Η πυροδότηση οχήματος παγιδευμένου με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών μπροστά σε αεροπορική βάση στην Κάλι (νοτιοδυτικά), την τρίτη πόλη της Κολομβίας, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 36, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε ο δήμαρχος Αλεχάντρο Εδερ (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

«Πυροδοτήθηκε βόμβα» κοντά στη στρατιωτική βάση Μάρκο Φιδέλ Σουάρες, ανέφερε λίγο νωρίτερα η αστυνομία. Δίνοντας τον βαρύτερο απολογισμό στον Τύπο, ο δήμαρχος της Κάλι Εδερ έκανε λόγο για «ναρκωτρομοκρατική επίθεση».

«Ακούσαμε τον κρότο τεράστιας έκρηξης κοντά στην αεροπορική βάση» και «υπάρχουν νεκροί ανάμεσα σε διερχόμενους στη λεωφόρο»

Esta es la obra de Petro en Cali. pic.twitter.com/AK5sVC9QW1 — Jaime Arizabaleta 🇨🇴 (@jarizabaletaf) August 21, 2025

Οπτικό υλικό το οποίο κυκλοφορεί σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζει ανθρώπους στο έδαφος καθώς τους προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες διασώστες, φορτηγό στις φλόγες, αρκετά ακόμη οχήματα που έχουν υποστεί ζημιές και παράθυρα που έχουν γίνει θρύψαλα.

🚨🇨🇴Este es el gobierno del cambio: Cali hoy 😔👇 pic.twitter.com/LvdjWSo0Ml — Mónica Saade (@MonicaSaadeX) August 21, 2025

«Ακούσαμε τον κρότο τεράστιας έκρηξης κοντά στην αεροπορική βάση», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Εκτορ Φάμπιο Μπολάνος, 65 ετών, προσθέτοντας πως είδε πολλούς τραυματίες πεσμένους κάτω.

«Υπάρχουν νεκροί ανάμεσα σε διερχόμενους στη λεωφόρο», περιέγραψε στο AFP άλλος αυτόπτης μάρτυρας, ο Αλέξις Ατισάβαλ, 40 ετών.

BALANCE PRELIMINAR Y EXTRAOFICIAL del atentado terrorista contra la Base Aérea Marco Fidel Suarez Al parecer lo cogieron pic.twitter.com/y5Mgusehky — Confesiones Univalle Cali Oficial (@cfunivalle) August 21, 2025

Οι αρχές απομάκρυναν εσπευσμένα τους παριστάμενους σε κτίρια και σχολείο κοντά στον τόπο της έκρηξης.

Δεν είναι ακόμη σαφές ποια από τις ένοπλες οργανώσεις που δρουν στην Κολομβία βρίσκεται πίσω από τη βομβιστική επίθεση.

«Τρομοκρατική επίθεση»

Η επικεφαλής της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Ντίλιαν Φρανσίσκα Τόρο έκανε επίσης λόγο για «τρομοκρατική επίθεση» και πρόσθεσε «η τρομοκρατία δεν θα μας νικήσει».

⁦@petrogustavo⁩ no más Paz Total en Cali, nos regresaste al pasado de hace 30 años. Jovenes por favor despierten. Este gobierno acabó con la Seguridad Democrática y la tranquilidad ciudadana!! pic.twitter.com/Oop8noiZaO — Antonio Manchola (@amanchola) August 21, 2025

Τον Ιούνιο, παράταξη διαφωνούντων των πρώην FARC, το κεντρικό γενικό επιτελείο (EMC), ανέλαβε την ευθύνη για σειρά βομβιστικών ενεργειών και άλλων επιθέσεων στην Κάλι και γύρω από αυτήν, που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά άνθρωποι, πέντε πολίτες και δύο αστυνομικοί.

Πηγή: ΑΠΕ