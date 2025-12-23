Ο απολογισμός των θυμάτων αυξήθηκε στους πέντε νεκρούς μετά το δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη μικρό αεροσκάφος της αεροπορίας ναυτικού του Μεξικού, που εκτελούσε πτήση ιατρικής διακομιδής, με προορισμό την αμερικανική πολιτεία Τέξας, όταν κατέπεσε στη θάλασσα, ενημέρωσε με νεότερη ανακοίνωσή του ο θεσμός (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Χ).

Από τους 8 επιβαίνοντες, 5 ανασύρθηκαν νεκροί, 2 επέζησαν κι ένας «δεν έχει εντοπιστεί» ακόμη

La @SEMAR_mx informó que una aeronave King Air ANX-1209 sufrió un accidente durante su aproximación en inmediaciones de #Galveston, #Texas, mientras realizaba una misión humanitaria de traslado médico del #PlanMarina, en coordinación con la Fundación #MichouYMau. pic.twitter.com/i7gnNzo6vt — J.C. Williams 🐶 (@JCWilliams54) December 23, 2025

Το δυστύχημα καταγράφηκε καθώς το μικρό αεροσκάφος, τύπου King Air — μισθωμένο από μεξικανικό ίδρυμα αρωγής σε παιδιά που έχουν υποστεί σοβαρά εγκαύματα — πλησίαζε το αεροδρόμιο της Γκάλβεστον, κοντά στο Χιούστον (Τέξας, νότιες ΗΠΑ) για να προσγειωθεί.

Από τους οκτώ ανθρώπους που επέβαιναν στο αεροσκάφος, πέντε ανασύρθηκαν νεκροί, δυο επέζησαν κι ένας «δεν έχει εντοπιστεί» ακόμη, κατά τη νεότερη ανακοίνωση του πολεμικού ναυτικού, το οποίο νωρίτερα έκανε λόγο για δυο νεκρούς.

Οι έρευνες συνεχίζονται από την ακτοφυλακή των ΗΠΑ και άλλες αμερικανικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, διευκρίνισε.

Este es el avión King Air de la Secretaria de Marina que se accidentó el día de hoy realizando una misión de apoyo médico con la fundación Michou y Mau, lamentablemente fallecieron dos personas, cuatro fueron rescatadas con vida y dos más aún están en búsqueda de ellas, deseo de… pic.twitter.com/4xfQKXZWl8 — 𝔸𝕣𝕥𝕦𝕣𝕠 ℂ𝕒𝕤𝕥𝕒𝕘𝕟𝕖́ ℂ𝕠𝕦𝕥𝕦𝕣𝕚𝕖𝕣 (@acastagne) December 23, 2025

Η αμερικανική ακτοφυλακή ανέφερε νωρίτερα πως διερχόμενοι ειδοποίησαν τις αρχές για τη συντριβή περί τις 15:17 (23:17 ώρα Ελλάδας) και διεξάγονταν έρευνες με συμμετοχή σκαφών, δυτών και ελικοπτέρου.

Χάθηκε από τα ραντάρ

Το μεξικανικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε μέσω X «βαθιά συλλυπητήρια» και προσέφερε υποστήριξη στους οικείους των θυμάτων.

Σύμφωνα με δεδομένα του εξειδικευμένου ιστότοπου Flight Radar, το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από τη Μέριδα, στη μεξικανική πολιτεία Γιουκατάν (νοτιοανατολικά), στις 13:46 (20:46 ώρα Ελλάδας) προτού το σήμα του χαθεί από τα ραντάρ στις 15:01 (23:01 ώρα Ελλάδας), πάνω από τον κόλπο της Γκάλβεστον, όχι μακριά από το διεθνές αεροδρόμιο Σκόουλς.

Πηγή: ΑΠΕ