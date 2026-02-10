Στις 10 Φεβρουαρίου, ένα αεροσκάφος Fokker 50 της Starsky Aviation απογειώθηκε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Άντεν Αμπντούλε του Μογκαντίσου στη Σομαλία με προορισμό το Γκαλκάσιο, αλλά αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα, αναγκάζοντάς το πλήρωμα να επιστρέψει έκτακτα.

BREAKING: A StarSky Fokker 50 crashed shortly after taking off from Mogadishu’s Aden Adde International Airport. Local reports say all passengers managed to evacuate safely.pic.twitter.com/Rdo2t9iEZs — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 10, 2026

Το αεροσκάφος δεν μπόρεσε να φρενάρει κατά την προσγείωση, υπερέβη τον διάδρομο με τον αριθμό 23, έπεσε από έναν γκρεμό και προσγειώθηκε στην ακτή του Ινδικού Ωκεανού με σπασμένο το δεξί φτερό, αλλά και οι 50 επιβάτες και τα πέντε μέλη του πληρώματος γλίτωσαν από σοβαρούς τραυματισμούς χάρη στις γρήγορες προσπάθειες διάσωσης από ομάδες του ΟΗΕ και της Αφρικανικής Ένωσης.

Υποδειγματική θεωρείται η αντίδραση του πιλότου από την εταιρεία και από τις πρώτες πληροφορίες που διέρρευσαν. Η Starsky Aviation εξήρε τις γρήγορες αποφάσεις του κυβερνήτη, ενώ οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξαν θύματα, ενόσω συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.

🚨 JUST IN:

🇸🇴 ​A Starsky Airline flight crash-landed on a Mogadishu beach today after a failed takeoff from Aden Adde International Airport. Despite the aircraft resting in the Indian Ocean, all 50 passengers and crew evacuated safely. Somali aviation authorities… pic.twitter.com/1l6cOQSzPX — Info Room (@InfoR00M) February 10, 2026

Η προσθαλάσσωση στην Σομαλία έγινε με ασφάλεια, μόνο το αεροσκάφος υπέστη ζημιές

Δεν υπήρξαν τραυματίες από την αναγκαστική προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Άντεν Αμντούλε του Μογκαντίσου, και οι 50 επιβάτες και τα 5 μέλη του πληρώματος της πτήσης της Starsky Aviation εκκενώθηκαν με ασφάλεια, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της αεροπορικής εταιρείας Αχμέντ Νουρ σε επίσημη δήλωση.

«Το αεροσκάφος βγήκε εκτός διαδρόμου» πριν ακινητοποιηθεί στην ακτή του Ινδικού Ωκεανού κοντά στο αεροδρόμιο, δήλωσε ο Νουρ, προσθέτοντας: «Δεν υπήρξαν τραυματίες ή θάνατοι».

Pilot Being Praised After Forced Landing : Somali Starsky Aviation praised one of its pilots after its passenger plane crashed on the coast near the airport due to a technical failure, with all 55 occupants escaped unharmed. Starsky Aviation said that the pilot’s quick reaction… https://t.co/WAlpd03ANJ pic.twitter.com/0Xg3QZ8oLh — FL360aero (@fl360aero) February 10, 2026

Ο υπουργός Μεταφορών Μοχάμεντ Φαράχ Νουχ δήλωσε ότι η ομάδα διάσωσης κατάφερε να εντοπίσει όλους τους επιβαίνοντες και ότι μόνο το αεροσκάφος υπέστη ζημιές. Ανέφερε επίσης ότι η αιτία της συντριβής θα διερευνηθεί πλήρως.

Η πτήση είχε προορισμό τη βόρεια πόλη Γκαλκάσιο, όταν προέκυψε ένα πρόβλημα περίπου 15 λεπτά μετά την απογείωση, όπως δήλωσε ο Άχμεντ Μοαλίμ, διευθυντής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας της Σομαλίας, στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Κατά την προσπάθεια προσγείωσης, το αεροσκάφος βγήκε εκτός διαδρόμου και κατέληξε στην ακτή, σύμφωνα με τον Μοαλίμ.