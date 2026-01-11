Έξι άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο κατά τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στην κεντρική Κολομβία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Μεταξύ των θυμάτων είναι ο 34χρονος κολομβιανός τραγουδιστής Τζέισον Χιμένες, ο οποίος ήταν εξαιρετικά δημοφιλής στην πατρίδα του αλλά και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Βίντεο από την συντριβή

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται η στιγμή που το αεροσκάφος συντρίβεται σε χωράφι και τυλίγεται στις φλόγες.

#ATENCIÓN | Se registra un grave accidente de una avioneta entre Paipa y Duitama. Según informa la Aerocivil, la aeronave se transportaban 6 personas, conformados por el piloto, el copiloto y 4 pasajeros y tenía como destino a Medellín. A esta hora, las autoridades se… pic.twitter.com/nP1BwxeolX — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 10, 2026

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo entre Paipa y Duitama, Colombia. La aeronave transportaba seis personas; todas fallecieron. Investigación avanza para determinar causas. Comenta y síguenos para más noticias.#La_30_Tv #Ponte30 pic.twitter.com/bqmo1O8cXQ — La30 Tv (@La30Tv) January 11, 2026

«Δεν υπάρχουν επιζώντες», δήλωσε στο Caracol Radio ο σμήναρχος Άλβαρο Μπέλο της κολομβιανής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας.

Το ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο της Πάιπα με προορισμό τη Μεντεγίν, στο βορειοδυτικό τμήμα της Κολομβίας, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών.

Lista de fallecidos en el siniestro aéreo de Paipa – Boyacá. ​Se confirma el deeso de los 6 ocupantes de la aeronave N325FA:

👨‍✈️ Cap. Hernando Torres

🎤 Yeison Jiménez

👥 J.M. Rodríguez, Ó. Marín, J. Osorio y W. Mora. pic.twitter.com/07oPnEjddV — En Línea con Adriana (@enlineaconadri) January 11, 2026

Η υπουργός Μεταφορών Φερνάντα Ρόχας δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια του ατυχήματος.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας πρόσθεσε ότι η Τεχνική Διεύθυνση Διερεύνησης Ατυχημάτων είχε ενεργοποιήσει το πρωτόκολλο για διαδικασίες, όπως η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων.