«Ηχηρή» απάντηση της Τότεναμ μετά την αποτυχία με Έζε

Η προσπάθεια της Τότεναμ για την απόκτηση του Εμπερέχι Έζε δεν στέφθηκε από επιτυχία, παρά το ότι η ομάδα του Τόμας Φρανκ έφτασε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Ο 27χρονος μέσος της Κρίσταλ Πάλας οδεύει τελικά προς Άρσεναλ αλλά αυτό δεν σημαίνει πως η Τότεναμ τα… έβαψε μαύρα.

Αντιθέτως, οι spurs φαίνεται να έχουν στα σκαριά μια «ηχηρή» απάντηση στο μεταγραφικό πεδίο, καθώς είναι έτοιμοι να προχωρήσουν στην απόκτηση του Ροντρίγκο από την Ρεάλ Μαδρίτης.

Τα ρεπορτάζ του ισπανικού Τύπου αναφέρουν πως οι δύο ομάδες είναι μια «ανάσα» από την επίτευξη συμφωνίας για να μετακομίσει ο Βραζιλιάνος στην αγγλική πρωτεύουσα.

Οι πληροφορίες των Ισπανών αναφέρουν ότι η «βασίλισσα» θα παραχωρήσει τον παίκτη με την μορφή δανεισμού για μια σεζόν και στο τέλος της επόμενης αγωνιστικής περιόδου θα συζητήσουν ξανά για το ενδεχόμενο πώλησης του Βραζιλιάνου από τους «μερένχες» με κανονική μεταγραφή.

Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι ο προπονητής των λονδρέζων, είχε ζητήσει από την διοίκηση της ομάδας του την απόκτηση του Σαβίνιο της Μάντσεστερ Σίτι, αλλά φαίνεται πως δεν κατέστη δυνατή η συμφωνία μεταξύ των δύο αγγλικών συλλόγων.

Έτσι η Τότεναμ αποφάσισε να στρέψει το ενδιαφέρον της στον Βραζιλιάνο άσο της Ρεάλ Μαδρίτης, μια περίπτωση που ήταν πιο εύκολα, καθώς η «βασίλισσα» ήθελε να δώσει δανεικό τον παίκτη.

Οι Ισπανοί επισημαίνουν ότι η αγγλική ομάδα δέχθηκε να καλύψει όλο το συμβόλαιο του Ροντρίγκο για την φετινή σεζόν κι αυτή ήταν μια σημαντική παράμετρος για την επίτευξη συμφωνίας.

Οι Μαδριλένοι θα προτιμούσαν βέβαια να πουλήσουν τώρα τον παίκτη και θα ήθελαν να βάλουν στα ταμεία τους 100 εκατ. ευρώ, αλλά καμιά πρόταση δεν ήταν κοντά στις απαιτήσεις της Ρεάλ κι έτσι οι ιθύνοντες του ισπανικού συλλόγου αποφάσισαν την λύση του δανεισμού στην Τότεναμ.

Σε ότι αφορά τον παίκτη, ο Βραζιλιάνος άσος ξέρει καλά ότι δεν υπολογίζεται από τον τεχνικό της Ρεάλ Μαδρίτης, Τσάμπι Αλόνσο και προτιμά να πάει στο Λονδίνο για να παίξει στους spurs, από το να κάθεται στον πάγκο της «βασίλισσας» ή στις εξέδρες του Μπερναμπέου.