Ηνωμένο Βασίλειο: Τρεις νεκροί κι ένας τραυματίας από την πτώση ελικοπτέρου
Η πτώση ελικοπτέρου στη Νήσο Γουάιτ του Ηνωμένου Βασιλείου είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρία άτομα και να τραυματιστεί ακόμα ένα
Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας τραυματίστηκε σοβαρά μετά από την συντριβή ελικοπτέρου σε χωράφι κατά τη διάρκεια μαθήματος πτήσης κοντά σε παραθαλάσσια πόλη-θέρετρο στη Νήσο Γουάιτ του Ηνωμένου Βασιλείου τη Δευτέρα, σύμφωνα με την αστυνομία.
Η αστυνομία του Χάμσαϊρ και της Νήσου Γουάιτ δήλωσε ότι δεν είναι σε θέση να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα άτομα που εμπλέκονται και δεν θα σχολιάσει τις συνθήκες του συμβάντος, σύμφωνα με το Reuters.
Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Northumbria Helicopter, η εταιρεία που χρησιμοποιούσε το ελικόπτερο, δήλωσε ότι ένα από τα αεροσκάφη της – ένα μοντέλο G-OCLV – συνετρίβη κατά τη διάρκεια μαθήματος πτήσης.
Η αστυνομία είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι το ελικόπτερο συνετρίβη σε ένα χωράφι κοντά στο Βέντνορ.
Μια ομάδα εντατικής θεραπείας, που περιλάμβανε έναν γιατρό και έναν ειδικό διασώστη, αποστάλθηκε από την υπηρεσία αεροδιακομιδής του Χάμσαϊρ και της Νήσου Γουάιτ.
Ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας δήλωσε ότι μετέφερε ένα άτομο στο νοσοκομείο.
