Οι αμερικανοί ερευνητές της NTSB δήλωσαν την Πέμπτη ότι ερευνούν το ιστορικό συντήρησης από το φορτηγό αεροπλάνο της UPS που βρισκόταν στο Τέξας για επισκευές εβδομάδες πριν συντριβεί σε φλόγες στο Λούισβιλ του Κεντάκι την Τρίτη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 13 άτομα.

Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) δήλωσε ότι μια μεγάλη «φλόγα» ξέσπασε γύρω από την αριστερή πτέρυγα του 34χρονου φορτηγού αεροσκάφους MD-11 και ένας από τους τρεις κινητήρες του αποσπάστηκε από την πτέρυγα καθώς το αεροσκάφος κυλούσε στον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου του Λούισβιλ.

WATCH: New dashcam video shows the crash of UPS Flight 2976 in Louisville, Kentucky pic.twitter.com/Z0LxCeX1eF — BNO News Live (@BNODesk) November 6, 2025

Τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων δείχνουν ότι το αεροσκάφος βρισκόταν στατικό στο Σαν Αντόνιο του Τέξας από τις 3 Σεπτεμβρίου έως τις 18 Οκτωβρίου.

«Γνωρίζουμε ότι αυτό το αεροσκάφος βρισκόταν στο Σαν Αντόνιο», δήλωσε ο Τοντ Ίνμαν, μέλος της NTSB, στους δημοσιογράφους την Πέμπτη, χωρίς να δώσει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. «Θα εξετάσουμε κάθε εργασία συντήρησης που πραγματοποιήθηκε, ακόμη και από την περίοδο που βρισκόταν στο Σαν Αντόνιο, μέχρι την ημερομηνία της πτήσης».

A UPS wide-body cargo plane crashed on November 4 and erupted into a fireball moments after takeoff from the international airport in Louisville, Kentucky https://t.co/zbFUfkjPvN pic.twitter.com/gwrmEUkPsK — Reuters (@Reuters) November 5, 2025

Το αεροπλάνο είχε ρωγμή στην κεντρική δεξαμενή καυσίμου του αριστερού φτερού

Η ST Engineering με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία δήλωσε ότι παρέχει υπηρεσίες συντήρησης του σκελετού των αεροσκαφών MD-11 της UPS και λειτουργεί ένα συνεργείο επισκευών στο Σαν Αντόνιο, αρνήθηκε να σχολιάσει, αλλά δήλωσε ότι θα συνεργαστεί πλήρως όταν οι αρμόδιες αρχές επικοινωνήσουν μαζί της.

Σύμφωνα με τα αρχεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) με ημερομηνία 18 Σεπτεμβρίου, μια ρωγμή σε ένα δομικό στοιχείο μέσα στην κεντρική δεξαμενή καυσίμου του φτερού απαιτούσε επισκευή. Η εταιρεία που δραστηριοποιείται στις μεταφορές και διανομές ανακοίνωσε την Πέμπτη τα ονόματα των πιλότων που χειρίζονταν την πτήση.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η κακή συντήρηση προκάλεσε τη συντριβή του φορτηγού αεροσκάφους με προορισμό τη Χονολουλού, η οποία στοίχισε επίσης τη ζωή σε τουλάχιστον 10 άτομα στο έδαφος, όταν το φλεγόμενο αεροσκάφος προσέκρουσε σε μια σειρά κτιρίων λίγο πιο πέρα από το αεροδρόμιο.

Τα αεροπορικά δυστυχήματα συνήθως είναι πολυπαραγοντικά και η προκαταρκτική έκθεση αναμένεται συνήθως τις πρώτες 30 ημέρες μετά το συμβάν.

Δεκατρείς οι νεκροί από την πτώση του αεροπλάνου

Η NTSB δήλωσε ότι η λήψη των δύο «μαύρων κουτιών» του αεροσκάφους, του καταγραφέα φωνής του πιλοτηρίου και του καταγραφέα δεδομένων πτήσης, ήταν επιτυχής και ότι συντάσσεται μεταγραφή της συνομιλίας στο πιλοτήριο. Όμως ο καταγραφέας δεν αναμένεται να βοηθήσει, καθώς το δυστύχημα εκτυλίχθηκε σε δευτερόλεπτα.

Ο Ίνμαν δήλωσε ότι η NTSB δεν είχε άμεσες ανησυχίες για την ασφάλεια του ευρύτερου προγράμματος MD-11 που ανήκει στη Boeing από τη συγχώνευσή της με τη McDonnell Douglas το 1997. Για τις μεταφορές φορτίων, υπάρχουν περίπου 50 αεροσκάφη MD-11 που λειτουργούν από τις FedEx και UPS σε όλο τον κόσμο.

Την Πέμπτη το βράδυ, ο δήμαρχος του Λούισβιλ, Κρεγκ Γκρίνμπεργκ, δήλωσε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X ότι ο αριθμός των νεκρών είχε αυξηθεί σε 13.

Νωρίτερα την ίδια μέρα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι ερευνητές και άλλοι εξακολουθούσαν να ψάχνουν στα συντρίμμια του ατυχήματος για στοιχεία και πιθανά θύματα. «Υπάρχει τόσο πολύ καμένο και παραμορφωμένο μέταλλο που ενδέχεται να μην έχουν εντοπιστεί όλα τα πτώματα», είπε ο Γκρίνμπεργκ.