Σπουδαία κίνηση: Ο Κουλιεράκης σκόραρε κι αφιέρωσε το γκολ στους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ (vid)
Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης σκόραρε με τη φανέλα της Βόλσφμπουργκ και δεν ξέχασε τους επτά φίλους του ΠΑΟΚ που έφυγαν από τη ζωή.
Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης θέλησε να αποτίσει τον δικό του φόρο τιμής στους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο αυτοκινητιστικό δυστύχημα της Ρουμανίας.
Ο Έλληνας στόπερ σκόραρε στο ματς της Βόλφσμπουργκ με επιβλητική κεφαλιά ισοφάρισε για την ομάδα του, μετά από ασίστ του Κρίστιαν Έρικσεν.
Αμέσως ο Κουλιεράκης όχι απλά μόνο δεν πανηγύρισε, αλλά με απόλυτο σεβασμό προς τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ, σχημάτισε με τα δάχτυλά του τον αριθμό «7», θέλοντας να τιμήσει την μνήμη τους.
Δείτε το γκολ και τον συγκλονιστικό πανηγυρισμό που έκανε ο Κουλιεράκης
GOL DO WOLFSBURG
Wolfsburg 1×1 Borussia Dortmund
⚽ Konstantinos Koulierakis
🏆 Bundesliga | 21° Rodada
🏟️ Volkswagen Arena
📺 @CazeTVOficial pic.twitter.com/p7KLzxGvlm
— Futeboleiros (@Futteboleiroos) February 7, 2026
