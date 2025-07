Έκτακτη προσγείωση πραγματοποίησε αεροπλάνο στο Φριντρισχάφεν της Γερμανίας.

Η αεροπορική εταιρεία Swiss International Airlines ανακοίνωσε ότι πτήση με προορισμό τη Ζυρίχη από το Βελιγράδι πραγματοποίησε μη προγραμματισμένη προσγείωση στο Φριντρισχάφεν της Γερμανίας, λόγω καπνού στο πίσω μέρος της καμπίνας του αεροσκάφους.

Η προσγείωση ήταν «ομαλή» και προγραμματίζεται η μεταφορά των επιβατών στη Ζυρίχη με λεωφορεία, ανακοίνωσε η Swiss, προσθέτοντας ότι η αιτία του συμβάντος με το Airbus A220 είναι υπό έρευνα.

⚠︎ Diverting to Friedrihshafen(FDH) Int’l ⚠︎ pic.twitter.com/jOhApWI9u9

Squawk7700 Emergency Alert SWISS INTERNATIONAL AIRLINES Airbus A220-300(BCS3) Call Sign : SWR48G / Flight : LX1413 From Belgrade(BEG) Int’l Airport For Zurich(ZRH) Int’l Airport

Η πτήση LX1413 της Swiss, με προορισμό τη Ζυρίχη από το Βελιγράδι, προχώρησε σήμερα, 7 Ιουλίου 2025, σε μη προγραμματισμένη προσγείωση στο Φρίντριχσχαφεν, λόγω προειδοποιητικών μηνυμάτων στο πιλοτήριο του Airbus A220-300 και εκδήλωσης καπνού στο πίσω μέρος της καμπίνας. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, το πλήρωμα επέλεξε να προσγειωθεί στο πλησιέστερο κατάλληλο αεροδρόμιο.

Η προσγείωση πραγματοποιήθηκε ομαλά και το αεροσκάφος κατευθύνθηκε σε σημείο στάθμευσης, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν μέσω σκάλας. Ιατρικό προσωπικό βρίσκεται ήδη στο σημείο, ενώ έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία για τη μεταφορά των επιβατών στη Ζυρίχη.

Η Swiss ζητά συγγνώμη για την ταλαιπωρία και κατανοεί την ανησυχία που προκάλεσε το περιστατικό. Η αιτία διερευνάται, ενώ ομάδα της εταιρείας μεταβαίνει στο Φρίντριχσχαφεν για την υποστήριξη επιβατών, πληρώματος και τοπικών αρχών.

Swiss flight LX1413 to Zurich declared an emergency and diverted https://t.co/8WDV5rIxGZ

— AIRLIVE (@airlivenet) July 7, 2025