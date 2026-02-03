Συνετρίβη ελαφρύ αεροσκάφος στο Μάντσεστερ – Πληροφορίες για δύο επιβαίνοντες
Ελαφρύ αεροσκάφος συνετρίβη στο Μάντσεστερ, στη Μεγάλη Βρετανία, κινητοποιώντας τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Αστυνομικές δυνάμεις, πυροσβεστική και ελικόπτερο αεροδιακομιδής έσπευσαν σε αγροτική περιοχή κοντά στον αυτοκινητόδρομο M62, στο Λίτλμπορο του Ρότσντεϊλ.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του BBC, στο αεροσκάφος επέβαιναν δύο άτομα, εκ των οποίων το ένα φέρεται να εγκατέλειψε το αεροπλάνο με αλεξίπτωτο.
Σε ανακοίνωσή της, η Αστυνομία του Greater Manchester ανέφερε πως «βρισκόμαστε στο σημείο προκειμένου να διαπιστώσουμε πλήρως τις συνθήκες του περιστατικού και να αξιολογήσουμε ενδεχόμενους τραυματισμούς. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και καλούμε το κοινό να την αποφεύγει όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες».
Είχε απογειωθεί από το Μπέρμιγχαμ
Εικόνα που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει, σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου, αλεξίπτωτο μπλεγμένο σε κοντινό πυλώνα ηλεκτροδότησης. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Flight Radar, που παρακολουθεί την εναέρια κυκλοφορία, το αεροσκάφος ήταν τύπου Cirrus SR20. Είχε απογειωθεί από το Μπέρμιγχαμ πριν χάσει ύψος και καταπέσει.
Ελικόπτερο αεροδιακομιδής που έφτασε στο σημείο, προσγειώθηκε αργότερα στο νοσοκομείο Salford Royal.
