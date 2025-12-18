Συντριβή αεροσκάφους σε αεροδρόμιο της Βόρειας Καρολίνας – Άγνωστος ο αριθμός των θυμάτων

Αεροπορικό δυστύχημα με άγνωστο αριθμό θυμάτων σημειώθηκε την Πέμπτη σε αεροδρόμιο Statesville Regional Airport της κομητείας Iredell, στη Βόρεια Καρολίνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος τύπου Cessna C550 κατέπεσε περίπου στις 10:15 το πρωί της 18ης Δεκεμβρίου. Ο αριθμός των επιβαινόντων δεν είχε διευκρινιστεί άμεσα, ούτε και ο ακριβής αριθμός των θυμάτων, με τις αρχές να συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων από το σημείο.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του δήμου Statesville, το αεροδρόμιο ανήκει στην πόλη και εξυπηρετεί εταιρική αεροπορία, παρέχοντας εγκαταστάσεις σε εταιρείες της λίστας Fortune 500, καθώς και σε αρκετές ομάδες του NASCAR.