Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
24.10.2025 | 23:43
Έρχεται «διαταραχή express τύπου Π» με καταιγίδες
Τζένιφερ Άνιστον: Ο πατέρας της την συμβούλεψε να αφήσει την υποκριτική – «Έτσι και αλλιώς θα πας στην Ελλάδα»
Fizz 26 Οκτωβρίου 2025 | 08:00

Τζένιφερ Άνιστον: Ο πατέρας της την συμβούλεψε να αφήσει την υποκριτική – «Έτσι και αλλιώς θα πας στην Ελλάδα»

«Ο πατέρας μου μου έλεγε: 'Σε παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό. Θα υποφέρεις από την απόρριψη'», θυμήθηκε η Τζένιφερ Άνιστον σε πρόσφατη συνέντευξη της στην εκπομπή Armchair Expert with Dax Shepard.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έτσι απλά ενεργοποιείς το μεταβολισμό όσο κάθεσαι

Έτσι απλά ενεργοποιείς το μεταβολισμό όσο κάθεσαι

Spotlight

Η Τζένιφερ Άνιστον δεν ακολούθησε τη συμβουλή του αείμνηστου πατέρα της – και της βγήκε σε καλό.

Η σταρ της σειράς «Friends», κόρη του αείμνηστου ηθοποιού της σειράς «Days of Our Lives», Τζον Άνιστον, σημείωσε ότι παρά τη μακρά καριέρα του στην υποκριτική, ο πατέρας της την αποθάρρυνε από το να ακολουθήσει τα βήματά του.

«Ο πατέρας μου μου έλεγε: ‘Σε παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό. Θα υποφέρεις από την απόρριψη’», θυμήθηκε η σταρ, μιλώντας στην εκπομπή Armchair Expert with Dax Shepard.

Αναφερόμενη στο διάστημα που ο πατέρας της σπούδαζε ιατρική στην Ελλάδα, η Τζένιφερ πρόσθεσε χαριτολογώντας, ότι της έλεγε: «Έτσι κι αλλιώς θα καταλήξεις στην Ελλάδα. Βρες μια κανονική δουλειά. Όλα τα κλισέ».

Σχολιάζοντας την ταμπέλα «nepo baby» που ακολουθεί τα παιδιά των γνωστών ηθοποιών, η Άνιστον πρόσθεσε: «Ίσως βρεθείς σε μια θέση επειδή είσαι το παιδί του τάδε, αλλά αν είσαι άχρηστος, μάντεψε τι θα συμβεί. Δεν θα συνεχίσεις να το κάνεις».

«Αν έχεις πάθος για κάτι και το αγαπάς, κάν’ το»

Σχετικά με τον πατέρα της, η Τζένιφερ Άνιστον σημείωσε ότι ο αείμνηστος ηθοποιός ήταν βασικό μέλος του καστ της σειράς «Days of Our Lives» για 37 χρόνια πριν από το θάνατό του το 2022.

«Ήταν σε αυτή τη σειρά για όλη του τη ζωή», είπε. «Στην πραγματικότητα, το τελευταίο επεισόδιο που γύρισε προβλήθηκε περίπου μια εβδομάδα μετά το θάνατό του. Οπότε δούλεψε μέχρι την τελευταία στιγμή. Αυτό ήταν κυριολεκτικά το τέλος για τον Τζον».

Η Τζένιφερ παραδέχτηκε επίσης ότι πέρασε μεγάλο μέρος της εφηβείας της αναζητώντας την προσοχή του πατέρα της, μετά το διαζύγιο των γονιών της όταν ήταν 9 ετών.

«Ναι. Θα έδινα τα πάντα», είπε.

Όσον αφορά τις επαγγελματικές της φιλοδοξίες, η Τζένιφερ απάντησε απλά: «Ό,τι σε παρακινεί. Αν έχεις πάθος για κάτι και το αγαπάς, κάν’ το»

* Με πληροφορίες από: People

Economy
Δημόσιο χρέος: Γιατί δεν αρκεί η μείωσή του – Το στοίχημα της ανάπτυξης

Δημόσιο χρέος: Γιατί δεν αρκεί η μείωσή του – Το στοίχημα της ανάπτυξης

World
ΕΚΤ- Fed: Πορείες αποκλίνουσες σε αχαρτογράφητα νερά

ΕΚΤ- Fed: Πορείες αποκλίνουσες σε αχαρτογράφητα νερά

inWellness
inTown
Κιμ Καρντάσιαν, δικηγόρος: «Σε δύο εβδομάδες θα έχω άδεια άσκησης επαγγέλματος» – Όπως ο πατέρας της
Go Fun 25.10.25

Κιμ Καρντάσιαν, δικηγόρος: «Σε δύο εβδομάδες θα έχω άδεια άσκησης επαγγέλματος» – Όπως ο πατέρας της

Η Κιμ Καρντάσιαν θέλει να ακολουθήσει το παράδειγμα του πατέρα της, του σταρ-δικηγόρου που ήταν μέλος της νομικής ομάδας στη διαβόητη υπόθεση του Ο. Τζέι Σίμπσον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Αμείλικτο σχέδιο εξόντωσης του Άντριου πριν τη διαδοχή – «Είναι αγκάθι»
«Εξυγίανση» 25.10.25

Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Αμείλικτο σχέδιο εξόντωσης του Άντριου πριν τη διαδοχή – «Είναι αγκάθι»

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η σύζυγος του Κέιτ Μίντλετον είναι αποφασισμένοι να «εξοντώσουν» τον πρίγκιπα Άντριου πριν γίνει το μεγάλο αγκάθι στη νέα μοναρχία τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Τοξικοί, εθισμένοι, ναρκισσιστές»: Η κόρη του Άλεκ Μπάλντουιν και της Κιμ Μπέισινγκερ για την οικογένεια της
Ξεκαθάρισμα 25.10.25

«Τοξικοί, εθισμένοι, ναρκισσιστές»: Η κόρη του Άλεκ Μπάλντουιν και της Κιμ Μπέισινγκερ για την οικογένεια της

Δεκαοκτώ χρόνια αφότου ο πατέρας της, Άλεκ Μπάλντουιν, την αποκάλεσε «άμυαλο, μικρό γουρούνι» σε ένα διαβόητο ηχητικό μήνυμα, η κόρη του, Άιρλαντ, ξεκαθαρίζει τη σχέση με την οικογένεια της

Σύνταξη
Η μεγάλη έξοδος συνεχίζεται: Ένας ακόμα στενός συνεργάτης των πρίγκιπα Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ τους εγκατέλειψε μετά από 4 μήνες
Όπου φύγει, φύγει 25.10.25

Η μεγάλη έξοδος συνεχίζεται: Ένας ακόμα στενός συνεργάτης των πρίγκιπα Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ τους εγκατέλειψε μετά από 4 μήνες

Η Έμιλι Ρόμπινσον, διευθύντρια επικοινωνίας του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, παραιτήθηκε από τη θέση της τέσσερις μήνες αφότου είχε αναλάβει τα καθήκοντά της, βάζοντας το όνομά της σε μια μεγάλη λίστα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αριάνα Γκράντε: Ήταν έτοιμη να εγκαταλείψει τη μουσική και η ταινία «Wicked» της άλλαξε γνώμη
Fizz 25.10.25

Αριάνα Γκράντε: Ήταν έτοιμη να εγκαταλείψει τη μουσική και η ταινία «Wicked» της άλλαξε γνώμη

«Ο ρόλος της Γκίλντα που εξελίσσεται μέσα από τις δύο ταινίες, την αναγκάζει να κοιτάξει τον εαυτό της στον καθρέφτη. Έμαθα από πολλά από εκείνη», δήλωσε η τραγουδίστρια.

Σύνταξη
Το cameo που κανείς δεν περίμενε – O λόγος της εμφάνισης Γκέιτς σε εμβληματική ινδική σειρά
«Namaste, Tulsi-ji» 25.10.25

Το cameo που κανείς δεν περίμενε - O λόγος της εμφάνισης Γκέιτς σε εμβληματική ινδική σειρά (βίντεο)

Το crossover που δεν προέβλεψε κανείς και άφησε τους πάντες άφωνους - Το promo του επεισοδίου συγκέντρωσε περισσότερες από έξι εκατομμύρια προβολές στο Instagram

Σύνταξη
«Είμαι ένας κατά συρροή δολοφόνος που σκότωσε μόνο μία φορά»: Σοκάρει ο δολοφόνος της Ρόμπιν Λόρενς 31 χρόνια μετά
Στέφαν Σμερκ 24.10.25

«Είμαι ένας κατά συρροή δολοφόνος που σκότωσε μόνο μία φορά»: Σοκάρει ο δολοφόνος της Ρόμπιν Λόρενς 31 χρόνια μετά

Η Ρόμπιν Λόρενς, καλλιτέχνις και μητέρα ενός δίχρονου κοριτσιού, βρέθηκε δολοφονημένη μέσα στο σπίτι της στο Σπρίνγκφιλντ της Βιρτζίνια to 1994

Σύνταξη
Η Αλάνα Χαντίντ παντρεύτηκε τον Ρος Γουίλιαμς – Οι παράνυμφοι περπάτησαν με το παλαιστινιακό τραγούδι «Ya Tal3een»
Έρωτας 24.10.25

Η Αλάνα Χαντίντ παντρεύτηκε τον Ρος Γουίλιαμς – Οι παράνυμφοι περπάτησαν με το παλαιστινιακό τραγούδι «Ya Tal3een»

Ο γάμος των Αλάνα Χαντίντ και Ρος Γουίλιαμς πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του πατέρα της ακτιβίστριας, του μεγιστάνα Μοχάμεντ Χαντίντ, στο Λος Άντζελες στις 18 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Εκτός ελέγχου μετά τους ισχυρισμούς του Φέντερλαϊν – Βίντεο τη δείχνει να οδηγεί επικίνδυνα
Βίντεο 24.10.25

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Εκτός ελέγχου μετά τους ισχυρισμούς του Φέντερλαϊν – Βίντεο τη δείχνει να οδηγεί επικίνδυνα

Βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο δείχνει την Μπρίτνεϊ Σπίαρς βίντεο να οδηγεί απερίσκεπτα λίγες ώρες μετά από νυχτερινή έξοδο με φίλη της

Σύνταξη
Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα πουλάει ρολόι αξίας 1 εκατ. δολαρίων μετά την αποτυχία του Megalopolis
Τα έδωσε όλα 24.10.25

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα πουλάει ρολόι αξίας 1 εκατ. δολαρίων μετά την αποτυχία του Megalopolis

Ένα μοναδικό ρολόι που σχεδίασε ο ίδιος ο Κόπολα σε συνεργασία με τον ωρολογοποιό François-Paul Journe θα βγει σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα μετά την εισπρακτική αποτυχία της ταινίας Megalopolis.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σκάνδαλο με τον πρίγκιπα Άντριου: Το σύστημα χρηματοδότησης της βρετανικής μοναρχίας στο «μικροσκόπιο»
Αναταραχή 26.10.25

Σκάνδαλο με τον πρίγκιπα Άντριου: Το σύστημα χρηματοδότησης της βρετανικής μοναρχίας στο «μικροσκόπιο»

Ο πρίγκιπας Άντριου κατηγορείται ότι ζει δωρεάν σε πολυτελή έπαυλη, φουντώνοντας τη δημόσια οργή και ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για το «σάπιο» και αδιαφανές σύστημα χρηματοδότησης της βρετανικής μοναρχίας

Σύνταξη
Το τέλος της εποχής των δεινοσαύρων: Τι θα είχε συμβεί αν δεν τους είχε χτυπήσει αστεροειδής;
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 26.10.25

Θα είχαν εξαφανιστεί οι δεινόσαυροι αν δεν τους είχε χτυπήσει αστεροειδής;

Μια απομακρυσμένη τοποθεσία στο Νέο Μεξικό προσφέρει μοναδικά στοιχεία για τη ζωή των δεινοσαύρων λίγο πριν από τη μαζική τους εξαφάνιση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΟΟΣΑ: Πιο κακή η μοναξιά… και για την οικονομία – Πώς «σκοράρει» η Ελλάδα
Έκθεση ΟΟΣΑ 26.10.25

Πιο κακή η μοναξιά… και για την οικονομία – Πώς «σκοράρει» η Ελλάδα

Νέα έκθεση του ΟΟΣΑ χαρτογραφεί τις αρνητικές επιπτώσεις της μοναξιάς, στην υγεία, την εργασία, την οικονομική ευημερία. Παραδόξως, η Ελλάδα έχει από τα υψηλότερα επίπεδα μοναξιάς στην Ευρώπη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μέση Ανατολή: 5+1 μύθοι και αλήθειες για τις σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ
Μέση Ανατολή 26.10.25

5+1 μύθοι και αλήθειες για τις σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ

Από τη στρατηγική σύμπλευση στον Ψυχρό Πόλεμο, μέχρι τις εκατέρωθεν κατηγορίες για «κρατική τρομοκρατία», οι δύο χώρες κινούνται σε ένα διαρκές εκκρεμές ανάμεσα στη σύγκρουση και τη συνύπαρξη

Κατερίνα Τζαβάρα
Άγνωστος Στρατιώτης: 4+1 κομβικές στιγμές στην πλατεία Συντάγματος
Άγνωστος Στρατιώτης 26.10.25

4+1 κομβικές στιγμές της πλατείας Συντάγματος

Οι συγκεντρώσεις που φιλοξένησε το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη στην πλατεία Συντάγματος, από το 2011 έως το 2025, και έχουν σημαδέψει την ελληνική πολιτική ζωή και ιστορία

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Ο «ειρηνοποιός» Τραμπ, τα «τύμπανα πολέμου» στη Λατινική Αμερική και η αναβίωση του Δόγματος Μονρόε
Εκρηκτικό σκηνικό 26.10.25

Ο «ειρηνοποιός» Τραμπ, τα «τύμπανα πολέμου» στη Λατινική Αμερική και η αναβίωση του Δόγματος Μονρόε

Η κυβέρνηση Τραμπ θολώνει επικίνδυνα τα «νερά» μεταξύ στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών μέσω Καραϊβικής και Ειρηνικού και των σχεδίων καθεστωτικών αλλαγών στη Λατινική Αμερική

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πόσο άλλαξε το Αirbnb σε ένα χρόνο
Γραφήματα 26.10.25

Πόσο άλλαξε το Αirbnb σε ένα χρόνο

Η αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων (τύπου Αirbnb, Booking ή Expedia) στην Ελλάδα φαίνεται ότι έχει περάσει στη φάση της ωρίμανσης

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Επίθεση με αυγά και άλλα αντικείμενα δέχθηκε ο Μάκης Βορίδης στο Ηράκλειο Κρήτης
Σε εστιατόριο 26.10.25

Επίθεση με αυγά και άλλα αντικείμενα δέχθηκε ο Μάκης Βορίδης στο Ηράκλειο Κρήτης

Επίθεση από ομάδα περίπου 60 ατόμων με αυγά και άλλα αντικείμενα φέρεται να δέχθηκε Μάκης Βορίδης, ο οποίος κλείστηκε σε ένα υπόγειο μέχρι να έρθει η αστυνομία να τον απεγκλωβίσει

Σύνταξη
Ο Τραμπ θα προσυπογράψει τη συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη
Μαλαισία 26.10.25

Ο Τραμπ θα προσυπογράψει τη συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θα υπογράψει τη συμφωνία ειρήνης ανάμεσα σε Ταϊλάνδη και Καμπότζη η οποία κλείστηκε - κατά τα λεγόμενα του αμερικανού προέδρου - με δική του μεσολάβηση

Σύνταξη
Κίνα: Άνιση ανάπτυξη και αβεβαιότητες
Γράφημα 26.10.25

Κίνα: Άνιση ανάπτυξη και αβεβαιότητες

Αδύναμη καταναλωτική δαπάνη και επιβράδυνση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην Κίνα, με ρυθμό ανάπτυξης στο 4,8% για το τρίτο τρίμηνο

Σύνταξη
Γάζα: Το GHF δηλώνει έτοιμο να ξαναρχίσει τη δράση του παρά τους 1.000 θανάτους Παλαιστινίων
«Παγίδα θανάτου» 26.10.25

Γάζα: Το GHF δηλώνει έτοιμο να ξαναρχίσει τη δράση του παρά τους 1.000 θανάτους Παλαιστινίων

Το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF) δηλώνει έτοιμο να συνεχίσει την δράση του, παρά τις 1.000 καταγεγραμμένες δολοφονίες άοπλων πολιτών γύρω από τις εγκαταστάσεις του

Σύνταξη
Λίβανος: Νεκρός και τραυματίας σε πλήγμα του Ισραήλ
Νέα επίθεση 26.10.25

Λίβανος: Νεκρός και τραυματίας σε πλήγμα του Ισραήλ

Παρά την κατάπαυση του πυρός, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο, με έναν επιβεβαιωμένα νεκρό και έναν τραυματία. Ο Λίβανος αναφέρει πως η κατάπαυση του πυρός έχει παραβιαστεί 5.000 φορές.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο πρόεδρος Μαδούρο ζητά να αφαιρεθεί η υπηκοότητα του Λεοπόλντο Λόπες
Κόσμος 26.10.25

Βενεζουέλα: Ο πρόεδρος Μαδούρο ζητά να αφαιρεθεί η υπηκοότητα του Λεοπόλντο Λόπες

Ο πρόεδρος της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ζήτησε την αφαίρεση της υπηκοότητας του Λεοπόλντο Λόπεζ, με την κατηγορία πως καλεί τις ΗΠΑ να χτυπήσουν την χώρα του.

Σύνταξη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

