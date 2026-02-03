newspaper
Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
03.02.2026 | 13:10
Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στη Βούλα – Έφερε τραύματα στο λαιμό
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Συνετρίβη ελαφρύ αεροσκάφος στο Μάντσεστερ – Πληροφορίες για δύο επιβαίνοντες
Κόσμος 03 Φεβρουαρίου 2026, 15:28

Συνετρίβη ελαφρύ αεροσκάφος στο Μάντσεστερ – Πληροφορίες για δύο επιβαίνοντες

Στο αεροσκάφος που συνετρίβη στο Μάντσεστερ επέβαιναν δύο άτομα, εκ των οποίων το ένα φέρεται να εγκατέλειψε το αεροπλάνο με αλεξίπτωτο

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η απλή αλλαγή που θα μπορούσε να σώσει χιλιάδες ζωές

Η απλή αλλαγή που θα μπορούσε να σώσει χιλιάδες ζωές

Spotlight

Ελαφρύ αεροσκάφος συνετρίβη στο Μάντσεστερ, στη Μεγάλη Βρετανία, κινητοποιώντας τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Αστυνομικές δυνάμεις, πυροσβεστική και ελικόπτερο αεροδιακομιδής έσπευσαν σε αγροτική περιοχή κοντά στον αυτοκινητόδρομο M62, στο Λίτλμπορο του Ρότσντεϊλ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του BBC, στο αεροσκάφος επέβαιναν δύο άτομα, εκ των οποίων το ένα φέρεται να εγκατέλειψε το αεροπλάνο με αλεξίπτωτο.

Σε ανακοίνωσή της, η Αστυνομία του Greater Manchester ανέφερε πως «βρισκόμαστε στο σημείο προκειμένου να διαπιστώσουμε πλήρως τις συνθήκες του περιστατικού και να αξιολογήσουμε ενδεχόμενους τραυματισμούς. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και καλούμε το κοινό να την αποφεύγει όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες».

Είχε απογειωθεί από το Μπέρμιγχαμ

Εικόνα που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει, σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου, αλεξίπτωτο μπλεγμένο σε κοντινό πυλώνα ηλεκτροδότησης. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Flight Radar, που παρακολουθεί την εναέρια κυκλοφορία, το αεροσκάφος ήταν τύπου Cirrus SR20. Είχε απογειωθεί από το Μπέρμιγχαμ πριν χάσει ύψος και καταπέσει.

Ελικόπτερο αεροδιακομιδής που έφτασε στο σημείο, προσγειώθηκε αργότερα στο νοσοκομείο Salford Royal.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ακρίβεια: Το εισόδημα των νοικοκυριών δεν φτάνει έως το τέλος του μήνα

Ακρίβεια: Το εισόδημα των νοικοκυριών δεν φτάνει έως το τέλος του μήνα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η απλή αλλαγή που θα μπορούσε να σώσει χιλιάδες ζωές

Η απλή αλλαγή που θα μπορούσε να σώσει χιλιάδες ζωές

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 45,7 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η Mediobanca

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 45,7 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η Mediobanca

inWellness
Με μια ματιά 03.02.26

Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες

Οι πατάτες έχουν πολλά να προσφέρουν: βιταμίνες, μέταλλα, υδατάνθρακες. Αλλά πως αναγνωρίζεις τις πιο θρεπτικές;

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Αρχεία Έπσταϊν: Κραυγή αγωνίας από τα θύματα – Στα έγγραφα καταγγελίες βασανιστηρίων που αφορούν τον πρίγκιπα Άντριου
«Σκλάβα για σεξ» 03.02.26

Αρχεία Έπσταϊν: Κραυγή αγωνίας από τα θύματα – Στα έγγραφα καταγγελίες βασανιστηρίων που αφορούν τον πρίγκιπα Άντριου

Δικηγόροι θυμάτων του Τζέφρι Έπσταϊν ζητούν κατεπείγουσα απόσυρση των αρχείων, ενώ στα έγγραφα περιλαμβάνονται και μη επιβεβαιωμένες καταγγελίες που φέρουν τον πρίγκιπα Άντριου ως φερόμενο «συνεργό» στον θάνατο γυναίκας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ιαπωνία: 30 νεκροί λόγω σφοδρών χιονοπτώσεων – Ανάμεσά τους γυναίκα που βρέθηκε θαμμένη στο χιόνι
Κόσμος 03.02.26

Ιαπωνία: 30 νεκροί λόγω σφοδρών χιονοπτώσεων – Ανάμεσά τους γυναίκα που βρέθηκε θαμμένη στο χιόνι

Η κυβέρνηση στην Ιαπωνία ανέπτυξε στρατιωτικούς για να βοηθήσουν τους κατοίκους στη νομαρχία Αομόρι, που πλήττεται περισσότερο - Σε απομονωμένες περιοχές έχουν συσσωρευτεί ως και 4,5 μέτρα χιονιού

Σύνταξη
Από την Ινδία ως της Αυστραλία: Πώς τα νέα αρχεία Έπσταϊν προκάλεσαν μια θύελλα πολύ πέρα από τις ΗΠΑ
Το Κουτί της Πανδώρας 03.02.26

Από την Ινδία ως της Αυστραλία: Πώς τα νέα αρχεία Έπσταϊν προκάλεσαν μια θύελλα πολύ πέρα από τις ΗΠΑ

Τα πιο πρόσφατα αρχεία περιλαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνύματα μεταξύ του Έπσταϊν και ισχυρών ανδρών στην Ινδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και τη Σλοβακία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η δοκιμασία της δημοκρατίας στις ΗΠΑ – Οι ενδιάμεσες εκλογές, ο Τραμπ και η στρατηγική του χάους
Τοξικό κλίμα 03.02.26

Η δοκιμασία της δημοκρατίας στις ΗΠΑ – Οι ενδιάμεσες εκλογές, ο Τραμπ και η στρατηγική του χάους

Φοβούμενος ένα εχθρικό Κογκρέσο και νέα παραπομπή του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «τεντώνει» τα όρια εξουσίας, «ναρκοθετώντας» το δρόμο προς τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η κυβέρνηση Σάντσεθ νομιμοποιεί 500.000 μετανάστες – Για λόγους αξιοπρέπειας, δικαιοσύνης και ασφαλιστικού
Κόντρα στο ρεύμα 03.02.26

Η κυβέρνηση Σάντσεθ νομιμοποιεί 500.000 μετανάστες – Για λόγους αξιοπρέπειας, δικαιοσύνης και ασφαλιστικού

Με ζέση υπερασπίστηκε ο Πέδρο Σάντσεθ το σχέδιο της κυβέρνησής του. Πέρα από λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, η Ισπανία θα ωφεληθεί: νόμιμοι εργαζόμενοι σημαίνει έσοδα και υγιές ασφαλιστικό σύστημα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον θα καταθέσουν για την υπόθεση Έπσταϊν στο Κογκρέσο αφότου προσπάθησαν να το αποφύγουν
Κόσμος 03.02.26

Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον θα καταθέσουν για την υπόθεση Έπσταϊν στο Κογκρέσο αφότου προσπάθησαν να το αποφύγουν

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον και η πρώην ΥΠΕΞ Χίλαρι Κλίντον θα καταθέσουν στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων για την υπόθεση Έπσταϊν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: Η αντιπολιτευόμενη Ματσάδο δηλώνει έτοιμη να συναντηθεί με τη Ροδρίγκες ενόψει «μετάβασης»
Ενόψει «μετάβασης» 03.02.26

Η Ματσάδο έτοιμη να συναντηθεί με τη «μαφία» της κυβέρνησης

Ετοιμη δηλώνει η Ματσάδο να συναντηθεί «αν είναι απαραίτητο» με την Ντέλσι Ροδρίγκες ενόψει της «μετάβασης» στη Βενεζουέλα, παρότι θεωρεί «μαφία» τη μεταβατική κυβέρνηση της χώρας.

Σύνταξη
Η Ρωσία στόχευσε ενεργειακές υποδομές σε όλη την Ουκρανία εντείνοντας την πίεση
Χειμώνας 03.02.26

Η Ρωσία στόχευσε ενεργειακές υποδομές σε όλη την Ουκρανία εντείνοντας την πίεση

Με τις πληροφορίες από εξειδικευμένες ουκρανικές και ρωσικές πηγές να βγαίνουν στην επιφάνεια, φαίνεται πως το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων είχε ως στόχο ενεργειακές υποδομές σε όλη την Ουκρανία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Είτε παικταράς για το «6», είτε βασικός ο Κοντούρης
Παναθηναϊκός 03.02.26

Είτε παικταράς για το «6», είτε βασικός ο Κοντούρης

O Παναθηναϊκός καθυστέρησε να καλύψει ένα κενό που διαπιστώθηκε από τον Νοέμβριο και τώρα ψάχνει...στα χασομέρια των μεταγραφών. Για αυτό θα ήταν προτιμότερο να στηρίξει τον Σωτήρη Κοντούρη.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Το καλύτερο γκράφιτι του κόσμου βρίσκεται στην Καλαμάτα και απεικονίζει τη Μαρία Κάλλας
KLE 03.02.26

Το καλύτερο γκράφιτι του κόσμου βρίσκεται στην Καλαμάτα και απεικονίζει τη Μαρία Κάλλας

Η Καλαμάτα περνά στην παγκόσμια ιστορία της street art, καθώς η τοιχογραφία της Μαρίας Κάλλας στην Αριστομένους, έργο του Κλεομένη Κωστόπουλου (KLE), αναδείχθηκε καλύτερο γκράφιτι στον κόσμο για το 2025 από το Street Art Cities

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Σε επαφές με Γιαμπουσέλε η Χάποελ – Αν δεν τον πάρει, θα κινηθεί για τον Χέιζ-Ντέιβις»
Euroleague 03.02.26

«Σε επαφές με Γιαμπουσέλε η Χάποελ – Αν δεν τον πάρει, θα κινηθεί για τον Χέιζ-Ντέιβις»

Το ισραηλινό Sport5 μιλά για διαπραγματεύσεις της Χάποελ Τελ Αβίβ με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ενώ αν δεν έρθουν σε συμφωνία οι δύο πλευρές θα κινηθεί και για τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις

Σύνταξη
Άλλαξε η μέρα του Λεβαδειακός – Ολυμπιακός, ορίστηκαν τα εξ αναβολής ματς Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 03.02.26

Άλλαξε η μέρα του Λεβαδειακός – Ολυμπιακός, ορίστηκαν τα εξ αναβολής ματς Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ

Μια ημέρα νωρίτερα από ότι είχε αρχικά προγραμματιστεί θα διεξαχθεί το Λεβαδειακός - Ολυμπιακός της 21ης αγωνιστικής της Super League, ενώ για τον Μάρτιο ορίστηκαν τα εξ αναβολής ματς του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Πώς ο Ντόναλντ Τραμπ εκτόξευσε τις μετοχές των εταιρειών εξόρυξης
Σπάνιες γαίες 03.02.26

Πώς ο Ντόναλντ Τραμπ εκτόξευσε τις μετοχές των εταιρειών εξόρυξης

Οι σπάνιες γαίες έχουν έρθει στο προσκήνιο ως βασικό διαπραγματευτικό χαρτί στη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αντιπαλότητα μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου

Σύνταξη
Είδαμε τα δύο πρώτα επεισόδια του νέου σήριαλ «Οι Αθώοι» στο MEGA – Αγνή αγάπη, πόθος κι αδικία
Ερωτικό τρίγωνο 03.02.26

Είδαμε τα δύο πρώτα επεισόδια του νέου σήριαλ «Οι Αθώοι» στο MEGA – Αγνή αγάπη, πόθος κι αδικία

Η θέση της γυναίκας μέσα στα χρόνια, το στίγμα, η ανισότητες και μια κοινωνία έτοιμη να απορρίψει το αλλιώτικο – το σήριαλ «Οι Αθώοι», βασισμένο σε πεζογράφημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, κάνει πρεμιέρα στο MEGA την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 22:20.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το μήνυμα του Ζέλσον Μαρτίνς για την ανανέωση με τον Ολυμπιακό: «Χαίρομαι που μπορώ να συνεχίσω να βοηθάω» (vid)
Ποδόσφαιρο 03.02.26

Το μήνυμα του Ζέλσον Μαρτίνς για την ανανέωση με τον Ολυμπιακό: «Χαίρομαι που μπορώ να συνεχίσω να βοηθάω» (vid)

Ο Ζέλσον Μαρτίνς ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και αμέσως μετά δήλωσε χαρούμενος που θα μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει στους «ερυθρόλευκους».

Σύνταξη
Περιφερειάρχης Σ. Ελλάδας: «Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι η μόνη δίχως φερώνυμο Πανεπιστημιακό ίδρυμα»
Το αίτημα 03.02.26

Περιφερειάρχης Σ. Ελλάδας: «Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι η μόνη δίχως φερώνυμο Πανεπιστημιακό ίδρυμα»

Ο Φάνης Σπανός επέλεξε τη Σύνοδο Πρυτάνεων, προκειμένου να καταθέσει θεσμικά και να τεκμηριώσει ενώπιων της ακαδημαϊκής κοινότητας το αίτημα ίδρυσης Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας.

Σύνταξη
Θα το πάρει το κορίτσι; Τα «έχασε» ο Τιμοτέ Σαλαμέ σε ερώτηση για τον γάμο του με την Κάιλι Τζένερ
Άβολο 03.02.26

Θα το πάρει το κορίτσι; Τα «έχασε» ο Τιμοτέ Σαλαμέ σε ερώτηση για τον γάμο του με την Κάιλι Τζένερ

Στο πλαίσιο της οσκαρικής του κούρσας, ο Τιμοτέ Σαλαμέ είχε μια συζήτηση με τον σκηνοθέτη Ρίτσαρντ Κέρτις. Αλλά όταν η κουβέντα πήγε στην Κάιλι Τζένερ και έναν πιθανό γάμο, ο σταρ του Χόλιγουντ έχασε τα λόγια του.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή χωρίς αναστολή 24χρονος για τον ξυλοδαρμό της εγκυμονούσας συντρόφου του
Θεσσαλονίκη 03.02.26

Στη φυλακή χωρίς αναστολή 24χρονος για τον ξυλοδαρμό της εγκυμονούσας συντρόφου του

Η 22χρονη κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος «έχει βγάλει και μαχαίρι στο παρελθόν» και πρόσθεσε ότι δεν θέλει να χωρίσουν, ειδικά από τη στιγμή που είναι έγκυος, αλλά ζήτησε να βρεθεί ένας τρόπος να μην είναι βίαιος απέναντί της

Σύνταξη
Πρόεδρος ΚΕΔΕ: «Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος θα συμμετάσχει στο διάλογο για την αναθεώρηση του Συντάγματος»
Καταστατικός χάρτης 03.02.26

Πρόεδρος ΚΕΔΕ: «Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος θα συμμετάσχει στο διάλογο για την αναθεώρηση του Συντάγματος»

Ως ευκαιρία αλλά με ζητούμενα για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση αποτελεί-σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ-η αναθεώρηση του Συντάγματος.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο