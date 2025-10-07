ΗΠΑ: Ελικόπτερο για μεταφορές ασθενών συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο στο Σακραμέντο – Τρεις τραυματίες
Απίστευτο περιστατικό στις ΗΠΑ με ελικόπτερο να πέφτει σε αυτοκινητόδρομο
- Ελικόπτερο για μεταφορές ασθενών συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο στο Σακραμέντο - Τρεις τραυματίες
Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ελικόπτερο κατέπεσε το βράδυ της Δευτέρας σε αυτοκινητόδρομο στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια, στις ΗΠΑ σύμφωνα με το CBS News, που επικαλείται την Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης.
Το ελικόπτερο κατέπεσε στις λωρίδες κυκλοφορίας προς ανατολικά της λεωφόρου Highway 50, κοντά στη διασταύρωση με την Howe Avenue. Πρόκειται για ελικόπτερο που παρέχει αερομεταφορές ασθενών.
Δείτε βίντεο
#WATCH : Drone Visuals of Medical Helicopter Crash in Northern California.
Currently, first responders are on the scene of a helicopter crash in Sacramento, California.#California #LosAngeles #USA #UnitedStates #AviationNews #HelicopterCrash #Sacramento pic.twitter.com/lZBnrlX6Cd
— upuknews (@upuknews1) October 7, 2025
OMG! A REACH medical helicopter crashed on eastbound Highway 50 in Sacramento, California, reports of multiple victims. – Fire department pic.twitter.com/z5zIuzVikB
— Tim (@Dragonboy155) October 7, 2025
Η αιτία του ατυχήματος παραμένει υπό έρευνα, ενώ η Πυροσβεστική δεν είχε άμεση απάντηση σε αίτημα σχολιασμού από το Reuters.
Πηγή: Reuters
