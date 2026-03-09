Η πτώση στον γκρεμό του Mr Mango, η υπόθεση διαδοχής, ο «κακομαθημένος» γιος ως βασικός ύποπτος – Ο γρίφος του 5ου πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο

Ένα απόγευμα του Μαρτίου 2024, η ισπανική κοινωνία συγκεντρώθηκε σε μια διάσημη σχολή επιχειρήσεων της Βαρκελώνης για να τιμήσει τον Ισάκ Άντικ, έναν ταπεινό επιχειρηματία τουρκικής καταγωγής που κάποτε πουλούσε κεντημένες μπλούζες σε ένα πάγκο της αγοράς της Βαρκελώνης και στη συνέχεια ίδρυσε την προσιτή μάρκα μόδας Mango, γινόμενος δισεκατομμυριούχος και ο πέμπτος πλουσιότερος άνθρωπος στην Ισπανία.

Στην τελετή, ο βασιλιάς Φελίπε VI απένειμε στον Άντικ ένα βραβείο για την επιχειρηματικότητά του, λέγοντάς του: «Ακούγεται ότι όταν γεννήθηκα, εσύ ήδη αγόραζες και πουλούσες σε όλο τον κόσμο». Ο Φελίπε απένειμε στον Άντικ ένα μετάλλιο εμπνευσμένο από ένα μετάλλιο της εποχής του βασιλιά Καρόλου Γ’, ο οποίος άνοιξε το εμπόριο μεταξύ της Ισπανίας και των αποικιών της στον Νέο Κόσμο τον 18ο αιώνα.

Ο Αντίκ, στην εποχή του, είχε προχωρήσει πολύ πιο μακριά, ανοίγοντας σχεδόν 3.000 καταστήματα σε περισσότερες από 120 χώρες, συμπεριλαμβανομένου ενός καταστήματος-ναυαρχίδας στην 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης, κοντά στο Tiffany’s. Η ετήσια τελετή συνήθως ακολουθείται από μια μικρή δεξίωση, αλλά ο Αντίκ πρόσφερε στους καλεσμένους του ένα πλούσιο απογευματινό με εξαιρετικό catering και άφθονο Vega Sicilia.

Ήταν 70 ετών -σχεδόν έξι δεκαετίες μετά την άφιξή του στη Βαρκελώνη από την Κωνσταντινούπολη με τους γονείς του, μεσοαστούς Σεφαραδίτες Εβραίους.

Λίγες νύχτες πριν τον θάνατό του

Εννέα μήνες αργότερα, ο Άντικ ήταν νεκρός. Στις 14 Δεκεμβρίου 2024, πήγε για πεζοπορία στο Μοντσεράτ, το βουνό λίγο έξω από τη Βαρκελώνη, και έπεσε από ένα βράχο ύψους περίπου 90 μέτρων, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί. Ο μόνος που ήταν μαζί του ήταν ο γιος του, Τζόναθαν, τότε 43 ετών και ο πρωτότοκος από τα τρία του παιδιά.

Η Ισπανία ήταν συγκλονισμένη. Ο Άντικ ήταν ένας γίγαντας της βιομηχανίας, ένας από τους πιο γνωστούς μεγιστάνες της μόδας της χώρας -μαζί με τον Αμάνσιο Ορτέγκα, τον δισεκατομμυριούχο πίσω από την Inditex, τη μητρική εταιρεία της Zara, και τον Μαρκ Πουίγκ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Mango και ιδιοκτήτη του αυτοκρατορικού ομίλου αρωμάτων Puig.

Λίγες νύχτες πριν από τον θάνατο του Άντικ, η Mango είχε διοργανώσει ένα πάρτι στο Palau Sant Jordi της Βαρκελώνης για να γιορτάσει τον υψηλότερο κύκλο εργασιών της Mango τα τελευταία χρόνια, 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα, το μέλλον και η φήμη της εταιρείας που είχε χτίσει είναι αβέβαια, όπως και η μεγαλύτερη περιουσία στην Καταλονία, που σύμφωνα με το Forbes εκτιμάται σε 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το μονοπάτι από το οποίο έπεσε ο Άντικ δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, επικίνδυνο ή απομακρυσμένο. Είναι καλά σηματοδοτημένο, μέρος ενός εθνικού πάρκου, προσβάσιμο από μια σκάλα από ένα πάρκινγκ πάνω από μια κατοικημένη περιοχή

Ο καιρός ήταν καλός

Η αστική τάξη της Βαρκελώνης είναι τόσο κλειστή που αναφέρεται ως «ενδογαμική», κυριολεκτικά ενδογαμική. Όλοι γνώριζαν τον Άντικ, και οι ομαδικές συζητήσεις γέμισαν με θεωρίες για το τι είχε συμβεί στα βουνά, λέει στο The Cut ένας συγγραφέας με καλές διασυνδέσεις.

Ήταν περίεργο το γεγονός ότι ο Άντικ δεν είχε σωματοφύλακες και ήταν μόνος με τον γιο του; Ήταν ένα παράξενο ατύχημα; Τι θα γινόταν αν ο πατέρας και ο γιος είχαν τσακωθεί και ο Τζόναθαν είχε σπρώξει τον Ισάκ χωρίς να θέλει να πέσει από τον γκρεμό;

Το μονοπάτι από το οποίο έπεσε ο Άντικ δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, επικίνδυνο ή απομακρυσμένο. Είναι καλά σηματοδοτημένο, μέρος ενός εθνικού πάρκου, προσβάσιμο από μια σκάλα από ένα πάρκινγκ πάνω από μια κατοικημένη περιοχή. Ο καιρός εκείνη την ημέρα ήταν καλός. «Ήταν ένα μονοπάτι για κατσίκες, όχι το Mission: Impossible με τον Τομ Κρουζ», όπως είπε στο The Cut η Λάουρα Φα, δημοσιογράφος της κοινωνικής ζωής της Βαρκελώνης.

Η φήμη του Τζόναθαν

Ο πλούτος της οικογένειας Άντικ έκανε τα μέλη της αντικείμενο εντατικής εξέτασης. Στη διαθήκη του, ο Άντικ κληροδότησε στην σύντροφό του των επτά ετών, Εστεφάνια Κνουθ, μια 52χρονη πρώην επαγγελματία γκολφέρ, 5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο Τζόναθαν και οι μικρότερες αδελφές του, Τζούντιθ, 43 ετών, και Σάρα, 28 ετών, όλες από τον γάμο του με την πρώην σύζυγό του Νεούς Ράιγκ Ταραγό, θα μοιράζονταν το υπόλοιπο της κληρονομιάς σε ίσα μέρη.

Οι αδελφές διατηρούν χαμηλό προφίλ, αλλά ο Τζόναθαν είναι παντρεμένος με την Πάουλα Νάτα, μια Ισπανίδα influencer της μόδας, και έγινε μόνιμη παρουσία στο προσεκτικά επιμελημένο Instagram feed της -σκι στο Σεντ Μόριτζ και ιστιοπλοΐα στη Φορμεντέρα, το μικρό, αποκλειστικό νησί στα νότια της Ίμπιζα, όπου οι Άντικ έχουν σπίτι.

Η εικόνα του τζετ σετ δε βοήθησε να διαλύσει τη φήμη του Τζόναθαν ως κακομαθημένου γιού. Μια δεκαετία νωρίτερα, είχε τοποθετηθεί στην κορυφαία θέση της Mango, αλλά η θητεία του ήταν τόσο ταραχώδης που ο πατέρας του τελικά έβαλε έναν εξωτερικό συνεργάτη ως διευθύνοντα σύμβουλο, μια απόφαση που καλύφθηκε από τον ισπανικό Τύπο ως σημείο καμπής για την εταιρεία και κρίση στη σχέση μεταξύ πατέρα και γιου.

Ο Τζόναθαν, σε κατάσταση σοκ, ανακρίθηκε και είπε ότι περπατούσε μπροστά από τον πατέρα του όταν άκουσε ένα θρόισμα. Όταν γύρισε πίσω, είδε τον πατέρα του να γλιστράει και να πέφτει

Είχε διαπραχθεί έγκλημα;

«Ο θάνατος συγκέντρωσε όλες αυτές τις τραγωδίες ταυτόχρονα» λέει ο Jordi Graupera, συγγραφέας στη Βαρκελώνη που κάποτε ήταν υποψήφιος για δήμαρχος. «Τραγωδία γενεών, πατέρας βιομήχανος, σύνδρομο εγκαταλελειμμένου γιου, δεύτερη σύζυγος, νεότερη σύζυγος, μια βιομηχανία που τώρα λειτουργεί σε ένα επίπεδο που κανείς δεν καταλαβαίνει πραγματικά σε μια Ευρώπη που δεν έχει να προσφέρει στον κόσμο τίποτα εκτός από γεύση, μάρκες και ρούχα κατασκευασμένα στην Ασία».

Αρχικά, η αστυνομία της Καταλονίας, η Mossos d’Esquadra, κήρυξε τον θάνατο του Άντικ ατύχημα, όρος που χρησιμοποίησε η Mango στην ανακοίνωση της είδησης την ίδια μέρα. Ο Τζόναθαν, σε κατάσταση σοκ, ανακρίθηκε και είπε ότι περπατούσε μπροστά από τον πατέρα του όταν άκουσε ένα θρόισμα. Όταν γύρισε πίσω, είδε τον πατέρα του να γλιστράει και να πέφτει. Ένας δικαστής έκλεισε προσωρινά την υπόθεση, κρίνοντας ότι δεν υπήρχαν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία για να αποδειχθεί ότι είχε διαπραχθεί έγκλημα.

Μια δημοσιογράφος της καταλανικής τηλεόρασης θυμήθηκε την ατμόσφαιρα στο δωμάτιο μακιγιάζ όταν μαθεύτηκε η είδηση. «Μπορούσες να νιώσεις την απογοήτευση, σαν να ακύρωσαν απροσδόκητα μια εκπομπή που όλοι παρακολουθούσαμε», λέει. «Δεν θα υπάρξει δεύτερη σεζόν μετά το τελευταίο επεισόδιο, αυτό ήταν το συναίσθημα».

«Ιnvestigado», πρόσωπο ενδιαφέροντος

Στη συνέχεια, τον Μάρτιο του 2025, η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο όταν ένας νέος δικαστής ανέλαβε την υπόθεση και διέταξε την επανέναρξή της. Μέχρι το φθινόπωρο, υπήρξαν νέες εξελίξεις στην συνεχιζόμενη σαπουνόπερα της ισπανικής διαδοχής.

Όλο αυτό το διάστημα, οι Mossos συνέχιζαν να συλλέγουν στοιχεία και αποκαλύφθηκε ότι είχαν ανακρίνει ξανά τον Τζόναθαν, για ώρες, ένα μήνα μετά το θάνατο του Άντικ και είχαν διαπιστώσει ότι οι καταθέσεις του ως μάρτυρα ήταν αντιφατικές και συγκεχυμένες.

Τον Σεπτέμβριο, η αστυνομία τον σταμάτησε καθώς έφευγε από τα κεντρικά γραφεία της Mango και κατάσχεσε το κινητό του ως αποδεικτικό στοιχείο. Ένα μήνα αργότερα, ο Τζόναθαν αναγνωρίστηκε στον Τύπο ως «investigado», πρόσωπο ενδιαφέροντος, σε μια πιθανή έρευνα για ανθρωποκτονία.

Ο Χάλφον και ο Άντικ συχνά έκαναν μακρινούς περιπάτους μαζί σε ένα πάρκο της Βαρκελώνης. «Και αυτή τη φορά πήγε με τον γιο του. Αλλά αυτή τη φορά ο γιος του είπε: «Ξέρεις κάτι, αντί να πηγαίνουμε πάντα στο ίδιο μέρος, άσε με να σε πάω σε ένα όμορφο μέρος όπου μπορείς να αναπνεύσεις καθαρό αέρα»»

Μπερδεμένοι

Καθώς η έρευνα συνεχίζεται χωρίς αποτέλεσμα περισσότερο από ένα χρόνο μετά το θάνατο του Αντίκ, το Ανώτατο Δικαστήριο της Καταλονίας δηλώνει μόνο ότι δεν εστιάζει σε κανένα συγκεκριμένο άτομο. Οι στενότεροι φίλοι του Άντικ παραμένουν μπερδεμένοι από τον θάνατό του και από την υπόθεση ότι ο Τζόναθαν μπορεί να είναι ύποπτος.

Ο Ισάκ Χάλφον, φίλος του Άντικ από το λύκειο, ο οποίος αργότερα εργάστηκε για δεκαετίες στη Mango, υπερασπίστηκε επίσης τον Τζόναθαν ενώ απολάμβαναν σοκολατούχο γάλα και γλυκά σε ένα καφέ της Βαρκελώνης. «Πρώτα απ’ όλα, ο Άντικ ήταν πάντα σε καλή φυσική κατάσταση. Δεν είναι τύπος που θα τον πιέσουν έτσι. Είναι αδύνατο».

Ο Χάλφον και ο Άντικ συχνά έκαναν μακρινούς περιπάτους μαζί σε ένα πάρκο της Βαρκελώνης. «Και αυτή τη φορά πήγε με τον γιο του. Αλλά αυτή τη φορά ο γιος του είπε: «Ξέρεις κάτι, αντί να πηγαίνουμε πάντα στο ίδιο μέρος, άσε με να σε πάω σε ένα όμορφο μέρος όπου μπορείς να αναπνεύσεις καθαρό αέρα»».

Η ιστορία του Ισάκ Άντικ

Ο Άντικ ξεκίνησε από το μηδέν σε μια πόλη όπου η ελίτ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κληρονομική περιουσία. «Δεν ήταν ο τυπικός επιχειρηματίας της Καταλονίας. Είναι μια αμερικανική ιστορία, όχι μια καταλανική», λέει ο Χόρντι Αμάτ, συγγραφέας και εκδότης του «Babelia», του πολιτιστικού συμπληρώματος της El País, της κορυφαίας ημερήσιας εφημερίδας της Ισπανίας.

Ο Ισάκ και ο μεγαλύτερος αδελφός του, ο Ναχμάν, γεννήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Ο πατέρας τους, Μανιουέλ, είχε μια επιχείρηση εισαγωγής ηλεκτρονικών ειδών, και η μητέρα τους, Σολ, ήταν νοικοκυρά.

Με την Τουρκία να έχει αποσταθεροποιηθεί από στρατιωτικά πραξικοπήματα και πολιτική αστάθεια, οι Άντικ μετακόμισαν το 1968 στη Βαρκελώνη, όπου δεν γνώριζαν σχεδόν κανέναν. Μέσω της μικρής εβραϊκής κοινότητας της πόλης, έγιναν φίλοι με μια άλλη τουρκική εβραϊκή οικογένεια, τους Χάλφον, ο γιος των οποίων, που επίσης ονομαζόταν Ισάκ, ήταν δύο χρόνια μεγαλύτερος από τον Ισάκ Άντικ.

Οι Χαλφόν ήθελαν να στείλουν τον γιο τους στο ακριβό Αμερικανικό Σχολείο της Βαρκελώνης, και ο πατέρας του Ισάκ Χαλφόν κατάφερε με κάποιο τρόπο να πείσει τον διευθυντή του σχολείου να μειώσει τα δίδακτρα αν και οι δύο έφηβοι εγγράφονταν ταυτόχρονα. Εκεί, ο Ίσακ γνώρισε τα παιδιά Αμερικανών μεταναστών, μεταξύ των οποίων και στελέχη των εταιρειών Sears και Pepsi.

«Για τον Ίσακ ήταν υπέροχο, λόγω του τρόπου που μελετούσαν, της επικοινωνίας, όλα ήταν τόσο ανοιχτά» λέει ο Χάλφον.

«Χίπικες μπλούζες»

Εκεί ξεκινά η ιστορία της Mango: ενώ ήταν ακόμα στο λύκειο, ο Ίσακ γνώρισε έναν άντρα που δούλευε σε ένα πλοίο που έκανε συχνά δρομολόγια από την Τουρκία στη Βαρκελώνη. Του έδειξε μια ντουζίνα κεντημένες μπλούζες. «Χίπικες μπλούζες», λέει ο Χάλφον. Ο Ισάκ τις πούλησε και την επόμενη φορά ζήτησε διπλάσια παραγγελία.

Μετά το λύκειο, σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο πανεπιστήμιο, αλλά εγκατέλειψε τις σπουδές του για να ανοίξει ένα μικρό πάγκο στην αγορά στο κέντρο της Βαρκελώνης. Το κατάστημα μύριζε πατσουλί και συνήθως έπαιζε Lou Reed ή David Bowie στο στερεοφωνικό.

Ακολούθησαν πολλά μικρά καταστήματα όπου ο Άντικ πουλούσε βαμβακερές μπλούζες, τζιν τοπικής παραγωγής και ξύλινα τσόκαρα zuecos, αποθηκεύοντας ό,τι εμπορεύματα δεν ήταν στο χώρο πώλησης στο δωμάτιο των επισκεπτών του σπιτιού των γονιών του.

Αυτό που ήθελε πραγματικά ο Άντικ ήταν να πουλάει αμερικανικές μάρκες -Levi’s, Wrangler, Lee- αλλά οι χονδρέμποροι αρνήθηκαν να συνεργαστούν με έναν άπειρο άγνωστο. «Όλοι οι υπόλοιποι λιανοπωλητές προσπαθούσαν να εμποδίσουν αυτό το μικρό παιδί από την Τουρκία», λέει ο Χάλφον.

Μια μέρα, οι φίλοι οδήγησαν μέχρι τη Βαλένθια για να συναντήσουν μια εταιρεία που πωλούσε ισπανικά τζιν. Για να τους πείσει να του πουλήσουν το προϊόν, ο Άντικ τους άφησε μια επιταγή για ένα εκατομμύριο πεσέτες. «Ο τύπος είπε: «Έχεις τόσα χρήματα στον τραπεζικό σου λογαριασμό;»». Ένα μήνα αργότερα, ο Andic είχε τα τζιν του.

Σε ένα ταξίδι στις Φιλιππίνες, ο Άντικ δοκίμασε για πρώτη φορά μάνγκο. Του άρεσε το γεγονός ότι η λέξη ήταν η ίδια σε πολλές γλώσσες

Η λέξη Mango

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80, είχε στην ιδιοκτησία του έξι καταστήματα με διαφορετικά ονόματα. Ήταν η εποχή της Benetton και της Esprit, και ο Άντικ είχε ένα όραμα για το δικό του brand. «Θυμάμαι πολύ καλά που μου είπε: «Άκου, αν ο Levi έχει πουλήσει εκατομμύρια μπλε τζιν σε όλο τον κόσμο, γιατί δεν μπορώ να πουλήσω τα δικά μου μπλε τζιν με το όνομα Isak;»», λέει ένας άλλος φίλος του, ο Lluís Bassat, ο οποίος τον γνώρισε όταν ο Άντικ ήταν έφηβος και αργότερα έγινε ο Don Draper της Ισπανίας, φέρνοντας την αμερικανική τηλεοπτική διαφήμιση σε μια χώρα που ξυπνούσε από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες φασισμού της εποχής του Φράνκο.

Σε ένα ταξίδι στις Φιλιππίνες, ο Άντικ δοκίμασε για πρώτη φορά μάνγκο. Του άρεσε το γεγονός ότι η λέξη ήταν η ίδια σε πολλές γλώσσες.

Κατάστημα στην 5η Λεωφόρο

Το πρώτο κατάστημα Mango άνοιξε το 1984 στην Passeig de Gràcia, μια ευρεία λεωφόρο με σπίτια του Γκαουντί και καλαίσθητες μπουτίκ. Ένα χρόνο αργότερα, ο Άντικ είχε ανοίξει τέσσερα ακόμη καταστήματα στη Βαρκελώνη. Μέχρι το 1992, είχε 100 καταστήματα και επεκτεινόταν στο εξωτερικό, διαφοροποιώντας τα προϊόντα του πέρα από τα χίπικα είδη, ώστε να περιλαμβάνουν επαγγελματικά casual ρούχα και βραδινά φορέματα.

«Είχε έναν πολύ σαφή στόχο: τις νέες γυναίκες», λέει ο Oliu. «Ο Andic έλεγε «Οι γυναίκες μας μεγαλώνουν!» Ήταν πολύ διαισθητικός». Ο Bassat τον βοήθησε να προωθήσει το brand με καμπάνιες στις οποίες πρωταγωνιστούσαν supermodels όπως η Κλόντια Σίφερ, η Ναόμι Κάμπελ και η Κέιτ Μος, και η επιτυχία της εταιρείας ακολούθησε την άνοδο των επαγγελματιών γυναικών της μεσαίας τάξης σε όλο τον κόσμο.

Στη δεκαετία του 2000, η Mango ήταν μπροστά από τα περισσότερα εμπορικά σήματα ρούχων στην υιοθέτηση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Όταν η Mango άνοιξε ένα κατάστημα στη Νέα Υόρκη το 2022, ο Άντικ κάθισε δίπλα στην Κέιτι Χολμς στο δείπνο εγκαινίων στο Balthazar.

«Είπε ότι ήταν το όνειρό του να ανοίξει αυτό το κατάστημα στην 5η Λεωφόρο», λέει η Triana Alonso, μία από τις δημοσιογράφους που η Mango κάλεσε για τα εγκαίνια.

Κανείς δεν ξέρει αν ο Τζόναθαν θα κληθεί να καταθέσει ξανά ως μάρτυρας ή ως ύποπτος, αν θα αθωωθεί ή αν θα συλληφθεί

Ανοιχτά πουκάμισα

Ο Άντικ πήγε τον γιο του στην εταιρεία από νωρίς. Ο David Egea Gonzalez, ο οποίος εργάστηκε στη Mango για 25 χρόνια, ξεκινώντας το 1987, θυμάται ότι ο Άντικ του έστειλε κάποτε μια κασέτα που είχε φτιάξει ο έφηβος Τζόναθαν και του πρότεινε να τη χρησιμοποιήσουν ως soundtrack στα καταστήματα της Mango. «Ο πατέρας του πάντα ήθελε πολύ να γίνει μέλος της εταιρείας», λέει ο Gonzalez.

Τελικά, ο Τζόναθαν ανέβηκε στην ιεραρχία και το 2007, ενώ ήταν ακόμα στα είκοσί του, βοήθησε στην κυκλοφορία της σειράς ανδρικών ενδυμάτων Mango Man, στην οποία ηγήθηκε μέχρι πέρυσι.

Ήταν ένας όμορφος νεαρός διευθυντής, κομψός και με προτίμηση στα ανοιχτά πουκάμισα. Ακόμα και όταν η ευρωπαϊκή κρίση χρέους έπληξε σκληρά την Ισπανία, τα έσοδα της Mango αυξήθηκαν. Μέχρι το 2014, ο Άντικ ένιωθε αρκετά άνετα για να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο με το αγαπημένο του γιοτ αξίας 30 εκατομμυρίων ευρώ, το Nirvana Formentera, και να αφήσει τον μακροπρόθεσμο αναπληρωτή του να αναλάβει την ευθύνη, με τον Τζόναθαν έτοιμο να αναλάβει τα ηνία. Ο μήνας του μέλιτος ήταν βραχύβιος.

Το πλεονέκτημα της Mango είναι ότι είναι πιο αργή από την γρήγορη μόδα, γεγονός που την καθιστά πιο ακριβή από τους ανταγωνιστές της. Αλλά όταν ο Τζόναθαν ήταν μέλος της ηγετικής ομάδας, η εταιρεία άλλαξε το επιχειρηματικό της μοντέλο για να ανταγωνιστεί πιο επιθετικά, συμπεριλαμβανομένων και των φθηνότερων μαρκών.

Η εταιρεία δεν κατάφερε να επιτύχει τους στόχους της. Τα καθαρά κέρδη το 2015 ήταν 11,8 εκατομμύρια ευρώ, από 113,4 εκατομμύρια ευρώ τρία χρόνια νωρίτερα. Το ηθικό έπεσε και πολλοί διευθυντές αποχώρησαν. Ο γιος του Άντικ δεν ήταν κατάλληλος για να γίνει ο επόμενος διευθύνων σύμβουλος.

«Τι να πεις;»

Το 2015, ο Andic προσέλαβε τον Toni Ruiz, ο οποίος είχε εργαστεί στη Leroy Merlin ως CFO, και ο Ruiz σύντομα ξεπέρασε τον Τζόναθαν ως προφανής διάδοχος. (Το 2020, η Mango όρισε τον Ruiz CEO, θέση στην οποία παραμένει μέχρι σήμερα. Το 2023, ο Άντικ τον έκανε τον μοναδικό μη μέλος της οικογένειας που έχει μερίδιο στην εταιρεία, δίνοντάς του το 5%· οι Άντικ κατέχουν το υπόλοιπο.)

«Τι να πεις; Ο Τζόναθαν είναι πολύ καλός τύπος. Χαϊδεμένο παιδί. Αλλά εννοώ, δεν μπορείς να διευθύνεις ένα αεροπλανοφόρο αν έχεις διευθύνει μόνο ένα μικρό σκάφος» λέει στο The Cut στενός συνεργάτης και φίλος του Άντικ.

Ο Τζόναθαν παραιτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από την εκτελεστική επιτροπή και από τη θέση του ως παγκόσμιος διευθυντής της Mango Man. Ωστόσο, παρέμεινε στο διοικητικό συμβούλιο της Mango και ως πρόεδρος της εταιρείας χαρτοφυλακίου μέσω της οποίας οι Άντικ ελέγχουν τη Mango. Βοηθά επίσης στην επίβλεψη του εκτεταμένου χαρτοφυλακίου ακινήτων της οικογένειας.

Σύμφωνα με ορισμένες μαρτυρίες, διατηρούσε μια εγκάρδια σχέση με τον πατέρα του. Αλλά υπήρχαν και σημάδια απόστασης. Ένα κολακευτικό άρθρο εξωφύλλου του 2024 στο εβδομαδιαίο περιοδικό El País σχετικά με την παγκόσμια επέκταση της Mango -«Inside Mango: A Story of Fashion and Audacity»- επικεντρώθηκε στους Άντικ και Ruiz.

Ο Τζόναθαν δεν συμμετείχε. Και στην τελετή με τον βασιλιά Φελίπε, ο Τζόναθαν και η φίλη του κάθισαν σε ένα τραπέζι μακριά από τη σκηνή. Αυτός και η Νάτα εμφανίστηκαν για πρώτη φορά ως ζευγάρι στο Instagram της το 2023, και ο ερωτικός τους δεσμός εξελίχθηκε στα κοινωνικά μέσα και στις στήλες της ισπανικής κοινωνίας –κάτι που η οικογένειά του αλλιώς αγνοούσε.

«Un senyor de Barcelona»

Ο Άντικ ήταν αυτό που αποκαλούν «un senyor de Barcelona»: διακριτικός, όχι επιδεικτικός, φιλάνθρωπος χωρίς να το διαφημίζει. Όλοι οι φίλοι του περιέγραφαν την εξαιρετική του γεύση στο κρασί και τη γενναιοδωρία του -πώς τους φιλοξενούσε, τους έστελνε ελαιόλαδο, τους προσκαλούσε σε εκδρομές με σκάφος.

Ήταν μέλος των διοικητικών συμβουλίων του Ιδρύματος Πριγκίπισσα της Αστούριας και του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Καταλονίας και απολάμβανε όλα τα προνόμια του μεγάλου πλούτου -ιδιωτικό τζετ, πολλά σπίτια, τουλάχιστον μία Ferrari- αλλά ποτέ δεν το επιδείκνυε.

Σπάνια έδινε συνεντεύξεις και ποτέ δεν προσκαλούσε φωτογράφους στην ιδιωτική του ζωή. Μέχρι τον θάνατό του, το μεγαλύτερο μέρος της οικογένειας παρέμενε μακριά από τα πρωτοσέλιδα.

Οι κόρες του, Τζούντιθ και Σάρα, που δεν κατείχαν ποτέ διευθυντικές θέσεις στη Mango, αλλά έχουν θέσεις στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών χαρτοφυλακίου της, διατηρούν επίσης μια διακριτική κοινωνική παρουσία. Δεν υπάρχει σχεδόν καμία φωτογραφία τους στο διαδίκτυο.

Εν τω μεταξύ, η Νάτα, που διευθύνει μια εταιρεία δημοσίων σχέσεων στον χώρο της μόδας, ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον Τζόναθαν τον Ιούνιο του 2024 στο Hola!. Στις φωτογραφίες, φορούσε ρούχα των Loewe, Dior και Max Mara, αλλά όχι της Mango.

Παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο τον Σεπτέμβριο του 2024 και σχεδίαζαν να κάνουν τον γάμο τους την άνοιξη, αλλά αναβλήθηκε μετά το θάνατο του Άντικ. «Αυτή είναι μια ιστορία της Σταχτοπούτας που πήγε στραβά» λέει ένας φίλος της Νάτα.

Το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί το φθινόπωρο. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, η Νάτα δημοσίευε καθημερινά selfie με την κοιλιά της στο Instagram. Αλλά από τον θάνατο του Άντικ, ο Τζόναθαν έχει παραμείνει εντελώς εκτός δημοσιότητας. Πέρυσι προσέλαβε έναν από τους κορυφαίους δικηγόρους υπεράσπισης της χώρας, τον Cristóbal Martell, ο οποίος εκπροσωπεί επίσης τον ποδοσφαιρικό σύλλογο FC Barcelona.

Ο Martell αρνήθηκε να σχολιάσει. Κανείς δεν ξέρει αν ο Τζόναθαν θα κληθεί να καταθέσει ξανά ως μάρτυρας ή ως ύποπτος, αν θα αθωωθεί ή αν θα συλληφθεί.

*Με στοιχεία από thecut.com