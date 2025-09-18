Αναγκαστική προσγείωση για το ελικόπτερο που μετέφερε το ζεύγος Τραμπ

Παρά τη βασιλική φιλοξενία που έτυχαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, η επίσκεψη του Ντόναλντ και της Μελάνια Τραμπ στο Λονδίνο δεν κύλησε χωρίς απρόοπτα.

Λίγο πριν την αναχώρησή τους από τη βρετανική πρωτεύουσα, το προεδρικό ζεύγος χρειάστηκε να αλλάξει ελικόπτερο εξαιτίας τεχνικής βλάβης.

Όπως γνωστοποίησε ο Λευκός Οίκος, το «Marine One» που τους μετέφερε από το Τσέκερς –την εξοχική κατοικία του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ– προς το αεροδρόμιο, παρουσίασε πρόβλημα στο υδραυλικό σύστημα.

Οι πιλότοι, ακολουθώντας το πρωτόκολλο ασφαλείας, αποφάσισαν άμεσα να το προσγειώσουν σε μικρό αεροδρόμιο, για προληπτικούς καθαρά λόγους όπως ανέφερε ο Λευκός Οίκος.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, διευκρίνισε στους δημοσιογράφους ότι δεν υπήρξε καμία στιγμή ανησυχίας για την ασφάλεια του Αμερικανού προέδρου και της Πρώτης Κυρίας.

«Το προεδρικό ζεύγος επιβιβάστηκε με ασφάλεια στο ελικόπτερο υποστήριξης», σημείωσε, προτού συνεχίσουν το ταξίδι τους και επιβιβαστούν αργότερα στο Air Force One για την επιστροφή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το περιστατικό, αν και μικρό, έδωσε μια απρόσμενη νότα έντασης σε μια κατά τα άλλα ιστορική επίσκεψη, η οποία χαρακτηρίστηκε από λαμπρές τελετές και συναντήσεις υψηλού συμβολισμού.