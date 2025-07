Πανικός προκλήθηκε στο αεροσκάφος της Turkish Airlines που είχε αναχωρήσει από την Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία, όταν κατά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο της Αττάλειας και καθώς τροχοδρομούσε άρχισε να αναδίδεται καπνός από το σύστημα προσγείωσης.

Μόλις το αεροσκάφος Boeing 777-300 ακινητοποιήθηκε, ο πιλότος ενεργοποίησε τη διαδικασία εκκένωσης. Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας διακρίνονται πανικόβλητοι επιβάτες – ανάμεσά τους μικρά παιδιά – να εγκαταλείπουν το αεροπλάνο από τις τσουλήθρες έκτακτης ανάγκης και να τρέχουν μακριά.

Η πτήση της TK243 είχε αναχωρήσει από την Κωνσταντινούπολη στις 17:25. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για σοβαρή υδραυλική βλάβη που ανάγκασε τον πιλότο να διατάξει επείγουσα απομάκρυνση των επιβατών από το αεροσκάφος.

Turkish Airlines flight TK2430, a Boeing 777-300ER, evacuates on the apron after landing at Antalya Airport after the crew detected a fire in the aircraft’s landing gear. pic.twitter.com/d6Z6SGa0jT

