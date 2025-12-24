Γαλλία: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους Airbus A320 της Vueling λόγω «τεχνικού προβλήματος»
Πτήση της Vueling εξετράπη λόγω «μικρού τεχνικού προβλήματος», και το αεροσκάφος, ένα Airbus A320, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Κλερμόν-Φεράν της κεντρικής Γαλλίας.
- Σκελετός της Εποχής του Χαλκού είναι η αρχαιότερη περίπτωση αιμομιξίας πατέρα-κόρης
- Το ρεσάλτο του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού στο πλοίο του Έλληνα «Εσκομπάρ» με τους 4 τόνους κοκαΐνη
- Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βόρεια Μακεδονία – Τελειώνει το μαζούτ και ο λιγνίτης
- Προσωρινή αποφυλάκιση για τον Μπολσονάρου - Μεταφέρεται σε νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση
Ενα Airbus A320 της Vueling, το οποίο αναχώρησε από το Ορλί του Παρισιού με προορισμό την Ιμπιζα, μεταφέροντας 164 επιβάτες, έκανε χθες Τρίτη αναγκαστική προσγείωση στο Κλερμόν-Φεράν της κεντρικής Γαλλίας, λόγω «τεχνικού προβλήματος», όπως ανακοίνωσε η διεύθυνση του αεροδρομίου και η ισπανική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Paul Hanna).
Το Airbus A320 της Vueling είχε αναχωρήσει από το Ορλί του Παρισιού με προορισμό την Ιμπιζα
#Vueling flight #VLG20H/#VY6936 operated by #Vueling from #Paris to #Ibiza is squawking 7700. The aircraft is an #Airbus A320-200 with registration #ECJTQ. Crew has declared emergency and are diverting to #ClermontFerrand. pic.twitter.com/6Vu2dhY5Hy
— Squawk Alert (@Squawk_Alert) December 23, 2025
Η πτήση της Vueling – εταιρείας που ανήκει στον όμιλο IAG (International Airlines Group), όπως και οι British Airways και Iberia – εξετράπη λόγω «μικρού τεχνικού προβλήματος», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) εκπρόσωπος Τύπου του αεροδρομίου στο Κλερμόν-Φεράν, χωρίς υπεισέλθει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.
Το Airbus A320 προσγειώθηκε χωρίς απρόοπτα γύρω στις 18:00 (τοπική ώρα, 19:00 στην Ελλάδα) και οι 164 επιβάτες προγραμματίστηκε να αναχωρήσουν με άλλο αεροσκάφος της Vueling για τον προορισμό τους.
Δεύτερο περιστατικό
Το περιστατικό σημειώθηκε τρεις ημέρες μετά την αναγκαστική προσγείωση στη Λυών ενός A320 της Air France, το οποίο είχε απογειωθεί από το Παρίσι με προορισμό το Αζαξιό στην Κορσική, αφού ο κυβερνήτης διαπίστωσε βλάβη σε έναν από τους κινητήρες.
Πηγή: ΑΠΕ
- Ρύθμιση διαδικτύου: Κυρώσεις των ΗΠΑ σε 5 Ευρωπαίους, ανάμεσά τους ο πρώην επίτροπος Μπρετόν
- Γαλλία: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους Airbus A320 της Vueling λόγω «τεχνικού προβλήματος»
- Βενεζουέλα: Η πώληση πετρελαίου επιτρέπει στον Μαδούρο να διατηρηθεί στην εξουσία, λένε οι ΗΠΑ
- Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Τελεσίγραφα
- Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας 1-1 (8-7 πεν.): Πρόκριση «θρίλερ» για τους «κανονιέρηδες» στα πέναλτι!
- H βαθμολογία στη Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στο Κάουνας
- Καλιφόρνια: «Ατμοσφαιρικό ποτάμι» θα πλήξει την πολιτεία – Εντολές εκκένωσης για περιοχές του Λος Άντζελες
- Ολυμπιακός – Πανιώνιος 2-3: Πήρε το ντέρμπι και το Σούπερ Καπ (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις