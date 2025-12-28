Ρίο ντε Τζανέιρο: Αεροσκάφος συνετρίβη στη θάλασσα της παραλίας Κοπακαμπάνα – Νεκρός ο πιλότος
Θανατηφόρα πτώση αεροσκάφους καταγράφηκε το Σάββατο στη θαλάσσια περιοχή της Κοπακαμπάνα στο Ρίο ντε Τζανέιρο
Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου ανοιχτά της διάσημης παραλίας Κοπακαμπάνα στο Ρίο ντε Τζανέιρο, όταν ultralight αεροσκάφος που ρυμουλκούσε διαφημιστική αφίσα κατέπεσε στη θάλασσα, με αποτέλεσμα τον θάνατο του πιλότου.
Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το αεροπλάνο έχασε ύψος και κατέληξε στα νερά κοντά στην ακτή, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των σωστικών δυνάμεων.
Cara que loucura esse avião caindo hoje em Copacabana. Infelizmente o piloto não sobreviveu.
— HB (@henriq_barbosa) December 27, 2025
Η σορός του πιλότου ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε στο ιατροδικαστικό γραφείο για επίσημη αναγνώριση. Στο σημείο του δυστυχήματος επιχείρησαν ομάδες της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τζετ σκι, φουσκωτά σκάφη και δύτες, ενώ υπήρξε και εναέρια υποστήριξη.
Um avião monomotor caiu no mar da Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio. Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local. A aeronave sobrevoava a praia com uma faixa de propaganda quando perdeu altitude.
— Pri (@Pri_usabr1) December 27, 2025
Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκε εξοπλισμός σόναρ για τον εντοπισμό πιθανών επιπλέον θυμάτων ή συντριμμιών του αεροσκάφους.
Vídeo mostra queda de avião que fazia propaganda na Praia de Copacabana
— g1 (@g1) December 27, 2025
Πλάνα από κάμερες ασφαλείας που δόθηκαν στη δημοσιότητα δείχνουν το αεροσκάφος να βυθίζεται απότομα με την μύτη προς τα κάτω στη θάλασσα, γύρω στις 12:30 το μεσημέρι τοπική ώρα. Η βραζιλιάνικη πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε επίσημη έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Το αεροσκάφος ήταν τύπου Cessna 170A και ανήκε σε εταιρεία υπαίθριας διαφήμισης.
⚠VEJA: O piloto do monomotor que caiu no mar de Copacabana estava em seu primeiro dia de trabalho.
O acidente ocorreu por volta de 12h30, na altura do Posto 4, e o avião afundou poucos segundos após a queda.
O piloto era o único ocupante, e o corpo foi localizado após mais…
— BAÚ DO RIO OFC (@baudorio) December 27, 2025
