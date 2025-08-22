Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε δύο επιθέσεις στην Κολομβία, οι οποίες αποδίδονται σε αντιφρονούντες της πρώην ανταρτικής οργάνωσης FARC (Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας).

Στην Κάλι, την τρίτη πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της χώρας, ένα όχημα γεμάτο με εκρηκτικά εξερράγη την Πέμπτη κοντά σε μια σχολή στρατιωτικής αεροπορίας, σε ένα περιστατικό που άφησε έξι νεκρούς και 71 τραυματίες, σύμφωνα με το γραφείο του δημάρχου.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ένα ελικόπτερο Black Hawk της Εθνικής Αστυνομίας που συμμετείχε σε επιχείρηση εξάλειψης της καλλιέργειας φύλλων κόκας καταρρίφθηκε από drone στον δήμο Αμάλφι, στο νομό Αντιόκια, σκοτώνοντας 12 αστυνομικούς.

Το ελικόπτερο δέχθηκε επίθεση από ομάδα διακίνησης κοκαΐνης

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο κατηγόρησε για τις επιθέσεις τις αντιφρονούσες παρατάξεις της πλέον ανενεργής οργάνωσης FARC , οι οποίες απέρριψαν την ειρηνευτική συμφωνία του 2016 για τον τερματισμό μιας παρατεταμένης εσωτερικής σύγκρουσης που έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 450.000 ανθρώπους στη χώρα.

Esta es la obra de Petro en Cali. pic.twitter.com/AK5sVC9QW1 — Jaime Arizabaleta 🇨🇴 (@jarizabaletaf) August 21, 2025

Ο Πέτρο δήλωσε στο X ότι η επίθεση στο αστυνομικό ελικόπτερο σημειώθηκε καθώς το αεροσκάφος μετέφερε προσωπικό σε μια περιοχή στην Αντιόχεια, στη βόρεια Κολομβία, για την εξάλειψη των καλλιεργειών φύλλων κόκας, της πρώτης ύλης για την κοκαΐνη.

Ο κυβερνήτης της Αντιόκια, Άντρες Τζούλιαν, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ένα drone επιτέθηκε στο ελικόπτερο καθώς αυτό πετούσε πάνω από καλλιέργειες φύλλων κόκας.

Ο υπουργός Άμυνας της Κολομβίας, Πέδρο Σάντσες, δήλωσε ότι οι προκαταρκτικές πληροφορίες δείχνουν ότι η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στο ελικόπτερο της αστυνομίας.

Αρχικά, ο Πέτρο κατηγόρησε την Gulf Clan, το μεγαλύτερο ενεργό καρτέλ ναρκωτικών της χώρας, για την επίθεση με το ελικόπτερο. Ισχυρίστηκε ότι το αεροσκάφος έγινε στόχος σε αντίποινα για μια κατάσχεση κοκαΐνης που φέρεται να ανήκε στην ομάδα.

Σε μεταγενέστερη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πέτρο κοινοποίησε μια φωτογραφία ενός υπόπτου για την επίθεση με παγιδευμένο αυτοκίνητο κοντά στην Αεροδιαστημική Δύναμη της Κολομβίας στο Κάλι, λέγοντας ότι το άτομο που συνελήφθη από την αστυνομία ήταν μέλος της EMC (Estado Mayor Central) – που περιγράφεται ως ομοσπονδία αντιφρονούντων της πρώην ομάδας FARC – και «υποτελές» σε εμπόρους ναρκωτικών.

Este es uno de los presuntos responsables del atentado en Cali con camión/bomba, capturado por la comunidad en el lugar de los hechos. Es alias Sebastián y pertenece a las estructuras del EMC, dirigidas por alias Marlon, subordinado a la Junta del Narcotráfico pic.twitter.com/Oc9IUXo1c6 — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 22, 2025

Περισσότερα από 625.000 στρέμματα φύλων κόκας

Οι αντιφρονούντες των FARC, οι οποίοι έχουν απορρίψει μια ειρηνευτική συμφωνία με την κυβέρνηση, και μέλη της Φυλής του Κόλπου δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Αντιόχειας.

Ο Πέτρο αργότερα ανακοίνωσε ότι θα ζητούσε η Φυλή του Κόλπου και οι ένοπλοι αντιφρονούντες «να θεωρηθούν τρομοκράτες και να καταδιωχθούν οπουδήποτε στον πλανήτη».

Η καλλιέργεια φύλλων κόκας βρίσκεται σε άνοδο στην Κολομβία.

Η καλλιεργούμενη έκταση έφτασε στο ρεκόρ των 253.000 εκταρίων (περίπου 625.000 στρεμμάτων) το 2023, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση που είναι διαθέσιμη από το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα.