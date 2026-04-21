Θρίλερ σε πτήση της United Airlines: Αναγκαστική προσγείωση λόγω πιθανής απειλής

Περιπέτεια στον αέρα για 159 επιβάτες της πτήσης της United Arirlines από το Σικάγο προς τη Νέα Υόρκη, όταν ο πιλότος αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο Πίτσμπουργκ μετά από επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα στο πιλοτήριο που προκάλεσε φόβους για πιθανή βόμβα.

Το αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσγείωση οι επιβάτες απομακρύνθηκαν από το αεροσκάφος, με τη χρήση διασωστικών τσουληθρών, όπως φαίνεται και σε σχετικό βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Το γεγονός επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή του το FBI γνωστοποιώντας ότι όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα είναι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Ειδικότερα σε ανακοίνωσή του στο X το FBI αναφέρει ότι ειδικοί πράκτορες και τεχνικοί εξουδετέρωσης εκρηκτικών βρίσκονταν στο σημείο και συντόνιζαν τις ενέργειες με τις τοπικές αρχές.

Σε ηχητικό ντοκουμέντο που δημοσίευσε το LiveATC.net, ακούγεται ο πιλότος να ενημερώνει τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας για το περιστατικό.

«Έχουμε ένα πρόβλημα εδώ πάνω. Λαμβάνουμε έναν διαδοχικό ήχο», ανέφερε. «Θα πρέπει να αρχίσουμε να το αντιμετωπίζουμε ως πιθανή βόμβα».

— Rapid Report (@RapidReport2025) April 18, 2026

Εκπρόσωπος της Αρχής Αεροδρομίων της κομητείας Allegheny δήλωσε ότι η ομάδα πυροτεχνουργών της αστυνομίας και σκύλοι K-9 έλεγξαν το αεροσκάφος «χωρίς να εντοπιστεί κάτι ύποπτο», ενώ οι αρχές έδωσαν το «πράσινο φως» για την ολοκλήρωση της επιχείρησης. Δεν έγινε άμεσα σαφές τι ακριβώς αναζητούσαν οι αρχές ή ποια ήταν η «αναφερόμενη απειλή».

«Η ασφάλεια και η προστασία αποτελούν πάντα την κορυφαία προτεραιότητα στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Πίτσμπεργκ», ανέφερε ο εκπρόσωπος. «Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν άμεσα στο περιστατικό. Οι ομάδες μας κινητοποιήθηκαν για να βοηθήσουν το πλήρωμα στην εκκένωση του αεροσκάφους και μετέφεραν τους επιβάτες με ασφάλεια στον τερματικό σταθμό».

Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Το αεροδρόμιο του Πίτσμπεργκ παρέμεινε ανοιχτό και σε πλήρη λειτουργία, σύμφωνα με τις αρχές.