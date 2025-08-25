Ελικόπτερο έπεσε σε χωράφι στη Νήσο Γουάιτ, στο Ηνωμένο Βασίλειο
Ελικόπτερο συνετρίβη σε αγροτική περιοχή στη Νήσο Γουάιτ, στο Ηνωμένο Βασίλειο
- Τραγωδία σε γαμήλιο γλέντι: Κατέρρευσε ο παππούς της νύφης μετά τον χορό
- «Δεν μπορώ να κοιμηθώ, να φάω και να συνεχίσω τη ζωή μου»: Πώς η Ευρώπη κρατάει τις οικογένειες χωρισμένες
- Webometrics Ranking Web of Universities: Το ΕΚΠΑ στην 1η θέση στη νοτιοανατολική Ευρώπη και 237η παγκοσμίως
- Ελικόπτερο έπεσε σε χωράφι στη Νήσο Γουάιτ, στο Ηνωμένο Βασίλειο
Ελικόπτερο συνετρίβη σε ένα χωράφι στη νήσο Γουάιτ, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αεροπορικής υπηρεσίας.
Περισσότερες πληροφορίες για τα άτομα που επέβαιναν, καθώς και το αν υπάρχουν τραυματίες ή νεκροί, δεν έχουν γίνει γνωστά.
Το ελικόπτερο κατέπεσε το πρωί της Δευτέρας
Η αστυνομία του Χάμσαϊρ και της νήσου Γουάιτ κλήθηκε στο σημείο κοντά στο Σάνκλιν περίπου στις 09:24 (τοπική ώρα) και έκλεισε τον αυτοκινητόδρομο A3020 Shanklin Road.
Η αστυνομία ενημέρωσε ότι ο δρόμος έχει κλείσει λόγω του μεγάλου αριθμού οχημάτων έκτακτης ανάγκης που έχουν φτάσει στο σημείο και οι αστυνομικοί έχουν ζητήσει από τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή, όπως υποστηρίζει το BBC.
BREAKING:
A helicopter has crashed on the Isle of Wight in the UK, Sky News reports citing emergency services.
It is not clear how many people were on board or injured.
— Visegrád 24 (@visegrad24) August 25, 2025
Στο σημείο έχουν φτάσει ομάδες της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της αεροπορικής υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης του Χάμσαϊρ και της Νήσου Γουάιτ.
Η Πυροσβεστική και Διασωστική Υπηρεσία ανέφερε ότι πυροσβέστες από το Νιούπορτ, το Βέντνορ και το Σάνκλιν κλήθηκαν στο σημείο μετά από αναφορές για «ατύχημα με ελαφρύ αεροσκάφος».
Στο σημείο βρέθηκαν επίσης τέσσερα ασθενοφόρα με διπλό πλήρωμα, ένας ειδικός διασώστης σε όχημα ταχείας επέμβασης, ένας διασώστης εντατικής θεραπείας και ο επιχειρησιακός διοικητής.
- Σε ποιες χώρες στην Ευρώπη υπάρχουν οι περισσότερες κενές θέσεις; Τι συμβαίνει στην Ελλάδα
- Το αγγελάκι μου: Το συγκινητικό «αντίο» της Μελίνας Νικολαΐδη στην Αλεξάνδρα Νικολαΐδου
- Ακόμα και στη θέα αρρώστων, ο εγκέφαλος ξυπνά το ανοσοποιητικό σύστημα
- Κοινωνία Ώρα MEGA: Πρεμιέρα τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου
- Τουρκία: Πρόστιμο στον υπουργό Μεταφορών – Οδηγούσε με 225 χλμ/ώρα
- ΑΕΚ: Στο «στόχαστρο» ξένων ομάδων Μήτογλου και Πιερό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις