνητικές κραυγές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία - Το «εφέ πολέμου» του Μαξίμου εξανεμίζεται

Αποδοκιμασία της κυβέρνησης σε συγκεκριμένους ποιοτικούς δείκτες σε νέα δημοσκόπηση. Απόρριψη του αφηγήματος που εξυφάνθηκε πρόσφατα από κυβερνητικούς αξιωματούχους για τον πολιτικά παράξενο ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σε λάθος κατεύθυνση η χώρα. Σε ανοδική τροχιά το «κόμμα Τσίπρα». Υποχωρεί ελαφρώς το «κόμμα Καρυστιανού».

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό
Μπάσκετ 21.04.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό

LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Μονακό για τα play in της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Θρίλερ στην Κρήτη: Στο μικροσκόπιο οι κάμερες ασφαλείας και το κινητό της 43χρονης – Το μυστήριο με το θάνατο του πρώην συντρόφου της
Ελλάδα 21.04.26

Κρήτη: Στο μικροσκόπιο οι κάμερες ασφαλείας και το κινητό της 43χρονης - Το μυστήριο με το θάνατο του πρώην συντρόφου της

Οι Αρχές ερευνούν κάθε στοιχείο για τη διαδρομή που ακολούθησε η 43χρονη προτού εξαφανιστεί - Τι εξετάζεται για το θάνατο του πρώην συντρόφου της

Σύνταξη
Μονακό: Οι οκτώ διαθέσιμοι παίκτες της για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό
Μπάσκετ 21.04.26

Μονακό: Οι οκτώ διαθέσιμοι παίκτες της για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό

Ο προπονητής της Μονακό Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι έχει μόλις οκτώ παίκτες διαθέσιμους για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο των πλέι ιν. Αυτοί είναι οι διαθέσιμοι.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ο Μπαλντίνι ψάχνει ήδη τον αντί-Μπενίτεθ
Super League 21.04.26

Ο Μπαλντίνι ψάχνει ήδη τον αντί-Μπενίτεθ

O Γιάννης Αλαφούζος έχει αποφασίσει την αντικατάσταση του Ράφα Μπενίτεθ και ο Φράνκο Μπαλντίνι έχει αναλάβει την εύρεση του νέου προπονητή.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Κόκκινο της φωτιάς – Οι εμφανίσεις από την παγκόσμια πρεμιέρα του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2»
Κλαπ κλαπ κλαπ 21.04.26

Κόκκινο της φωτιάς – Οι εμφανίσεις από την παγκόσμια πρεμιέρα του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2»

H Aν Χάθαγουεϊ, η Μέριλ Στριπ, η Έμιλι Μπλαντ και ο Στάνλεϊ Τούτσι, περπάτησαν στο κόκκινο χαλί μαζί με άλλους κορυφαίους αστέρες από τον κόσμο της μόδας και του κινηματογράφου στην πρεμιέρα του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2».

Έφη Αλεβίζου
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στον Ασπρόπυργο – Έκρυβαν σε βόθρο καραμπίνες και πινακίδες, 10 συλλήψεις
Ελλάδα 21.04.26

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στον Ασπρόπυργο – Έκρυβαν σε βόθρο καραμπίνες και πινακίδες, 10 συλλήψεις

Κατά τις έρευνες των αστυνομικών βρέθηκαν μέσα σε βόθρο κλεμμένες καραμπίνες και πινακίδες κυκλοφορίας - Αποξηλώθηκαν πάνω από 2.100 μέτρα καλώδια για ρευματοκλοπή

Σύνταξη
Τσερνόμπιλ: Πώς η φύση επέστρεψε εκεί που ο άνθρωπος εξαφανίστηκε
40 χρόνια μετά 21.04.26

Τσερνόμπιλ: Πώς η φύση επέστρεψε εκεί που ο άνθρωπος εξαφανίστηκε

Σαράντα χρόνια μετά την καταστροφή του Τσερνόμπιλ, η απουσία ανθρώπων μετέτρεψε τη ζώνη αποκλεισμού σε ένα απρόσμενο καταφύγιο άγριας ζωής — με λύκους, βίσονες και σπάνια είδη να επιστρέφουν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ εξετάζει μέτρα για την αεροπλοΐα λόγω του φόβου για έλλειψη καυσίμων αεριωθουμένων
Ενεργειακή κρίση 21.04.26

Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ εξετάζει μέτρα για την αεροπλοΐα λόγω του φόβου για έλλειψη καυσίμων αεριωθουμένων

Η Κομισιόν εξετάζει σειρά μέτρων για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη καυσίμων για την αεροπορία. Στόχος, να μη χρειαστεί να επιβληθεί μείωση πτήσεων και να συνεχιστούν κανονικά τα αεροπορικά ταξίδια.

Σύνταξη
Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας – Ολυμπιακός 23-34: Εύκολη πρόκριση στους τελικούς οι «ερυθρόλευκοι»
Άλλα Αθλήματα 21.04.26

Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας – Ολυμπιακός 23-34: Εύκολη πρόκριση στους τελικούς οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε απόλυτα στον δεύτερο ημιτελικό των πλέι οφ, απέκτησε μεγάλες διαφορές (8-14, 19-29) και πέρασε με χαρακτηριστική άνεση από την έδρα του Ιωνικού, κάνοντας το 2-0 στη σειρά.

Σύνταξη
Το κλαμπ Amnesia στην Ίμπιζα έγινε 50, αλλά το «Λευκό Νησί» των Βαλεαρίδων έχασε τη μαγεία
End of an era 21.04.26

Το κλαμπ Amnesia στην Ίμπιζα έγινε 50, αλλά το «Λευκό Νησί» των Βαλεαρίδων έχασε τη μαγεία

Το ντοκιμαντέρ της Zara McDermott «Ibiza: Secrets Of The Party Island» προβλήθηκε στο BBC, το 2024, με το σλόγκαν «Χρήματα, υπερβολή, πολυτέλεια – καθώς οι διάσημοι συγκεντρώνονται για να περάσουν καλά, μήπως το πάρτι τελειώνει;».

Έφη Αλεβίζου
Οι δικηγόροι «στηρίζουν» την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Καταδικαστέα οποιαδήποτε προσπάθεια υποβάθμισης του ρόλου τους»
Ελλάδα 21.04.26

Οι δικηγόροι «στηρίζουν» την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Καταδικαστέα οποιαδήποτε προσπάθεια υποβάθμισης του ρόλου τους»

Η Ολομέλεια των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων καταδικάζει κάθε προσπάθεια παρέμβασης ή υποβάθμισης του έργου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Μίνα Μουστάκα
NBA: Ο νέος ιδιοκτήτης των Μπλέιζερς κάνει τέτοιες περικοπές που θα ζήλευε ακόμη και ο… Σκρουτζ!
Μπάσκετ 21.04.26

Ο νέος ιδιοκτήτης των Μπλέιζερς κάνει τέτοιες περικοπές που θα ζήλευε ακόμη και ο... Σκρουτζ!

Αυστηρές περικοπές από τον νέο ιδιοκτήτη των Μπλείζερς που απαιτεί νωρίτερα τσεκ άουτ από ξενοδοχεία, μικρά συμβόλαια στους προπονητές, ενώ απαγόρευσε ακόμη και τα δωρεάν μπλουζάκια για τους οπαδούς!

Greece Tax Evasion Soars, Auto Repair Shops Lead
English edition 21.04.26

Greece Tax Evasion Soars, Auto Repair Shops Lead

Nearly one in three businesses audited in 2025 were found violating tax rules, with car repair services topping the list as authorities impose billions in fines and hundreds of shutdowns

Σύνταξη
Κεφαλονιά: «Έχασα τη ζωή μου όλη, είχαν σχέδιο να την εξαφανίσουν, να πάθουν ότι της έκαναν» – Συγκλονίζει η μητέρα της Μυρτούς
Ελλάδα 21.04.26

Κεφαλονιά: «Έχασα τη ζωή μου όλη, είχαν σχέδιο να την εξαφανίσουν, να πάθουν ότι της έκαναν» – Συγκλονίζει η μητέρα της Μυρτούς

Μία εβδομάδα μετά το θάνατο της 19χρονης, η μητέρα της ζητά δικαιοσύνη για τον άδικο χαμό της κόρης της - Τι λέει ο 66χρονος που έστειλε χρήματα στη Μυρτώ

Σύνταξη
Οxford Economics: Η αγορά εργασίας της Ευρωζώνης θα αντέξει, αλλά το τίμημα θα είναι επώδυνο
Οxford Economics 21.04.26

Eνεργειακό σοκ: Η αγορά εργασίας της Ευρωζώνης θα αντέξει, αλλά το τίμημα θα είναι επώδυνο

Νέα ανάλυση της Οxford Economics εξηγεί γιατί η αγορά εργασίας στην Ευρωζώνη, θα αντέξει το ενεργειακό σοκ, αλλά με ένα επώδυνο τίμημα: Μείωση των πραγματικών μισθών και πάγωμα των προσλήψεων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Το Netflix ενδιαφέρεται να κάνει τη ζωή του Σέρχιο Κόκε ταινία
Ποδόσφαιρο 21.04.26

Το Netflix ενδιαφέρεται να κάνει τη ζωή του Σέρχιο Κόκε ταινία

Ο Σέρχιο Κόκε, μίλησε για πρώτη φορά με την αποφυλάκιση του και αναφέρθηκε στη ζωή του, το ποδόσφαιρο, αλλά και στη φυλακή στην οποία κατέληξε για υπόθεση ναρκωτικών. Επίσης αποκάλυψε ότι Netflix ενδιαφέρεται να κάνει την ιστορία του ου ταινία.

Aldeas – Πρεμιέρα στην Αγία Έδρα για την τελευταία εξομολόγηση του Πάπα Φραγκίσκου στον Μάρτιν Σκορσέζε
The Good Life 21.04.26

Aldeas – Πρεμιέρα στην Αγία Έδρα για την τελευταία εξομολόγηση του Πάπα Φραγκίσκου στον Μάρτιν Σκορσέζε

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, το Βατικανό φιλοξενεί την παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ του Μάρτιν Σκορσέζε για τον Πάπα Φραγκίσκο, τιμώντας τη συμπλήρωση ενός έτους από την εκδημία του εμβληματικού Ποντίφικα

Σύνταξη
Το σχέδιο για να επιβάλλουν τον Λανουά
On Field 21.04.26

Το σχέδιο για να επιβάλλουν τον Λανουά

Αρχικά, έβαλαν μπροστά τους διαιτητές και τους βοηθούς της Super League, όμως αν και η ΕΠΟ θα πιέσει, η αρμοδιότητα ανήκει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

