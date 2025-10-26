Τζένιφερ Άνιστον: Ο πατέρας της την συμβούλεψε να αφήσει την υποκριτική – «Έτσι και αλλιώς θα πας στην Ελλάδα»

Η Τζένιφερ Άνιστον δεν ακολούθησε τη συμβουλή του αείμνηστου πατέρα της – και της βγήκε σε καλό.

Η σταρ της σειράς «Friends», κόρη του αείμνηστου ηθοποιού της σειράς «Days of Our Lives», Τζον Άνιστον, σημείωσε ότι παρά τη μακρά καριέρα του στην υποκριτική, ο πατέρας της την αποθάρρυνε από το να ακολουθήσει τα βήματά του.

«Ο πατέρας μου μου έλεγε: ‘Σε παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό. Θα υποφέρεις από την απόρριψη’», θυμήθηκε η σταρ, μιλώντας στην εκπομπή Armchair Expert with Dax Shepard.

Αναφερόμενη στο διάστημα που ο πατέρας της σπούδαζε ιατρική στην Ελλάδα, η Τζένιφερ πρόσθεσε χαριτολογώντας, ότι της έλεγε: «Έτσι κι αλλιώς θα καταλήξεις στην Ελλάδα. Βρες μια κανονική δουλειά. Όλα τα κλισέ».

Σχολιάζοντας την ταμπέλα «nepo baby» που ακολουθεί τα παιδιά των γνωστών ηθοποιών, η Άνιστον πρόσθεσε: «Ίσως βρεθείς σε μια θέση επειδή είσαι το παιδί του τάδε, αλλά αν είσαι άχρηστος, μάντεψε τι θα συμβεί. Δεν θα συνεχίσεις να το κάνεις».

«Αν έχεις πάθος για κάτι και το αγαπάς, κάν’ το»

Σχετικά με τον πατέρα της, η Τζένιφερ Άνιστον σημείωσε ότι ο αείμνηστος ηθοποιός ήταν βασικό μέλος του καστ της σειράς «Days of Our Lives» για 37 χρόνια πριν από το θάνατό του το 2022.

«Ήταν σε αυτή τη σειρά για όλη του τη ζωή», είπε. «Στην πραγματικότητα, το τελευταίο επεισόδιο που γύρισε προβλήθηκε περίπου μια εβδομάδα μετά το θάνατό του. Οπότε δούλεψε μέχρι την τελευταία στιγμή. Αυτό ήταν κυριολεκτικά το τέλος για τον Τζον».

Η Τζένιφερ παραδέχτηκε επίσης ότι πέρασε μεγάλο μέρος της εφηβείας της αναζητώντας την προσοχή του πατέρα της, μετά το διαζύγιο των γονιών της όταν ήταν 9 ετών.

«Ναι. Θα έδινα τα πάντα», είπε.

Όσον αφορά τις επαγγελματικές της φιλοδοξίες, η Τζένιφερ απάντησε απλά: «Ό,τι σε παρακινεί. Αν έχεις πάθος για κάτι και το αγαπάς, κάν’ το»

* Με πληροφορίες από: People