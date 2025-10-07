Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ελικόπτερο κατέπεσε το βράδυ της Δευτέρας σε αυτοκινητόδρομο στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια, στις ΗΠΑ σύμφωνα με το CBS News, που επικαλείται την Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης.

Το ελικόπτερο κατέπεσε στις λωρίδες κυκλοφορίας προς ανατολικά της λεωφόρου Highway 50, κοντά στη διασταύρωση με την Howe Avenue. Πρόκειται για ελικόπτερο που παρέχει αερομεταφορές ασθενών.

Δείτε βίντεο

OMG! A REACH medical helicopter crashed on eastbound Highway 50 in Sacramento, California, reports of multiple victims. – Fire department pic.twitter.com/z5zIuzVikB — Tim (@Dragonboy155) October 7, 2025

Η αιτία του ατυχήματος παραμένει υπό έρευνα, ενώ η Πυροσβεστική δεν είχε άμεση απάντηση σε αίτημα σχολιασμού από το Reuters.

Πηγή: Reuters