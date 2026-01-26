ΗΠΑ: Ιδιωτικό αεροσκάφος με 8 επιβαίνοντες συνετρίβη και τυλίχτηκε στις φλόγες σε αεροδρόμιο του Μέιν
Μετά τη συντριβή του δικινητήριου Bombardier Challenger 600 στο διεθνές αεροδρόμιο της Μπάνγκορ στο Μέιν, ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά
- Οι συμμαχίες αλλάζουν αλλά η Ευρώπη παραμένει επικίνδυνα εξαρτημένη από τα αμερικανικά όπλα
- Ανατροπή στη δολοφονία του Αλβανού βαρυποινίτη στις φυλακές Κορυδαλλού – Άλλον δράστη «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ.
- Σκληρή δουλειά και μισθός 1.700€: Δείχνει το Κουφονήσι μία νέα εποχή για την καλοκαιρινή σεζόν;
- Λέπρα: Όχι απλώς υπάρχει, αλλά πρέπει να τύχει περισσότερης προσοχής
Μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος, με οκτώ επιβαίνοντες, συνετρίβη και μετατράπηκε σε πύρινη σφαίρα καθώς βρισκόταν στη φάση της απογείωσης από αεροδρόμιο της πολιτείας Μέιν, ανακοίνωσε η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA), χωρίς να έχει μέχρι στιγμής ξεκαθαρίσει ούτε η τύχη τους, ούτε το ποιοι ήταν.
Η συντριβή του δικινητήριου Bombardier Challenger 600 στο διεθνές αεροδρόμιο της Μπάνγκορ έγινε περί τις 19:45 (τοπική ώρα), διευκρίνισε η FAA, προσθέτοντας πως ετοιμάζεται να διενεργήσει έρευνα σε συνεργασία με τη συναρμόδια υπηρεσία ασφάλειας των μεταφορών (NTSB).
A Bombardier Challenger 600 crashed as it was taking off from Bangor International Airport in Maine around 7:45 p.m local time on Sunday, Jan. 25. Eight people were on board. The FAA and NTSB will investigate.
This information is preliminary and subject to change.
— The FAA ✈ (@FAANews) January 26, 2026
Δεν έχει γίνει γνωστό αν διαδραμάτισαν ρόλο οι καιρικές συνθήκες στο Μέιν
Κυβερνητικός αξιωματούχος ενήμερος σχετικά δήλωσε στο πρακτορείο Ρόιτερς ότι μετά τη συντριβή του αεροσκάφους, που ήταν γεμάτο καύσιμα για την πτήση, ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά.
Στο αεροδρόμιο έπεφτε μικρή ποσότητα χιονιού πριν από τη συντριβή, κατά μετεωρολογικά δελτία, ωστόσο οι αρχές δεν έχουν κάνει γνωστό αν οι καιρικές συνθήκες διαδραμάτισαν ρόλο.
Για το μεγαλύτερο μέρος της πολιτείας Μέιν, συμπεριλαμβανομένης της Μπάνγκορ, της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της, ίσχυε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για θύελλα.
🚨#BREAKING: A Bombardier Challenger 650 small passenger jet has crashed with eight business passengers on board. Reports indicate injuries.
📌#Penobscot | #Maine
At this time, numerous emergency crews are on the scene following the crash of a Bombardier 650 aircraft at Bangor… pic.twitter.com/CO37ST8yjX
— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 26, 2026
Το αεροσκάφος είχε φθάσει στη Μέιν από το Τέξας, σύμφωνα με την πηγή του Ρόιτερς στην κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
Η εταιρία που είναι καταχωρισμένη ως ιδιοκτήτρια του business jet έχει την ίδια διεύθυνση με γραφείο δικηγόρων, των Άρνολντ & Ίτκιν, μεταδίδει το ΑΠΕ. Σύμφωνα με τα αρχεία της FAA, το αεροσκάφος είχε τεθεί σε υπηρεσία τον Απρίλιο του 2020.
- ΗΠΑ: Ιδιωτικό αεροσκάφος με 8 επιβαίνοντες συνετρίβη και τυλίχτηκε στις φλόγες σε αεροδρόμιο του Μέιν
- Το takeaway κρύβει παγίδες, αλλά μας φτιάχνει τη διάθεση
- Καιρός: Νέα επιδείνωση με καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες – Συναγερμός στην Αττική – Red Code για 6 περιφέρειες
- Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει «όχι» στο Super Bowl και στοχοποιεί Bad Bunny και Green Day
- Πόσο πρέπει να κρατάει το πρώτο ραντεβού;
- Βέροια: Το θρίλερ της εξαφάνισης του Άλεξ – Μπορούν να μιλήσουν (έστω) 20 χρόνια μετά;
- Ίαν Μπρεζίνσκι: «Ο Τραμπ έκανε λάθος εκτίμηση για τη Γροιλανδία»
- Τουρισμός: Η Ελλάδα στην κορυφή – Οι Ευρωπαίοι ψηφίζουν ελληνικές διακοπές και το 2026
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις