ΗΠΑ: Ελικόπτερο έπεσε σε πλοιάριο στον Μισισιπή – Δύο νεκροί
Αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε στον ποταμό Μισισιπή, όταν ελικόπτερο έπεσε πάνω σε πλοιάριο
Ομάδες έκτακτης ανάγκης από το Μιζούρι και το Ιλινόι ανταποκρίθηκαν αργά το πρωί της Πέμπτης σε περιστατικό στον ποταμό Μισισιπή, κοντά στο Άλτον, μετά από αναφορές για συντριβή ελικοπτέρου από τον τηλεοπτικό σταθμό Fox 2 του Σαιντ Λούις.
Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο νεκρούς.
Η πτώση του ελικοπτέρου στον Μισισιπή
Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, το αεροσκάφος συγκρούστηκε με ένα πλοιάριο, προκαλώντας πυρκαγιά κατά την πρόσκρουση, υποστηρίζει το Newsweek.
Διεθνή μέσα αναφέρουν ότι το ελικόπτερο χτύπησε σε καλώδια ηλεκτροδότησης, κάτι που προκάλεσε την πτώση του.
WATCH: Video shows fire as helicopter crashes into barge at Mississippi River in West Alton, Missouri; casualties unclear. pic.twitter.com/EBksLLHrXL
— AZ Intel (@AZ_Intel_) August 7, 2025
Το Αστυνομικό Τμήμα του Άλτον δήλωσε στην ιστοσελίδα, «Εργαζόμαστε ενεργά στον τόπο του συμβάντος και δεν έχουμε να κάνουμε κανένα σχόλιο αυτή τη στιγμή».
Δεν υπάρχουν ακόμα αναφορές για τραυματίες, πέραν των δύο ατόμων που έχασαν τη ζωή τους.
