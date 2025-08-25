Ελικόπτερο έπεσε σε χωράφι στη Νήσο Γουάιτ, στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ελικόπτερο συνετρίβη σε ένα χωράφι στη νήσο Γουάιτ, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αεροπορικής υπηρεσίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τα άτομα που επέβαιναν, καθώς και το αν υπάρχουν τραυματίες ή νεκροί, δεν έχουν γίνει γνωστά.

Το ελικόπτερο κατέπεσε το πρωί της Δευτέρας

Η αστυνομία του Χάμσαϊρ και της νήσου Γουάιτ κλήθηκε στο σημείο κοντά στο Σάνκλιν περίπου στις 09:24 (τοπική ώρα) και έκλεισε τον αυτοκινητόδρομο A3020 Shanklin Road.

Η αστυνομία ενημέρωσε ότι ο δρόμος έχει κλείσει λόγω του μεγάλου αριθμού οχημάτων έκτακτης ανάγκης που έχουν φτάσει στο σημείο και οι αστυνομικοί έχουν ζητήσει από τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή, όπως υποστηρίζει το BBC.

BREAKING: A helicopter has crashed on the Isle of Wight in the UK, Sky News reports citing emergency services. It is not clear how many people were on board or injured. 🇬🇧 pic.twitter.com/p1ZQX7SvAS — Visegrád 24 (@visegrad24) August 25, 2025

Στο σημείο έχουν φτάσει ομάδες της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της αεροπορικής υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης του Χάμσαϊρ και της Νήσου Γουάιτ.

Η Πυροσβεστική και Διασωστική Υπηρεσία ανέφερε ότι πυροσβέστες από το Νιούπορτ, το Βέντνορ και το Σάνκλιν κλήθηκαν στο σημείο μετά από αναφορές για «ατύχημα με ελαφρύ αεροσκάφος».

Στο σημείο βρέθηκαν επίσης τέσσερα ασθενοφόρα με διπλό πλήρωμα, ένας ειδικός διασώστης σε όχημα ταχείας επέμβασης, ένας διασώστης εντατικής θεραπείας και ο επιχειρησιακός διοικητής.