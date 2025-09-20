Στρατιωτικό ελικόπτερο των ΗΠΑ έπεσε στην πολιτεία της Ουάσινγκτον – Τέσσερις νεκροί
Τέσσερις στρατιώτες του αμερικανικού στρατού σκοτώθηκαν όταν, για άγνωστη - μέχρι στιγμής - αιτία, το ελικόπτερο τύπου Black Hawk στο οποίο επέβαιναν, έπεσε σε δασική περιοχή της Ουάσινγκτον.
Τέσσερις στρατιωτικοί αερομεταφερόμενου συντάγματος θεωρούνται επίσημα νεκροί, καθώς το ελικόπτερο MH-60 Black Hawk με το οποίο εκτελούσαν βραδινή άσκηση την Τετάρτη το βράδυ στην πολιτεία της Ουάσιγκτον συνετρίβη.
Η συντριβή συνέβη σε αγροτική περιοχή κοντά στη βάση Λιούις ΜακΤσορντ περίπου στις 9 μ.μ. τοπική ώρα την Τετάρτη. Οι τέσσερις στρατιωτικοί ανήκαν στο 160ο Σύνταγμα Ειδικών Επιχειρήσεων Αεροπορίας (Αερομεταφερόμενο Σύνταγμα), όπως ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός.
«Τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες, τους φίλους και τους συναδέλφους αυτών των Night Stalkers» (το παρατσούκλι της μονάδας), δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο υποστράτηγος Τζόναθαν Μπράγκα , διοικητής της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων του Στρατού των ΗΠΑ. «Ήταν ελίτ πολεμιστές που ενσάρκωναν τις υψηλότερες αξίες του Στρατού και των Ειδικών Επιχειρήσεων του Στρατού, και η θυσία τους δεν θα ξεχαστεί ποτέ».
Οι προσπάθειες ανάκτησης βρίσκονται σε εξέλιξη και η αιτία της συντριβής «παραμένει υπό έρευνα», ανέφερε ο Στρατός. Τα ονόματα των στρατιωτικών δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί. «Ευχαριστούμε τους εξειδικευμένους επαγγελματίες που εργάζονται ακατάπαυστα, όλο το 24ωρο, για να φέρουν τους στρατιώτες μας πίσω στο σπίτι», δήλωσε ο Μπράγκα.
Οι ανακοινώσεις για το ελικόπτερο καθυστέρησαν καθώς είχαν βρεθεί μόνο δύο πτώματα
Η Κοινή Βάση (σ.σ. διαφορετικών μονάδων) Lewis-McChord βρίσκεται νοτιοδυτικά της Τακόμα, στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Ο σερίφης της κομητείας Thurston, Ντέρεκ Σάντερς, δημοσίευσε την Τετάρτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η συντριβή συνέβη κοντά στην λίμνη Σάμιτ, η οποία βρίσκεται περίπου 33 χιλιόμετρα δυτικά της Ολύμπια, της πρωτεύουσας της πολιτείας της Ουάσινγκτον.
Παρά τις αρχικές αναφορές που ανέφεραν ότι το ελικόπτερο ήταν ένα AH-64E Απάτσι από την 16η Ταξιαρχία Αεροπορίας Μάχης, ο αμερικανικός στρατός δήλωσε επίσημα ότι το ελικόπτερο ήταν στην πραγματικότητα ένα MH-60M Black Hawk από το 160ο Σύνταγμα Ειδικών Επιχειρήσεων Αεροπορίας.
Εκτός από τους δύο πιλότους, τουλάχιστον δύο άλλοι στρατιώτες βρίσκονταν στο ελικόπτερο τη στιγμή της συντριβής. Η αιτία της συντριβής εξακολουθεί να διερευνάται. Οι επίσημες ανακοινώσεις άργησαν καθώς θεωρούνταν ακόμα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τους δύο αγνοούμενους επιβαίνοντες.
